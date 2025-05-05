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Comply Комплай

Comply - Комплай

Comply комплаенс-бутик, который предлагает юридические и технологические решения для бизнеса по всему миру. Comply оказывает услуги в сфере технологий, управления данными, интеллектуальной собственности и корпоративной безопасности. Команда отличается экспертизой в области PrivacyTech и разрабатывает собственные цифровые решения для автоматизации комплаенса.


05.05.2025 Операторы персональных данных просят Роскомнадзор быть гибче: Бизнес хочет сам выбирать методы их обезличивания 1
20.09.2024 Оборотные штрафы за утечки персональных данных могут ввести в России до конца года 1
09.08.2024 Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак 1
25.04.2024 За последние два года в России количество судебных дел по персональным данным выросло на 71% 1
09.11.2023 Исследование Moscow Digital School: большинство юристов России одобряют введение оборотных штрафов за утечки персональных данных 1
15.05.2023 Минцифры предложили ввести в России маркировку для всех текстов и рисунков, созданных ИИ 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Comply и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12290 1
Diasoft - Диасофт 922 1
AMD - Advanced Micro Devices 4291 1
Nvidia Corp 3552 1
SAP SE 5323 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 172 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Kahoot 3 1
Directum - Директум 1114 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 141 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 155 1
HP Inc. 5714 1
Philips 2063 1
ДОК 836 1
Astell&Kern 3 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
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Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 173 1
MONT - МОНТ 150 1
K2 - К2РУ - SourceCode 101 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
PTC Vuforia 7 1
Accenture plc 685 1
PixArt - Pixart SRL 16 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 337 1
Yandex - Яндекс 7648 1
Ростелеком 9883 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 643 1
ФИТ ГК 10 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 2
Unilever - Юнилевер Русь 159 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 271 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 472 1
Комус 99 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 57 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 29 1
iTrend 14 1
ТМК - TMK2U - Корпоративный университет Трубной металлургической компании 2 1
Unsplash 963 1
Резонанс НПП 372 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 40 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 347 2
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11964 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1011 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 476 1
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Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1265 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2374 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2882 1
Аудит - аудиторский услуги 2785 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 355 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7064 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11097 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6315 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1949 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3283 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357350, в очереди разбора - 758142.
Создано именных указателей - 173992.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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