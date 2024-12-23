Ансимов Константин
Ансимов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
|РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
|Хала Илья 43 3
|Волков Михаил 61 3
|Кулаков Павел 29 2
|Зыряев Сергей 3 2
|Чунаев Антон 7 2
|Романько Иван 5 2
|Листопад Андрей 4 2
|Косолапов Кирилл 6 2
|Жуков Сергей 38 1
|Рябинков Артем 19 1
|Аксенов Андрей 38 1
|Зинкевич Сергей 55 1
|Черников Александр 22 1
|Еременко Алексей 8 1
|Белов Виктор 56 1
|Белов Александр 74 1
|Луковников Михаил 20 1
|Шулимов Роман 9 1
|Волков Вячеслав 11 1
|Богданчиков Владимир 1 1
|Толмачева Татьяна 34 1
|Коновалов Олег 14 1
|Черкасов Илья 13 1
|Золотарева Юлия 2 1
|Красильников Роман 5 1
|Худяков Александр 6 1
|Колегов Иван 5 1
|Полянский Денис 11 1
|Андронов Андрей 10 1
|Бурмистров Михаил 29 1
|Лопаткин Константин 8 1
|Егоров Даниил 23 1
|Мирилашвили Вячеслав 16 1
|Калинкин Александр 2 1
|Соловьев Михаил 30 1
|Захарченко Антон 10 1
|Анисимов Константин 36 1
|Шурыгин Михаил 7 1
|Цаплин Никита 51 1
|Васильев Александр 48 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Forbes - Форбс 817 1
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|INFOLine-Аналитика 53 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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