Получите все материалы CNews по ключевому слову
Али Максим
УПОМИНАНИЯ
Али Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Захаров Алексей 47 4
|Глушков Иван 9 4
|Миронович Филипп 11 4
|Гайдуков Алексей 23 3
|Поликарпов Александр 7 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Петухов Максим 13 3
|Шишканов Дмитрий 4 3
|Паперный Евгений 11 3
|Скворцова Вероника 69 2
|Погонин Алексей 5 2
|Петренко Николай 6 2
|Макаров Владимир 75 2
|Шибанова Анна 2 2
|Чепакин Андрей 27 2
|Истомин Константин 58 2
|Рыбалкин Виталий 10 2
|Грибанов Петр 2 2
|Суровцев Владимир 18 2
|Селезнев Денис 30 2
|Кардашин Никита 21 2
|Калинин Владислав 2 2
|Шадаев Максут 1094 2
|Лимаренко Евгений 4 2
|Бахтин Дмитрий 17 2
|Зварковский Михаил 6 2
|Решетников Андрей 6 2
|Щипачев Дмитрий 2 2
|Михеев Андрей 9 2
|Шингарев Павел 19 2
|Натрусов Артем 299 2
|Сотин Денис 216 2
|Михалев Евгений 95 2
|Капленко Валерий 15 2
|Николаев Александр 39 2
|Бурилов Андрей 117 2
|Пешехонов Константин 22 2
|Югоман Юлия 4 2
|Федоров Руслан 2 2
|Беспалов Антон 3 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2058 1
|Ведомости 1135 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 4
|CNews Инновация года - награда 127 2
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1380600, в очереди разбора - 737701.
Создано именных указателей - 181724.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.