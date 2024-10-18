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LINX London Internet Exchange точка обмена трафиком в Лондоне Лондонская интернет-биржа



18.10.2024 Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center

Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет простого, понятного интерфейса и позволил минимизировать расходы на привлечен
26.09.2024 Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud

Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным иссле
12.09.2024 Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse

Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CNew
05.08.2024 Облако Linx Cloud аттестовано по первому уровню защищенности

Компания Linx получила аттестат, подтверждающий, что облачная платформа Linx Cloud на базе дата-центра в Москве соответствует первому уровню защищенности (УЗ-1). Таким образом, компании могут раз
09.07.2024 Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews

ры ведущих провайдеров. Рассмотрена сравнительная цена виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), хранилищ данных (SSD). В итоге провайдером с самыми низкими ценами на IaaS был признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), обошедший ближайшего преследователя более, чем на 10%. Стоимость использования сервиса компании (в конфигурации: восемь высокочастотных vCPU + 32 ГБ RAM + 50
26.04.2024 Облачное направление Linx растет быстрее рынка

Выручка Linx по облачному направлению в 2023 г. увеличилась на 51%, опередив темпы роста рынка. Об этом CNews сообщили представители Linx. Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx увел
19.03.2024 Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД

Эксперты Linx, провайдера услуг дата-центра и облачных вычислений, написали книгу «Эксплуатация ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о рабо
20.02.2024 Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов

Провайдер облачных решений Linx Cloud вдвое увеличил серверный кластер на высокочастотных процессорах. Теперь клиенты компании Linx Cloud могут развернуть виртуальную инфраструктуру на серверах в московском ЦОД, о
13.02.2024 Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)

Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым усло
31.01.2024 Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS

Провайдер облачных сервисов и услуг дата-центра Linx подтвердил полное соответствие облачной платформы и ЦОДа требованиям Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 (PCI DSS), предъявляемым к данной категории ИТ-инфраструктуры. Это п
18.12.2023 Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews

Linx Cloud занял 6 место в рейтинге провайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высокие оценки экспертов за технологичность, надежность и уровень SLA, также аналитики отметили привлекательную цену услуги и продолжительный тестовый период. В рамках и
30.10.2023 ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз

Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым ста
24.10.2023 В Linx назначен коммерческий директор

Провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса Linx объявил о назначении Марии Марковой на должность коммерческого директора. На новой позиции Марии Марковой предстоит выстроить новую структуру и процессы коммерческого блока, обеспечить вых
10.10.2023 Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor

Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиент
14.09.2023 Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации

В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна зак
Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф

чи: они становятся популярнее и предлагаются в новых форматах. При этом, disaster recovery в «европейском» облаке позволит минимизировать риски атак на информационные сервисы компании. Именно поэтому Linx Safe — это «ход конем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacen
22.08.2023 Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей

читываем на синергию с инновационными командами-разработчиками для расширения портфеля предоставляемых из нашего облака сервисов SaaS и PaaS. Если цифровые продукты окажутся востребованными клиентами Linx Cloud, то мы готовы предложить совместное продвижение нового продукта на рынок. Это уникальное отличие от других подобных облачных грантов», — отметил Михаил Ветров, генеральный директор <
26.07.2023 Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx

В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные направления бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Linxdatacenter – провайдер сервисов

14.03.2022 Минцифры: отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России

Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры
14.03.2022 «Мегафон» и «Ростелеком» отключили от британского интернета

бавился от российских компаний Лондонская точка обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange, LINX) приняла решение прекратить свои отношение с двумя российскими операторами связи – «Рост
11.03.2022 Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect

Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневую защиту интернет-ресурсов и веб-приложений от кибератак при минимальном участии ИТ-специалистов заказчиков и отсутствии капитальных затрат. Об этом C
28.01.2022 Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe

Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы т
29.08.2018 Digma представила компактный смартфон Linx Atom 3G

Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил новый смартфон – Atom 3G серии Linx. Устройство отличается современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и разнообразием цветов корпуса. Смартфон Digma Linx Atom 3G оснащен «свежим» процессором Spreadt
26.09.2016 Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом

Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провай
16.06.2016 Linx+Lenovo = надежные ИТ-решения для Вашего бизнеса

видеть современную инженерную инфраструктуру ЦОД, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения ИТ-оборудования, а также получить эксклюзивное предложение на его размещение. Эксперты Lenovo и Linx будут рады ответить на все Ваши вопросы и подобрать наиболее оптимальное решение для задач Вашего бизнеса. Мы будем рады ознакомить Вас с продуктовыми портфелями двух компаний, а также рас
15.04.2015 Apple купила разработчика 3D-камер для iPhone и iPad

Apple купила израильскую компанию LinX, специализирующуюся на технологиях захвата изображения для мобильных устройств. Во время переговоров речь шла о цене компании в $20 млн, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомл
15.12.2010 Контроллер LINX-121 признан лучшим продуктом 2010 года

средств автоматизации, получила премию международной ассоциации LonMark International Awards в номинации "Лучший продукт сетевой инфраструктуры 2010 года" за свой свободно программируемый контроллер LINX-121. "Энергоэффективность является вопросом будущего, и это именно то, куда устремлены наши высокотехнологичные свободно программируемые контроллеры, например, LINX-121, - сказал Ха
08.12.2010 Loytec предлагает новые модели контроллеров LINX

Австрийская компания Loytec, ведущий производитель средств автоматизации и управления инженерными сетями, начала продажи новых моделей свободно программируемых контроллеров-серверов LINX-150, LINX-151, LINX-120, LINX-121, LINX-220 LINX-221 для автоматизации зданий. Они позволяют решать широкий круг задач: от сбора и передачи данных от при
03.02.2005 ТТК подключилась к крупному интернет-хабу

К) стала участником крупнейшей европейской точки обмена интернет-трафиком London Internet Exchange (LINX). Соглашение о присоединении ТТК к пиринговому узлу LINX было подписано в январе

28.09.2004 Трафик Лондонской интернет-биржи достигает 55 Гбит/с

На Лондонской интернет-бирже (London Internet Exchange, Linx) обрабатывается в среднем 40 Гбит/с трафика в часы пик. Этот показатель в отдельные пери
12.09.2001 Нагрузка на европейскую Сеть упала после сообщений о террористическом акте в США

Интернет-трафик, идущий через Лондонскую Интернет-Биржу (LINX), которая обрабатывает 90% английского сетевого трафика, замедлился буквально через неск

Публикаций - 67, упоминаний - 77

LINX и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 158 12
Selectel - Селектел 385 9
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 23 9
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 22 8
Ростелеком 9699 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 7
Cloud4Y 285 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 6
МегаФон 8803 6
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 6
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 87 6
Softline - Софтлайн 2810 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 4
Nubes - Нубес 51 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 4
mClouds - Мастер-интеграция - Мастер-Технология 17 4
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 4
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 3
Yandex - Яндекс 7339 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
LanCloud - ЛанКлауд 55 3
8213 3
Immers - Иммерс - immers.cloud 7 3
Flant - Флант 95 3
Cisco Systems 5114 2
Lenovo Group 2292 2
SAP SE 5276 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Московский Internet eXchange 196 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 43 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1036 2
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 2
NL-IX - Neutral Internet Exchange - точка обмена трафиком 4 2
Equinix 44 2
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 2
3data - 3дата 82 2
Клауд Солюшенс - КС ЦОД АНО - Координационный совет по ЦОДам и облачным технологиям 6 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Talos Fund I LP 5 1
Rafael Advanced Defense Systems - Rafael Defense Systems - Rafael Armament Development 5 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Visa International 1949 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 35 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Газпром ПАО 1342 1
LinkedIn 635 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 149 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 40
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 39
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 38
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 29
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 23
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 16
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 11
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 7
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 7
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 7
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 6
Пропускная способность - Bandwidth 1744 6
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 89 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 6
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 6
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 6
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 6
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1179 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 705 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 4
Linx Cloud 56 24
Linx Datacenter 49 13
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 11
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 363 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 5
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 4
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 4
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 41 3
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 3
Linx Safe - Linx Protect 4 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 2
Microsoft Windows 15656 2
SharxDC SharxBase 14 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 2
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 16 2
FreePik 980 2
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 70 2
Google Android 13994 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 146 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Nokia Alcatel-Lucent DWDM 8 1
Microsoft Office 365 940 1
Google Cloud Platform - GCP 308 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Microsoft Exchange 1714 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 1
Google Android 8 - Android Oreo 194 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 107 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 17 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 1
Nvidia Tesla GPU 156 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 75 1
Digma Linx Atom 3G 1 1
Братчиков Станислав 10 5
Макарьин Евгений 9 4
Ветров Михаил 13 4
Беляков Георгий 8 4
Котов Виталий 40 3
Маркова Мария 4 3
Богданова Любовь 7 2
Гуштуров Леонид 23 2
Федоров Олег 14 2
Рензяев Константин 62 2
Чирков Тарас 11 2
Солодовников Алексей 20 2
Александров Вячеслав 6 2
Усманов Алишер 301 1
Товчигречко Андрей 1 1
Осеевский Михаил 315 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Малеванов Кирилл 6 1
Федоров Михаил 24 1
Attar Ziv - Аттар Зив 1 1
Соколова Ольга 25 1
Турдакина Елена 6 1
Кузяев Андрей 64 1
Гук Андрей 33 1
Ансимов Константин 32 1
Мустафин Айрат 10 1
Столяров Михаил 8 1
Любимов Олег 45 1
Хала Илья 43 1
Наумов Сергей 25 1
Романов Алексей 48 1
Чеботарев Алексей 1 1
Шпаков Константин 1 1
Власов Василий 3 1
Pieter Knook - Нук Питер 9 1
Маркова Дарья 5 1
Абдуллаев Эминь 1 1
Духовная Елена 2 1
Satter Rafael - Саттер Рафаэл 1 1
Антонов Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 20
Великобритания - Лондон 2386 17
Европа 21767 16
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 13
Швеция - Стокгольм 389 12
Нидерланды - Амстердам 607 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Нидерланды 3517 4
Азия - Азиатский регион 5528 3
Финляндия - Хельсинки 247 3
Польша - Варшава 106 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Швеция - Королевство 3619 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 2
Польша - Республика 1959 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Япония 13282 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Испания - Королевство 3706 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Япония - Токио 995 2
Европа Восточная 3075 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 2
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Италия - Милан 161 2
Израиль 2730 1
Украина 7608 1
Венгрия - Будапешт 113 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 1
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