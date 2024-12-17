Containerum Managed Kubernetes Containerum Kubernetes Service
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Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024
Провайдеры Kubernetes 2024 Managed Kubernetes предоставляет множество преимуществ благодаря автоматизации и поддержке со стороны облачных провайдеров. Основные плюсы заключаются в том, что разработчики могут сосредоточит
|17.12.2024
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Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024
рет на себя задачи по установке, обновлению, мониторингу и поддержке Kubernetes, а также обеспечивает доступность и безопасность кластера. Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров. Данный обзор призван зафиксировать положение дел на рынке по состоянию на конец 2024 г. В материалах представлены характеристики сервисов и соображени
|27.12.2023
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Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами
Как работает Managed Kubernetes Managed Kubernetes управляет нодами. Ноды представляют собой физический се
|14.11.2023
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Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry
фраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве дополнительной защиты кластеров Kubernetes, размещенных на инфраструктуре Selectel. Для использов
|21.09.2023
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На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes
вит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Использован
|18.05.2022
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Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes
Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes. Теперь решение работает на базе конвергентной архитектуры, а в новой панели самообслуживания создать кластер можно за 120 секунд. В основе обновленного сервиса конвергентная
|29.11.2021
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G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes
G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запус-тил Managed Kubernetes — сервис для управления контейнерами в облаке. С его помощью заказчики могут быстро получить готовые к работе кластеры Kubernetes и автоматизировать масштабирование и разверт
|15.01.2020
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МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке
Запуск Containerum Managed Kubernetes Российский облачный провайдер CloudMTS (входит в облачное напр
|14.01.2020
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МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов
МТС сообщила о запуске провайдером #CloudMTS нового облачного сервиса собственной разработки Containerum Managed Kubernetes. Его использование примерно вдвое сокращает время и затраты на
|28.08.2019
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МТС создает новое облачное направление на базе стартапа из своего акселератора
ивно масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от поступающего на них трафика. Новый сервис Containerum Managed Kubernetes будет предоставляться в формате услуги. Он позволит компаниям
Containerum Managed Kubernetes и организации, системы, технологии, персоны:
|Аксенов Константин 24 5
|Ансимов Константин 32 5
|Мотовилов Олег 71 4
|Любимов Олег 45 4
|Пимков Сергей 12 4
|Чунаев Антон 7 4
|Тугов Александр 14 2
|Никитин Андрей 45 2
|Колегов Иван 5 2
|Худяков Александр 6 2
|Исаев Дмитрий 42 2
|Воронин Павел 136 2
|Ведерников Антон 9 2
|Блинов Михаил 73 1
|Курин Дмитрий 23 1
|Захарченко Антон 10 1
|Иванов Денис 13 1
|Жуков Сергей 38 1
|Пивоваров Даниил 1 1
|Баталов Александр 25 1
|Шурупов Дмитрий 1 1
|Столяров Дмитрий 4 1
|Соловьев Дмитрий 73 1
|Вайнер Всеволод 26 1
|Морозов Константин 10 1
|Беляев Алексей 32 1
|Горохов Евгений 39 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Кузьмичев Виталий 4 1
|Пухов Евгений 12 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Лебедев Олег 16 1
|Минаев Андрей 15 1
|Черников Максим 1 1
|Кутаков Павел 6 1
|Верещагин Руслан 4 1
|Булгаков Кирилл 104 1
|Ахтямов Руслан 10 1
|Красильников Роман 5 1
|Полянский Денис 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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