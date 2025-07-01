Здравоохранение - Анатомия - внутренние органы - Anatomy - internal organs

В Сеченовском университете разрабатывают сервис на основе ИИ для предоперационного планирования вмешательств на печени хмерном пространстве по КТ-снимкам. Помимо построения 3D-моделей, сервис определяет новообразования печени и дает возможность проводить виртуальные операции на органе. В перспективе его будут и

Ученые ВМК МГУ смоделировали движение веществ в организме с учетом детоксикационной функции печени Исследователи факультета ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова разработали математическую модель, описывающую распространение веществ по сердечно-сосудистой системе человека с учетом детоксикационной функции печени. Работа важна для медицины и фармакологии, где необходимо учитывать, как состояние печени влияет на метаболизм лекарственных препаратов и их выведение из организма. Об этом CNews

Практически бесшумные наносенсоры для лучшей диагностики состояния органов и тканей человека разработали в ТПУ Ученые Томского политехнического университета разработали практически бесшумные наносенсоры для мониторинга работы состояния органов и тканей человека. Им удалось снизить собственные шумы наносенсоров почти до нуля, что открывает значительный потенциал для создания современных сверхвысокочувствительных измерительных

В Сеченовском Университете пересадили лабораторной мыши фрагмент печени, напечатанной на биопринтере ического парка биомедицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова пересадили лабораторной мыши конструкт печени, напечатанной на 3D-биопринтере. Сейчас ученым предстоит оценить результаты вмешательс

Стволовые клетки «починили» печень после года хранения Исследование, проведенное специалистами Эдинбургского университета, демонстрирует потенциал стволовых клеток в лечении заболеваний печени. Стволовые клетки, трансформированные в трехмерную ткань, могут быть трансплантированы под кожу и помогут восстановить функции печени. Внешний вид скаффолда через электронный ми

Впервые создана искусственная мышца, не требующая мощного питания мягкую мышцу, которая не требует мощного источника питания. Такие мышцы позволяют роботам имитировать движения человека и выполнять работу, требующую высокой точности и аккуратности. Искусственная мышца, которую создали в Колумбийском центре прикладных и инженерных наук, в три раза сильнее человеческой мышцы и при этом не требует массивного внешнего источника питания для работы, в отличи

В России научились ремонтировать печень в Новосибирске на первом всероссийском симпозиуме, посвященном новейшим клеточным технологиям в медицине, российские ученее представили результаты экспериментов по восстановлению функций поврежденной печени у подопытных мышей. Исследователи из Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова провели доклинические испытания нового печеночно

Риск болезней выше, если сбит суточный ритм Ученые знают, что у 30% людей, страдающих алкоголизмом, развиваются серьезные заболевания печени. Однако до настоящего времени доктора не могли понять, почему лишь часть алкоголиков п

«Полезная и здоровая» фруктоза повреждает печень? группы обезьян в три раза чаще развивался сахарный диабет, кроме того, у животных проявился стеатоз печени (накопление жира в клетках печени). Именно заболевание печени вызвало на

Найден путь для выращивания печени в лаборатории тского технологического института (МIТ) сделали серьезный шаг к успешному выращиванию искусственной печени – они выявили десятки химических соединений, которые помогают клеткам печени но

В голове мыши вырастили печень человека шечную человеческую печень. Еще предстоит выяснить, может ли выращенный орган выполнять все функции печени, но если это так, то перед медициной откроются огромные возможности по неограниченному

Роботам заменят сервоприводы на сухожилия эти задачи, да к тому же имеет приводов едва ли не больше, чем мышц в руке человека. Искусственные сухожилия решили проблему создания компактной гибкой механической руки с почти человеческим ф

Лечение диабета: функции печени "передадут" желудку типа – болезнь, при которой иммунные атаки направлены на клетки собственного организма (а именно – печени), производящие инсулин – вынуждает больных самостоятельно контролировать уровень сахар

В лаборатории впервые вырастили человеческую печень онизанные системой тончайших кровеносных сосудов. Исследователи заселили каркасы незрелыми клетками печени и необходимыми для формирования новых кровеносных сосудов эндотелиальными клетками. Сп

Больную печень можно вырастить из кожи Исследователи из Кембриджского университета скопировали клетки печени с помощью небольших фрагментов кожи. Возможно, это позволит разработать новые методы л

Источник: Стиву Джобсу пересадили печень . Невозможно допустить и то, что операция состоялась, а Джобс появился в офисе после нее. Пересадка печени длится около 7 часов и занимает весь день, после чего пациенту вводят препараты, блоки

Созданы прочные искусственные кости и создали искусственные кости, способные хорошо интегрироваться с такими структурами организма, как сухожилия и связки. С помощью сухожилий мышцы прикрепляются к костям скелета, поэтому прочнос

Создана искусственная мышечная ткань из нанотрубок Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали искусственные мышцы, способные к "самоисцелению" и генерации электричества. Искусственная мышечная ткань построена из гибких углеродных нанотрубок, действующих в качестве электродов. При воздействии электричества, ткань расширяется более чем в 3 раза. Во время сжатия нанотрубки пере

Найден новый способ лечения фиброза печени Американским ученым в ходе опытов на мышах удалось остановить разрастание соединительной ткани при фиброзе печени, а также стимулировать развитие здоровых печеночных клеток, сообщает портал Wissenschaft. Группа исследователей под руководством Мартины Бак (Martina Buck) из Калифорнийского университет

Биочип позволит отказаться от испытаний на животных ют проведения предварительных исследований на лабораторных животных. Применение биочипов с клетками печени человека позволит полностью отказаться от этого этапа и существенно сократит время раз

"Микропечень" ускорит поиск новых лекарств публиковали в журнале Nature Biotechnology статью с описанием технологии формирования микрообразцов печени на поверхности твердой подложки. Клетки печени образуют колонии диаметром в пол

В Беларуси разработан препарат для лечения заболеваний печени озяйственной программы развития сырьевой базы и переработки лекарственных и пряно-ароматических растений на 2005-2010 годы "Фитопрепараты", предназначен для эффективного лечения диффузных заболеваний печени. Препарат содержит комплекс биологически активных веществ многоколосника морщинистого и плодов расторопши пятнистой в оптимальном соотношении, оказывает гепатопротекторное, антитоксическ

Впервые создан препарат от рака печени Препарат Nexavar является первым в мире сбалансированным лекарственным средством для лечения рака печени, одной из самых опасных злокачественных опухолей, сообщает агентство International Herald Tribune. Первые испытания препарата продлили жизнь раковых больных на три месяца. Хотя применени

Запрещен экспорт органов и тканей из России По информации "Российской газетой", с 28 мая 2007 года на неопределенный срок запрещен экспорт из России биоматериалов - органов и тканей человека. Характер запрета остается неясным - согласно одним его толкованиям, запрещен вывоз больших партий образцов, согласно другим - каких бы то ни было образцов вообще. Как

Создана искусственная органическая печень Профессор Колин Макгаклин (Colin McGucklin) и доктор Николас Форраз (Nicolas Forraz) из английского университета в Ньюкасле получили образцы искусственной печени, сообщает ВВС. Это открытие может стать поворотным моментом в развитии сразу нескольких направлений в медицине. Полученные образцы ткани печени были созданы в биореакторе из ствол