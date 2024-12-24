Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Союзмультфильм киностудия ТПО ФГУП

Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП


24.12.2024 «Синтерра Медиа», «Союзмультфильм» и искусственный интеллект научили героев «Простоквашино» говорить по-казахски 2
01.11.2024 «VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах 2
18.10.2024 Дети счастливы, родители спокойны: «VK Видео» запускает «Детский режим» 1
14.10.2024 Валентин Богданов, УЦСБ: Без культуры киберустойчивости в компаниях системы защиты информации неэффективны 2
02.09.2024 «Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей 1
08.08.2024 Просмотры мультфильмов и детских шоу в «VK Видео» выросли на 57% 1
16.05.2024 «Сбер» выпустил умную колонку SberBoom Mini c героями «Простоквашино» 1
23.04.2024 Группа компаний ЦРТ создала голос на основе нейросетей для героя фильма «Сто лет тому вперед» 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
12.02.2024 УЦСБ провел киберучения для сотрудников «Союзмультфильма» 2
09.02.2024 Количество судебных дел по интеллектуальной собственности в России в 2023 году увеличилось на 21% 1
14.07.2023 «Союзмультфильм» и лаборатория «Сенсор-тех» разрабатывают виртуального помощника для слабослышащих людей 2
06.03.2023 «Алгоритм инвестиции» инвестирует в российскую студию Magic Factory Animation 1
02.01.2023 Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы 3
20.09.2022 Познавательная акция «День без турникетов» пройдет в Москве 22-24 сентября 1
25.02.2022 Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки 1
17.01.2022 Сервис Russpass объединил тысячу организаций в туристической сфере и смежных отраслях 1
26.10.2021 Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM 1
21.09.2021 Около 100 креативных площадок Москвы присоединились к сентябрьской акции «День без турникетов» 1
20.04.2021 Более 50 онлайн-мероприятий пройдет в рамках акции «Библионочь-2021» 1
15.01.2021 Названы самые популярные онлайн-программы ВДНХ в 2020 году 1
15.07.2020 Сбербанк и «Союзмультфильм» создали СП для развития анимационной индустрии 6
20.08.2019 PwC: российскую индустрию развлечений и медиа ждет стабильность 1
02.08.2019 «М.Видео» начала продажи портативного проектора «Диакубик» 1
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды 1
20.02.2019 Сеть «Эльдорадо» начала продажи портативных проекторов Cinemood для детей 1
27.12.2018 «Мультикубик» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов 1
24.10.2018 Google, «Союзмультфильм» и «Билайн» проведут онлайн-чтения «От мала до велика» 2
18.10.2018 Классика «Союзмультфильма» теперь доступна для пользователей карманных кинотеатров «Мультикубик» 3
01.10.2018 Сбербанк обновил Сбербанк Онлайн на iPhone и представил денежные «Открытки» 1
03.04.2018 Премьера «Возвращения в Простоквашино» пройдет в соцетях Mail.Ru Group 4
30.03.2018 ИТ в ритейле: итоги 2017 года и перспективы развития 1
12.03.2018 Путин поддержал идею экспорта национальной культуры через стартап «Мультикубик» 2
11.10.2017 «Мегафон» начал продажи проекторов CINEMOOD с онлайн-сервисом «Мегафон.ТВ» 1
31.07.2017 Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео» 1
27.03.2017 Начались продажи российского крохотного домашнего кинотеатра. Видео 1
27.05.2015 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Мульт» 2
29.01.2015 Названы самые доходные и самые популярные мобильные приложения в России 2
20.08.2014 Объем торгов на ЭТП SETonline в первом полугодии 2014 г. превысил 62 млрд руб. 1
09.08.2012 «Дом.ru» увеличил количество лицензионного видеоконтента в «Дом.ru TV» 1

Публикаций - 47, упоминаний - 68

Союзмультфильм и организации, системы, технологии, персоны:

Cinemood - МультиКубик 30 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 6
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 4
Yandex - Яндекс 7340 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МегаФон 8805 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Google LLC 11775 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Ростелеком 9701 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 1
Sony 6544 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 140 1
ELARI 34 1
Indiegogo 57 1
StarBlazer - СтарБлайзер 32 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Apple Inc 12100 1
Microsoft Corporation 24625 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
data.ai - App Annie 85 1
Эшелон НПО 129 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 6
Walt Disney Company 622 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 3
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 3
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 3
Вольга 5 3
Музей русского импрессионизма 6 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 38 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 61 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
Amedia TV - Амедиа 37 2
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 11 2
Росипподромы - ЦМИ - Центральный московский ипподром 2 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 70 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Политех - Политехнический музей 34 1
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 26 1
Государственный музей Л.Н.Толстого (ГМТ) 6 1
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 5 1
МГУ - Зоологический музей 1 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 6 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 566 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Парк Зарядье 40 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 35 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 2
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 124 1
Союз кинематографистов России 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 7
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 7
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 982 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 6
Диафильм 17 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 5
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 4
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 4
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1136 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Наушники - Headphones 3999 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 3
Караоке 290 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2899 3
Google YouTube - Видеохостинг 2747 6
Google Android 13994 6
Apple iOS 7809 6
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 4
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Google YouTube Kids 11 2
Cinemood OS 3 2
Cinemood Кинокубик 5 2
Google Android TV 316 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 1
Google Tilt Brush 1 1
Cinemood ДиаКубик 3 1
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 16 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Сбер - СберКот 7 1
Сбер - Виртуальная школа 1 1
Microsoft DRM 9 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Яндекс.Радио 12 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 44 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 32 1
Cinemood White 2 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
StarBlazer Кино 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Skype 2067 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Яндекс.Маркет 937 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Сергунина Наталья 368 6
Мингалиева Дарья 6 4
Слащева Юлиана 6 4
Путин Владимир 3171 2
Буховцев Михаил 9 2
Воинов Сергей 13 2
Ройтберг Павел 40 2
Захаров Федор 2 2
Юрьев Никита 7 2
Дуксин Николай 12 2
Алдашин Михаил 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Хасис Лев 105 1
Абрамян Рафаэль 11 1
Островский Святослав 47 1
Лебедева Ирина 26 1
Соловьева Юлия 19 1
Кармаев Александр 3 1
Кардаш Александр 1 1
Шаповалов Андрей 1 1
Молчанова Екатерина 1 1
Табаков Антон 1 1
Лосева Наталья 7 1
Анастасьева Наталия 1 1
Шведов Павел 2 1
Гндолян Роберт 3 1
Толстая Фекла 7 1
Лавейкин Александр 1 1
Кушнарев Андрей 16 1
Гагарин Юрий 88 1
Акулова Наталья 2 1
Лазарев Михаил 3 1
Губанов Андрей 88 1
Федотов Михаил 17 1
Журавлев Павел 3 1
Тихвинский Никита 18 1
Абдуллин Ренат 1 1
Урбантайте Янина 1 1
Разумовская Ирина 1 1
Данилкин Лев 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 33
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 5
Европа 21767 5
Куба - Республика 362 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Франция - Французская Республика 7845 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 82 1
Индия - Bharat 5433 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Франция - Канны 112 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка вулканы (Корякский, Ключевской) 10 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Узбекистан - Самарканд - Самаркандская агломерация 42 1
Кипр - Республика 550 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 18
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 7
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 5
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 5
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 29 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 4
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1329 3
Английский язык 6634 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 3
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 587 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2365 2
Сон - Somnus 428 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 2
Киберучения 92 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 13 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 107 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 107 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Ведомости 996 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Cosmopolitan 25 1
Еврокино - телеканал 8 1
ВГТРК Гостелерадиофонд - Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм 11 1
Популярная механика 10 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Tagline - Тэглайн 28 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 32 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ЦГДБ им. А.П. Гайдара - Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара 2 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Государственный Русский музей 47 1
День без турникетов 8 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще