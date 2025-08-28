Разделы

Али Максим


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы» 1
09.08.2024 Со Сбербанка требуют 3 миллиарда за чужой товарный знак 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
28.02.2018 Максим Али возглавил практику IP/IT Maxima Legal 2
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Али Максим и организации, системы, технологии, персоны:

8690 6
Cisco Systems 5182 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 290 2
Naumen - Наумен 665 2
Directum - Директум 1149 2
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 248 2
Первая Форма - 1Форма 53 2
Biocad - Биокад 83 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 29 2
Hoff Tech - Хофф Тех 44 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 137 2
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 59 2
Процессные Технологии 7 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2065 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 221 1
IBM - International Business Machines Corp 9503 1
FIS - Case Studio - Кейс Студио 8 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Oracle Corporation 6798 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1673 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 9 1
Camunda - Camunda Services GmbH 31 1
Alfresco Software 147 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13651 1
Корус Консалтинг ГК 1282 1
Microsoft Corporation 25021 1
МегаФон 9542 1
Wemakefab - Вимейкфаб 1 1
Google LLC 12066 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 597 1
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 147 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 103 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 54 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 305 1
Yandex - Яндекс 8047 1
Tibco Software 84 1
CSC - Corporation 68 1
InfoWatch - Инфовотч 1060 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 9
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 197 6
Stada 26 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7850 3
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 32 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 2
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс 43 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 8 2
Cotton Club - Коттон Клаб 27 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 262 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 133 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 67 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1098 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 494 2
Фаберлик - Faberlic 94 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 58 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 275 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 33 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 10 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 29 1
Семейный доктор - Альфа-Центр Здоровья 7 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
Газпром нефть 649 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 536 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 37 1
Лента - Сеть розничной торговли 2206 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 215 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 81 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1136 1
МКБ - Московский кредитный банк 602 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 53 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12475 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1425 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1961 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 212 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2644 2
Совет при президенте Российской Федерации 199 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3289 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4630 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2873 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 432 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 158 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 182 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 431 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 1
Федеральное казначейство России 1837 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1040 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 499 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70306 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54862 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22314 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30210 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32833 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 449 4
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1693 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1283 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8379 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12634 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9094 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14281 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21796 3
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1434 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7055 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5720 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3381 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16238 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11870 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16716 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16565 2
DevOps - Development и Operations 993 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12017 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4405 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 435 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5060 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25414 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26509 2
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 103 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1150 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1195 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6016 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11025 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2649 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14212 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2248 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6746 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 325 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1028 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4587 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 557 3
1С:Медицина 48 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 3
VK - Mail.ru Дети 10 3
VK - Mail.ru Здоровье 19 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5626 3
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 2
Linux OS 10587 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 452 2
ЕМИАС Электронный рецепт 90 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 30 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1415 1
Microsoft Office 3876 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2288 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 234 1
Terrasoft Creatio 97 1
JavaScript - JS - язык программирования 1282 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 37 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2376 1
ELMA 365 Low-code BPM 142 1
FIS Platform - no-code платформа 19 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 180 1
Finch Admin 1 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 41 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Directum Development Studio 2 1
Google Android 14449 1
Microsoft Outlook 1430 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Unify NXJ 3 1
Microsoft Windows 16096 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 402 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 233 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 208 1
Захаров Алексей 47 4
Глушков Иван 9 4
Миронович Филипп 11 4
Гайдуков Алексей 23 3
Поликарпов Александр 7 3
Андрейчук Юрий 6 3
Петухов Максим 13 3
Шишканов Дмитрий 4 3
Паперный Евгений 11 3
Скворцова Вероника 69 2
Погонин Алексей 5 2
Петренко Николай 6 2
Макаров Владимир 75 2
Шибанова Анна 2 2
Чепакин Андрей 27 2
Истомин Константин 58 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Селезнев Денис 30 2
Кардашин Никита 21 2
Калинин Владислав 2 2
Шадаев Максут 1094 2
Лимаренко Евгений 4 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Зварковский Михаил 6 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Михеев Андрей 9 2
Шингарев Павел 19 2
Натрусов Артем 299 2
Сотин Денис 216 2
Михалев Евгений 95 2
Капленко Валерий 15 2
Николаев Александр 39 2
Бурилов Андрей 117 2
Пешехонов Константин 22 2
Югоман Юлия 4 2
Федоров Руслан 2 2
Беспалов Антон 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 152486 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44857 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18175 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3096 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14352 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1330 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2512 1
Россия - УФО - Тюменская область 1224 1
Германия - Федеративная Республика 12848 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 797 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52930 1
Европа 24493 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53713 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10408 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9340 4
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 358 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6065 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50132 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4152 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 228 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14568 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8380 3
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 109 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 40 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10339 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8130 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1655 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19763 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30950 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6115 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2322 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11479 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7201 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6201 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8090 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6199 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1480 2
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 28 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1299 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25303 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 437 2
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 457 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 253 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 238 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 125 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3084 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2469 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9648 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 836 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4639 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1389 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2247 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2058 1
Ведомости 1135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8290 4
CNews Инновация года - награда 127 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
СПбГУП - Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов 2 1
СПИБА - Санкт-Петербургская Международная Бизнес-Ассоциация 1 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 33 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2086 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2545 3
CNews FORUM Кейсы 277 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1171 2
CNews AWARDS - награда 534 1
