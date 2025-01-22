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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минцифры РФ Роскомнадзор РФ Реестр операторов персональных данных



22.01.2025 Каждое второе промышленное предприятие столкнулось с утечкой по вине инсайдеров 1
19.12.2024 Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных? 1
28.11.2024 Офисы компаний превратились в территорию тотальной слежки благодаря Wi-Fi и датчикам движения 1
23.10.2024 Стратегическое партнерство Agora и Novardis 1
20.09.2024 Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года 1
01.08.2024 Обновление платформы FRESHBoard от AXES Management   1
26.02.2024 Опрос: 44% операторов ПДн поддерживают введение оборотных штрафов за утечки 1
18.01.2024 Step Logic аттестовал DataSpace Cloud на соответствие требованиям к защите персональных данных 1
30.11.2023 У российского суда бенефис: Apple, Snapchat, Pinterest оштрафованы на десятки миллионов 1
03.11.2023 Российские ИТ-компании разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных 1
06.10.2023 Качество ИБ-продуктов в России за последние два года деградировало, а цены выросли 1
07.08.2023 67% компаний избегают публичных высказываний о произошедших инцидентах с утечкой данных 1
03.08.2023 Как организовать корпоративные коммуникации в банке 1
28.07.2023 В Америке создается министерство для контроля над ИТ-компаниями с правом запрещать работу в США 1
22.05.2023 Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать 1
26.04.2023 Россиянам позволят получать компенсации за утечки данных с помощью «Госуслуг» 1
06.04.2023 Группа «Эталон» внедрила ИБ-решения компании «Сёрчинформ» 1
27.03.2023 Максим Ежов, Юлия Коршикова, Павел Павлов -

Как выполнить требования 152-ФЗ в облаке: рекомендации Cloud

 1
23.03.2023 Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран 1
23.12.2022 «Сёрчинформ» провела третий поток обучения госслужащих основам ИБ 1
21.07.2022 Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание 1
06.04.2022 «Сёрчинформ» обучит основам ИБ более 50 тыс. госслужащих в первом полугодии 2022 года 1
21.02.2022 Штрафовать, так по-крупному. Минцифры требует ввести оборотные штрафы за утечку персональных данных 2
08.02.2022 Наказана компания, притворяющаяся Роскомнадзором и выманивающая у бизнеса деньги 1
25.06.2021 ФСБ объявила, как будет проверять безопасность персональных данных в банках 1
27.05.2021 Московское облако Linxdatacenter прошло аттестацию по второму уровню защищенности 1
23.04.2021 Осторожно: какие провайдеры IaaS до сих пор не имеют сертификат по 152-ФЗ 1
09.04.2021 Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось 1
18.03.2021 Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян 1
11.03.2021 Банкам дали возможность подключиться к ЕБС через облака: как это повлияет на проект по сбору биометрии 1
09.03.2021 Клиентам виртуального ЦОДа «Ростелекома» стала доступна криптография по ГОСТу 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
07.12.2018 На смену ЕГИСЗ придет Единый цифровой контур здравоохранения 1
11.10.2018 Россия подписала протокол изменений в европейскую конвенцию о защите персональных данных 1
24.08.2018 Cloud4Y предоставил «Альянс Медиа Стратегии» услугу «Облако ФЗ 152» 1
21.06.2018 Затраты на кибербезопасность в России урежут в 3,5 раза. Кто лишится денег 1
19.03.2018 MODIS перешла на использование «Облака ФЗ 152» от Cloud4Y 1
23.11.2017 Cloud4Y предоставила услугу «Облако ФЗ 152» сети супермаркетов «Вулкан» 1
28.07.2017 Федерация гандбола России разместила персональные данные в «облаке» Cloud4Y 1
17.04.2017 Электронную подпись УЦ ВБЦ принимают все пять информагентств по раскрытию информации 1

Публикаций - 55, упоминаний - 58

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9705 9
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 408 6
InfoWatch - Инфовотч 1014 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12562 4
Cloud4Y 285 4
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 622 3
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 920 3
8217 3
Yandex - Яндекс 7347 3
МегаФон 8814 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Perimetrix - Периметрикс 273 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8746 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2895 2
Oracle Corporation 6689 2
Cisco Systems 5114 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Telegram Group 1987 2
Apple Inc 12103 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Google LLC 11777 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Информзащита 757 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3908 2
Diasoft - Диасофт 871 2
Код Безопасности 616 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 2
SAP SE 5279 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 239 1
Б-152 - B-152 6 1
Microsoft Corporation 24630 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
Microsoft - Activision Blizzard 478 1
Fortinet 387 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1180 1
Accenture plc 682 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7306 5
Unsplash 768 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
ВБЦ - Всероссийский Банковский Центр 14 1
АльфаСтрахование СГ 320 1
Superjob - Суперджоб 505 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 1
Совкомбанк Совесть 271 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
РЖД - Российские железные дороги 1904 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1154 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Лента - Сеть розничной торговли 2081 1
Почта России ПАО 2112 1
Лента - Утконос 177 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Абсолют Банк 230 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ВЕФК Банк - Восточно-европейская финансовая корпорация 5 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 965 1
LinkedIn 635 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2739 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3136 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4083 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11635 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5913 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3332 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4962 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5437 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4748 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2888 3
Евросоюз - Совет Европы 86 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 2
Судебная власть - Judicial power 2311 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2805 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 438 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 86 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 266 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 551 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1517 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 665 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1208 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 69 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7560 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27392 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 29
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6652 25
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3781 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21142 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50438 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15720 13
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4218 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11057 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29688 10
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20609 7
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Оповещение и уведомление - Notification 4610 7
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10497 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12015 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 6
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25347 6
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7419 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4984 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2121 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 6
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3089 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12745 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12522 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24461 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6115 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5176 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4439 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 3
WhatsApp Messenger 1082 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 2
Microsoft Windows 15661 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 323 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 2
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 91 2
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 2
OpenAI ChatGPT 339 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 51 1
Rakuten Viber 627 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Сбер - BI.Zone vCISO 7 1
Kaspersky Digital Footprint Intelligence 23 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4973 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Google Android 13997 1
Linux OS 9944 1
Apple iPad 3860 1
Apple - App Store 2890 1
КриптоПро CSP СКЗИ 211 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1049 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 1
Google Play - Google Store - Android Market 3292 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 858 1
Linx Datacenter 49 1
Путин Владимир 3171 3
Зенкин Денис 262 3
Шадаев Максут 1010 2
Хинштейн Александр 142 2
Минаева Ольга 7 2
Матвеев Лев 64 2
Левова Ирина 24 2
Раменский Демьян 17 2
Волков Алексей 50 2
Ульянов Владимир 161 2
Гаттаров Руслан 144 2
Федотов Николай 32 2
Царев Евгений 23 2
Казарян Карен 74 1
Ким Дмитрий 60 1
Немкин Антон 35 1
Кроликов Артём 6 1
Домбровский Юрий 62 1
Зубков Виктор 49 1
Карелина Марина 11 1
Рукавишникова Ирина 6 1
Орехович Александра 13 1
Бычков Сергей 7 1
Карпенко Владимир 26 1
Терещенко Людмила 2 1
Парфентьев Алексей 128 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 6 1
Сычев Артем 73 1
Крохин Валентин 32 1
Рамазанов Андрей 3 1
Аксененко Николай 5 1
Рябов Игорь 27 1
Боярсков Борис 37 1
Брюквин Юрий 299 1
Врублевский Павел 98 1
Рейман Леонид 1049 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Иванов Олег 141 1
Александрова Наталья 5 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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