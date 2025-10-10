Получите все материалы CNews по ключевому слову
Жуков Сергей
УПОМИНАНИЯ
Жуков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабинович Борис 8 4
|Артемьев Валерий 6 2
|Чернаткин Владимир 4 2
|Спевак Сергей 12 2
|Евдокимова Евгения 6 2
|Колчин Вячеслав 5 2
|Никитинский Никита 3 2
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 2
|Языков Александр 3 2
|Абакумов Евгений 219 2
|Березин Максим 129 2
|Костырко Артем 6 2
|Афанасьев Денис 73 2
|Калегин Сергей 6 2
|Тихонов Сергей 14 2
|Дехканов Данил 7 2
|Бондаренко Мирослава 2 2
|Ходьков Дмитрий 4 2
|Гоппов Сергей 2 2
|Мамонов Вадим 5 2
|Куликов Александр 21 1
|Иванов Владимир 64 1
|Новожилова Варвара 3 1
|Бова Светлана 7 1
|Самойлов Михаил 10 1
|Чаленко Анатолий 2 1
|Шеленцов Сергей 18 1
|Усманов Руслан 3 1
|Мунерман Илья 4 1
|Кукоев Игорь 6 1
|Русинова Мария 1 1
|Данилов Артем 2 1
|Левинас Влад 2 1
|Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 1
|Налгранян Гарегин 2 1
|Елистратов Николай 90 1
|Носов Николай 13 1
|Козырев Алексей 326 1
|Чаркин Евгений 309 1
|Богачев Игорь 182 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 6
|Celent - Celent Communications 12 2
|Gartner - Гартнер 3593 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
