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Containerum Managed Kubernetes Containerum Kubernetes Service



Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024

Провайдеры Kubernetes 2024 Managed Kubernetes предоставляет множество преимуществ благодаря автоматизации и поддержке со стороны облачных провайдеров. Основные плюсы заключаются в том, что разработчики могут сосредоточит
17.12.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024

рет на себя задачи по установке, обновлению, мониторингу и поддержке Kubernetes, а также обеспечивает доступность и безопасность кластера. Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров. Данный обзор призван зафиксировать положение дел на рынке по состоянию на конец 2024 г. В материалах представлены характеристики сервисов и соображени
27.12.2023 Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами

Как работает Managed Kubernetes Managed Kubernetes управляет нодами. Ноды представляют собой физический се
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry

фраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве дополнительной защиты кластеров Kubernetes, размещенных на инфраструктуре Selectel. Для использов
21.09.2023 На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes

вит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Использован
18.05.2022 Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes

Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes. Теперь решение работает на базе конвергентной архитектуры, а в новой панели самообслуживания создать кластер можно за 120 секунд. В основе обновленного сервиса конвергентная
29.11.2021 G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes

G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запус-тил Managed Kubernetes — сервис для управления контейнерами в облаке. С его помощью заказчики могут быстро получить готовые к работе кластеры Kubernetes и автоматизировать масштабирование и разверт
15.01.2020 МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке

Запуск Containerum Managed Kubernetes Российский облачный провайдер CloudMTS (входит в облачное напр
14.01.2020 МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов

МТС сообщила о запуске провайдером #CloudMTS нового облачного сервиса собственной разработки Containerum Managed Kubernetes. Его использование примерно вдвое сокращает время и затраты на
28.08.2019 МТС создает новое облачное направление на базе стартапа из своего акселератора

ивно масштабировать ресурсы своих сайтов в зависимости от поступающего на них трафика. Новый сервис Containerum Managed Kubernetes будет предоставляться в формате услуги. Он позволит компаниям


Публикаций - 70, упоминаний - 79

Containerum Managed Kubernetes и организации, системы, технологии, персоны:

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Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Английский язык 6634 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 244 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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