Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Франция
Канны
Публикаций - 104, упоминаний - 113
Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 977 3
|Крупнов Александр 24 2
|Бородин Владимир 18 2
|Анкилов Константин 92 1
|Ксенин Алекс 310 1
|Бобровский Александр 3 1
|Цицилин Алексей 1 1
|Болецкая Ксения 1 1
|Otellini Paul - Отеллини Пол 157 1
|Мирин Станислав 6 1
|Ильф Илья 1 1
|Петров Евгений 12 1
|Филипук Ольга 6 1
|Федотов Дмитрий 6 1
|Лапшина Екатерина 12 1
|Умаров Михаил 50 1
|Леус Александр 7 1
|Балюк Александр 3 1
|Николаев Александр 17 1
|Жуков Александр 37 1
|Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 509 1
|Мамут Александр 126 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
|Никифоров Николай 1129 1
|Чубайс Анатолий 126 1
|Сергунина Наталья 171 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 7843 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5123 3
|Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 3
|The Inquirer 354 2
|Ведомости 264 1
|CNET - Издание 1541 1
|КиноПоиск - Портал о кино 118 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 504 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
|CNews - ZOOM.CNews 1263 1
|Fortune 147 1
|Deutsche Welle - Телеканал 31 1
|Viacom - Video & Audio Communications 106 1
|Silicon 196 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 408 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 58 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077758, в очереди разбора - 977570.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1077758, в очереди разбора - 977570.
Создано именных указателей - 48198.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru