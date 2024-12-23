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Ансимов Константин



23.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды 1
07.11.2024 Selectel представил новые продукты на Selectel Tech Day 2024 1
15.10.2024 Российским Android-разработчикам больше не нужно покупать тонны смартфонов. Создан сервис для заочного тестирования 1
11.10.2024 Российский облачный провайдер создал собственные серверы и ОС 1
19.06.2024 Selectel запустил услугу аренды серверов с установкой в дата-центре заказчика 1
27.05.2024 Чем отличаются провайдеры GPU Cloud друг от друга? 3 фактора 1
17.04.2024 Исследование Selectel: российский бизнес фокусируется на обеспечении безопасности данных 1
16.04.2024 Промежуточные итоги импортозамещения в IaaS. Как выбрать провайдера в новых реалиях? Проблемы миграции 1
16.04.2024 Положение дел на рынке IaaS сегодня: мнения экспертов 2024 2
26.12.2023 Selectel запускает бренд базовых инфраструктурных сервисов Vscale 1
24.10.2023 Selectel завершил проект по созданию кастомной ИТ-инфраструктуры для компании Go Invest 1
28.09.2023 Selectel Tech Day: спрос на облака продолжает расти вопреки экономической турбулентности 1
21.09.2023 На выделенных серверах Selectel появится сервис Managed Kubernetes 1
26.06.2023 Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023 1
28.03.2023 Тенденции на рынке IaaS 1
21.03.2023 Selectel развернет свою облачную платформу на оборудовании клиентов 1
15.02.2023 Selectel даст рынку возможность зарабатывать на серверах 1
14.02.2023 Selectel даст рынку возможность зарабатывать на серверах 1
31.01.2023 Как выбрать модель организации ИТ-инфраструктуры? Мнение экспертов 1
30.12.2022 Облачная инфраструктура в России 2022: Selectel проанализировал тренды рынка за прошедший год 1
12.12.2022 Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза 1
07.10.2022 В России заканчиваются серверные места в ЦОДах 1
04.08.2022 Рост цен компенсирует замедление роста рынка 1
15.07.2022 Рост цен на colocation будет более плавный, чем на облачные услуги 1
19.05.2022 Selectel строит в Москве огромный ЦОД 1
23.03.2022 Российские облачные провайдеры взвинчивают цены 1
08.02.2022 Как компании Selectel удается расти более чем на 40% в год несколько лет подряд: Константин Ансимов — в эксклюзивном интервью Market.CNews 1
12.05.2021 Заказчикам Selectel стали доступны конфигурации на базе Raspberry Pi 4B и Mac mini c чипом Apple M1 1
19.04.2021 «Битрикс24» и Selectel анонсировали итоги нагрузочного тестирования 1
15.04.2021 Заказчикам выделенных серверов Selectel доступны процессоры Intel Xeon Scalable третьего поколения 1
28.01.2021 Selectel поможет защитить чувствительные данные с помощью технологии Intel SGX и платформы SCONE 1
10.12.2019 Selectel внедрил новую систему управления выделенными серверами 1

Публикаций - 32, упоминаний - 33

Ансимов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 385 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 6
Intel Corporation 12197 4
8213 4
Yandex - Яндекс 7340 4
Softline - Софтлайн 2811 4
Nvidia Corp 3487 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 3
Broadcom - VMware 2359 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 3
Ростелеком 9701 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 3
3data - 3дата 82 3
Selectel Lab 7 2
Крок - Croc 1777 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 2
Linx - Связь ВСД 158 2
Google LLC 11775 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Microsoft Corporation 24625 2
МегаФон 8805 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 2
Cloud4Y 285 2
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 2
Amvera - Амвера 5 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
SCONE 5 1
Scontain 4 1
ПИК BIMTeam - ПИК BIM-проектирование 2 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Миран ТК - Miran - телекоммуникационная компания 32 1
Imaqliq - Имаклик Сервис 9 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ПИК Проект 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Абсолют Банк 230 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
Tesla Motors 396 1
Talos Fund I LP 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Go Invest - ГО Инвест 3 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 26
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 22
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Dedicated server - Выделенный сервер - аренда выделенного сервера - аренда физических серверов 404 16
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 9
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 8
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Selectel Cloud - Selectel Облачная платформа 26 5
Apple iOS 7809 4
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 4
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 4
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
Microsoft Azure 1408 3
Google Cloud Platform - GCP 308 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
Selectel ML-платформа 7 3
Linux OS 9937 3
Selectel ЦОД 18 3
Apple macOS 2059 2
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МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
Selectel Prime 2 2
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Selectel Vscale 6 2
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Intel Xeon Silver 14 1
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Миран ЦОД 16 1
Microsoft Office 365 940 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 284 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 204 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
Linx Cloud 56 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 39 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 45 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Raspberry Pi B Model 25 1
Хала Илья 43 3
Волков Михаил 61 3
Кулаков Павел 29 2
Зыряев Сергей 3 2
Чунаев Антон 7 2
Романько Иван 5 2
Листопад Андрей 4 2
Косолапов Кирилл 6 2
Жуков Сергей 38 1
Рябинков Артем 19 1
Аксенов Андрей 38 1
Зинкевич Сергей 55 1
Черников Александр 22 1
Еременко Алексей 8 1
Белов Виктор 56 1
Белов Александр 74 1
Луковников Михаил 20 1
Шулимов Роман 9 1
Волков Вячеслав 11 1
Богданчиков Владимир 1 1
Толмачева Татьяна 34 1
Коновалов Олег 14 1
Черкасов Илья 13 1
Золотарева Юлия 2 1
Красильников Роман 5 1
Худяков Александр 6 1
Колегов Иван 5 1
Полянский Денис 11 1
Андронов Андрей 10 1
Бурмистров Михаил 29 1
Лопаткин Константин 8 1
Егоров Даниил 23 1
Мирилашвили Вячеслав 16 1
Калинкин Александр 2 1
Соловьев Михаил 30 1
Захарченко Антон 10 1
Анисимов Константин 36 1
Шурыгин Михаил 7 1
Цаплин Никита 51 1
Васильев Александр 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 30
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Узбекистан - Республика 1726 1
Казахстан - Республика 5526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Ближний Восток 2943 1
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