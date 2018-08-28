Индексная книга CNews*
Здравоохранение Анатомия внутренние органы Anatomy internal organs
|28.08.2018
|Стволовые клетки «починили» печень после года хранения
|03.09.2014
|В России научились ремонтировать печень
|02.07.2013
|Риск болезней выше, если сбит суточный ритм
|21.06.2013
|«Полезная и здоровая» фруктоза повреждает печень?
|03.06.2013
|Найден путь для выращивания печени в лаборатории
|27.06.2012
|В голове мыши вырастили печень человека
|12.03.2012
|Лечение диабета: функции печени "передадут" желудку
|02.11.2010
|В лаборатории впервые вырастили человеческую печень
|30.08.2010
|Больную печень можно вырастить из кожи
|27.01.2009
|Источник: Стиву Джобсу пересадили печень
|27.12.2007
|Найден новый способ лечения фиброза печени
|18.12.2007
|Биочип позволит отказаться от испытаний на животных
|20.11.2007
|"Микропечень" ускорит поиск новых лекарств
|24.07.2007
|В Беларуси разработан препарат для лечения заболеваний печени
|06.06.2007
|Впервые создан препарат от рака печени
|03.11.2006
|Создана искусственная органическая печень
Публикаций - 197, упоминаний - 229
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.