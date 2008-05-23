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Ксенин Алекс



23.05.2008 Продлеваем заряд ноутбука в обход Windows 1
10.04.2008 ASUS M530W: QWERTY-убийца Nokia 1
03.04.2008 Программы GPS навигации для коммуникаторов 1
14.03.2008 Новинки коммуникаторов – весенний переполох 1
14.02.2008 Ликбез. GPS – что, зачем и почему 1
07.02.2008 Ноутбук BenQ Joybook S32B- 13 дюймов привлекательности 1
25.01.2008 Практика: драйверы для ноутбука - выжимаем максимум 1
21.01.2008 ASUS Eee PC 4G - на заре новой эры ноутбуков 1
21.01.2008 Коммуникатор E-TEN glofiish X600 – элита «бюджетников» 1
29.12.2007 В Новый год с новым гаджетом 1
28.12.2007 Хиты продаж ноутбуков – в ожидании праздника 1
25.12.2007 Коммуникаторы: новогодние хиты продаж 1
14.12.2007 Новинки коммуникаторов: предновогоднее настроение 1
11.12.2007 Ноутбуки: предновогодние новинки 1
04.12.2007 Брэнды и технологии – интересные факты из жизни ноутбуков 1
04.12.2007 Пятерка лучших современных ноутбуков 1
04.12.2007 Ноутбук под елочкой: выбираем подарок 1
04.12.2007 Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь 1
29.11.2007 Ноутбуки: хиты продаж октября 1
27.11.2007 Коммуникаторы: хиты продаж октября 1
15.11.2007 Новинки коммуникаторов – рывок в будущее 1
29.10.2007 Ноутбуки: хиты продаж сентября 1
24.10.2007 Коммуникаторы: хиты продаж сентября 1
08.10.2007 Осень и ноутбуки – новинки "горячего" сезона 1
03.10.2007 Хиты продаж ноутбуков: летняя жара 1
01.10.2007 Самые ожидаемые ноутбуки осени 2007 1
27.09.2007 Выбор ZOOM.CNews: пять элитных коммуникаторов 1
17.09.2007 Ноутбук Toshiba Portege R500 — стильное мини для сильных духом 1
12.09.2007 PDA-новинки — затишье перед бурей 1
10.09.2007 Лучшие новинки мира ноутбуков 1
04.09.2007 C ноутбуком на курорт, или в поисках бесплатного Wi-Fi 1
04.09.2007 Отпуск с ноутбуком – полезные аксессуары 1
04.09.2007 «Ноутбук на отдыхе» — большие и маленькие проблемы 1
04.09.2007 Выбираем ноутбук для отпуска, или особенности национального отдыха 1
04.09.2007 Отдых по-современному, или ни дня без ноутбука 1
27.08.2007 Коммуникаторы: хиты продаж 1
17.08.2007 MSI Megabook S271 - первый "ноутбук-блондинка" 1
15.08.2007 Горячие новинки мира ноутбуков 1
13.08.2007 Коммуникаторы: последние новинки 1
16.07.2007 Коммуникатор i-Mate JAMA - лучший для начинающих 1

Публикаций - 90, упоминаний - 90

Ксенин Алекс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 4546 35
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 34
Sony 2830 30
Nvidia Corp 2170 29
HTC Corporation 1234 27
Microsoft Corporation 12409 26
Acer Group 1452 22
Apple Inc - Эппл Рус 8073 20
AMD Graphics Product Group - ATI 409 20
Samsung Electronics 6088 19
E-Ten Information Systems 97 17
HP Inc. 3208 17
Toshiba Corporation 1256 16
Dell EMC 2626 14
AMD - Advanced Micro Devices 1826 13
Rover Computers 111 12
MSI - Micro-Star International 294 10
Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 176 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 747 9
Fujitsu 792 8
Lenovo Group 1700 8
Gigabyte Technology 143 7
NEC 485 6
Qisda BenQ 127 6
LG Electronics 2030 5
IBM 3892 5
VAIO 93 5
Qualcomm Technologies 1032 4
Navitel - Навител Навигатор 256 4
Harman Kardon 172 4
TI - Texas Instruments Incorporated 248 3
Белый Ветер Цифровой 128 3
Nokia Corporation 2699 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1298 3
МакЦентр - MacCentre 41 2
Trimble 26 2
Google LLC 7931 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 2
Deutsche Telekom - T-Mobile 304 2
Telefonica O2 UK 92 2
Белый Ветер 64 12
Техносила 179 7
Ferrari NV 90 4
Nike 89 2
BMW 261 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 27 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 131 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 163 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 243 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 82
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 81
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 60
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3128 36
QWERTY-клавиатура 218 25
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 106 25
EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 146 24
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 910 22
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 22
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 19
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 938 18
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 18
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 424 17
FM-радиовещание - FM-тюнер 556 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 17
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 16
UMPC - Ultra-Mobile PC - Origami Project - спецификация на мобильные компьютеры небольшого размера 68 16
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 144 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 620 15
3G - Стандарт мобильной связи 3920 14
A2DP - Advanced Audio Distribution Profile - расширенный профиль передачи аудио 170 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 614 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 13
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 322 12
DDR - Double data rate 1111 12
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1239 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 9
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 284 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1049 8
A-GPS - Assisted GPS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 206 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 219 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 6
WCDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 184 5
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 417 3
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 43 3
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 235 3
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 919 3
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 647 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 726 34
Nvidia GeForce GTX 2213 29
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 29
Intel Core 2 Duo 352 25
Microsoft Windows 10 7196 17
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 14
Microsoft Windows XP 1051 13
Apple MacBook - серия ноутбуков 720 12
Linux OS 4553 11
Intel Celeron - Серия процессоров 291 10
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 137 10
HTC Touch - серия смартфонов 45 8
Apple MagSafe 42 8
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 346 8
Microsoft Office 2095 7
Microsoft DirectX 422 6
Acer Aspire - серия ноутбуков 67 6
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator 29 6
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 23 5
HTC TouchFLO 3D - графический пользовательский интерфейс 46 5
Pegasus 28 5
Apple iPhone - серия смартфонов 5350 5
Microsoft Skype 1570 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 174 4
Dell Alienware 81 4
Apple iSight 56 4
Apple macOS X 1018 4
Apple Mac 1535 3
Apple iPod 702 3
Google Android 10773 2
Apple macOS 957 2
Fujitsu LIFEBOOK U - серия ноутбуков 33 2
Adobe Photoshop 420 2
Battery Eater - notebook benchmark tool 73 2
HTC Touch Cruise 12 2
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 77 1
Intel VT - Intel VT-x - Intel VT-d - Intel Virtualization Technology 14 1
Microsoft Windows 918 1
Sony Xperia 113 1
WEP - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 70 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 317 2
Путин Владимир 1877 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 18
Япония 3181 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Европа 4102 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
Азия - Азиатский регион 1642 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 461 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 248 1
Израиль - Хайфа 13 1
Северная Америка 1519 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 968 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 843 1
Эстония - Эстонская Республика 475 1
Таиланд - Королевство 392 1
Германия - Берлин 378 1
Австрия - Австрийская Республика 563 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 226 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 382 1
Египет - Арабская Республика 386 1
Китай - Пекин 372 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 119 1
Индия - Нью-Дели 36 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 164 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 168 1
Россия - Республика Крым -Ялта 28 1
Израиль 756 1
Южная Корея - Республика 1591 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 911 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2635 1
Индия - Республика 2333 1
Америка 526 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 1
Австралия - Австралийский Союз 1225 1
Россия - ЮФО - Севастополь 424 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 633 1
Ctrl 42 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
Дед Мороз 72 1
POI - points of interest 61 1
Холодная война 47 1
Русский язык 1081 1
CNews - ZOOM.CNews 1116 15
23ABC News 63 1
MacWorld 70 1
PCMark 79 7
IDC - International Data Corporation 2892 2
Gartner 2285 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 34 1
CeBIT 120 5
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 99 4
Олимпийские игры - Olympic Games 323 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
GITEX Technology Week - Выставка 16 1
Red Dot Design Award 21 1
iF Design Awards 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
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