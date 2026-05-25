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Индексная книга (каталог) CNews*
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Франция Канны

Франция - Канны

СОБЫТИЯ


25.05.2026 «Кион»: «Треугольник печали», «Великая красота» и «Звезды в полдень», какое фестивальное кино смотрят россияне 1
26.10.2021 Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM 1
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix 1
15.10.2019 «Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц 1
22.05.2017 HP представила новые премиальные ноутбуки на Каннском кинофестивале. Цены 1
06.04.2017 Институт современных медиа представил отчет «Рынок виртуальной реальности в России 2016» 1
29.04.2015 Sony World Photo Awards: россияне среди лучших фотографов мира 1
28.02.2014 MWC 2014 стал самым масштабным событием в истории отрасли 1
17.02.2014 Через неделю начинается крупнейшее событие в мобильной отрасли 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1
28.03.2012 Объявлена цена первого в мире 55-дюймового OLED-телевизора 1
21.07.2011 "Ренессанс Кредит": Пока не поменяется менталитет, в "облака" пойдут немногие 1
18.03.2011 Минэкономразвития представило инвестиционную карту РФ 1
26.04.2010 В Каннах прошла церемония награждения Sony World Photography 1
16.02.2009 Сегодня открывается Mobile World Congress 2009 1
26.01.2009 24 февраля откроется конференция VMworld Europe 2009 1
23.05.2008 Microsoft станет рекламным монстром 1
15.05.2008 Домашний солярий: Хургада по требованию 1
16.04.2008 Tvigle Media подписала контракт с Cyber Group Animation 1
25.03.2008 Dead Space на большом экране 1
13.03.2008 Alcatel-Lucent: производство в России за 300 млн евро 1
13.03.2008 В Нижнем Новгороде создадут бюро Alcatel-Lucent по проектированию телекоммуникационных систем 1
18.04.2007 Ericsson делает ставку на мобильное ТВ 1
24.01.2007 Военный спутник для Италии построит Alcatel 1
17.03.2006 3GSM: Начало конца сотовой связи 1
18.01.2006 Nortel и Option достигли рекордной скорости беспроводной передачи данных 1
18.07.2005 Лучшие универсальные мобильники GSM/3G 1
01.07.2005 Новая спутниковая сеть покроет всю Африку 1
24.06.2005 PlayFon: mophun-игры пришли в Россию 1
24.05.2005 Корейцы соблазняют "навороченными" трубками 1
20.04.2005 "Телепузики" рвутся в лидеры мобильного контента 1
11.04.2005 Samsung продемонстрирует новый ТВ-телефон 1
04.03.2005 PlayFon: новые технологии мобильных развлечений – скоро в России 1
04.03.2005 Европейским мобильникам прибавят скорости 1
16.02.2005 Конгресс 3GSM: будущее телекома - в интеграции сетей 1
16.02.2005 Новый чип обрушит цены на телефоны 1
16.02.2005 Microsoft проник в мобильники Nokia 1
16.02.2005 Конгресс 3GSM: будущее телекома - в интеграции сетей 1
14.02.2005 Nokia анонсировала новый смартфон 6680 с двумя камерами 1

Публикаций - 114, упоминаний - 114

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 17
Microsoft Corporation 25775 16
Samsung Electronics 11065 14
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
Intel Corporation 12811 13
Lenovo Motorola 3566 13
Sony 6739 12
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 9
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 8
Vodafone Group 1412 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
LG Electronics 3735 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Toshiba Corporation 2980 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
МегаФон 10742 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 4
Philips 2099 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
Google LLC 12690 4
Motorola Inc 1156 3
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Yahoo! 3726 3
Sharp Corporation 1062 3
Nvidia Corp 4002 3
Эримекс - Erimex 100 2
Brunen IT Group - Belinea 86 2
Benefon 59 2
Tele2 AB 71 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Yamaha - Ямаха 110 3
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 2
Walt Disney Company 647 2
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Warner 540 1
ILS - International Launch Services 61 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Kedah Wafer Emas 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Era Capital - Ера Капитал 15 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
SoftBank Group 284 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Getty Images 29 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
A&NN 15 1
Россети Ленэнерго 1699 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Минэкономразвития РФ - Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 2 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Bitcoin Foundation 8 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 57
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 37
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 28
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