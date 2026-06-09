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Shazam

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


09.06.2026 Россияне стали почти на четверть чаще пользоваться нейросетями для создания музыки 1
28.04.2026 Исследование МТС: зумеры чаще потребляют контент, миллениалы — используют смартфон как рабочий инструмент 1
16.04.2026 В поиске «Яндекса» резко выросло число запросов про ИИ-трек Канье Уэста 1
20.01.2025 Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году 1
02.02.2024 Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году 1
01.12.2022 Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона 1
11.08.2022 Он слишком хорошо программировал. Корпорации массово воруют открытый код, чтобы вставлять его в коммерческое ПО 1
14.02.2022 Как работают программы для распознавания музыки: разбираемся на примере Shazam 3
31.08.2021 Apple купила сервис для любителей классической музыки и тут же его закрыла 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
16.12.2020 Российские финансисты запустили новый венчурный фонд на $100 млн 1
16.06.2020 Разработан способ прослушки разговоров с помощью лампочек 1
01.04.2020 Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android 1
14.03.2019 Любой жесткий диск можно превратить в подслушивающее устройство 1
27.09.2018 «Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
11.12.2017 Apple с огромной скидкой покупает Shazam 1
02.08.2017 «Яндекс» создал «убийцу» Shazam для мессенджера Telegram 1
06.03.2017 Shazam внедряет дополненную реальность для повышения вовлеченности аудитории в коммуникации с брендами 1
05.01.2017 Обзор планшета Huawei MediaPad M3 1
23.08.2016 Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений 1
11.08.2016 Обзор смартфона Huawei Honor 5A: почти без недостатков 1
29.07.2016 Обзор планшета Huawei T2 7.0 Pro: притворяется фаблетом 1
29.06.2016 Обзор смартфона Honor 5C: умеренная достаточность 1
15.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 lite: лёгкая жизнь флагмана 1
26.05.2016 Обзор планшета Huawei T2 10 Pro: нестандартный планшет со вспышкой 1
11.05.2016 Обзор смартфона Microsoft Lumia 650. Элегантный смартфон для не требовательных 1
28.03.2016 Обзор планшета Huawei M2 10.0: «Планшет в квадрате» 1
02.03.2016 Обзор Huawei Honor 5X: великолепная пятерка 1
27.10.2015 Apple iPhone 6s: чем он отличается от iPhone 6? 1
18.06.2014 Amazon представил собственный смартфон c 3D и пятью камерами. ФОТО 1
15.01.2014 13 приложений, без которых покупка смартфона не имеет смысла 2
16.02.2012 Магазину приложений Samsung Apps исполняется 2 года 1
18.10.2011 RIM компенсирует сбой в работе сервисов бесплатными приложениями 1
27.06.2011 Фонд с участием РВК вложил $32 млн в мобильное приложение Shazam 1
14.03.2011 Мобильные телефоны и смартфоны: хиты продаж февраля 2011 1
04.08.2010 Первый взгляд на Nokia C6: qwerty-клавиатура в компактном корпусе 1
16.03.2010 Samsung запустила в России собственный магазин мобильных приложений 1
14.04.2009 Самые популярные приложения для iPhone и iPod touch 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Shazam и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 16
Meta Platforms - Facebook 4621 14
Google LLC 12690 10
Huawei 4677 10
Apple Inc 13156 10
X Corp - Twitter 2938 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Samsung Electronics 11065 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 4
Gameloft 52 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 3
Microsoft Corporation 25775 3
Dropbox 527 3
EA - Electronic Arts 1317 3
Snapchat 151 3
SoundHound 9 2
Зайцев.нет - Zaycev.net - Mp3party.net 14 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
Telegram Group 2940 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Монолит-Инфо 138 1
HERE Technologies 113 1
Dream Industries 10 1
Firefly Systems 38 1
Apple Beats Electronics 15 1
Polaroid 71 1
Nuance - Vlingo 8 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
HP Inc. 5883 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 1
HTC Corporation 1512 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 7
Геометрия НПО 165 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Brainrus - агентство интерактивных решений для брендов 6 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
Venture Capital 40 1
Sony Music Entertainment 161 1
Access Industries 37 1
TripAdvisor 41 1
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
Institutional Venture Partners 26 1
Chess.com 4 1
РВК - Russian Venture Capital 14 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
BMW Group 482 1
Kickstarter 136 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 21
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 14
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 11
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 11
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 10
USB micro 974 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 10
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Моноблок - Monoblock PC 1115 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 8
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 8
File Manager - Файловый менеджер - Управление файлами 494 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 7
Микрофон - Microphone 2809 7
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
Наушники - Headphones 4479 6
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 335 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 5
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
Google Android 15244 17
Apple iOS 8583 12
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 11
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 8
Opera Browser - Браузер 1050 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 7
Apple Music 125 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 6
Booking.com 126 6
Google Play Music - Google Play Музыка 63 5
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 89 5
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 35 4
Kingsoft Office Software - WPS Office 51 4
Apple macOS 2419 4
Apple - App Store 3109 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 4
Apple iTunes Store 1118 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 3
Яндекс.Радио 13 3
SoundCloud 31 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Honor 5 - серия смартфонов 7 3
Apple iPad 4012 3
Rakuten Viber 665 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone 6 4861 3
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 157 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 3
Google YouTube Music 46 3
Яндекс.Плюс 250 3
Apple Force Touch 53 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 37 2
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 127 2
Сбер - СберПрайм 68 2
Wardle Patrick - Уордл Патрик 14 1
Лопатик Алексей 2 1
Гурджинян Руслан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Ильичев Михаил 20 1
Коноплястый Александр 3 1
Рязанцев Ян 29 1
Овчаров Алексей 2 1
Салонтаи Михаил 4 1
Lazaridis Mike - Лазаридис Майк 39 1
Bieber Justin - Бибер Джастин 10 1
McGuire Tom - Макгуайр Том 1 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Зайцев Михаил 345 1
Хасис Лев 105 1
Залманов Дмитрий 22 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Канада 5082 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Швеция - Королевство 3782 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Израиль 2856 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Великобритания - Лондон 2432 1
Украина 7928 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Грузия 1332 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 3
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 599 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
Английский язык 7030 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 138 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Металлы - Серебро - Silver 827 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 177 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 11
VK - Mail.ru Новости 33 5
The Verge - Издание 619 2
Bloomberg 1627 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
Wikipedia - Википедия 650 1
FT - Financial Times 1296 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
NYT - The New York Times 1100 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 1
Ben-Gurion University of the Negev - Университет имени Бен-Гуриона 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Black Hat - Конференция 120 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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