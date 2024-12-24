Союзмультфильм киностудия ТПО ФГУП
Союзмультфильм и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 368 6
|Мингалиева Дарья 6 4
|Слащева Юлиана 6 4
|Путин Владимир 3171 2
|Буховцев Михаил 9 2
|Воинов Сергей 13 2
|Ройтберг Павел 40 2
|Захаров Федор 2 2
|Юрьев Никита 7 2
|Дуксин Николай 12 2
|Алдашин Михаил 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Хасис Лев 105 1
|Абрамян Рафаэль 11 1
|Островский Святослав 47 1
|Лебедева Ирина 26 1
|Соловьева Юлия 19 1
|Кармаев Александр 3 1
|Кардаш Александр 1 1
|Шаповалов Андрей 1 1
|Молчанова Екатерина 1 1
|Табаков Антон 1 1
|Лосева Наталья 7 1
|Анастасьева Наталия 1 1
|Шведов Павел 2 1
|Гндолян Роберт 3 1
|Толстая Фекла 7 1
|Лавейкин Александр 1 1
|Кушнарев Андрей 16 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Акулова Наталья 2 1
|Лазарев Михаил 3 1
|Губанов Андрей 88 1
|Федотов Михаил 17 1
|Журавлев Павел 3 1
|Тихвинский Никита 18 1
|Абдуллин Ренат 1 1
|Урбантайте Янина 1 1
|Разумовская Ирина 1 1
|Данилкин Лев 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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