Алюминий - Aluminium - химический элемент

На семи алюминиевых заводах РУСАЛа внедряется отечественная цифровая система для управления производством кта и благодарим РУСАЛ за доверие. Для нас важно, что российская платформа ZIIoT успешно работает в алюминиевой отрасли. Этот опыт подтверждает кросс-отраслевую специфику платформы и ее значимо

Создана «вечная» батарея для смартфонов на замену литиевым аккумуляторам. Она не взрывается и сохраняет емкость 30 лет ались от использования лития. Как пишет портал GizChina, вместо этого металла используется другой – алюминий, гораздо более распространенный и дешевый – токари во всем мире ежедневно превращают

Клиенты «Азбуки вкуса» сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок с начала года Клиенты «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге за шесть месяцев сдали на переработку более 300 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Активная фаза пилотного проекта по установке фандоматов – аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку – в рамках сотрудничества Ecoplatf

Новая наноструктура — ключ к эре квантовой электроники ась диффузия атомов металлов. Но она происходила неравномерно: атомы германия быстро перемещались в алюминий, в то время как алюминий слабо диффундировал в германий.При этом атомы герман

«Первый инженер» разработал систему управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода «Первый инженер» (входит в группу компаний «Ланит») разработал и внедрил автоматизированную систему диспетчерского управления электроснабжением для Богучанского алюминиевого завода. Цель создания АСДУЭ – комплексно обеспечить качественные показатели при передаче, распределении и потреблении электроэнергии. Также система поможет повысить уровень операти

«Микрон» начал производство компактных NFC-меток с алюминиевой антенной ую радиочастотную идентификационную (RFID) метку M1220/0SEM для маркировки объектов, выполненную на алюминиевой антенне». «Разработанная алюминиевая антенна позволяет снизить конечную стоимость

«Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода «Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») создала и запустила в эксплуатацию модульный центр обработки данных на стратегическом объекте Богучанского алюминиевого завода. В рамках проекта также были подготовлены рабочие места для сотрудников и организован защищенный канал связи.Основной целью создания модульного центра обработки данных (МЦОД

Оборудование ГЛОНАСС от Fort Telecom установлено на тепловозы крупного алюминиевого завода в России Проект по оснащению тепловозов навигационным оборудованием производства Fort Telecom был реализован компанией «НавиТехСервис» на Саяногорском алюминиевом заводе в республике Хакасия. Саянагорский Алюминиевый завод обслуживают два вида тепловозов: маневровые, (доставляют сотрудников на работу) и магистральные (обеспечивают транспортировку сырья из одного цеха в другой и формируют составы

Алюминиевая батарея заменит литий является ее гибкость. Аккумулятор можно сгибать и даже складывать, как лист бумаги. Ну и, конечно, алюминий намного дешевле лития, а значит появляется возможность создании дешевых и долговечны

Microsoft создает «умные» часы из «прозрачного алюминия» Корпорация Microsoft разрабатывает «умные» часы, корпус которых состоит из «прозрачного алюминия» (оксинитрида алюминия) - соединения алюминия, кислорода и азота, сообщает AmongTech со ссылкой на осведомленные источники. Оксинитрид алюминия представляет собой прозрачны

Алюминий удержит водород с помощью титана тетов нашли способ, используя для решения задачи один из самых распространенных на Земле металлов - алюминий. Американские исследователи обнаружили, что незначительно измененный алюминий

Алюминиевый плеер В России появился аудиоплеер iriver T9. Основные достоинства новинки - легкий и прочный алюминиевый корпус, интуитивно понятный интерфейс и отличное качество звука.

В iPhone 5 нашли алюминиевый корпус и 2-ядерный процессор ачительно увеличит скорость его работы. Кроме того, по сообщению китайского делового издания Economic Daily News, при создании iPhone 5 компания вернется к истокам - задняя часть корпуса вновь станет алюминиевой, как в первом поколении. Как сообщается, данное решение является следствием желания сделать iPhone более надежным и долговечным - пользователи жаловались на то, что задняя стенка, в

Медь в автомобильной электронике заменят алюминием BMW проводят исследования в области оптимизация сложных сетей питания, в которых должен применяться алюминий. Для замены меди на алюминий нужно преодолеть ряд сложных технологических про

В первой ступени РН Falcon 9 используется алюминий низкой плотности еля тяжёлого класса Falcon 9 явилось использование алюминия низкой плотности, производимого Alcan Global ATI. Из этого инновационного материала созданы, в частности, топливные баки первой ступени РН. Алюминий низкой плотности, по утверждению вице-президента компании SpaceX по конструкционным вопросам Криса Томпсона (Chris Thompson), сочетает в себе прочность и низкий удельный вес.

Алюминий и вода: новый тип ракетного топлива та Пердью под руководством профессора Стивена Сана (Steven Son) разработала новый тип двухкомпонентного смесевого ракетного топлива, получившего наименование ALICE. Аббревиатура расшифровывается как "алюминий и лёд". В новом смесевом топливе горючим является нанопорошок алюминия размером около 80 нм в поперечнике. Вода является окислителем. В процессе горения алюминия и льда образуются в ос

«АйТи» строит ИТ-инфраструктуру Тайшетского алюминиевого завода «Русала», строящемся в г. Тайшет на западе Иркутской области. Мультисервисная сеть свяжет около 90 объектов завода. Сейчас специалисты «АйТи» выполняют проектирование сети передачи данных Тайшетского алюминиевого завода. Работы по созданию сети будут идти параллельно со строительством объектов завода, основная часть которых будет запущена в 2009 г. Мультисервисная сеть передачи данных стане

«АйТи» построила инфраструктуру Хакасского алюминиевого завода ла создание телекоммуникационной инфраструктуры Хакасского алюминиевого завода, первого предприятия алюминиевой промышленности, построенного в постсоветской России. Мультисервисная сеть передач

Накопители LaCie: дизайн на первом плане ысота падения, при которой гарантируется сохранение работоспособности устройства – 90 см. Полностью алюминиевый корпус и добротный резиновый бампер – вот секрет LaCie Rugged Заявленной емкости

ЛАНИТ модернизирует ЛВС Новокузнецкого алюминиевого завода модернизации интегрированной локальной вычислительной сети (ЛВС) на Новокузнецком алюминиевом заводе. В рамках всего проекта предусмотрена автоматизация порядка 1000 рабочих мест. ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод" (НкАЗ), входящий в состав компании "Русский Алюминий", - одно из старейших предприятий России. В настоящее время завод осуществляет крупную реорганизацию, целью которой являе

AMS смонтировал внутреннюю сеть заказчика с использованием алюминиевых желобов димо без ущерба для единого стиля помещения и использованных отделочных материалов (гранит, стекло, алюминий) вписать в него неизбежные телекоммуникационные розетки, провода и распределительные

IBM выпустила новую модель жесткого диска , где впервые были применены стеклянные диски вместо алюминиевых на квадратный дюйм. Скорость передачи у обеих серий достигает 100 МБ/с, что на 50% превышает возможности UDMA/66. Их особенностью является то, что в них впервые были применены стеклянные диски вместо алюминиевых.