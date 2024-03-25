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США Северная Каролина
СОБЫТИЯ
|25.03.2024
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Весь мир в заложниках у США. Весь нужный для производства электроники чистейший кварц добывают две шахты в Северной Каролине
тически, во всей стране этим занимаются всего-навсего две шахты, обе из которых расположены в штате Северная Каролина, в котором проживает меньше людей, чем в Москве – 10,55 млн и 13,1 млн соот
|31.08.2010
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Безопасный «умный» дом появился в Северной Каролине
«Умный» дом, отвечающий повышенным требованиям безопасности, был создан в Северной Каролине по заказу бывшего офицера полиции, сообщает Electronic House. Дом оборудован большим количеством всевозможных датчиков безопасности. Установлены датчики движения, дыма, огня,
|23.12.2009
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Утечка в Северной Каролине: скомпрометированы данные свыше 50 тыс. человек из 25 колледжей
Сообщество общинных колледжей Северной Каролины (North Carolina Community College System) сообщило об инциденте информационной безопасности, последствия которого могут затронуть свыше 50 тыс. человек. Инцидент произошел 23
|30.09.2009
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Утчека в Университете Северной Каролины: украдена база данных 236 тыс. человек
Из Университета Северной Каролины украдена была база данных по маммологическим исследованиям. Всего в реестре, который ведется уже 14 лет, содержатся данные о 662 тыс. женщин, однако благодаря тому, что данные
|26.12.2008
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Университет Северной Каролины пострадал от «вирусной» утечки данных
Университет Северной Каролины в г. Гринсборо (Greensboro) пострадал от сравнительно редкой «вирусной» утечки информации. Компьютерный вирус каким-то образом попал на компьютер бухгалтерского служащего Унив
|23.01.2007
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Google построит дата-центр в Северной Каролине
Google планирует построить крупный центр обработки данных в Северной Каролине. На «серверной ферме» стоимостью $600 млн. будет работать 210 человек. Правительство штата приветствует инициативу интернет-гиганта: в регионе за последние несколько лет прошл
|30.01.2001
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Cisco развернула беспроводную локальную сеть в университете штата Северная Каролина
Компания Cisco по сообщению USA Today, сделала важный шаг в развитии беспроводных локальных сетей. В университете штата Северная Каролина введена в эксплуатация беспроводная сеть в масштабах всего университетского городка. Аналогичная сеть создана и в штаб-квартире компании Microsoft. В испытании этих сетей прин
|20.12.1999
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Налоговые власти штата Северная Каролина займутся онлайновыми покупателями
Сразу после новогодних праздников жителям штата Северная Каролина, США, прийдет необычная форма для заполнения налоговой декларации за 1999 год. В ней будет присутствовать новый пункт - "Consumer Use Tax", требующий отчета об онлайновых поку
США и организации, системы, технологии, персоны:
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