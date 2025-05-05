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Comply Комплай
Comply – комплаенс-бутик, который предлагает юридические и технологические решения для бизнеса по всему миру. Comply оказывает услуги в сфере технологий, управления данными, интеллектуальной собственности и корпоративной безопасности. Команда отличается экспертизой в области PrivacyTech и разрабатывает собственные цифровые решения для автоматизации комплаенса.
Comply и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Сайганов Сергей 3 2
|Дмитриев Артем 3 2
|Орехович Александра 13 2
|Шадаев Максут 1039 1
|Глазков Александр 141 1
|Холинов Андрей 18 1
|Муллахметова Гузель 11 1
|Нагорнов Иван 7 1
|Гусев Михаил 25 1
|Ворсина Мария 2 1
|Котовский Денис 3 1
|Леонова Надежда 1 1
|Устинова Алена 1 1
|Горловская Татьяна 1 1
|Алимпиев Илья 1 1
|Сагалов Михаил 1 1
|Додонова Лилия 1 1
|Нежельская Елена 1 1
|Максимова Марина 11 1
|Сергеев Алексей 45 1
|Власова Ася 9 1
|Шейн Дмитрий 1 1
|Кудж Станислав 22 1
|Партин Александр 1 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Зуев Василий 1 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Сафьянников Артем 1 1
|Clapton Eric - Клэптон Эрик 4 1
|Johnson Judy - Джонсон Джуди 3 1
|Али Максим 10 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Марков Глеб 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1949 2
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1004 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3283 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 2
|РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 213 1
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