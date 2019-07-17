Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 108217
ИКТ 8813
Организации 6851
Ведомства 1343
Ассоциации 709
Технологии 3050
Системы 19025
Персоны 42800
География 1714
Статьи 1288
Пресса 915
ИАА 594
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1731
Мероприятия 824

Полифония Polyphony



17.07.2019 Обзор цифрового пианино Casio Privia PX-S3000: сенсорная классика 1
22.02.2013 Духовой шкаф для гурмана. Выбор ZOOM 1
08.12.2011 Fly TS100: мобильный телефон с поддержкой трех SIM-карт 1
09.08.2007 Телефоны и смартфоны: новейшие тенденции 1
20.04.2007 Мобильные хиты продаж марта 1
06.04.2007 DiFo займется продажами нового коммуникатора Voxtel 1
04.04.2007 Спутниковые телефоны: ненужный хайтек? 1
19.03.2007 Мобильные хиты продаж февраля 1
27.02.2007 Хиты продаж КПК: январские лидеры 1
22.02.2007 Январские хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов 1
25.01.2007 Мобильные хиты продаж 2006 года 1
26.12.2006 Haier Black Pearl: дизайнерский мобильный телефон 1
17.11.2006 Порно - основной контент российского WAP 1
27.10.2006 МТС предлагает бесплатный контент в честь юбилея 1
12.10.2006 Сентябрьские хиты продаж мобильных телефонов 1
05.10.2006 LG выпустила новый слайдер с функцией Music DJ 1
27.09.2006 Самые ожидаемые телефоны и смартфоны осени 2006 1
19.09.2006 Летние хиты продаж телефонов и смартфонов 1
18.09.2006 LG выпустила новый сверхтонкий телефон 1
07.09.2006 Смартфон W210 - самый стильный аппарат от Voxtel 1
21.08.2006 Июльские хиты продаж мобильных телефонов и смартфонов 1
21.07.2006 Тестируем Sony Ericsson K800i - легенда продолжается 1
04.07.2006 Мобильник Samsung E900 - "высокая мода" из Кореи 1
29.06.2006 Макро: Samsung V200, P400, P100 – все равны как на подбор… 1
29.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие смартфоны и коммуникаторы 1
26.06.2006 Тестируем KG800 - "шоколадный" телефон от LG 1
24.06.2006 Тест Haier N60 - самый удобный смартфон для SMS 1
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших слайдеров 1
23.06.2006 Мобильные новинки: самое интересное летом 1
09.06.2006 BenQ-Siemens S68 - самый практичный мобильник весны 1
26.04.2006 Тестируем лучший мультимедийный слайдер от LG 1
14.04.2006 Pantech выпустила новый телефон PG-3500 1
11.04.2006 i-mate SmartFlip: эксклюзивный тест самого тонкого смартфона 1
06.04.2006 Мобильник Haier M1000 – бюджетный вариант «гламура» 1
04.04.2006 Sony Ericsson анонсировал телефон Z525 1
07.03.2006 Тест Nokia 7360: самый доступный из гламурных 1
03.03.2006 Haier V20: мобильный телефон с объемным звуком 1
02.03.2006 Подарки к 8 Марта - ноутбуки и мобильники 1
20.02.2006 Цифровой дайджест: новейшие мобильники 2006 1
17.02.2006 Покупаем мобильник. Рекомендации ZOOM 1

Публикаций - 167, упоминаний - 167

Полифония упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 58
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 59
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 14
Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Handwriting recognition 229 6
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиотелефон - беспроводная связь 1025 3
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2458 2
Россия - РФ - Российская федерация 122289 84
Германия - Федеративная Республика 11998 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 17
Америка Латинская 1681 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 269 1
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 1
Спорт - Футбол 563 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Подводим итоги: 10 лучших TWS-наушников 2022 года

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Лучшие бензиновые снегоуборщики: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще