На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, готовит к запуску управляемый сервис по развертыванию кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов (Managed Kubernetes on Bare Metal). Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Использование Managed Kubernetes на выделенных серверах позволит клиентам улучшить производительность своих микросервисных приложений. Это возможно за счет отсутствия гипервизора — программного обеспечения, которое виртуализирует ресурсы физических серверов. Некоторые базы данных и приложения с постоянной нагрузкой могут быть требовательны к вычислительным ресурсам, в частности локальным дискам и сетям, поэтому возможность работы на «голом железе» позволит улучшить их производительность. При этом клиенты Selectel, как и раньше, могут использовать Managed Kubernetes в облаке для приложений с неравномерной нагрузкой, которым требуется автоматическое масштабирование.

Клиенты смогут использовать выделенные серверы для развертывания воркер-нод Kubernetes, при этом мастер-ноды останутся в облаке. Сочетание выделенных и облачных серверов позволит одновременно обеспечить высокую производительность сервиса и снизить расходы на ИТ-инфраструктуру до 40%. Решение обеспесивает высокий уровень защиты данных, поскольку клиент получает выделенные и зарезервированные только под свой проект серверные мощности. Для реализации особо высоконагруженных вычислений (например, ML-проектов) возможна аренда кластеров Kubernetes на базе выделенных серверов с GPU.

«Лидерство Selectel в сегменте Bare Metal Cloud и глубокая экспертиза в разработке платформенных сервисов позволяют представить уникальное для российского рынка managed-решение, — отметил Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — С каждым годом подход к реализации микросервисной архитектуры становится все более востребованным среди российских компаний и разработчиков, поэтому ожидаем, что новое решение также будет пользоваться высоким спросом. С октября 2023 г. сервис будет работать в режиме бета-тестирования: в рамках этого периода компании смогут бесплатно использовать его для реализации своих проектов»‎.

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Selectel — российский провайдер ИТ-инфраструктуры. Предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от индивидуальных предпринимателей до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИТ-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость. Selectel работает на рынке с 2008 г.