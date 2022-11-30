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Terrasoft Creatio Sales

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.11.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
08.02.2022 Как автоматизировать бизнес-процессы в аутсорсинге? Опыт «Северсталь-ЦЕС» 1
11.11.2021 «Корус консалтинг» автоматизирует взаимоотношения с клиентами для «Щербинского лифтостроительного завода» 1
18.01.2021 Beluga Group автоматизировала процессы B2B-продаж и маркетинга с помощью Navicon 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
18.11.2020 Navicon стандартизировал процессы маркетинга, сервиса и продаж в «ОСГ Рекордз Менеджмент» 1
08.10.2020 Группа ЭПМ совместно с Navicon автоматизировала продажи и техническую поддержку клиентов 1
22.07.2020 Больше половины российских компаний не знают, что такое CRM 1
16.04.2020 «Норбит» внедрила CRM-систему в Accent Capital 1
24.07.2017 «Почта России» потратила почти 100 миллионов на CRM 1
17.02.2011 Terrasoft анонсировала новую платформу для управления бизнес-процессами BPMonline 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Terrasoft Creatio Sales и организации, системы, технологии, персоны:

Terrasoft - Террасофт 206 10
Navicon - Навикон 339 4
Ланит - Норбит - Norbit 431 4
9594 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Северсталь ПАО - Северсталь ЦЕС - Северсталь Центр Единого Сервиса - Северсталь ЕЦО - Северсталь Единый Центр Обслуживания 11 2
Системы КлиК - BMicro - БМикро 9 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Microsoft Corporation 25775 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
Oracle Corporation 7074 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 1
Naumen - Наумен 752 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
1С-Битрикс - Bitrix 675 1
Adobe Systems 1597 1
Salesforce 498 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 1
АйТи 1519 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 1
Comindware - Колловэар 202 1
Zoho Corporation 23 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 50 1
ИПП - Институт проблем предпринимательства 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Почта России ПАО 2370 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
Accent Capital 1 1
Bayer AG - Байер 85 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 5
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1416 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 2
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 160 2
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SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 1
On-demand - "по требованию" 194 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1280 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
Terrasoft Creatio 109 10
Terrasoft Creatio Marketing 6 5
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 5
Terrasoft Creatio Service 12 3
Microsoft Office 4170 3
Terrasoft CRM 26 2
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Adobe Marketo Engage 7 1
Terrasoft XRM 1 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
Linux OS 11533 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
Qsoft - amoCRM 154 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Тотмакова Софья 14 3
Лапина Кира 6 2
Чехонин Антон 68 2
Попов Александр 55 2
Костерева Катерина 15 2
Цыпкин Алексей 2 1
Следь Алексей 1 1
Андросов Алексей 2 1
Мельник Иван 10 1
Гурская Ольга 13 1
Дусалеев Вячеслав 11 1
Пчеловодова Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 99 1
Европа 24964 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Индия - Bharat 5870 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
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Германия - Берлин 732 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
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Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 676 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 388 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 1
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Wave 45 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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