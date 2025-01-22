Минцифры РФ Роскомнадзор РФ Реестр операторов персональных данных
Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Зенкин Денис 262 3
|Шадаев Максут 1010 2
|Хинштейн Александр 142 2
|Минаева Ольга 7 2
|Матвеев Лев 64 2
|Левова Ирина 24 2
|Раменский Демьян 17 2
|Волков Алексей 50 2
|Ульянов Владимир 161 2
|Гаттаров Руслан 144 2
|Федотов Николай 32 2
|Царев Евгений 23 2
|Казарян Карен 74 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Немкин Антон 35 1
|Кроликов Артём 6 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Зубков Виктор 49 1
|Карелина Марина 11 1
|Рукавишникова Ирина 6 1
|Орехович Александра 13 1
|Бычков Сергей 7 1
|Карпенко Владимир 26 1
|Терещенко Людмила 2 1
|Парфентьев Алексей 128 1
|Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 6 1
|Сычев Артем 73 1
|Крохин Валентин 32 1
|Рамазанов Андрей 3 1
|Аксененко Николай 5 1
|Рябов Игорь 27 1
|Боярсков Борис 37 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Врублевский Павел 98 1
|Рейман Леонид 1049 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Иванов Олег 141 1
|Александрова Наталья 5 1
|Щеголев Игорь 698 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3200 2
|Gartner - Гартнер 3556 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
|Рустелеком ТК 304 1
|Тинькофф - Tinkoff Data 5 1
|Juniper Research 522 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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