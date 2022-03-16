Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Oracle Java ME Java2ME J2ME Java MIDP Mobile Information Device Profile
Публикаций - 100, упоминаний - 127
Oracle Java ME упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Совкомбанк Совесть 53 2
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 1
|Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
|Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
|Ксенин Алекс 311 23
|Наумов Станислав 25 3
|Демидов Михаил 132 2
|Константинов Константин 30 2
|Клинаичев Андрей 30 2
|Родионов Михаил 44 1
|Соловьев Алексей 65 1
|Набоков Сергей 27 1
|Назаренко Алексей 10 1
|Поторочина Ольга 7 1
|Лю Юлия 6 1
|Суслов Владимир 5 1
|Бойко Филипп 2 1
|Эргономика 488 6
|Русский язык 4206 3
|Английский язык 669 3
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 821 1
|Латинский алфавит 29 1
|CNews - ZOOM.CNews 1388 3
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 193 2
|Wikipedia - Википедия 410 1
|The Register 1277 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5721 1
|DigiTimes - Издание 1283 1
|New Scientist 1447 1
|NE Asia Online 313 1
|Ananova 249 1
|Commercial Times 93 1
|Maeil Business Newspaper 79 1
|New York Post 38 1
|Boy Genius Report - BGR 49 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru