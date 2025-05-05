Comply - Комплай

Comply – комплаенс-бутик, который предлагает юридические и технологические решения для бизнеса по всему миру. Comply оказывает услуги в сфере технологий, управления данными, интеллектуальной собственности и корпоративной безопасности. Команда отличается экспертизой в области PrivacyTech и разрабатывает собственные цифровые решения для автоматизации комплаенса.