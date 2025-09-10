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Алюминий Aluminium химический элемент

Алюминий - Aluminium - химический элемент

СОБЫТИЯ


10.09.2025 На семи алюминиевых заводах РУСАЛа внедряется отечественная цифровая система для управления производством

кта и благодарим РУСАЛ за доверие. Для нас важно, что российская платформа ZIIoT успешно работает в алюминиевой отрасли. Этот опыт подтверждает кросс-отраслевую специфику платформы и ее значимо
28.01.2025 Создана «вечная» батарея для смартфонов на замену литиевым аккумуляторам. Она не взрывается и сохраняет емкость 30 лет

ались от использования лития. Как пишет портал GizChina, вместо этого металла используется другой – алюминий, гораздо более распространенный и дешевый – токари во всем мире ежедневно превращают
04.07.2024 Клиенты «Азбуки вкуса» сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок с начала года

Клиенты «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге за шесть месяцев сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Активная фаза пилотного проекта по установке фандоматов – аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку – в рамках сотрудничества Ecoplatf
31.10.2021 Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники

ась диффузия атомов металлов. Но она происходила неравномерно: атомы германия быстро перемещались в алюминий, в то время как алюминий слабо диффундировал в германий.При этом атомы герман
05.03.2020 «Первый инженер» разработал систему управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода

«Первый инженер» (входит в группу компаний «Ланит») разработал и внедрил автоматизированную систему диспетчерского управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода. Цель создания АСДУЭ – комплексно обеспечить качественные показатели при передаче, распределении и потреблении электроэнергии. Также система поможет повысить уровень операти
14.02.2019 «Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной

ую радиочастотную идентификационную (RFID) метку M1220/0SEM для маркировки объектов, выполненную на алюминиевой антенне». «Разработанная алюминиевая антенна позволяет снизить конечную стоимость
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода

«Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») создала и запустила в эксплуатацию модульный центр обработки данных на стратегическом объекте Богучанского алюминиевого завода. В рамках проекта также были подготовлены рабочие места для сотрудников и организован защищенный канал связи.Основной целью создания модульного центра обработки данных (МЦОД
29.10.2015 Оборудование ГЛОНАСС от Fort Telecom установлено на тепловозы крупного алюминиевого завода в России

Проект по оснащению тепловозов навигационным оборудованием производства Fort Telecom был реализован компанией «НавиТехСервис» на Саяногорском алюминиевом заводе в республике Хакасия. Саянагорский Алюминиевый завод обслуживают два вида тепловозов: маневровые, (доставляют сотрудников на работу) и магистральные (обеспечивают транспортировку сырья из одного цеха в другой и формируют составы
07.04.2015 Алюминиевая батарея заменит литий

является ее гибкость. Аккумулятор можно сгибать и даже складывать, как лист бумаги. Ну и, конечно, алюминий намного дешевле лития, а значит появляется возможность создании дешевых и долговечны
16.07.2013 Microsoft создает «умные» часы из «прозрачного алюминия»

Корпорация Microsoft разрабатывает «умные» часы, корпус которых состоит из «прозрачного алюминия» (оксинитрида алюминия) - соединения алюминия, кислорода и азота, сообщает AmongTech со ссылкой на осведомленные источники. Оксинитрид алюминия представляет собой прозрачны
08.11.2011 Алюминий удержит водород с помощью титана

тетов нашли способ, используя для решения задачи один из самых распространенных на Земле металлов - алюминий. Американские исследователи обнаружили, что незначительно измененный алюминий
08.06.2011 Алюминиевый плеер

В России появился аудиоплеер iriver T9. Основные достоинства новинки - легкий и прочный алюминиевый корпус, интуитивно понятный интерфейс и отличное качество звука.
10.03.2011 В iPhone 5 нашли алюминиевый корпус и 2-ядерный процессор

ачительно увеличит скорость его работы. Кроме того, по сообщению китайского делового издания Economic Daily News, при создании iPhone 5 компания вернется к истокам - задняя часть корпуса вновь станет алюминиевой, как в первом поколении. Как сообщается, данное решение является следствием желания сделать iPhone более надежным и долговечным - пользователи жаловались на то, что задняя стенка, в
11.02.2011 Медь в автомобильной электронике заменят алюминием

BMW проводят исследования в области оптимизация сложных сетей питания, в которых должен применяться алюминий. Для замены меди на алюминий нужно преодолеть ряд сложных технологических про
30.06.2010 В первой ступени РН Falcon 9 используется алюминий низкой плотности

еля тяжёлого класса Falcon 9 явилось использование алюминия низкой плотности, производимого Alcan Global ATI. Из этого инновационного материала созданы, в частности, топливные баки первой ступени РН. Алюминий низкой плотности, по утверждению вице-президента компании SpaceX по конструкционным вопросам Криса Томпсона (Chris Thompson), сочетает в себе прочность и низкий удельный вес.
08.10.2009 Алюминий и вода: новый тип ракетного топлива

та Пердью под руководством профессора Стивена Сана (Steven Son) разработала новый тип двухкомпонентного смесевого ракетного топлива, получившего наименование ALICE. Аббревиатура расшифровывается как "алюминий и лёд". В новом смесевом топливе горючим является нанопорошок алюминия размером около 80 нм в поперечнике. Вода является окислителем. В процессе горения алюминия и льда образуются в ос
24.03.2008 «АйТи» строит ИТ-инфраструктуру Тайшетского алюминиевого завода

«Русала», строящемся в г. Тайшет на западе Иркутской области. Мультисервисная сеть свяжет около 90 объектов завода. Сейчас специалисты «АйТи» выполняют проектирование сети передачи данных Тайшетского алюминиевого завода. Работы по созданию сети будут идти параллельно со строительством объектов завода, основная часть которых будет запущена в 2009 г. Мультисервисная сеть передачи данных стане
04.02.2008 «АйТи» построила инфраструктуру Хакасского алюминиевого завода

ла создание телекоммуникационной инфраструктуры Хакасского алюминиевого завода, первого предприятия алюминиевой промышленности, построенного в постсоветской России. Мультисервисная сеть передач
04.06.2007 Накопители LaCie: дизайн на первом плане

ысота падения, при которой гарантируется сохранение работоспособности устройства – 90 см. Полностью алюминиевый корпус и добротный резиновый бампер – вот секрет LaCie Rugged Заявленной емкости

26.09.2003 ЛАНИТ модернизирует ЛВС Новокузнецкого алюминиевого завода

модернизации интегрированной локальной вычислительной сети (ЛВС) на Новокузнецком алюминиевом заводе. В рамках всего проекта предусмотрена автоматизация порядка 1000 рабочих мест. ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод" (НкАЗ), входящий в состав компании "Русский Алюминий", - одно из старейших предприятий России. В настоящее время завод осуществляет крупную реорганизацию, целью которой являе
08.08.2003 AMS смонтировал внутреннюю сеть заказчика с использованием алюминиевых желобов

димо без ущерба для единого стиля помещения и использованных отделочных материалов (гранит, стекло, алюминий) вписать в него неизбежные телекоммуникационные розетки, провода и распределительные
16.03.2000 IBM выпустила новую модель жесткого диска , где впервые были применены стеклянные диски вместо алюминиевых

на квадратный дюйм. Скорость передачи у обеих серий достигает 100 МБ/с, что на 50% превышает возможности UDMA/66. Их особенностью является то, что в них впервые были применены стеклянные диски вместо алюминиевых.
27.05.1999 "АйТи" создаст автоматизированную систему управления финансово-хозяйственной деятельностью Красноярского алюминиевого завода

Компания "АйТи" сообщила о подписании договора с ОАО "Красноярский алюминиевый завод" по созданию системы управления финансово-хозяйственной деятельностью КрАЗ. В соответствии с контрактом "АйТи" внедрит базовую версию своей системы "БОСС-Корпорация" и ряд доп

Публикаций - 1516, упоминаний - 1699

Алюминий и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 238
Intel Corporation 12811 193
Samsung Electronics 11064 153
Nvidia Corp 4002 149
Acer Group - Acer Inc 2776 106
Sony 6739 101
Microsoft Corporation 25774 95
Huawei 4675 89
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 84
HP Inc. 5883 80
Lenovo Group 2446 68
AMD - Advanced Micro Devices 4641 64
Dell EMC 5180 63
Google LLC 12687 62
LG Electronics 3735 51
Xiaomi - Сяоми 2231 42
Toshiba Corporation 2980 37
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 35
HTC Corporation 1512 31
Philips 2099 29
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 29
X Corp - Twitter 2938 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 28
Bang&Olufsen - B&O 148 28
Meta Platforms - Facebook 4621 27
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Lenovo Motorola 3566 26
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IBM - International Business Machines Corp 9699 22
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Fujitsu 2105 19
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 29
Alcoa 49 25
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 24
TÜV Rheinland Group 181 23
Россети Ленэнерго 1699 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 19
Carl Zeiss AG 307 19
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 18
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1910 17
Русагро Группа Компаний 379 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Miele - Миле 139 11
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
Связной ГК 1401 9
Boeing 1031 9
Dyson 157 9
eBay Inc 1640 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1306 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Bosch - Gaggenau 36 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
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Nike 195 6
Композит 99 6
БоАЗ - Богучанский алюминиевый завод 6 6
Hansa - Ханса 114 6
Белый Ветер 365 6
Kärcher - Karcher - Керхер 74 6
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LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Совкомбанк Совесть 279 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 5
Ferrari NV 159 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 7
РНФ - Российский научный фонд 201 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 5
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 400 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13865 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 37
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 34
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Ассоциация менеджеров 107 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ГосИнформСистемы 160 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 1
Ассоциация производителей пива 3 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22569 546
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10356 394
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 350
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 319
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28268 296
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 249
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 244
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 216
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GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 156
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 155
Аксессуары 4282 155
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 141
Микрофон - Microphone 2808 141
DDR - Double data rate 3083 138
Google Android 15243 179
Microsoft Windows 16882 146
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 135
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 133
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 130
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 123
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2184 98
Intel Core - Семейство процессоров 1251 97
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 85
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 83
Apple iOS 8583 76
Apple iPad 4011 72
Intel Core i - Cерия процессоров 534 71
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 59
Microsoft Windows 10 1938 55
Apple iPhone 6 4861 52
Intel HD Graphics - графический процессор 233 52
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 452 50
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 48
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 46
Microsoft Windows 7 2007 45
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 45
Apple MacBook Pro 559 45
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 44
Linux OS 11533 43
Microsoft Windows 2000 8678 42
Nvidia GeForce GTX 525 39
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 39
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 38
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 37
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 37
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 37
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 36
Google YouTube - Видеохостинг 3002 35
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 35
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Microsoft Windows Hello 210 33
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Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 33
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
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Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 4
Бондарев Владислав 6 3
Катаев Александр 40 3
Малафеев Андрей 52 3
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Joswiak Greg - Джозвиак Грег 11 3
Bush George - Буш Джордж 336 3
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 3
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Бровкин Дмитрий 55 3
Левкевич Михаил 59 3
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Кульченко Роман 14 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 151
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 124
Европа 24961 99
Япония 13807 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 94
Земля - планета Солнечной системы 10865 71
Германия - Федеративная Республика 13220 62
Южная Корея - Республика 7051 59
Китай - Тайвань 4245 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 38
Италия - Итальянская Республика 4508 34
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 28
Сатурн - Титан (спутник) 533 27
Азия - Азиатский регион 5920 25
Канада 5081 24
США - Калифорния 4828 24
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2605 21
Солнечная система - Solar system 2569 20
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США - Калифорния - Купертино 281 10
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 166
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6169 95
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