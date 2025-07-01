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Индексная книга (каталог) CNews*
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Здравоохранение Анатомия внутренние органы Anatomy internal organs

Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs

«Урок анатомии» Бартоломео Пассаротти, 16 в. Болонский художник эпохи маньеризма, основатель жанра натюрморт в итальянской живописи. Писал также портреты и религиозные композиции. «Урок анатомии» Бартоломео Пассаротти, 16 в. Болонский художник эпохи маньеризма, основатель жанра натюрморт в итальянской живописи. Писал также портреты и религиозные композиции.
Строение скелета человека. (Л. Арженевский, Беляев В.) 1936 год Строение скелета человека. (Л. Арженевский, Беляев В.) 1936 год
«Урок анатомии» Бартоломео Пассаротти, 16 в. Болонский художник эпохи маньеризма, основатель жанра натюрморт в итальянской живописи. Писал также портреты и религиозные композиции.

СОБЫТИЯ


01.07.2025 В Сеченовском университете разрабатывают сервис на основе ИИ для предоперационного планирования вмешательств на печени

хмерном пространстве по КТ-снимкам. Помимо построения 3D-моделей, сервис определяет новообразования печени и дает возможность проводить виртуальные операции на органе. В перспективе его будут и
17.06.2025 Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени

Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение веществ по сердечно-сосудистой системе человека с учетом детоксикационной функции печени. Работа важна для медицины и фармакологии, где необходимо учитывать, как состояние печени влияет на метаболизм лекарственных препаратов и их выведение из организма. Об этом CNews

02.12.2024 Практически бесшумные наносенсоры для лучшей диагностики состояния органов и тканей человека разработали в ТПУ

Ученые Томского политехнического университета разработали практически бесшумные наносенсоры для мониторинга работы состояния органов и тканей человека. Им удалось снизить собственные шумы наносенсоров почти до нуля, что открывает значительный потенциал для создания современных сверхвысокочувствительных измерительных

05.02.2024 В Сеченовском Университете пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанной на биопринтере

ического парка биомедицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова пересадили лабораторной мыши конструкт печени, напечатанной на 3D-биопринтере. Сейчас ученым предстоит оценить результаты вмешательс
28.08.2018 Стволовые клетки «починили» печень после года хранения

Исследование, проведенное специалистами Эдинбургского университета, демонстрирует потенциал стволовых клеток в лечении заболеваний печени. Стволовые клетки, трансформированные в трехмерную ткань, могут быть трансплантированы под кожу и помогут восстановить функции печени.   Внешний вид скаффолда через электронный ми
20.09.2017 Впервые создана искусственная мышца, не требующая мощного питания

мягкую мышцу, которая не требует мощного источника питания. Такие мышцы позволяют роботам имитировать движения человека и выполнять работу, требующую высокой точности и аккуратности.   Искусственная мышца, которую создали в Колумбийском центре прикладных и инженерных наук, в три раза сильнее человеческой мышцы и при этом не требует массивного внешнего источника питания для работы, в отличи
03.09.2014 В России научились ремонтировать печень

в Новосибирске на первом всероссийском симпозиуме, посвященном новейшим клеточным технологиям в медицине, российские ученее представили результаты экспериментов по восстановлению функций поврежденной печени у подопытных мышей.  Исследователи из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова провели доклинические испытания нового печеночно
02.07.2013 Риск болезней выше, если сбит суточный ритм

Ученые знают, что у 30% людей, страдающих алкоголизмом, развиваются серьезные заболевания печени. Однако до настоящего времени доктора не могли понять, почему лишь часть алкоголиков п
21.06.2013 «Полезная и здоровая» фруктоза повреждает печень?

группы обезьян в три раза чаще развивался сахарный диабет, кроме того, у животных проявился стеатоз печени (накопление жира в клетках печени). Именно заболевание печени вызвало на
03.06.2013 Найден путь для выращивания печени в лаборатории

тского технологического института (МIТ) сделали серьезный шаг к успешному выращиванию искусственной печени – они выявили десятки химических соединений, которые помогают клеткам печени но
27.06.2012 В голове мыши вырастили печень человека

шечную человеческую печень. Еще предстоит выяснить, может ли выращенный орган выполнять все функции печени, но если это так, то перед медициной откроются огромные возможности по неограниченному
06.04.2012 Роботам заменят сервоприводы на сухожилия

эти задачи, да к тому же имеет приводов едва ли не больше, чем мышц в руке человека. Искусственные сухожилия решили проблему создания компактной гибкой механической руки с почти человеческим ф
12.03.2012 Лечение диабета: функции печени "передадут" желудку

типа – болезнь, при которой иммунные атаки направлены на клетки собственного организма (а именно – печени), производящие инсулин – вынуждает больных самостоятельно контролировать уровень сахар
02.11.2010 В лаборатории впервые вырастили человеческую печень

онизанные системой тончайших кровеносных сосудов. Исследователи заселили каркасы незрелыми клетками печени и необходимыми для формирования новых кровеносных сосудов эндотелиальными клетками. Сп
30.08.2010 Больную печень можно вырастить из кожи

Исследователи из Кембриджского университета скопировали клетки печени с помощью небольших фрагментов кожи. Возможно, это позволит разработать новые методы л
27.01.2009 Источник: Стиву Джобсу пересадили печень

. Невозможно допустить и то, что операция состоялась, а Джобс появился в офисе после нее. Пересадка печени длится около 7 часов и занимает весь день, после чего пациенту вводят препараты, блоки
02.09.2008 Созданы прочные искусственные кости

и создали искусственные кости, способные хорошо интегрироваться с такими структурами организма, как сухожилия и связки. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям скелета, поэтому прочнос
21.03.2008 Создана искусственная мышечная ткань из нанотрубок

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали искусственные мышцы, способные к "самоисцелению" и генерации электричества. Искусственная мышечная ткань построена из гибких углеродных нанотрубок, действующих в качестве электродов. При воздействии электричества, ткань расширяется более чем в 3 раза. Во время сжатия нанотрубки пере
27.12.2007 Найден новый способ лечения фиброза печени

Американским ученым в ходе опытов на мышах удалось остановить разрастание соединительной ткани при фиброзе печени, а также стимулировать развитие здоровых печеночных клеток, сообщает портал Wissenschaft. Группа исследователей под руководством Мартины Бак (Martina Buck) из Калифорнийского университет
18.12.2007 Биочип позволит отказаться от испытаний на животных

ют проведения предварительных исследований на лабораторных животных. Применение биочипов с клетками печени человека позволит полностью отказаться от этого этапа и существенно сократит время раз
20.11.2007 "Микропечень" ускорит поиск новых лекарств

публиковали в журнале Nature Biotechnology статью с описанием технологии формирования микрообразцов печени на поверхности твердой подложки. Клетки печени образуют колонии диаметром в пол
24.07.2007 В Беларуси разработан препарат для лечения заболеваний печени

озяйственной программы развития сырьевой базы и переработки лекарственных и пряно-ароматических растений на 2005-2010 годы "Фитопрепараты", предназначен для эффективного лечения диффузных заболеваний печени. Препарат содержит комплекс биологически активных веществ многоколосника морщинистого и плодов расторопши пятнистой в оптимальном соотношении, оказывает гепатопротекторное, антитоксическ
06.06.2007 Впервые создан препарат от рака печени

Препарат Nexavar является первым в мире сбалансированным лекарственным средством для лечения рака печени, одной из самых опасных злокачественных опухолей, сообщает агентство International Herald Tribune. Первые испытания препарата продлили жизнь раковых больных на три месяца. Хотя применени
31.05.2007 Запрещен экспорт органов и тканей из России

По информации "Российской газетой", с 28 мая 2007 года на неопределенный срок запрещен экспорт из России биоматериалов - органов и тканей человека. Характер запрета остается неясным - согласно одним его толкованиям, запрещен вывоз больших партий образцов, согласно другим - каких бы то ни было образцов вообще. Как
03.11.2006 Создана искусственная органическая печень

Профессор Колин Макгаклин (Colin McGucklin) и доктор Николас Форраз (Nicolas Forraz) из английского университета в Ньюкасле получили образцы искусственной печени, сообщает ВВС. Это открытие может стать поворотным моментом в развитии сразу нескольких направлений в медицине. Полученные образцы ткани печени были созданы в биореакторе из ствол
03.11.2006 Создана искусственная органическая печень

Профессор Колин Макгаклин (Colin McGucklin) и доктор Николас Форраз (Nicolas Forraz) из английского университета в Ньюкасле получили образцы искусственной печени, сообщает ВВС. Это открытие может стать поворотным моментом в развитии сразу нескольких направлений в медицине. Полученные образцы ткани печени были созданы в биореакторе из ствол

Публикаций - 389, упоминаний - 434

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Apple iPhone OS 152 2
Philips IntelliSpace 6 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 2
Apple iPod Shuffle 81 2
Tanita BC - умные весы 3 2
Apple iPod nano 215 2
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 30 2
Redmond Skybalance 6 2
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 86 2
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 26
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 16
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Италия - Итальянская Республика 4508 7
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 7
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Нидерланды 3745 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 89
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Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 60
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 51
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 30
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Биология молекулярная - Иммунная система - Иммунная защита - Иммунология - Иммунитет - Антитела - иммуноглобулины - иммунопрофилактика 530 20
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Ботаника - Растения - Plantae 1167 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 18
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 17
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
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Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 301 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
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