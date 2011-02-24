Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Зенкин Денис
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Публикаций - 100, упоминаний - 113
Зенкин Денис упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
|Ульянов Владимир 150 6
|Раевский Алексей 53 2
|Преображенский Евгений 8 2
|Аксаков Анатолий 98 1
|Врублевский Павел 75 1
|Тюркин Михаил 38 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Татаренко Андрей 3 1
|Васильев Григорий 35 1
|Анисимов Данил 11 1
|Шаров Борис 45 1
|Емельянников Михаил 33 1
|Гостев Александр 54 1
|Gartner 2190 3
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Forrester Research 385 1
|Microsoft Security Intelligence Report 13 1
|Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761214, в очереди разбора - 664903.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru