Ильичев Михаил


СОБЫТИЯ


12.03.2026 73% слушателей бесплатного аудиоконтента в России не против рекламы 1
22.11.2024 HiFi-стриминг «Звук» представил генератор плейлистов с искусственным интеллектом 1
02.09.2024 «Звук» запустил новый большой раздел для детей и родителей 1
16.11.2023 Эксперт рассказал о потенциале нейросетей в рекламной отрасли 1
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 1
24.09.2021 Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый формат аудиовещания 1
09.09.2021 В аудиосервисе «СберЗвук» появились виртуальные ассистенты «Салют» 1
03.08.2021 В экосистеме «Сбера» появился «Сберзвук бизнес» 1
23.04.2021 Сбербанк приобрел музыкальный B2B-сервис за сотни миллионов рублей 1
19.04.2021 Стриминговый сервис «Музлаб» станет частью экосистемы «Сбера» 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 2
23.09.2020 В экосистеме Сбербанка появится «Сберзвук» 1
23.08.2016 Shazam и Zvooq объявили о взаимной интеграции приложений 1
08.06.2016 Музыкальный стриминговый сервис Zvooq получил $5 млн инвестиций 1
28.04.2015 Zvooq: легальные музыкальные сервисы ждет многократный рост аудитории 1
02.07.2014 Zvooq планирует зарабатывать на интернет-аудиорекламе 1
20.01.2011 Посещаемость RuTube превысила отметку в 1 млн человек в день 1
20.12.2010 «Алькасар» будет продавать региональный трафик RuTube 1
14.01.2009 RuTube откроет свою студию 1
29.03.2006 ТНТ и Nikita готовят совместный проект 1

Публикаций - 20, упоминаний - 21

Ильичев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 377 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 405 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4649 2
Dream Industries 10 2
Yandex - Яндекс 8688 1
Apple Inc 12808 1
Meta Platforms - Facebook 4563 1
Google LLC 12376 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8361 8
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 277 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 190 2
Градиент 95 1
Brainrus - агентство интерактивных решений для брендов 6 1
Сбер - СберИнтертеймент 3 1
РМГ - Русская Медиагруппа 20 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Zivert 11 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 140 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 236 1
Лента - Сеть розничной торговли 2306 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 55 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Sony Music Entertainment 159 1
WMG - Warner Music Group 209 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Black Star 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13110 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3589 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 148 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4233 14
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1899 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74461 9
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3147 4
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3950 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19182 4
Data monetization - Монетизация данных 1855 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4998 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1160 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11396 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5186 3
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 372 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12377 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25673 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2305 2
Освещение - яркость источника света 724 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25855 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1085 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3383 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29051 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8218 2
Podcasts - Подкастинг 301 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1294 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 285 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5606 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 440 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17906 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11666 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14433 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9536 1
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 290 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 68 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4752 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1836 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9452 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7501 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58109 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16733 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6759 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 636 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 11
Google Android 14877 3
Apple iOS 8374 3
Google YouTube - Видеохостинг 2925 2
Apple - App Store 3026 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 893 1
ByteDance - TikTok 332 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1437 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3471 1
Apple Music 118 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 116 1
Google YouTube Music 44 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 316 1
Apple iTunes Store 1116 1
Nestle KitKat 165 1
Shazam 39 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 970 1
Google Play Music 61 1
Google Cloud Services 234 1
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 222 1
Христенко Виктор 43 3
Мухин Игорь 1 1
Пресняков Владимир 5 1
Гагиев Александр 1 1
Гагарина Полина 13 1
Киркоров Филипп 10 1
Балдин Сергей 2 1
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 1
Данилов Андрей 3 1
Барских Макс 1 1
Соколова Дана 1 1
Меладзе Валерий 3 1
Тушинский Станислав 2 1
Агутин Леонид 5 1
Брежнева Вера 1 1
Рыбак Петр 3 1
Куек Каролина 3 1
Терновой Олег 1 1
Фрукмин Виктор 1 1
Ревва Александр 2 1
Белан Виктор - Билан Дима 7 1
Боярская Елизавета 1 1
Крид Егор 6 1
Круглов Константин 28 1
Горелкин Антон 114 1
Хинштейн Александр 146 1
Цыпкин Александр 11 1
Лопатик Алексей 2 1
Жуков Сергей 39 1
Лепс Григорий 11 1
Левова Ирина 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 159416 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18468 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14573 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53682 2
Европа 24723 2
Беларусь - Белоруссия 6105 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Швеция - Королевство 3721 1
Канада 5004 1
Украина 7832 1
Америка Латинская 1897 1
Грузия 1295 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3695 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5463 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4964 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55408 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4697 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51629 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6454 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3203 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6732 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2538 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 96 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 213 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1447 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 868 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1662 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 91 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32198 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17534 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7054 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2734 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8578 1
Сон - Somnus 458 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 246 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1536 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1940 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2995 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5839 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9789 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5539 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26203 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5947 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1294 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 1
Fashion industry - Индустрия моды 326 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
РМГ - Русское радио 15 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 889 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2234 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 159 1
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 225 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 181 1
ИИИ - Институт исследований интернета 62 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

