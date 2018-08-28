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Здравоохранение Анатомия внутренние органы Anatomy internal organs

Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs


28.08.2018 Стволовые клетки «починили» печень после года хранения
03.09.2014 В России научились ремонтировать печень
02.07.2013 Риск болезней выше, если сбит суточный ритм
21.06.2013 «Полезная и здоровая» фруктоза повреждает печень?
03.06.2013 Найден путь для выращивания печени в лаборатории
27.06.2012 В голове мыши вырастили печень человека
12.03.2012 Лечение диабета: функции печени "передадут" желудку
02.11.2010 В лаборатории впервые вырастили человеческую печень
30.08.2010 Больную печень можно вырастить из кожи
27.01.2009 Источник: Стиву Джобсу пересадили печень
27.12.2007 Найден новый способ лечения фиброза печени
18.12.2007 Биочип позволит отказаться от испытаний на животных
20.11.2007 "Микропечень" ускорит поиск новых лекарств
24.07.2007 В Беларуси разработан препарат для лечения заболеваний печени
06.06.2007 Впервые создан препарат от рака печени
03.11.2006 Создана искусственная органическая печень

Публикаций - 197, упоминаний - 229

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 104941.
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