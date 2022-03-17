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Terrasoft Террасофт
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СОБЫТИЯ
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Рынок BPM 2021
руктурам «Северстали», но и сторонним клиентам, что привело к необходимости автоматизации процессов для работы с внешним рынком. Технологической основой проекта стала CRM-система Creatio от компании «Террасофт Россия». Знакомьтесь с деталями внедрения, в результате которого компания упорядочила и автоматизировала процессы продаж и взаимодействия с клиентами. Читать полностью По вопросам со
|17.03.2022
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Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft
Собственная платформа Компания Comindware запустила программу ускоренного импортозамещения для продуктов ушедших в российского рынка компаний: Terrasoft, SAP, Oracle, Microsoft и других. Comindware обладает собственной современной Low-code платформой для быстрой автоматизации бизнеса и управления бизнес-процессами — Comindware Busines
|17.03.2022
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Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний
Компания Comindware приступила к реализации программы ускоренного импортозамещения для российских компаний и организаций, пострадавших от ухода с рынка России SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других вендеров. Специалисты Comindware готовы быстро заменить зарубежные программные решения по автоматизации бизнеса на отечественный продукт высокого уровня и гарантировать его п
|08.02.2022
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Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022
Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022
|24.01.2022
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«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0
8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискусси
|23.12.2021
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«Террасофт Россия» оценила преимущества членства в Ассоциации разработчиков программных продуктов
«Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления би
|21.12.2021
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Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран
ации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления пр
|22.10.2021
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«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio
|15.10.2021
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Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне»
ифровой трансформации крупных и средних компаний пройдет 25-29 октября. Его организатор — компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio. Регистрация на мероприятие от
|16.09.2021
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«Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта
Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на П
|17.08.2021
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CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA
вления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в секторе лидеро
|07.07.2021
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ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия»
«Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках
|01.07.2021
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«Крок» оцифровал работу волонтерских команд
ит low-code платформа Creatio. Проект реализован в рамках благотворительной инициативы от «Крок» и “Террасофт Россия”, вендора Creatio. Todogood – это платформа социальных изменений, которая по
|18.05.2021
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«Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18
25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Те
|11.05.2021
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«Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события
ра Семенова (группа компаний «Корус Консалтинг»), Сергея Дунаева («Северсталь»), Алексея Клочкова («Террасофт»). Спикеры обсудят полученные инсайты и вызовы, которые стоят перед ИТ и бизнесом п
|28.10.2020
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Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio
Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий. Главной особенностью проекта стало использ
|06.10.2020
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Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия»
ine создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution
|31.03.2020
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«Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор
«Крок» и «Террасофт Россия» объявили о расширении партнерства в нефтегазовом секторе. Специалисты компа
|05.12.2019
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Алексей Клочков, «Террасофт» -
Что делают BPM-системы, кроме автоматизации процессов
дает, но компании все больше стали понимать, как именно и для каких задач им лучше всего использовать возможности ИИ. Мы тоже активно используем машинный интеллект — он встроен в BPM-движок Creatio («Террасофт» изменил название своей платформы с bpm’online на Creatio — прим. ред.) и может использоваться, например, для прогнозирования числовых значений, ранжирования данных или маршрутизации
|31.10.2019
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«Террасофт» изменил название платформы и продуктов на Creatio
«Террасофт», один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM, объявил о новом
|19.09.2019
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Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ
ое бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества, которое проводится компанией «Террасофт» и ежегодно собирает тысячи участников. Лидеры крупнейших организаций России соберу
|15.07.2019
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«Террасофт» представила bpm’online studio free
«Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’online – bpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и ИТ, предоставив аналитикам и бизнес-пользова
|01.07.2019
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«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online
Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового беспл
|25.06.2019
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«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online
Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового беспл
|06.05.2019
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«Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14
«Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений. «Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал
|30.01.2019
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«Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами
«Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предо
|03.12.2018
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«Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer
«Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online. Новая версия bpm’online 7.13, в которую
|25.10.2018
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«Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner
Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты предиктивного скоринга, мультик
|12.10.2018
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«Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online
ению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой компанией «Террасофт». Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе со
|02.10.2018
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Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE?
быстро адаптироваться к новым условиям Конференция ACCELERATE проводится в рамках Глобального тура Террасофт — серии бесплатных мероприятий в 15 городах мира для представителей бизнес- и ИТ-со
|18.09.2018
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«Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей
«Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения проц
|10.08.2018
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«Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online
«Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12
|19.03.2018
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Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний
Системный интегратор и разработчик Navicon модернизировал CRM-систему Terrasoft bpm’online для фармкомпании «Мерц Фарма» — российского подразделения Merz Pharma Group. Миграция ранее установленного у фармпроизводителя ИТ-решения на новую версию платформы выполнен
|15.12.2017
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Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов
Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terras
|08.11.2017
|Terrasoft представила линейку продуктов bpm’online версии 7.11
|05.04.2017
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Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio
идирующие позиции на рынке облачных BPM-платформ, — сказала Катерина Костерева, CEO группы компаний Terrasoft.Благодаря широкому набору функциональности, продукт может стать не только эффективн
|13.05.2016
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Terrasoft открыла офис в Сингапуре
Группа компаний Terrasoft, разработчик платформы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в свя
|15.04.2016
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Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online
22 апреля с 10:00 до 11:00 компания Terrasoft проведет онлайн-презентацию новой версии платформы bpm’online 7.8. Будет представлено три ключевые возможности новой платформы для управления сервисом, маркетингом и продажами. Во-пер
|16.03.2016
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«Норбит» займется внедрением продуктов Terrasoft
Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и группа компаний Terrasoft, разработчик решений в области автоматизации бизнес-процессов, объявили о старте сотрудничества. Как Enterprise Business Partner «Норбит» получит право на продажу и внедрение ряда про
|16.02.2016
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Terrasoft представила новый инструмент для оперативной автоматизации фронт-офиса банка
11 февраля 2016 г. группа компаний Terrasoft представила bpm’online bank customer journey 7.7 — новую версию CRM-платформы для автоматизации задач розничного фронт-офиса банка. В фокусе релиза — технологии для быстрого изменения
Terrasoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Клочков Алексей 35 27
|Чехонин Антон 68 17
|Костерева Катерина 15 14
|Востриков Юрий 86 6
|Тотмакова Софья 14 6
|Истомин Константин 58 6
|Семенов Александр 166 4
|Трефилов Алексей 49 4
|Вахнин Павел 53 3
|Попов Александр 55 3
|Ровинский Дмитрий 4 3
|Рубцова Ольга 33 3
|Вигура Владимир 6 3
|Вертоградов Владимир 29 3
|Крицкий Максим 3 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Паршин Максим 323 2
|Вагизов Руслан 25 2
|Генс Филипп 54 2
|Бондаренко Александр 39 2
|Красюков Дмитрий 43 2
|Белайчук Анатолий 32 2
|Юганов Максим 3 2
|Грибов Михаил 10 2
|Миронова Елена 8 2
|Габдуллина Елена 2 2
|Турчановский Дмитрий 13 2
|Пчеловодова Наталья 2 2
|Галкина Мария 2 2
|Коваль Александр 4 2
|Мякишева Марина 84 2
|Круглова Оксана 4 2
|Левицкая Галина 6 2
|Сорокин Вадим 24 2
|Шевченко Антон 21 2
|Моргалюк Даниил 7 2
|Калайдов Марк 2 2
|Чернышев Андрей 74 2
|Лапина Кира 6 2
|Савельев Игорь 7 2
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