Жуков Сергей


УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 Max расширил возможности для подписчиков и авторов каналов 1
17.06.2024 Дарья Фомина, Renewal: Онлайн-платформа для микрокурсов сократила время на обучение в несколько раз 1
29.05.2023 «Первый бит» выпустил модуль для интеграции Wildberries и «1С» 1
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 1
11.05.2022 «Вконтакте» запустила мобильное приложение «VK клипы» с новой камерой 60 FPS, качеством Full HD и поддержкой видео до 180 секунд 1
16.09.2021 Mail.ru Cloud Solutions, Intel и «Слёрм» запускают бесплатную школу Kubernetes 1
28.04.2021 Выручка облаков «Крок» выросла за год на треть 1
27.04.2021 «Крок облачные сервисы» в 2020 году: рост выручки на 37%, клиентской базы на 32% 1
08.04.2021 Onefactor впервые реализовала обучение алгоритмов машинного обучения внутри анклавов Intel SGX на своей МL-платформе 1
11.03.2021 «Билайн Бизнес» и Aggregion выпустили новое AdTech-решение для омниканального маркетинга 1
28.01.2021 Selectel поможет защитить чувствительные данные с помощью технологии Intel SGX и платформы SCONE 1
18.01.2021 «Сберзвук» провел кадровые назначения 1
19.11.2020 Исследование iKS-Consulting: в 2019 году объем российского рынка PaaS-решений составил 5,1 млрд рублей 1
08.07.2020 Технология Intel Software Guard Extensions помогает защитить данные рекламной платформы «Магнита» 1
04.05.2018 Как сделать использование больших данных наиболее эффективным 1
03.04.2018 Конференция CNews «Большие данные 2018» 1
28.11.2016 Большие данные превратились из модной технологии в товар повседневного спроса 1
14.11.2016 Путина просят помочь беспилотной авиации, чтобы она не повторила судьбу российских ПК 1
24.10.2016 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 1
05.12.2013 RoboCV роботизирует складскую электрическую технику на российском заводе Samsung 1
18.12.2008 Компьютерный мега-проект Дерипаски сократился на 80% 2
17.09.2008 Электронные карты в России: кто делает деньги на GPS 1
12.08.2008 Mail.Ru запустила проект о шоубизнесе 1
28.09.2007 MP3.ru «продал» российских музыкантов в Apple 1
18.06.2007 MP3.RU: новый портал по продаже легальной музыки 1
18.02.2005 У розничного интернет-банкинга в России еще все впереди 1
17.02.2005 Российским банкам предложили новую "игрушку" 1
14.01.2005 Ракетное топливо опасно для здоровья 1
06.10.2004 "Озон" подключился к платежному сервису FakturaPay 1
12.05.2003 Сергей Жуков: Ставка на расчетную инфраструктуру оказалась верной 1
31.01.2003 Российские В2В-рынки и онлайновые биржи признаны привлекательными 1
30.07.2002 Faktura.ru представила сервис интернет-банкинга для физических лиц 1
23.04.2002 Faktura.ru представила "Индекс деловой активности" системы 1
21.12.2001 Faktura.ru объявляет первые итоги программы по созданию банковской инфраструктуры e-commerce 1
30.10.2001 В России создается новая металлургическая В2В площадка 2
30.10.2001 Metalcom.ru подписал соглашение с Faktura 1
06.09.2001 Faktura.ru представила корпоративную платежную систему 1
26.07.2001 Семинар РОЦИТ "Практика создания систем B2B" 1

Публикаций - 39, упоминаний - 41

Жуков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12478 9
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 521 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 623 3
8820 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9127 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 409 2
Naumen - Наумен 674 2
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 119 2
SCONE 5 2
Scontain 4 2
Dell Technologies - Dell Computer 2157 2
Крок - Croc 1812 2
Yandex - Яндекс 8214 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 689 2
ЦФТ Золотая Корона 361 2
Монолит-Инфо 124 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 70 2
VK - Mail.ru Group 3515 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4411 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 428 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 166 2
Электросвязь 268 2
Про.Вэб - MP3.ru 10 2
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 184 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 854 1
McKinsey & Company Int 260 1
Инфокомпас 14 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2238 1
IBM - International Business Machines Corp 9533 1
Samsung Electronics 10542 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 830 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2087 1
Microsoft Corporation 25143 1
Selectel - Селектел 434 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 675 1
Nvidia - Mellanox Technologies 92 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 171 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 452 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7971 7
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 490 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 935 2
Снежная Королева - СК Трейд 57 2
ВТБ Страхование 61 2
Sony BMG 185 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 987 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1581 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 21 2
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 2
Альба Альянс КБ 3 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Аэроклуб 21 1
Bayer AG - Байер 85 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 17 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
РЖД - Российские железные дороги 1983 1
Фармстандарт АО 44 1
Газпром нефть 660 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 1
Black Star 5 1
Седьмой Континент 64 1
Альфа-Банк 1845 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
РМГ - Русская Медиагруппа 18 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 1
Лента - Сеть розничной торговли 2235 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 33 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 12 1
General Atomics Aeronautical Systems 8 1
Международная Расчетная Палата - МРП - Межбанковская Электронная Расчетная Палата 6 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 4
Федеральное казначейство России 1859 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5146 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1468 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1975 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 224 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1892 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12652 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Судебная власть - Judicial power 2390 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5164 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4735 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1264 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1432 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1603 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 102 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 80 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71570 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55943 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12806 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16850 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7283 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22636 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33360 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4829 6
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22411 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7903 5
Data monetization - Монетизация данных 1783 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5771 5
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1215 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5161 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16888 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7424 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5437 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13197 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 4
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 678 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11373 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2360 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2369 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1097 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25671 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5737 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6094 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5543 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9203 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7140 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13302 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12180 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4425 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2217 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5295 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9987 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4119 3
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4410 3
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 13
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 4
ЦФТ Faktura Pay 13 3
Apache Hadoop 444 2
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 13 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 914 2
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 90 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5094 2
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 2
Microsoft Windows 2000 8662 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2847 2
Microsoft Azure 1451 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 80 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 581 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 1
Linux OS 10717 1
Microsoft Office 3907 1
Microsoft Windows XP 2415 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 301 1
Docker - Платформа распределённых приложений 410 1
Космодром Байконур 1070 1
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMC - CleverDATA Data Monetization Center 10 1
Бифит - iBank 57 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA 1DMP - CleverDATA Data Marketing Platform 9 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 139 1
Apple iTunes Store 1115 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
MP3.com 130 1
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 218 1
Google Android 14543 1
Apple iOS 8157 1
VK Клипы 58 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 209 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 244 1
МегаФон - oneFactor ML-платформа 3 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 78 1
NVision Барьер 709 1
NNG iGO 48 1
Рабинович Борис 8 4
Артемьев Валерий 6 2
Чернаткин Владимир 4 2
Спевак Сергей 12 2
Евдокимова Евгения 6 2
Колчин Вячеслав 5 2
Никитинский Никита 3 2
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 2
Языков Александр 3 2
Абакумов Евгений 219 2
Березин Максим 129 2
Костырко Артем 6 2
Афанасьев Денис 73 2
Калегин Сергей 6 2
Тихонов Сергей 14 2
Дехканов Данил 7 2
Бондаренко Мирослава 2 2
Ходьков Дмитрий 4 2
Гоппов Сергей 2 2
Мамонов Вадим 5 2
Куликов Александр 21 1
Иванов Владимир 64 1
Новожилова Варвара 3 1
Бова Светлана 7 1
Самойлов Михаил 10 1
Чаленко Анатолий 2 1
Шеленцов Сергей 18 1
Усманов Руслан 3 1
Мунерман Илья 4 1
Кукоев Игорь 6 1
Русинова Мария 1 1
Данилов Артем 2 1
Левинас Влад 2 1
Schaefer Fabian - Шефер Фабиан 3 1
Налгранян Гарегин 2 1
Елистратов Николай 90 1
Носов Николай 13 1
Козырев Алексей 326 1
Чаркин Евгений 309 1
Богачев Игорь 182 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45227 8
Россия - СФО - Новосибирск 4590 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53181 5
Европа 24556 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14421 4
Земля - планета Солнечной системы 10593 3
Казахстан - Республика 5755 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18362 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2636 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4219 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1340 2
Украина 7757 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 981 2
Израиль 2778 2
Германия - Федеративная Республика 12890 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7985 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1617 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2604 1
Литва - Литовская Республика 659 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2160 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1986 1
Россия - УФО - Свердловская область 1687 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2061 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1014 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1208 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 94 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 629 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1390 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 348 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 310 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1671 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2899 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4064 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3134 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 606 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3027 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1506 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 803 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25564 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31352 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20011 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6775 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10408 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8251 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5887 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7929 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17182 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8167 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2878 4
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 397 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6581 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5964 3
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 678 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6276 3
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 425 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5185 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14807 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6142 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4193 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 764 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1466 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6162 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10538 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5527 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4890 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2972 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 937 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 42 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5958 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1129 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2040 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6275 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5210 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 648 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 653 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2720 1
Nature 820 1
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
РМГ - Русское радио 13 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11377 1
Известия ИД 690 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 6
Celent - Celent Communications 12 2
Gartner - Гартнер 3593 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 51 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 252 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1225 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 590 1
CNews Большие данные 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1181 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2123 1
CNews AWARDS - награда 537 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 40 1
CNews APPWards 36 1
Google Lunar X Prize - GLXP 15 1
