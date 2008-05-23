Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ксенин Алекс
Публикаций - 90, упоминаний - 90
Ксенин Алекс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Белый Ветер 64 12
|Техносила 179 7
|Ferrari NV 90 4
|Nike 89 2
|BMW 261 1
|Metro Cash&Carry - Metro C&C 226 1
|Automobili Lamborghini S.p.A. 27 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 20
|Gates William Henry - Гейтс Билл 317 2
|Путин Владимир 1877 1
|Ctrl 42 3
|Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1583 1
|УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 974 1
|Дед Мороз 72 1
|POI - points of interest 61 1
|Холодная война 47 1
|Русский язык 1081 1
|CNews - ZOOM.CNews 1116 15
|23ABC News 63 1
|MacWorld 70 1
|PCMark 79 7
|IDC - International Data Corporation 2892 2
|Gartner 2285 1
|Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru