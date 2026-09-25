Топ-менеджеры «Альфа-банка» снизили доли в ИТ-сервисе «Кассир.ру» в пользу «Аб холдинга»

Два топ-менеджера «Альфа-банка» Владимир Верхошинский и Алексей Гиязов вдвое снизили свои доли в растущем агрегаторе онлайн-билетов «Кассир.ру». 1,5% вернула себе головная компания «Альфа-банка» — «Аб холдинг». Аналитики оценили стоимость пакета в 100 млн руб.



Доли снизились

Два высокопоставленных топ-менеджера «Альфа-банка» вернули АО «Аб холдинг», который СМИ называют головной компанией «Альфа-банка», половину своих долей в онлайн-платформе продажи билетов ООО «Кассир.ру-Национальный билетный оператор», выяснил CNews.

CEO «Альфа-банка» Владимир Верхошинский сократил долю в «Кассир.ру» в два раза, с 1% до 0,5%, директор розничного бизнеса, заместитель председателя правления «Альфа-банка» Алексей Гиязов снизил ее с 2% до 1%. . Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 22 сентября 2026 г.

В «Альфа-банке» не ответили на запрос CNews.

Фотограф: Wolrider YURTSEVEN/Pexels.com В "Кассир.ру" изменились доли владельцев

Бенефициаром «Кассир.ру» остается основатель Евгений Финкельштейн, у него 52,8%. Также в составе совладельцев Алиса Мягких, у которой 12,2%. Доля «Аб холдинга» на 22 сентября 2026 г. составляла 23,5%, у VK было 10%.

Верхошинский и Гиязов инвестировали в «Кассир.ру» в марте 2024 г., спустя полгода после вхождения в капитал билетного оператора «Аб холдинга». «Аб холдинг» купил 25% в «Кассир.ру», когда его выручка составляла 1,4 млрд руб. Сумму сделки с 25% оценивали в 1 млрд руб. (вся компания могла стоить 4 млрд руб.), писал «Коммерсант». В октябре 2024 г. в состав акционеров вошел холдинг VK, его долю оценили в 500 млн руб., таким образом оценка уже всей компании составляла 5 млрд руб.



Оценка сделки

По оценкам финансиста и кандидата экономических наук Кирилла Кучинского, с учетом роста выручки и прибыли «Кассир.ру» мог подорожать до 6-6,5 млрд руб.

«В таком случае 1,5%-ный пакет будет стоить около 100 млн руб., хотя стоит учитывать, что такие миноритарные пакеты непубличных компаний часто продают с дисконтом из-за их неликвидности, поэтому можно оценить сделку в 60-70 млн», — считает Кучинский.

Стоимость «Кассир.ру» зависит от прибыли, долга, перспектив бизнеса и прав владельца доли, считает предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По словам эксперта, за прошедшие два года у компании появился объективный ориентир для переоценки: по данным бухгалтерской отчетности, выручка «Кассир.ру» за 2025 г. составила 3,15 млрд руб., а чистая прибыль — 879 млн руб. при рентабельности почти 28%. Это заметно превышает показатели 2024 г., когда прибыль компании составляла 573 млн руб. — то есть за год бизнес прибавил около 53% к чистой прибыли, и это само по себе может служить основанием для более высокой оценки пакета, полагает Астафьев.

«Кассир.ру» платит дивиденды

Агрегатор «Кассир.ру» не только быстро растет, но и выплачивает дивиденды. В 2024 г. компания выплатила из нераспределенной прибыли дивиденды на 268 млн руб., еще 126 млн — из чистой прибыли, в 2025 г. выплата составила 100 млн руб., свидетельствуют данные ее финансовой отчетности.

«Дивиденды в 100 млн рублей — это примерно 20% от чистой прибыли по итогам 2025 г., вполне разумный показатель для растущего бизнеса, которому нужно направлять средства на развитие. Тем не менее владелец доли 1% может получить всего 1-2 млн рублей за целый год, и с точки зрения топ-менеджмента может быть лучше получить в 60 раз больше и направить средства в более доходные активы или потратить на личные нужды», — полагает Кучинский.

Мотивация или подготовка к новой сделке?

По словам Кучинского, инвестиции топ-менеджеров похожи на проведение мотивационной программы.

«Для многих частных компаний дать менеджерам реальную долю во владении — единственный инструмент мотивации, потому что выход на биржу для них сейчас сильно затруднен, и нельзя просто продать акции по опциону на фондовом рынке. Нельзя сказать, что именно сейчас вызвало обратный выкуп: это мог быть как очередной этап программы, так как они часто привязаны к KPI и результатам, так и, например, появление у холдинга своих планов на организацию, из-за чего проще собрать все доли в одних руках», — считает финансист Кирилл Кучинский.

По словам Дениса Астафьева, одинаковое сокращение обоих пакетов наполовину и возврат долей прежнему владельцу совместимы с единой программой участия менеджмента в капитале, но не доказывают ее существование.

«Это могли быть и собственные инвестиции топ-менеджеров. В подобных соглашениях могут заранее предусматриваться сроки владения, показатели эффективности и условия обратного выкупа — по первоначальной цене, независимой оценке или формуле, привязанной к прибыли. Для холдинга причиной может быть консолидация владения, для менеджеров — частичная фиксация результата. По изменению состава собственников нельзя установить ни мотив, ни наличие денежной оплаты», — считает Астафьев.

Эксперт добавляет, что исходное появление долей у Верхошинского и Гиязова в 2024 г. произошло синхронно с сокращением пакета самого «Аб холдинга» с 25% до 22% — то есть исторически структура владения этих топ-менеджеров и материнской структуры уже была тесно взаимосвязана, и нынешнее движение долей в обратную сторону логично укладывается в ту же схему.

Рост рынка

«Кассир.ру» работает на растущем рынке. По оценкам OKS Labs by Okkam, по итогам 2026 г. рынок офлайн-развлечений в России увеличится на 14% и достигнет 353 млрд руб., тогда как количество реализованных билетов вырастет всего на 2%, до 477 млн. Главный драйвер роста — повышение цен, писали «Ведомости». В феврале 2026 г. аналитики оценивали долю проданных онлайн билетов на офлайн-мероприятия в 74% при росте рынка на 28% до 305 млрд руб. Самые высокие показатели — в сегментах концертов, шоу и спортивных мероприятий. Тренды, которые влияют на развитие индустрии: усиление государственного регулирования (билеты по паспортам), стремительный взлет артистов «из соцсетей», а также растущий запрос зрителя на контент 90-х и начала 2000-х.

Основные игроки рынка — «Яндекс Афиша», МТС Live (управляет Ticketland, Ticketscloud) и Kassir.ru. Их доля с 2023 г. по 2025 г. выросла с 35% до 48%. Собственный агрегатор есть у VK — VK Билеты, также год назад на рынок вышел новый оператор — «Voroh Мероприятий».