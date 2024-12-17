Market.CNews. Провайдеры Kubernetes 2024 Провайдеры Kubernetes 2024 Managed Kubernetes предоставляет множество преимуществ благодаря автоматизации и поддержке со стороны облачных провайдеров. Основные плюсы заключаются в том, что разработчики могут сосредоточит

Market.CNews опубликовал рейтинг провайдеров Kubernetes 2024 рет на себя задачи по установке, обновлению, мониторингу и поддержке Kubernetes, а также обеспечивает доступность и безопасность кластера. Аналитики Market.CNews регулярно проводят сравнение сервисов Managed Kubernetes российских провайдеров. Данный обзор призван зафиксировать положение дел на рынке по состоянию на конец 2024 г. В материалах представлены характеристики сервисов и соображени

Managed Kubernetes on Bare Metal: перспективы выделенных серверов в управлении контейнерами Как работает Managed Kubernetes Managed Kubernetes управляет нодами. Ноды представляют собой физический се

Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry фраструктуры, объявил о партнерстве с Luntry – разработчиком программного обеспечения для защиты контейнеров и Kubernetes. В рамках сотрудничества компании подтвердили совместимость продукта Selectel Managed Kubernetes с решением Luntry. Программное обеспечение доступно для установки в качестве дополнительной защиты кластеров Kubernetes, размещенных на инфраструктуре Selectel. Для использов

На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes вит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel. Использован

Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes Dataline ускорила сервис Managed Kubernetes. Теперь решение работает на базе конвергентной архитектуры, а в новой панели самообслуживания создать кластер можно за 120 секунд. В основе обновленного сервиса конвергентная

G-Core Labs запустил облачный контейнерный сервис Managed Kubernetes G-Core Labs, международный провайдер облачных и edge-решений, запус-тил Managed Kubernetes — сервис для управления контейнерами в облаке. С его помощью заказчики могут быстро получить готовые к работе кластеры Kubernetes и автоматизировать масштабирование и разверт

МТС запустила сервис для быстрого развертывания приложений в облаке Запуск Containerum Managed Kubernetes Российский облачный провайдер CloudMTS (входит в облачное напр

МТС вышла на рынок облачных контейнерных сервисов МТС сообщила о запуске провайдером #CloudMTS нового облачного сервиса собственной разработки Containerum Managed Kubernetes. Его использование примерно вдвое сокращает время и затраты на