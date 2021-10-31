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Алюминий Aluminium химический элемент

Алюминий - Aluminium - химический элемент


31.10.2021 Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники
05.03.2020 «Первый инженер» разработал систему управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода
14.02.2019 «Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода
29.10.2015 Оборудование ГЛОНАСС от Fort Telecom установлено на тепловозы крупного алюминиевого завода в России
07.04.2015 Алюминиевая батарея заменит литий
16.07.2013 Microsoft создает «умные» часы из «прозрачного алюминия»
08.11.2011 Алюминий удержит водород с помощью титана
08.06.2011 Алюминиевый плеер
10.03.2011 В iPhone 5 нашли алюминиевый корпус и 2-ядерный процессор
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием
30.06.2010 В первой ступени РН Falcon 9 используется алюминий низкой плотности
08.10.2009 Алюминий и вода: новый тип ракетного топлива
24.03.2008 «АйТи» строит ИТ-инфраструктуру Тайшетского алюминиевого завода
04.02.2008 «АйТи» построила инфраструктуру Хакасского алюминиевого завода
04.06.2007 Накопители LaCie: дизайн на первом плане
26.09.2003 ЛАНИТ модернизирует ЛВС Новокузнецкого алюминиевого завода
08.08.2003 AMS смонтировал внутреннюю сеть заказчика с использованием алюминиевых желобов
16.03.2000 IBM выпустила новую модель жесткого диска , где впервые были применены стеклянные диски вместо алюминиевых
27.05.1999 "АйТи" создаст автоматизированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью Красноярского алюминиевого завода

Публикаций - 1251, упоминаний - 1396
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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