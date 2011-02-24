Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Зенкин Денис


24.02.2011 “Битрикс” объявляет войну свободным CMS 3
30.09.2009 Утчека в Университете Северной Каролины: украдена база данных 236 тыс. человек 1
10.07.2009 Ernst & Young: на аукционах продаются конфиденциальные данные за копейки 1
03.07.2009 Утечка в Sutter Health: пострадали 6 тыс. сотрудников 1
26.06.2009 Утечка в Университете Альберты: пострадали 250 тыс. человек 1
23.06.2009 Ирландская газовая компания потеряла данные 75 тыс. человек 1
22.06.2009 В России создадут федеральный центр ИБ 1
16.06.2009 Утечка в штате Вирджиния: скомпрометированы данные 40 тыс. студентов 1
03.06.2009 Страховая компания скомпрометировала данные полумиллиона человек 1
01.06.2009 Утечка в штате Орегон: потерян ноутбук с приватными данными 19 тыс. человек 1
29.05.2009 Английские заключенные требуют компенсации за кражу личности 1
27.05.2009 45% ИТ-шников крадут данные компаний 1
26.05.2009 Хакеры похитили 160 тыс. записей студентов Университета Беркли 1
15.05.2009 Утечка в Минздраве штата Вирджиния: украдены приватные данные пациентов 1
12.05.2009 Масштабная утечка в Wal-Mart оставалась незамеченной в течение двух лет 1
29.04.2009 Утечка информации едва не привела к потере бизнеса 1
24.04.2009 В штате Оклахома пропал ноутбук с персональными данными миллиона человек 1
23.04.2009 Приватные данные 7 тыс. пуэрториканских школьников попали в руки мошенников 1
22.04.2009 ИТ-коллапс: Банки восстали против закона «О персональных данных» 1
14.04.2009 Румынская банда похитила $1 млн из австралийских банкоматов 1
13.04.2009 Армянские мошенники украли у жителей Лас-Вегаса $2 млн 1
23.03.2009 Австралийский регистратор доменов потерял номера кредитных карт 60 тыс. человек 1
18.03.2009 Исследовательская лаборатория штата Айдахо потеряла данные о 59 тыс. сотрудников 1
11.03.2009 Trend Micro открывает офис в России 1
06.03.2009 Американская хирургическая больница выложила в Сеть приватные данные клиентов 1
27.02.2009 Свежая «студенческая» утечка в Университете Флодиры 1
25.02.2009 Утечка в Kaiser Permanente: скомпрометированы данные 45 тыс. человек 1
24.02.2009 Сотрудник Best Buy занимался скиммингом 1
13.02.2009 Утечка в штате Западная Вирджиния: скомпрометированы приватные данные 11 тыс. человек 1
28.01.2009 Приватные данные школьных сотрудников попали в руки мошенников 1
27.01.2009 Утечки данных: текущий год уже обогнал прошедший? 1
27.01.2009 Россия: ИБ-интеграторов пересмотрят по цене 1
22.01.2009 В истории США, вероятно, случилась крупнейшая утечка данных 1
26.12.2008 Nokia отказалась от безопасности 1
25.12.2008 Кража резервной ленты угрожает бизнесу автосервиса 1
19.12.2008 Белорусский антивирус собрался подвинуть «Касперского» и Eset 1
15.12.2008 Украден ноутбук с личными данными 6 тыс. американских военных 1
04.12.2008 Персональные данные на практике остаются беззащитными 5
03.12.2008 Детский госпиталь стал жертвой инсайдера: кража кредитных данных 1
28.11.2008 Зарплаты специалистов по ИБ: есть ли снижение? 1

Публикаций - 100, упоминаний - 113

Зенкин Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Perimetrix 271 83
Компьюлинк ГК - Compulink 209 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 5
InfoWatch - Инфовотч 607 5
ESET 989 5
Microsoft Corporation 11077 4
Ponemon Institute 65 4
Dr.Web - Доктор Веб 976 3
Cisco Systems 2040 3
NortonLifeLock (Symantec) 779 3
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 3
Trend Micro 342 3
Deutsche Telekom 218 3
Zecurion - SecurIT 157 2
Heartland Payment Systems 14 2
Компьюлинк УСП 66 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
Информзащита 423 2
SAP SE 3212 1
Best Buy 111 1
AVG Technologies 17 1
Proofpoint 16 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 22 1
Dell EMC 2400 1
Oracle Sun Microsystems 391 1
Google LLC 7148 1
Oracle Corporation 3344 1
NetCAT - НетКэт 34 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Columbus - Колумбус 125 1
Avira 43 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 139 1
Bitdefender 100 1
EDS - Electronic Data Systems 64 1
Sophos 106 1
Yahoo! 1092 1
PayPal 441 1
1С-Битрикс 345 1
Avast Software 120 1
Рексофт - Reksoft 201 1
eBay Inc 529 4
Walmart - Wal-Mart Stores 152 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
UPS 36 1
Visa International 1345 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ВТБ24 583 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 68 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 9
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 51 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 605 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
HIPS - Host-based Intrusion Prevention System - Система предотвращения вторжений 37 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 318 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 173 1
Microsoft Windows 10 6635 3
Microsoft Windows XP 887 2
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Apple macOS 925 1
Kaspersky - Антивирус Касперского 123 1
Microsoft DMF - Driver Module Framework 4 1
UMI.CMS 48 1
Apple macOS X 901 1
Joomla CMS 73 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 779 1
Amazon Alexa 138 1
AVG AntiVirus - Антивирусная программа 56 1
ICQ 496 1
WordPress 169 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Microsoft Windows 853 1
Ульянов Владимир 150 6
Раевский Алексей 53 2
Преображенский Евгений 8 2
Аксаков Анатолий 98 1
Врублевский Павел 75 1
Тюркин Михаил 38 1
Назипов Дмитрий 66 1
Татаренко Андрей 3 1
Васильев Григорий 35 1
Анисимов Данил 11 1
Шаров Борис 45 1
Емельянников Михаил 33 1
Гостев Александр 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 18
Россия - Российская федерация - РФ 57350 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
США - Вирджиния - Виргиния 61 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Бразилия - Федеративная Республика 1125 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Канада 1301 3
США - Флорида 142 3
Япония 2780 3
США - Огайо 52 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
США - Пенсильвания 55 2
Восточная Европа 1678 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
США - Техас 222 2
Европа 3752 2
Великобритания - Лондон 819 2
США - Иллинойс 75 1
Австралия - Мельбурн 21 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
США - Майами 73 1
Ирландия - Дублин 66 1
США - Коннектикут 26 1
США - Северная Каролина 60 1
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 38 1
США - Мэриленд 38 1
США - Колумбия 17 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
США - Айдахо 16 1
США - Оклахома 17 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 3
The Guardian - Британская газета 190 2
Associated Press 333 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Daily Mail 28 1
Virus Bulletin 19 1
Gartner 2190 3
IDC - International Data Corporation 2718 1
Forrester Research 385 1
Microsoft Security Intelligence Report 13 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще