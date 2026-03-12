Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ильичев Михаил
СОБЫТИЯ
Ильичев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 377 3
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 405 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4649 2
|Dream Industries 10 2
|Yandex - Яндекс 8688 1
|Apple Inc 12808 1
|Meta Platforms - Facebook 4563 1
|Google LLC 12376 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 148 1
|АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
|Христенко Виктор 43 3
|Мухин Игорь 1 1
|Пресняков Владимир 5 1
|Гагиев Александр 1 1
|Гагарина Полина 13 1
|Киркоров Филипп 10 1
|Балдин Сергей 2 1
|Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 1
|Данилов Андрей 3 1
|Барских Макс 1 1
|Соколова Дана 1 1
|Меладзе Валерий 3 1
|Тушинский Станислав 2 1
|Агутин Леонид 5 1
|Брежнева Вера 1 1
|Рыбак Петр 3 1
|Куек Каролина 3 1
|Терновой Олег 1 1
|Фрукмин Виктор 1 1
|Ревва Александр 2 1
|Белан Виктор - Билан Дима 7 1
|Боярская Елизавета 1 1
|Крид Егор 6 1
|Круглов Константин 28 1
|Горелкин Антон 114 1
|Хинштейн Александр 146 1
|Цыпкин Александр 11 1
|Лопатик Алексей 2 1
|Жуков Сергей 39 1
|Лепс Григорий 11 1
|Левова Ирина 25 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 181 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1424596, в очереди разбора - 726953.
Создано именных указателей - 191504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.