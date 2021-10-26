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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Франция
Канны



26.10.2021 Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM 1
01.04.2021 Субсидии Минэкономразвития и РЭЦ помогли анимационной студии Wizart заключить сделку с платформой Netflix 1
15.10.2019 «Яндекс» обещает выпускать по сериалу в месяц 1
22.05.2017 HP представила новые премиальные ноутбуки на Каннском кинофестивале. Цены 1
06.04.2017 Институт современных медиа представил отчет «Рынок виртуальной реальности в России 2016» 1
29.04.2015 Sony World Photo Awards: россияне среди лучших фотографов мира 1
28.02.2014 MWC 2014 стал самым масштабным событием в истории отрасли 1
17.02.2014 Через неделю начинается крупнейшее событие в мобильной отрасли 1
12.09.2012 24 сентября откроется конференция-фестиваль Mobilefest 1
28.03.2012 Объявлена цена первого в мире 55-дюймового OLED-телевизора 1
21.07.2011 "Ренессанс Кредит": Пока не поменяется менталитет, в "облака" пойдут немногие 1
18.03.2011 Минэкономразвития представило инвестиционную карту РФ 1
26.04.2010 В Каннах прошла церемония награждения Sony World Photography 1
16.02.2009 Сегодня открывается Mobile World Congress 2009 1
26.01.2009 24 февраля откроется конференция VMworld Europe 2009 1
15.05.2008 Домашний солярий: Хургада по требованию 1
16.04.2008 Tvigle Media подписала контракт с Cyber Group Animation 1
25.03.2008 Dead Space на большом экране 1
13.03.2008 Alcatel-Lucent: производство в России за 300 млн евро 1
13.03.2008 В Нижнем Новгороде создадут бюро Alcatel-Lucent по проектированию телекоммуникационных систем 1
18.04.2007 Ericsson делает ставку на мобильное ТВ 1
17.03.2006 3GSM: Начало конца сотовой связи 1
18.01.2006 Nortel и Option достигли рекордной скорости беспроводной передачи данных 1
18.07.2005 Лучшие универсальные мобильники GSM/3G 2
01.07.2005 Новая спутниковая сеть покроет всю Африку 1
24.06.2005 PlayFon: mophun-игры пришли в Россию 1
24.05.2005 Корейцы соблазняют "навороченными" трубками 1
20.04.2005 "Телепузики" рвутся в лидеры мобильного контента 1
11.04.2005 Samsung продемонстрирует новый ТВ-телефон 1
04.03.2005 PlayFon: новые технологии мобильных развлечений – скоро в России 2
04.03.2005 Европейским мобильникам прибавят скорости 1
16.02.2005 Конгресс 3GSM: будущее телекома - в интеграции сетей 1
16.02.2005 Новый чип обрушит цены на телефоны 1
16.02.2005 Microsoft проник в мобильники Nokia 2
14.02.2005 Nokia анонсировала новый смартфон 6680 с двумя камерами 1
14.02.2005 Microsoft и Flextronics создадут новую платформу для мобильных телефонов 1
11.02.2005 Видеоконференции: скоро в мобильнике 1
08.02.2005 Sony Ericsson сконцентрируется на музыкальных мобильниках 1
03.02.2005 HP скоро представит свой первый смартфон 1
10.11.2004 Nortel поставит оборудование для 3G-сети Mobistar 2

Публикаций - 104, упоминаний - 113

Франция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nokia Corporation 4961 17
Samsung Electronics 8366 13
Siemens AG - Сименс Россия 2074 13
Lenovo Motorola 3126 13
Nokia Alcatel-Lucent 1350 13
Microsoft Corporation 19789 13
Ericsson 2185 12
Intel Corporation 9950 12
NTT DoCoMo 985 8
Sony 4996 8
Sony Ericsson 975 8
HP - Hewlett-Packard 3157 6
Nortel Networks 1188 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8330 5
Vodafone Group 1172 5
Toshiba Corporation 2447 5
LG Electronics 2880 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1231 5
IBM 7952 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7515 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6110 4
Yandex - Яндекс 4431 3
Orange S.A. 853 3
NEC 1458 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2212 3
Yahoo! 3376 3
Nvidia Corp 2803 3
Philips 1559 2
Telefonica O2 UK 172 2
Mitsubishi Electric 231 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1361 2
Yota - Скартел 625 2
Hitachi 1130 2
Sprint Corporation 490 2
Fujitsu 1413 2
Google LLC 8945 2
VK - Mail.ru Group 2770 2
HP Inc. 4769 2
Deutsche Telekom - T-Mobile 540 2
TI - Texas Instruments Incorporated 709 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 305 3
The Walt Disney Company 440 2
Yamaha 72 2
SoftBank Group 184 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 124 1
Dixis - Диксис 339 1
A&NN 14 1
Citigroup 265 1
Getty Images 23 1
Снежная Королева 40 1
Союзмультфильм - киностудия 26 1
Nordea 28 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4632 1
A&NN Investments 5 1
Warner Bros. International Television Distribution 253 1
Era Capital 12 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 1
Credit Suisse 103 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7091 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1866 2
Правительство РФ 2461 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 58 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1666 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 350 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2372 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 236 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 41 1
Bitcoin Foundation 8 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 23 1
3G - Стандарт мобильной связи 4839 16
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1114 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5586 13
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 927 10
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 559 8
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2759 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 10521 7
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8318 7
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 475 5
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 619 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4321 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3849 4
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 386 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9214 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 476 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11476 3
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2943 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 172 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1419 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 657 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1152 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 709 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 600 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1453 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 836 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 667 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1330 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1935 2
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 353 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4043 2
DDR - Double data rate 1846 2
Smartphone - Смартфон 817 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2951 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 606 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2918 1
QAM - Quadrature Amplitude Modulation - механизм квадратурной модуляции сигнала 27 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 217 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 29 1
Symbian OS 1213 7
Nokia Alcatel-Lucent SA 1106 7
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1935 6
Java - Язык программирования 2243 4
Microsoft Windows Media Player 422 4
Nvidia GeForce GTX 2843 3
ACCESS PalmSource - Palm OS 368 3
Космодром Байконур 347 3
Oracle Java ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 140 2
Nvidia Optimus 111 2
Microsoft PowerPoint 591 2
Microsoft Edge - браузер 1727 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5367 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 149 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 170 1
HP Compaq iPaq 169 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 464 1
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE 31 1
Microsoft Windows Hello 171 1
WhatsApp Messenger 658 1
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 396 1
EA Dead Space - компьютерная игра 62 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 856 1
Intel Pentium III 524 1
Sony Xperia 113 1
Intel Celeron - Серия процессоров 814 1
Microsoft ActiveX 133 1
Microsoft Windows Ink 28 1
JavaScript - Язык программирования 856 1
Яндекс.Эфир 15 1
Microsoft Skype 1747 1
HP Envy - Серия ноутбуков 71 1
Microsoft Excel 687 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1198 1
Opera - Браузер 836 1
Apple iPhone 5 710 1
Apple iPhone 6 547 1
C++ - Язык программирования 402 1
Рейман Леонид 977 3
Крупнов Александр 24 2
Бородин Владимир 18 2
Анкилов Константин 92 1
Ксенин Алекс 310 1
Бобровский Александр 3 1
Цицилин Алексей 1 1
Болецкая Ксения 1 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 157 1
Мирин Станислав 6 1
Ильф Илья 1 1
Петров Евгений 12 1
Филипук Ольга 6 1
Федотов Дмитрий 6 1
Лапшина Екатерина 12 1
Умаров Михаил 50 1
Леус Александр 7 1
Балюк Александр 3 1
Николаев Александр 17 1
Жуков Александр 37 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 509 1
Мамут Александр 126 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 267 1
Никифоров Николай 1129 1
Чубайс Анатолий 126 1
Сергунина Наталья 171 1
Франция - Французская Республика 4024 29
Россия - Российская федерация - РФ 76019 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 27809 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10419 15
Европа 6391 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7952 9
Азия - Азиатский регион 2825 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25005 6
Южная Корея - Республика 2814 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11638 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10974 5
Германия - Федеративная Республика 6668 4
Испания - Каталония - Барселона 635 4
Европа Восточная 2677 4
Австралия - Австралийский Союз 2005 4
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 230 3
Великобритания - Лондон 1575 3
Италия - Итальянская Республика 2409 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 215 3
Израиль 1256 3
Европа Западная 1171 3
Япония 6597 3
Южная Америка 552 2
Бельгия - Королевство 735 2
Швеция - Королевство 1511 2
Африка - Африканский регион 2306 2
Австрия - Австрийская Республика 876 2
Северная Америка 2331 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2051 2
Китай - Тайвань 1339 2
Казахстан - Республика 3728 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9279 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 943 2
Испания - Королевство 2199 2
Франция - Лион 16 1
Таиланд - Королевство 582 1
США - Лос-Анджелес 552 1
Великобритания - Кембридж 160 1
Тихий океан 118 1
Карибский бассейн - Карибы 42 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3855 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1191 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1466 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3429 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 206 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7843 4
Thomson Reuters - Рейтер 5123 3
Yahoo News - Yahoo!Actualites 808 3
The Inquirer 354 2
Ведомости 264 1
CNET - Издание 1541 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 504 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 1
CNews - ZOOM.CNews 1263 1
Fortune 147 1
Deutsche Welle - Телеканал 31 1
Viacom - Video & Audio Communications 106 1
Silicon 196 1
Gartner 3042 4
IDC - International Data Corporation 4244 2
NPD DisplaySearch 278 2
Gartner Dataquest 302 2
Juniper Research 405 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 1
Harris Interactive 75 1
Yankee Group 158 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 408 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 58 1
CeBIT 376 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 592 3
Олимпийские игры - Olympic Games 405 2
VMworld 27 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.1999 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1077758, в очереди разбора - 977570.
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