LINX London Internet Exchange точка обмена трафиком в Лондоне Лондонская интернет-биржа
|18.10.2024
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Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center
Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет простого, понятного интерфейса и позволил минимизировать расходы на привлечен
|26.09.2024
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Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud
Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным иссле
|12.09.2024
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Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse
Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CNew
|05.08.2024
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Облако Linx Cloud аттестовано по первому уровню защищенности
Компания Linx получила аттестат, подтверждающий, что облачная платформа Linx Cloud на базе дата-центра в Москве соответствует первому уровню защищенности (УЗ-1). Таким образом, компании могут раз
|09.07.2024
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Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews
ры ведущих провайдеров. Рассмотрена сравнительная цена виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), хранилищ данных (SSD). В итоге провайдером с самыми низкими ценами на IaaS был признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), обошедший ближайшего преследователя более, чем на 10%. Стоимость использования сервиса компании (в конфигурации: восемь высокочастотных vCPU + 32 ГБ RAM + 50
|26.04.2024
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Облачное направление Linx растет быстрее рынка
Выручка Linx по облачному направлению в 2023 г. увеличилась на 51%, опередив темпы роста рынка. Об этом CNews сообщили представители Linx. Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx увел
|19.03.2024
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Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД
Эксперты Linx, провайдера услуг дата-центра и облачных вычислений, написали книгу «Эксплуатация ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о рабо
|20.02.2024
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Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов
Провайдер облачных решений Linx Cloud вдвое увеличил серверный кластер на высокочастотных процессорах. Теперь клиенты компании Linx Cloud могут развернуть виртуальную инфраструктуру на серверах в московском ЦОД, о
|13.02.2024
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Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС)
Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым усло
|31.01.2024
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Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS
Провайдер облачных сервисов и услуг дата-центра Linx подтвердил полное соответствие облачной платформы и ЦОДа требованиям Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 (PCI DSS), предъявляемым к данной категории ИТ-инфраструктуры. Это п
|18.12.2023
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Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews
Linx Cloud занял 6 место в рейтинге провайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высокие оценки экспертов за технологичность, надежность и уровень SLA, также аналитики отметили привлекательную цену услуги и продолжительный тестовый период. В рамках и
|30.10.2023
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ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз
Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым ста
|24.10.2023
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В Linx назначен коммерческий директор
Провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса Linx объявил о назначении Марии Марковой на должность коммерческого директора. На новой позиции Марии Марковой предстоит выстроить новую структуру и процессы коммерческого блока, обеспечить вых
|10.10.2023
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Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor
Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиент
|14.09.2023
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Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации
В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна зак
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Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф
чи: они становятся популярнее и предлагаются в новых форматах. При этом, disaster recovery в «европейском» облаке позволит минимизировать риски атак на информационные сервисы компании. Именно поэтому Linx Safe — это «ход конем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacen
|22.08.2023
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Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей
читываем на синергию с инновационными командами-разработчиками для расширения портфеля предоставляемых из нашего облака сервисов SaaS и PaaS. Если цифровые продукты окажутся востребованными клиентами Linx Cloud, то мы готовы предложить совместное продвижение нового продукта на рынок. Это уникальное отличие от других подобных облачных грантов», — отметил Михаил Ветров, генеральный директор <
|26.07.2023
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Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx
В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные направления бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Linxdatacenter – провайдер сервисов
|14.03.2022
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Минцифры: отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России
Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры
|14.03.2022
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«Мегафон» и «Ростелеком» отключили от британского интернета
бавился от российских компаний Лондонская точка обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange, LINX) приняла решение прекратить свои отношение с двумя российскими операторами связи – «Рост
|11.03.2022
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Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect
Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневую защиту интернет-ресурсов и веб-приложений от кибератак при минимальном участии ИТ-специалистов заказчиков и отсутствии капитальных затрат. Об этом C
|28.01.2022
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Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe
Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы т
|29.08.2018
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Digma представила компактный смартфон Linx Atom 3G
Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил новый смартфон – Atom 3G серии Linx. Устройство отличается современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и разнообразием цветов корпуса. Смартфон Digma Linx Atom 3G оснащен «свежим» процессором Spreadt
|26.09.2016
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Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом
Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провай
|16.06.2016
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Linx+Lenovo = надежные ИТ-решения для Вашего бизнеса
видеть современную инженерную инфраструктуру ЦОД, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения ИТ-оборудования, а также получить эксклюзивное предложение на его размещение. Эксперты Lenovo и Linx будут рады ответить на все Ваши вопросы и подобрать наиболее оптимальное решение для задач Вашего бизнеса. Мы будем рады ознакомить Вас с продуктовыми портфелями двух компаний, а также рас
|15.04.2015
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Apple купила разработчика 3D-камер для iPhone и iPad
Apple купила израильскую компанию LinX, специализирующуюся на технологиях захвата изображения для мобильных устройств. Во время переговоров речь шла о цене компании в $20 млн, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомл
|15.12.2010
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Контроллер LINX-121 признан лучшим продуктом 2010 года
средств автоматизации, получила премию международной ассоциации LonMark International Awards в номинации "Лучший продукт сетевой инфраструктуры 2010 года" за свой свободно программируемый контроллер LINX-121. "Энергоэффективность является вопросом будущего, и это именно то, куда устремлены наши высокотехнологичные свободно программируемые контроллеры, например, LINX-121, - сказал Ха
|08.12.2010
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Loytec предлагает новые модели контроллеров LINX
Австрийская компания Loytec, ведущий производитель средств автоматизации и управления инженерными сетями, начала продажи новых моделей свободно программируемых контроллеров-серверов LINX-150, LINX-151, LINX-120, LINX-121, LINX-220 LINX-221 для автоматизации зданий. Они позволяют решать широкий круг задач: от сбора и передачи данных от при
|03.02.2005
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ТТК подключилась к крупному интернет-хабу
К) стала участником крупнейшей европейской точки обмена интернет-трафиком London Internet Exchange (LINX). Соглашение о присоединении ТТК к пиринговому узлу LINX было подписано в январе
|28.09.2004
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Трафик Лондонской интернет-биржи достигает 55 Гбит/с
На Лондонской интернет-бирже (London Internet Exchange, Linx) обрабатывается в среднем 40 Гбит/с трафика в часы пик. Этот показатель в отдельные пери
|12.09.2001
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Нагрузка на европейскую Сеть упала после сообщений о террористическом акте в США
Интернет-трафик, идущий через Лондонскую Интернет-Биржу (LINX), которая обрабатывает 90% английского сетевого трафика, замедлился буквально через неск
LINX и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
|OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
|Братчиков Станислав 10 5
|Макарьин Евгений 9 4
|Ветров Михаил 13 4
|Беляков Георгий 8 4
|Котов Виталий 40 3
|Маркова Мария 4 3
|Богданова Любовь 7 2
|Гуштуров Леонид 23 2
|Федоров Олег 14 2
|Рензяев Константин 62 2
|Чирков Тарас 11 2
|Солодовников Алексей 20 2
|Александров Вячеслав 6 2
|Усманов Алишер 301 1
|Товчигречко Андрей 1 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Малеванов Кирилл 6 1
|Федоров Михаил 24 1
|Attar Ziv - Аттар Зив 1 1
|Соколова Ольга 25 1
|Турдакина Елена 6 1
|Кузяев Андрей 64 1
|Гук Андрей 33 1
|Ансимов Константин 32 1
|Мустафин Айрат 10 1
|Столяров Михаил 8 1
|Любимов Олег 45 1
|Хала Илья 43 1
|Наумов Сергей 25 1
|Романов Алексей 48 1
|Чеботарев Алексей 1 1
|Шпаков Константин 1 1
|Власов Василий 3 1
|Pieter Knook - Нук Питер 9 1
|Маркова Дарья 5 1
|Абдуллаев Эминь 1 1
|Духовная Елена 2 1
|Satter Rafael - Саттер Рафаэл 1 1
|Антонов Антон 2 1
|Ведомости 996 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
|FT - Financial Times 1219 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
|Vnunet 224 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
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