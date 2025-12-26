Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188204
ИКТ 14564
Организации 11295
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26526
Персоны 81326
География 2995
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Яндекс.Радио


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


26.12.2025 «Яндекс» запустил новый сервис под старым названием с абсолютно бесплатной музыкой 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
15.03.2018 «Яндекс» впервые в мире внедрил в десктопный браузер голосового помощника 1
31.07.2017 Инновационный мини-кинотеатр Сinemood резидента Сколково стал доступен в «М.Видео» 1
06.07.2017 МТС сделала безлимитными «Вконтакте», Facebook, Skype и WhatsApp 1
16.02.2017 Выросшее в пять раз «Яндекс.такси» подняло выручку материнской компании до 76 млрд 1
22.12.2015 Пиратским радиотрансляциям в Рунете объявлена война 1
17.12.2015 На «Яндекс.Радио» появилась личная станция 1
17.06.2015 «Яндекс» запустил афишу нового поколения 1
09.06.2015 «Яндекс» под давлением радиостанций закрыл раздел в новом сервисе 1
04.06.2015 «Яндекс» запустил персональное радио 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Яндекс.Радио и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8509 9
Meta Platforms - Facebook 4539 4
X Corp - Twitter 2909 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 4
Snapchat 143 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 359 3
МегаФон 9959 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 196 2
Telegram Group 2598 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9212 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14341 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 273 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 38 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 289 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2711 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 830 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3929 8
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4205 8
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8481 3
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 581 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25562 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 2
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 657 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8187 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3348 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18369 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13003 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13022 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10140 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9881 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4386 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25722 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
Наушники - Headphones 4304 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 314 8
Google YouTube - Видеохостинг 2898 6
Google Android 14738 5
Apple iOS 8275 5
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 877 4
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1176 4
SoundCloud 29 3
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 3
Rakuten Viber 652 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1220 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 154 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 175 3
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 3
Shazam 39 3
Google Play Music 61 3
Google YouTube Kids - Google Kids Space 18 2
Google Play Movies 7 2
Microsoft Windows 16367 2
Tinder 50 2
Apple Music 116 2
Apple iMessage - Мессенджер 164 2
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 608 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 2
Apple iTunes Store 1115 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 67 2
Яндекс.Справочник 18 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 103 1
VK Combo 84 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 698 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
МТС Коннект - МТС Connect 46 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 847 1
Microsoft Windows 10 1880 1
Microsoft Windows 7 1994 1
Microsoft Office 3969 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1431 1
Бортников Евгений 1 1
Нечаева Юлия 1 1
Тихомирова Екатерина 4 1
Филиппов Денис 67 1
Волож Аркадий 260 1
Шульгин Александр 25 1
Манджиков Очир 56 1
Губанов Андрей 109 1
Воронцов Константин 18 1
Воинов Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157449 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45863 2
Казахстан - Республика 5813 1
Беларусь - Белоруссия 6043 1
Украина 7801 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3050 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 685 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 2
РМГ - Русское радио 14 2
Серебряный дождь 12 2
Wikipedia - Википедия 590 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411026, в очереди разбора - 730852.
Создано именных указателей - 188204.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Лучшие гаджеты для создания новогоднего настроения: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще