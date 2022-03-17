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Terrasoft Террасофт

Terrasoft - Террасофт
Обзор «Террасофт» на Market.CNews

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 32 дела, на cумму 107 894 385 ₽*

Судебные дела (32) на сумму 107 894 385 ₽*
в качестве истца (4) на сумму 17 301 631 ₽*
в качестве ответчика (27) на сумму 89 424 754 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


Рынок BPM 2021

руктурам «Северстали», но и сторонним клиентам, что привело к необходимости автоматизации процессов для работы с внешним рынком. Технологической основой проекта стала CRM-система Creatio от компании «Террасофт Россия». Знакомьтесь с деталями внедрения, в результате которого компания упорядочила и автоматизировала процессы продаж и взаимодействия с клиентами.  Читать полностью По вопросам со
17.03.2022 Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft

Собственная платформа Компания Comindware запустила программу ускоренного импортозамещения для продуктов ушедших в российского рынка компаний: Terrasoft, SAP, Oracle, Microsoft и других. Comindware обладает собственной современной Low-code платформой для быстрой автоматизации бизнеса и управления бизнес-процессами — Comindware Busines
17.03.2022 Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний

Компания Comindware приступила к реализации программы ускоренного импортозамещения для российских компаний и организаций, пострадавших от ухода с рынка России SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других вендеров. Специалисты Comindware готовы быстро заменить зарубежные программные решения по автоматизации бизнеса на отечественный продукт высокого уровня и гарантировать его п
08.02.2022 Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022

Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022

24.01.2022 «Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0

8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискусси
23.12.2021 «Террасофт Россия» оценила преимущества членства в Ассоциации разработчиков программных продуктов

«Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления би
21.12.2021 Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран

ации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления пр
22.10.2021 «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio

«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне»

ифровой трансформации крупных и средних компаний пройдет 25-29 октября. Его организатор — компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio. Регистрация на мероприятие от
16.09.2021 «Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта

Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на П
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA

вления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в секторе лидеро
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия»

«Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках

01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд

ит low-code платформа Creatio. Проект реализован в рамках благотворительной инициативы от «Крок» и “Террасофт Россия”, вендора Creatio. Todogood – это платформа социальных изменений, которая по
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18

25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Те
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события

ра Семенова (группа компаний «Корус Консалтинг»), Сергея Дунаева («Северсталь»), Алексея Клочкова («Террасофт»). Спикеры обсудят полученные инсайты и вызовы, которые стоят перед ИТ и бизнесом п
28.10.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio

Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий. Главной особенностью проекта стало использ
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»

ine создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution

31.03.2020 «Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор

«Крок» и «Террасофт Россия» объявили о расширении партнерства в нефтегазовом секторе. Специалисты компа
05.12.2019 Алексей Клочков, «Террасофт» -

Что делают BPM-системы, кроме автоматизации процессов

дает, но компании все больше стали понимать, как именно и для каких задач им лучше всего использовать возможности ИИ. Мы тоже активно используем машинный интеллект — он встроен в BPM-движок Creatio («Террасофт» изменил название своей платформы с bpm’online на Creatio — прим. ред.) и может использоваться, например, для прогнозирования числовых значений, ранжирования данных или маршрутизации

31.10.2019 «Террасофт» изменил название платформы и продуктов на Creatio

«Террасофт», один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM, объявил о новом
19.09.2019 Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ

ое бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества, которое проводится компанией «Террасофт» и ежегодно собирает тысячи участников. Лидеры крупнейших организаций России соберу
15.07.2019 «Террасофт» представила bpm’online studio free

«Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’online – bpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и ИТ, предоставив аналитикам и бизнес-пользова
01.07.2019 «Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового беспл
25.06.2019 «Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового беспл
06.05.2019 «Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14

«Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений. «Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал

30.01.2019 «Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами

«Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предо
03.12.2018 «Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer

«Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online. Новая версия bpm’online 7.13, в которую
25.10.2018 «Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner

Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты предиктивного скоринга, мультик
12.10.2018 «Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online

ению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой компанией «Террасофт». Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе со
02.10.2018 Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE?

быстро адаптироваться к новым условиям Конференция ACCELERATE проводится в рамках Глобального тура Террасофт — серии бесплатных мероприятий в 15 городах мира для представителей бизнес- и ИТ-со
18.09.2018 «Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей

«Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения проц
10.08.2018 «Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online

«Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12
19.03.2018 Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний

Системный интегратор и разработчик Navicon модернизировал CRM-систему Terrasoft bpm’online для фармкомпании «Мерц Фарма» — российского подразделения Merz Pharma Group. Миграция ранее установленного у фармпроизводителя ИТ-решения на новую версию платформы выполнен
15.12.2017 Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов

Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terras
08.11.2017 Terrasoft представила линейку продуктов bpm’online версии 7.11
05.04.2017 Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio

идирующие позиции на рынке облачных BPM-платформ, — сказала Катерина Костерева, CEO группы компаний Terrasoft.Благодаря широкому набору функциональности, продукт может стать не только эффективн
13.05.2016 Terrasoft открыла офис в Сингапуре

Группа компаний Terrasoft, разработчик платформы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в свя
15.04.2016 Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online

22 апреля с 10:00 до 11:00 компания Terrasoft проведет онлайн-презентацию новой версии платформы bpm’online 7.8. Будет представлено три ключевые возможности новой платформы для управления сервисом, маркетингом и продажами. Во-пер
16.03.2016 «Норбит» займется внедрением продуктов Terrasoft

Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и группа компаний Terrasoft, разработчик решений в области автоматизации бизнес-процессов, объявили о старте сотрудничества. Как Enterprise Business Partner «Норбит» получит право на продажу и внедрение ряда про
16.02.2016 Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка

11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения

Публикаций - 206, упоминаний - 251

Terrasoft и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 431 38
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 36
9594 35
SAP SE 5601 29
Microsoft Corporation 25775 28
Oracle Corporation 7074 27
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 16
Salesforce 498 15
Comindware - Колловэар 202 14
1С-Рарус 982 12
Navicon - Навикон 339 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Directum - Директум 1268 11
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
Oracle Siebel Systems 519 9
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 8
Naumen - Наумен 752 8
1С-Битрикс - Bitrix 675 8
OpenText 238 7
Camunda - Camunda Services GmbH 49 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Крок - Croc 1964 7
АйТи 1519 6
Amdocs 140 6
Программные технологии 88 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
1С - Мегаплан 104 5
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 69 5
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 5
Docsvision - ДоксВижн 1060 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 4
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 4
Монолит-Инфо 138 4
Простой бизнес 23 4
Alfresco Software 156 4
Soft Master 20 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Почта России ПАО 2370 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Газпром нефть 725 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 5
Альфа-Банк 1979 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 4
Возрождение - Коммерческий банк 359 4
ВТБ - ВТБ24 671 4
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 4
Expomedia Group - Exposystems - Экспосистемс 27 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 4
Абсолют Банк 249 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Berner&Stafford - Бернер и Стаффорд 7 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Газпром ПАО 1493 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
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Русагро Группа Компаний 379 3
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 54
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 53
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 40
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 38
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 24
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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