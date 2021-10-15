Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Terrasoft
Террасофт
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 140, упоминаний - 215
Terrasoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Клочков Алексей 25 21
|Чехонин Антон 60 16
|Костерева Катерина 10 7
|Тотмакова Софья 12 4
|Востриков Юрий 19 4
|Трефилов Алексей 34 3
|Вахнин Павел 51 3
|Юганов Максим 3 2
|Коптелов Андрей 74 2
|Габдуллина Елена 2 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Ровинский Дмитрий 2 2
|Коваль Александр 2 2
|Кочанов Дмитрий 17 2
|Копаев Геннадий 16 2
|Пчеловодова Наталья 2 2
|Галкина Мария 2 2
|Пегасов Сергей 52 1
|Валеев Рафаэль 9 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Акимов Максим 167 1
|Лапшин Алексей 13 1
|Гимранов Ринат 56 1
|Холинов Андрей 18 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Садовенко Илья 60 1
|Аникин Леонид 45 1
|Кулешов Сергей 35 1
|Зеленко Дмитрий 3 1
|Захир Максим 19 1
|Мосягин Константин 19 1
|Мартынов Владислав 78 1
|Семенов Александр 69 1
|Сотин Денис 102 1
|Березин Максим 60 1
|Мельник Иван 10 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Подгузов Николай 27 1
|Сергеев Сергей 63 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760773, в очереди разбора - 664462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760773, в очереди разбора - 664462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru