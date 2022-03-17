Terrasoft - Террасофт

Рынок BPM 2021 руктурам «Северстали», но и сторонним клиентам, что привело к необходимости автоматизации процессов для работы с внешним рынком. Технологической основой проекта стала CRM-система Creatio от компании «Террасофт Россия». Знакомьтесь с деталями внедрения, в результате которого компания упорядочила и автоматизировала процессы продаж и взаимодействия с клиентами. Читать полностью По вопросам со

Comindware запускает программу ускоренного импортозамещения Terrasoft, SAP, Oracle и Microsoft Собственная платформа Компания Comindware запустила программу ускоренного импортозамещения для продуктов ушедших в российского рынка компаний: Terrasoft, SAP, Oracle, Microsoft и других. Comindware обладает собственной современной Low-code платформой для быстрой автоматизации бизнеса и управления бизнес-процессами — Comindware Busines

Comindware заменит решения SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других уходящих компаний Компания Comindware приступила к реализации программы ускоренного импортозамещения для российских компаний и организаций, пострадавших от ухода с рынка России SAP, Oracle, Microsoft, Terrasoft и других вендеров. Специалисты Comindware готовы быстро заменить зарубежные программные решения по автоматизации бизнеса на отечественный продукт высокого уровня и гарантировать его п

Платформа Creatio от компании «Террасофт Россия» названа лидером сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022 Платформа Creatio, вендором которой является «Террасофт Россия», входит в сектор лидеров рынка сразу в пяти рейтингах G2 Grid, Winter 2022

«Террасофт» приглашает на масштабную презентацию no-code платформы нового поколения — Creatio 8.0 8 февраля состоится Freedom Релиз — одно самых значимых событий в истории «Террасофт». В программе — презентация наиболее мощной версии платформы Creatio, блиц-дискусси

«Террасофт Россия» оценила преимущества членства в Ассоциации разработчиков программных продуктов «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления би

Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран ации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления пр

«Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio «Инфосистемы джет» разработала коннектор для Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio. Genesys Pureconnect Connector for Creatio — первая на рынке ПО готовая интеграция для омниканального контакт-центра Genesys Pureconnect и CRM-системы Terrasoft Creatio

Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» ифровой трансформации крупных и средних компаний пройдет 25-29 октября. Его организатор — компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio. Регистрация на мероприятие от

«Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта Компания «Террасофт Россия», производитель платформы и продуктов Creatio, приглашает 25–29 октября на П

CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA вления продажами — Gartner Magic Quadrant for Sales Force Automation, 2021. CRM-система Creatio от «Террасофт Россия» уже шестой год представлена в этом рейтинге и третий год — в секторе лидеро

ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» «Трубная металлургическая компания» (ТМК), группа «Синара» и «Террасофт Россия» подписали генеральное соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках

«Крок» оцифровал работу волонтерских команд ит low-code платформа Creatio. Проект реализован в рамках благотворительной инициативы от «Крок» и “Террасофт Россия”, вендора Creatio. Todogood – это платформа социальных изменений, которая по

«Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 25 мая компания «Террасофт» презентует новую версию low-code платформы Creatio 7.18. Продуктовые лидеры «Те

«Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события ра Семенова (группа компаний «Корус Консалтинг»), Сергея Дунаева («Северсталь»), Алексея Клочкова («Террасофт»). Спикеры обсудят полученные инсайты и вызовы, которые стоят перед ИТ и бизнесом п

Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio Банк ДОМ.РФ автоматизировал процессы продаж и ИТ с помощью российской CRM-системы Creatio от компании «Террасофт». Об этом в ходе своего выступления на конференции ACCELERATE Global 2020 рассказал руководитель направления ИТ Банка ДОМ.РФ Максим Крицкий. Главной особенностью проекта стало использ

Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» ine создала для клиентов, планирующих реализовывать проекты на low-code платформе Creatio компании «Террасофт Россия», единую «точку входа»: компания объединилась с командой Aflex Distribution

«Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор «Крок» и «Террасофт Россия» объявили о расширении партнерства в нефтегазовом секторе. Специалисты компа

Алексей Клочков, «Террасофт» - Что делают BPM-системы, кроме автоматизации процессов дает, но компании все больше стали понимать, как именно и для каких задач им лучше всего использовать возможности ИИ. Мы тоже активно используем машинный интеллект — он встроен в BPM-движок Creatio («Террасофт» изменил название своей платформы с bpm’online на Creatio — прим. ред.) и может использоваться, например, для прогнозирования числовых значений, ранжирования данных или маршрутизации

«Террасофт» изменил название платформы и продуктов на Creatio «Террасофт», один из ключевых игроков на глобальном рынке low-code, BPM и CRM, объявил о новом

Два дня, 50+ выступлений, тет-а-тет со спикерами – на открытой конференции Accelerate для бизнеса и ИТ ое бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества, которое проводится компанией «Террасофт» и ежегодно собирает тысячи участников. Лидеры крупнейших организаций России соберу

«Террасофт» представила bpm’online studio free «Террасофт» представила полностью бесплатный продукт в линейке bpm’online – bpm’online studio free, который поможет сократить разрыв между бизнесом и ИТ, предоставив аналитикам и бизнес-пользова

«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового беспл

«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового беспл

«Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14 «Террасофт» представила обновленную версию bpm’online 7.14, в которую вошло более 200 новых возможностей и улучшений. «Террасофт» презентовала обновленный портал bpm’online, который стал

«Террасофт» представила дополнения к bpm’online для работы с чат-ботами «Террасофт» опубликовала подборку готовых решений Beesender — дополнений к bpm’online для работы с чат-ботами, которые позволяют сократить расходы на контакт-центр, разгрузить операторов и предо

«Террасофт» представила bpm’online 7.13 и bpm’online designer «Террасофт» представила обновленную версию платформы и продуктов bpm’online, а также объявила о разработке абсолютно нового продукта в линейке bpm’online. Новая версия bpm’online 7.13, в которую

«Террасофт» bpm’online попала в число лучших решений для управления лидами по версии Gartner Аналитическое агентство Gartner опубликовало новый рейтинг CRM-решений для управления лидами — Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management, 2018. Отечественный продукт bpm’online компании «Террасофт» вошел в Магический квадрант уже третий раз, каждый год улучшая свои позиции. Аналитики высоко оценили функциональность bpm’online, отметив инструменты предиктивного скоринга, мультик

«Сбербанк лизинг» внедряет «Террасофт» bpm’online ению bpm’online, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), разрабатываемой компанией «Террасофт». Перед компанией стояли и стоят задачи по ее дальнейшему развитию – в том числе со

Открытая конференция для бизнеса и ИТ ACCELERATE? быстро адаптироваться к новым условиям Конференция ACCELERATE проводится в рамках Глобального тура Террасофт — серии бесплатных мероприятий в 15 городах мира для представителей бизнес- и ИТ-со

«Террасофт» выпустила обновление bpm’online с возможностью пользовательской настройки предиктивных моделей «Террасофт» выпустила новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online — версию 7.12.4. В фокусе обновления — еще больше инструментов для повышения скорости и результативности выполнения проц

«Террасофт» выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online «Террасофт», один из лидеров на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, выпустил новый пакет обновлений линейки продуктов bpm’online 7.12

Navicon адаптировал Terrasoft bpm’online к потребностям фармкомпаний Системный интегратор и разработчик Navicon модернизировал CRM-систему Terrasoft bpm’online для фармкомпании «Мерц Фарма» — российского подразделения Merz Pharma Group. Миграция ранее установленного у фармпроизводителя ИТ-решения на новую версию платформы выполнен

Terrasoft и «Корус Консалтинг» будут совместно внедрять решения для автоматизации ИТ-процессов Компании Terrasoft и «Корус Консалтинг» объявили о начале сотрудничества по внедрению решений для автоматизации ИТ-процессов. Расширив продуктовый портфель системой bpm’online service компании Terras

Terrasoft представила платформу управления бизнес-процессами bpm’online studio идирующие позиции на рынке облачных BPM-платформ, — сказала Катерина Костерева, CEO группы компаний Terrasoft.Благодаря широкому набору функциональности, продукт может стать не только эффективн

Terrasoft открыла офис в Сингапуре Группа компаний Terrasoft, разработчик платформы bpm’online для управления маркетингом, продажами и сервисом, объявила об открытии нового офиса в Сингапуре в мае 2016 г. Решение об открытии офиса принято в свя

Terrasoft приглашает на онлайн-презентацию новой версии bpm’online 22 апреля с 10:00 до 11:00 компания Terrasoft проведет онлайн-презентацию новой версии платформы bpm’online 7.8. Будет представлено три ключевые возможности новой платформы для управления сервисом, маркетингом и продажами. Во-пер

«Норбит» займется внедрением продуктов Terrasoft Компания «Норбит» (входит в группу компаний «Ланит»), эксперт на рынке ИТ-консалтинга, и группа компаний Terrasoft, разработчик решений в области автоматизации бизнес-процессов, объявили о старте сотрудничества. Как Enterprise Business Partner «Норбит» получит право на продажу и внедрение ряда про