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Oracle Java ME Java2ME J2ME Java MIDP Mobile Information Device Profile



16.03.2022 «Аська» возвращается. Грядет масштабный перезапуск легендарной ICQ 1
25.01.2021 Гонконгцы массово бегут с WhatsApp на знаменитый российский мессенджер. И это не Telegram 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1
21.05.2012 Абоненты «Билайна» могут платить за проезд в метро с телефона 1
14.02.2012 «Финам» вложил $10 млн в универсальную "аську" 1
25.07.2011 Сеть WapStart будет размещать рекламу в мобильных приложениях 1
12.07.2011 МТС, "Билайн" и "Мегафон" запускают продажи электронных билетов на «Аэроэкспресс» 1
18.05.2011 Paragon Software выпустила электронные англо-русские словари Collins для Windows, Mac OS, BlackBerry и Java2ME 1
09.02.2011 «Скай Линк» полностью обновляет модельный ряд телефонов. ФОТО 4
28.12.2010 Mail.ru заставил ICQ признать Jabber 1
13.10.2010 IBM объединяет усилия с Oracle по разработке OpenJDK, оставляет Apache Harmony без поддержки 1
15.07.2010 «Скай Линк» закрыл свою платформу мобильного контента 1
24.06.2010 «Мегафон»: «Яндекс.Карты» с пробками для всех абонентов бесплатно 1
23.06.2010 Безлимитный интернет с Opera Mini расширили на всю Россию 1
17.06.2010 «Сбербанк» добился удаления сторонних iPhone-приложений из AppStore 1
12.05.2010 В России создали приемник для интернет-радиостанций 1
28.04.2010 Русские купили «Аську» 2
16.02.2010 Opera заработает на абонентах МТС 1
02.09.2009 Москва: Opera Mini стала безлимитной 2
04.09.2008 Новый флагман Nokia поступил в продажу 1
11.08.2008 Лучшие словари и переводчики для мобильников 4
15.07.2008 BBK представляет новые мобильные телефоны 1
15.07.2008 Мобильные новинки лета: что еще, кроме iPhone? 1
04.06.2008 Handy Converter: конвертация валют и единиц измерения на ходу 1
30.04.2008 Philips разработал музыкальный телефон с технологией SRS WOW 1
14.04.2008 Opera отладила бизнес 1
17.01.2008 Samsung дал залп по iPhone 1
23.08.2007 Карты для мобильных телефонов и смартфонов 3
20.08.2007 Мобильные кошельки - забудьте про сберкассу 2
09.08.2007 Paragon представляет карточные игры для телефонов 1
09.08.2007 Телефоны и смартфоны: новейшие тенденции 1
08.06.2007 Телефон Fly SX210: чувственный полет 1
08.02.2007 K810 и K550: новые телефоны от Sony Ericsson 1
07.02.2007 Walkman W880i и W610i: новые флагманы от Sony-Ericsson 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 3
23.06.2006 Мобильные новинки: самое интересное летом 2
23.11.2005 Motorola V360: бизнес-мото, доступное каждому 1
09.11.2005 Суперлегкий FM-мобильник от Samsung 1
09.11.2005 NEC N343i: Первый тест телефона с i-mode в России 1
09.11.2005 Nokia 6822 – телефон для SMS-маньяков 1

Публикаций - 100, упоминаний - 127

Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5388 38
Lenovo Motorola 3445 22
Samsung Electronics 9199 16
Siemens AG - Siemens Group 2279 16
LG Electronics 3270 9
Sony Ericsson 1106 8
Philips 1925 7
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1524 6
Sony 6101 6
Microsoft Corporation 22203 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1455 5
NEC 1736 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - SonyEricsson 192 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1284 4
Paragon Software Group - PSG 326 4
Ericsson 2698 4
Safran - Sagem 169 3
Qisda BenQ 377 3
HP - palmOne - Handspring 294 3
Motorola Solutions - Psion 121 3
Divizion 53 3
Nokia Mobile Phones 26 2
Первый мобильный 92 2
Dell EMC 4675 2
NTT DoCoMo 1107 2
Pantech Curitel 118 2
Oracle - Sun Microsystems 2175 2
HTC Corporation 1405 2
Orange S.A. 963 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 1772 2
Acer Group 2272 2
Toshiba Corporation 2824 2
SRS Labs 10 1
Magenta Technology - Маджента Девелопмент НПК 32 1
Promt - Промт 262 1
Fly 171 1
Orange France Télécom 654 1
Quanta Computer 202 1
ACCESS PalmSource 81 1
Совкомбанк Совесть 53 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 531 2
Министерство обороны Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 112 1
Президент Российской Федерации 3282 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1462 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2011 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1115 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6414 43
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4315 31
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3365 27
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 311 21
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 126 20
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1477 19
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5138 17
VGA камера 222 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1570 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 16
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3153 14
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 485 14
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1376 14
Рулонный смартфон - Смартфон-рулон - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 301 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4420 12
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 787 12
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 655 12
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1058 12
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 549 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 7092 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10323 11
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 177 10
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 299 10
WAV - Waveform Audio File Format 453 9
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 176 9
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 86 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 9
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 67 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1188 8
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 322 8
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2310 8
HTML - XHTML - Extensible HyperText Markup Language 85 8
AAC - Advanced Audio Coding 387 7
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 774 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8390 7
QWERTY-клавиатура 885 6
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5313 6
PTT - Push-to-talk 69 6
Oracle Java - язык программирования 2518 35
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 156 15
Nokia Symbian OS 1388 15
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2200 13
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 590 7
Nokia S40 - Nokia Series 40 69 7
Microsoft Office 3198 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1703 6
ACCESS PalmSource - Palm OS 445 6
Nokia Smart Messaging 26 5
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 4
UIQ - User Interface Quartz - программная платформа на основе Symbian OS 43 4
Intel XScale PXA 155 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6050 4
Microsoft Windows 10 11296 4
Nokia 7610 31 4
Nokia 7650 62 4
HTC Qtek 35 3
Nokia Xpress-On 19 3
HP - palmOne Treo 85 3
Nokia Alcatel-Lucent OT Mobile Phones 41 3
ЭОС Дело СЭД 2533 3
Linux OS 7531 3
Nokia S60 - Nokia Series 60 66 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 232 3
Opera Browser - Браузер 910 3
JavaScript - Язык программирования 949 3
Nokia Alcatel-Lucent OneTouch 58 2
Samsung SVR-диктофон 148 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 494 2
Nokia 6600 31 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 2
TI OMAP 115 2
Sony Walkman 232 2
Paragon Software SlovoEd - Paragon Software СловоЕд 65 2
Nokia N-series 408 2
Nokia PC Suite 15 2
Nokia 9500 20 2
Nokia 6230 42 2
PDF Viewer 6 2
Ксенин Алекс 311 23
Наумов Станислав 25 3
Демидов Михаил 132 2
Константинов Константин 30 2
Клинаичев Андрей 30 2
Родионов Михаил 44 1
Соловьев Алексей 65 1
Набоков Сергей 27 1
Назаренко Алексей 10 1
Поторочина Ольга 7 1
Лю Юлия 6 1
Суслов Владимир 5 1
Бойко Филипп 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 103834 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 12
Япония 9636 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12785 7
Европа 10666 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11163 6
Того - Тоголезская Республика 18289 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 5
Германия - Федеративная Республика 8440 5
Франция - Французская Республика 5469 4
Финляндия - Финляндская Республика 1698 4
Южная Корея - Республика 4000 3
Солнце - звезда Солнечной системы 1157 3
Африка - Африканский регион 2787 3
Америка Северная 2636 3
Сингапур - Республика 1560 2
Польша - Республика 1527 2
Италия - Итальянская Республика 3147 2
Франция - Канны 110 2
Нидерланды 2140 2
Испания - Каталония - Барселона 707 2
Азия - Азиатский регион 3680 2
Америка Южная 677 2
Китай - Тайвань 1829 1
США - Нью-Йорк 2596 1
Турция - Турецкая республика 1613 1
Чехия - Чешская Республика 1013 1
Испания - Королевство 2799 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 1
Люксембург Великое Герцогство 363 1
Португалия - Португальская Республика 759 1
Словакия - Словацкая Республика 353 1
Польша - Краков 20 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 305 1
Земля - планета Солнечной системы 7071 1
Америка 1966 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2669 1
Япония - Киото 29 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1501 1
Эргономика 488 6
Русский язык 4206 3
Английский язык 669 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 821 1
Латинский алфавит 29 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 2
Wikipedia - Википедия 410 1
The Register 1277 1
Thomson Reuters - Рейтер 5721 1
DigiTimes - Издание 1283 1
New Scientist 1447 1
NE Asia Online 313 1
Ananova 249 1
Commercial Times 93 1
Maeil Business Newspaper 79 1
New York Post 38 1
Boy Genius Report - BGR 49 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 753 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
CeBIT 454 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
PC Expo 36 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
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