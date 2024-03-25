Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

США Северная Каролина

США - Северная Каролина

СОБЫТИЯ


25.03.2024 Весь мир в заложниках у США. Весь нужный для производства электроники чистейший кварц добывают две шахты в Северной Каролине

тически, во всей стране этим занимаются всего-навсего две шахты, обе из которых расположены в штате Северная Каролина, в котором проживает меньше людей, чем в Москве – 10,55 млн и 13,1 млн соот
31.08.2010 Безопасный «умный» дом появился в Северной Каролине

«Умный» дом, отвечающий повышенным требованиям безопасности, был создан в Северной Каролине по заказу бывшего офицера полиции, сообщает Electronic House. Дом оборудован большим количеством всевозможных датчиков безопасности. Установлены датчики движения, дыма, огня,

23.12.2009 Утечка в Северной Каролине: скомпрометированы данные свыше 50 тыс. человек из 25 колледжей

Сообщество общинных колледжей Северной Каролины (North Carolina Community College System) сообщило об инциденте информационной безопасности, последствия которого могут затронуть свыше 50 тыс. человек. Инцидент произошел 23

30.09.2009 Утчека в Университете Северной Каролины: украдена база данных 236 тыс. человек

Из Университета Северной Каролины украдена была база данных по маммологическим исследованиям. Всего в реестре, который ведется уже 14 лет, содержатся данные о 662 тыс. женщин, однако благодаря тому, что данные
26.12.2008 Университет Северной Каролины пострадал от «вирусной» утечки данных

Университет Северной Каролины в г. Гринсборо (Greensboro) пострадал от сравнительно редкой «вирусной» утечки информации. Компьютерный вирус каким-то образом попал на компьютер бухгалтерского служащего Унив
23.01.2007 Google построит дата-центр в Северной Каролине

Google планирует построить крупный центр обработки данных в Северной Каролине. На «серверной ферме» стоимостью $600 млн. будет работать 210 человек. Правительство штата приветствует инициативу интернет-гиганта: в регионе за последние несколько лет прошл
30.01.2001 Cisco развернула беспроводную локальную сеть в университете штата Северная Каролина

Компания Cisco по сообщению USA Today, сделала важный шаг в развитии беспроводных локальных сетей. В университете штата Северная Каролина введена в эксплуатация беспроводная сеть в масштабах всего университетского городка. Аналогичная сеть создана и в штаб-квартире компании Microsoft. В испытании этих сетей прин
20.12.1999 Налоговые власти штата Северная Каролина займутся онлайновыми покупателями

Сразу после новогодних праздников жителям штата Северная Каролина, США, прийдет необычная форма для заполнения налоговой декларации за 1999 год. В ней будет присутствовать новый пункт - "Consumer Use Tax", требующий отчета об онлайновых поку

Публикаций - 328, упоминаний - 343

США и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Microsoft Corporation 25775 16
Apple Inc 13154 16
Google LLC 12688 16
Intel Corporation 12811 13
Lenovo Group 2446 11
Dell EMC 5180 9
Red Hat 1378 8
Cisco Systems 5372 7
HP Inc. 5883 7
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Samsung Electronics 11064 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Lenovo Motorola 3566 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
Perimetrix - Периметрикс 274 6
X Corp - Twitter 2938 5
Sony 6739 5
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Галактика - Корпорация 1545 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Qorvo - TriQuint Semiconductor - RFMD - RF Micro Devices - Sirenza Microdevices - Standford Microdevices 57 3
Прогресс ГК - Практика безопасности 54 3
Qualcomm Technologies - Flarion Technologies 7 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
9594 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
SAS Institute 1082 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Cirrus Logic Inc 57 2
Capstone Technologies LLC 2 2
NCsoft 104 2
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 2
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 2
AT&T South - BellSouth 234 2
Eddie Bauer 7 4
eBay Inc 1640 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
Kinetik 20 2
Cowen - SG Cowen 66 2
Merriam-Webster 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
UPS 216 2
Visa International 1993 2
Boeing 1031 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
Верный - торговая сеть 326 2
Uber 357 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Arrival Automotive UK - Arrival SPAC - Arrival Special Purpose Acquisition Company - Charge R&D 49 2
Ferrari NV 159 1
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 39 1
Hagens Berman 7 1
Lockheed Martin 777 1
John McAfee Global Technologies - MGT Capital Investments 6 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
CBRE Group 8 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 58 1
Держава АКБ 44 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Warner 540 1
Резонанс НПП 407 1
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 93 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 11
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 5
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 3
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Форт-Брэгг - Fort Bragg - военная база США 2 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 22 1
Greenpeace - Гринпис 130 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 15
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 13
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 12
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 11
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 11
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
Google Android 15243 7
Apple iOS 8583 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 6
Linux OS 11533 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 5
Microsoft Windows 16882 5
Apple iPhone 6 4861 5
FreePik 1841 4
Apple - App Store 3109 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple iPad 4011 3
Apple iPod 1553 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Myspace - социальная сеть 640 3
Apple iTunes Store 1118 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 2
Apple Maps 36 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 2
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 2
McDonnell Douglas - F-15 Eagle - американский истребитель 85 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
Pixabay 257 2
IBM NetVista 32 2
NCSoft Lineage 103 2
NASA Swift - искусственный спутник 10 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Apple iCloud 310 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 195 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 2
Apple iPhone 7 289 2
Apple iPhone 5 783 2
Red Hat OpenShift 169 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
Пономарев Тарас 29 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Ульянов Владимир 162 3
Mittal Bishap - Миттал Бишап 2 2
Зенкин Денис 263 2
Chambers John - Чемберс Джон 123 2
Добрынин Андрей 7 2
Schlesinger William - Шлезингер Уильям 2 2
Прозоров Руслан 3 2
Любинин Александр 2 2
Minton David - Минтон Дэвид 3 2
Schwartz Marianne - Шварц Марианн 4 2
Holbrow Tim - Холброу Тим 7 2
Crichton Michael - Кричтон Майкл 10 2
Stojiljkovic Igor - Стожилкович Игорь 2 2
Samet Dean - Самет Дайн 2 2
Altschul Randi - Альтшул Рэнди 2 2
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 2
Churchward Gordon - Черчвард Гордон 2 2
Robinson Mark - Робинсон Марк 2 2
Edwards John - Эдвардс Джон 8 2
Vissing John - Виссинг Джон 4 2
Ableson Michael - Аблесон Михаэл 2 2
Rubinstein Michael - Рубинштейн Майкл 2 2
Brookhart Maurice - Брукхарт Морис 2 2
Narayan Jagdish - Нараян Ягдиш 2 2
Townsend Randolph - Таунсенд Рэндольф 2 2
MacDiarmid Alan - Макдармид Алан 2 2
Rugoobur Avinash - Ругообур Авинаш 4 2
Zhou Otto - Жу Отто 2 2
Curran Seamus - Карран Симас 2 2
Heeger Alan - Хиигер Алан 2 2
Свердлов Денис 201 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Mailyan Violetta - Майлян Виолетта 6 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Wyden Ron - Уайден Рон 21 2
Кивокурцев Олег 100 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 192
Россия - РФ - Российская федерация 166167 46
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 32
США - Калифорния 4829 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 23
Земля - планета Солнечной системы 10865 21
Германия - Федеративная Республика 13221 19
США - Нью-Йорк 3180 17
Индия - Bharat 5869 16
Европа 24964 14
США - Техас 1048 14
Япония 13807 13
США - Флорида 786 12
США - Джорджия 335 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 10
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 10
США - Нью-Джерси 307 9
США - Колумбия - Вашингтон 1487 9
США - Огайо 291 9
США - Мэриленд 299 8
США - Южная Каролина 96 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
США - Орегон 255 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
США - Мичиган 274 8
США - Теннесси 125 7
США - Северная Каролина - Шарлотт 10 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Нидерланды 3746 7
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 7
США - Пенсильвания 372 7
США - Иллинойс 340 7
США - Вирджиния - Виргиния 288 7
США - Индиана 123 7
США - Джорджия - Атланта 265 6
США - Висконсин 118 6
США - Северная Каролина - Гринсборо 7 6
Израиль 2856 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 70
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 23
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 15
Зоология - наука о животных 2887 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 15
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 14
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 13
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 12
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 12
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 11
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 11
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 11
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 9
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 8
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 494 8
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 8
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 7
New Scientist 1448 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 10
Phys.org 972 9
The Register - The Register Hardware 1784 7
AP - Associated Press 2007 7
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 5
FT - Financial Times 1296 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
Times 661 4
Bloomberg 1627 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
NYT - The New York Times 1100 4
The Verge - Издание 619 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Wired - Издание 276 3
Nature 832 3
The Independent 32 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
EurekAlert 291 2
TerraDaily 141 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
CERN Courier 28 2
CNews Инноваторы 39 2
Charlotte Observer 2 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
РИА Новости 1033 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Fortune 211 2
Newsweek 39 1
NBC News 188 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Finacial Times 4 1
MIT Technology Review 66 1
GigaOM 71 1
News Corp - News Corporation 221 1
InformationWeek 241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
Gartner - Гартнер 3658 6
Fortune Global 100 142 2
Wainhouse Research 40 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Мишень 186 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Cahners-Instat Group 34 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Fortune Global 500 295 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Mercury Research 73 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 66 59
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 16
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 13
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
Rutgers University - The State University of New Jersey - Ратгерский университет - Рутгерский университет 36 3
American University - Американский университет 14 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 2
UConn - University of Connecticut - Коннектикутский университет - Университет штата Коннектикут 17 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
Hanyang University - Ханьянский университет - Университет Ханьян - Университет Ханянг 6 2
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
University of Virginia - Виргинский университет 33 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
TED Talks 36 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 1
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 1
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 9 1
НИУ ВШЭ - ИДЕМ - Институт демографии 2 1
University of Arkansas - Университет штата Арканзас - Университет штата Арканзас 10 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
USENIX - техническая конференция 15 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
CiscoLive! 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще