Киркоров Филипп


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Авто.ру» впервые подвел персональные итоги года для пользователей и про них 1
08.03.2021 «Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 1
14.12.2012 Бытовая техника: лучшие премьеры 2012 года. Версия ZOOM.CNews 1
17.12.2010 Взломщиц электронной почты Киркорова могут посадить на 8 лет 1
24.05.2010 Киркоров требует $1 млн за взлом почты и аккаунта в «Одноклассниках» 1
01.10.2009 На взломщика Mail.ru и «Одноклассников» завели уголовное дело 1
11.06.2009 Арестованы взломщики аккаунта Киркорова на «Одноклассниках» 1
18.11.2005 25 ноября состоится церемония вручения премии Рунета-2005 1

