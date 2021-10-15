Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Terrasoft
Террасофт


15.10.2021 Бизнес и ИТ-лидеры встретятся на первом недельном «No-Code Марафоне» 2
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 1
16.09.2021 «Террасофт» проведет «No-Code Марафон» — регистрация открыта 3
08.09.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг Low-code платформ 2021 1
07.09.2021 Создаем low-code банк: автоматизация продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio в банке Дом.рф 1
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 2
17.08.2021 CRM-система Creatio третий год подряд названа лидером в магическом квадранте Gartner в категории SFA 1
07.07.2021 ТМК и «Синара» оцифруют бэк-офисные сервисы в рамках соглашения с «Террасофт Россия» 4
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 2
01.07.2021 «Крок» оцифровал работу волонтерских команд 1
30.06.2021 «Аскона» оптимизировала работу контакт-центра с помощью «Норбит» 1
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
18.05.2021 «Террасофт» приглашает на презентацию новой версии low-code платформы Creatio 7.18 2
11.05.2021 «Террасофт» приглашает на Low-code Day — онлайн-мероприятие, объединяющее в себе сразу три масштабных события 4
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 2
22.02.2021 Группа компаний Creatio привлекла миноритарные инвестиции в размере $68 млн для усиления лидирующих позиций на глобальном low-code рынке 1
18.01.2021 Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon 1
18.01.2021 Softline помогла «Евразу» автоматизировать бизнес-процессы по работе с рекламациями 2
17.12.2020 «Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта» 1
14.12.2020 Эксперты предсказали трехкратный рост рынка CRM в России 2
30.11.2020 Цифровые процессы как движущая сила FMCG-компании — кейс использования Creatio в холдинге ABI Product 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» 2
05.11.2020 Market.CNews запустил первый в России агрегатор тарифов на BPM-системы 1
03.11.2020 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг BPM-систем 1
02.11.2020 Кейс Банка ДОМ.РФ: автоматизация процессов продаж и Service Desk с помощью low-code платформы Creatio 3
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
28.10.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Terrasoft Creatio 1
06.10.2020 Softline усилила направление по работе с платформой Creatio компании «Террасофт Россия» 2
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1
30.09.2020 Market.CNews опубликовал первый рейтинг CRM-систем 1
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 1
01.09.2020 «Норбит» внедрил CRM-систему Creatio в компании «Сберавтопарк» 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 1
07.07.2020 Банк ДОМ.РФ внедрил CRM-систему Creatio для автоматизации процессов продаж малого бизнеса 2
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1
31.03.2020 «Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор 2
25.02.2020 «Аскона» автоматизировала программу лояльности с помощью платформы Creatio 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1

Публикаций - 140, упоминаний - 215

Terrasoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит - Норбит - Norbit 202 28
Ланит ГК 1156 25
Microsoft Corporation 11077 15
SAP SE 3212 14
3738 8
Крок 1219 6
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 6
Navicon - Навикон 198 5
ELMA 106 5
Softline - Софтлайн 1474 5
Корус Консалтинг ГК 805 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Программные технологии 33 5
Oracle Corporation 3344 3
Comindware - Колловэар 51 3
АйТи 751 3
Salesforce.com 273 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Микротест 177 2
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ 17 2
Oracle Siebel 130 2
Docsvision - ДоксВижн 773 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
КСК Технологии 27 2
1С-Рарус 537 2
IT Expert - ИТ Эксперт 12 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Простой бизнес 8 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 2
1С-Битрикс 345 2
ЦМД-Софт 24 2
Selectel - Селектел 137 2
Naumen - Наумен 341 2
Telegram Group 702 2
Google LLC 7148 2
Facebook 3765 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
SBCloud - СБКлауд 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 7
Почта России ПАО 1572 6
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 5
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 4
Альфа-Банк 1123 4
Быстроденьги МФК 22 3
Сбербанк Лизинг 23 3
Возрождение - Коммерческий банк 98 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ24 583 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 3
Почта Банк 289 2
Askona Life Group - Аскона 60 2
МСП банк 24 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 2
Доброфлот 7 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Синара ГК 11 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
E100 8 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Bayer AG - Байер 37 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 16 1
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Ward Howell 8 1
Татнефть 112 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
ЕВРАЗ ЕвразРуда 3 1
Таможенная карта 9 1
Веста 15 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Rendez-Vous - Рандеву 9 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Цвет Диванов 1 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management 8 1
Ароса 4 1
СберАвтопарк 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 17 1
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 19
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 7
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 7
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 531 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1450 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 4
ИТ-аутсорсинг 670 4
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 3
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 3
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 3
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 2
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 80 2
Next Best Offer - Выбор оптимального предложения для клиента 9 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 58 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
DevOps - Development и Operations 297 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 385 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 76 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 47
Terrasoft Creatio 44 35
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 6
Microsoft Office 1939 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 4
Microsoft Dynamics CRM 387 4
Microsoft SQL Server 793 3
Comindware Business Application Platform 14 3
Microsoft Dynamics 193 3
Terrasoft Creatio Sales 4 3
Terrasoft Creatio Service 4 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 829 2
Korus Dadata 8 2
Microsoft Silverlight 138 2
WhatsApp Messenger 654 2
Google Android 10751 2
Altaras Beesender 3 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Linux OS 4257 2
Microsoft Dynamics NAV 173 1
Rakuten Viber 429 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Сбербанк Лизинг E-Leasing 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Cognos BI 141 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Apache ActiveMQ 21 1
Apache Camel 6 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
ELMA RPA 4 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Software AG ARIS 108 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
Navicon FMCG TDC - Trade Data Consolidation - Navicon SalesOut 14 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Клочков Алексей 25 21
Чехонин Антон 60 16
Костерева Катерина 10 7
Тотмакова Софья 12 4
Востриков Юрий 19 4
Трефилов Алексей 34 3
Вахнин Павел 51 3
Юганов Максим 3 2
Коптелов Андрей 74 2
Габдуллина Елена 2 2
Бондаренко Александр 32 2
Ровинский Дмитрий 2 2
Коваль Александр 2 2
Кочанов Дмитрий 17 2
Копаев Геннадий 16 2
Пчеловодова Наталья 2 2
Галкина Мария 2 2
Пегасов Сергей 52 1
Валеев Рафаэль 9 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Акимов Максим 167 1
Лапшин Алексей 13 1
Гимранов Ринат 56 1
Холинов Андрей 18 1
Самойлов Юрий 55 1
Паршиков Сергей 10 1
Садовенко Илья 60 1
Аникин Леонид 45 1
Кулешов Сергей 35 1
Зеленко Дмитрий 3 1
Захир Максим 19 1
Мосягин Константин 19 1
Мартынов Владислав 78 1
Семенов Александр 69 1
Сотин Денис 102 1
Березин Максим 60 1
Мельник Иван 10 1
Сабынин Андрей 23 1
Подгузов Николай 27 1
Сергеев Сергей 63 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Казахстан - Республика 2629 4
Украина - Киев 465 4
Украина 3365 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 3
Европа 3752 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Восточная Европа 1678 2
Великобритания - Лондон 819 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
Австралия - Австралийский Союз 1124 2
Индия - Республика 2169 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Таджикистан - Республика 434 2
Чехия - Чешская Республика 495 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Латвия - Рига 64 2
США - Бостон 98 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Филиппины - Республика 211 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Малайзия 340 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Латинская Америка 723 1
Россия - Киров 245 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 39 1
Индонезия - Республика 384 1
Канада 1301 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Сингапур - Республика 808 1
Азия - Азиатский регион 1514 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 2
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 15 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ИПП - Индивидуальный пенсионный план 7 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 280 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
ЕПС - Единый план счетов 33 1
ВЭД - Внешнеэкономическая деятельность 39 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Gartner 2190 9
Forrester Research 385 6
CNews Analytics 1988 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 508 2
Forrester Wave 19 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 2
CNews - Market.CNews Рейтинг CRM-систем 2 2
IDC - International Data Corporation 2718 1
Fortune Global 500 160 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
Gartner Magic Quadrant for CRM Lead Management 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
Terrasoft Creatio Academy - CRM-Академия 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
Retail Finance Awards 2 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
IT-Лидер - премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760773, в очереди разбора - 664462.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще