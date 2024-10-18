Linx оптимизирует закупки на ЭТП B2B-Center Провайдер облачных решений и услуг Linx перевел закупки на ЭТП B2B-Center. Выход на площадку обеспечил удобство проведения закупочных процедур за счет простого, понятного интерфейса и позволил минимизировать расходы на привлечен

Deckhouse Kubernetes Platform стала доступна в облаке Linx Cloud Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. По данным иссле

Linx Cloud запускает сервис Kubernetes as a Service на базе Deckhouse Провайдер облачных решений Linx Cloud расширил портфель PaaS-сервисов услугой Kubernetes as a Service на базе решения Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант», недавно ставшей партнером Linx. Об этом CNew

Облако Linx Cloud аттестовано по первому уровню защищенности Компания Linx получила аттестат, подтверждающий, что облачная платформа Linx Cloud на базе дата-центра в Москве соответствует первому уровню защищенности (УЗ-1). Таким образом, компании могут раз

Linx Cloud признан №1 на рынке IaaS по привлекательности цен на облачные ресурсы по версии CNews ры ведущих провайдеров. Рассмотрена сравнительная цена виртуальных процессоров (vCPU), оперативной памяти (RAM), хранилищ данных (SSD). В итоге провайдером с самыми низкими ценами на IaaS был признан Linx Cloud (тариф Virtual Servers), обошедший ближайшего преследователя более, чем на 10%. Стоимость использования сервиса компании (в конфигурации: восемь высокочастотных vCPU + 32 ГБ RAM + 50

Облачное направление Linx растет быстрее рынка Выручка Linx по облачному направлению в 2023 г. увеличилась на 51%, опередив темпы роста рынка. Об этом CNews сообщили представители Linx. Провайдер облачных решений и услуг ЦОД Linx увел

Linx Datacenter выпустил книгу-руководство по эксплуатации ЦОД Эксперты Linx, провайдера услуг дата-центра и облачных вычислений, написали книгу «Эксплуатация ЦОД. Практическое руководство». Издание представляет собой исчерпывающий источник актуальных знаний о рабо

Linx Cloud в два раза расширил кластер высокопроизводительных серверов Провайдер облачных решений Linx Cloud вдвое увеличил серверный кластер на высокочастотных процессорах. Теперь клиенты компании Linx Cloud могут развернуть виртуальную инфраструктуру на серверах в московском ЦОД, о

Облако Linx Cloud аттестовано на соответствие первому уровню защищенности УЗ-1 и К1 (ГИС) Специалисты «Национального аттестационного центра» (НАЦ), входящего в ГК «Информзащита», провели аттестацию облачной платформы Linx Cloud на уровень защищенности УЗ-1 и К1. Аттестация подтвердила катастрофоустойчивость платформы Linx Cloud и обеспечение защиты обрабатываемых данных, что является необходимым усло

Компания Linx прошла аудит на соответствие стандарту PCI DSS Провайдер облачных сервисов и услуг дата-центра Linx подтвердил полное соответствие облачной платформы и ЦОДа требованиям Payment Card Industry Data Security Standard 3.2.1 (PCI DSS), предъявляемым к данной категории ИТ-инфраструктуры. Это п

Linx Cloud в топе провайдеров резервного копирования в облаке по версии CNews Linx Cloud занял 6 место в рейтинге провайдеров резервного копирования в облаке BaaS (Backup as a Service) 2023 от CNews. Облачный бэкап Linx Cloud BaaS получил высокие оценки экспертов за технологичность, надежность и уровень SLA, также аналитики отметили привлекательную цену услуги и продолжительный тестовый период. В рамках и

ЦОД Linx подтвердил соответствие стандартам Uptime Institute в четвертый раз Дата-центр Linx в Петербурге в четвертый раз прошел аттестацию для подтверждения Management & Operations Stamp of Approval от Uptime Institute. Таким образом, компания подтвердила соответствие мировым ста

В Linx назначен коммерческий директор Провайдер облачных решений и услуг ЦОД для бизнеса Linx объявил о назначении Марии Марковой на должность коммерческого директора. На новой позиции Марии Марковой предстоит выстроить новую структуру и процессы коммерческого блока, обеспечить вых

Linx Cloud обеспечила защиту облачных сервисов решением Multifactor Компания «Мультифактор», российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, и Linx Cloud, провайдер облачных решений для бизнеса, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании объединят усилия по повышению уровня защищенности корпоративных данных. Теперь клиент

Linx Cloud запускает частное облако на базе российской платформы виртуализации В портфеле облачных продуктов Linx Cloud появилась услуга по построению частной облачной инфраструктуры «под ключ» на базе отечественной платформы виртуализации SharxBase. Инфраструктура приватного облака будет доступна зак

Аварийное восстановление как искусство: прячем данные и приложения в сейф чи: они становятся популярнее и предлагаются в новых форматах. При этом, disaster recovery в «европейском» облаке позволит минимизировать риски атак на информационные сервисы компании. Именно поэтому Linx Safe — это «ход конем» в текущих реалиях! Рассказывают Евгений Макарьин, руководитель направления продуктов и сервисов Linxdatacenter, и Станислав Братчиков, менеджер продуктов Linxdatacen

Linx Cloud запускает грантовую программу для ИТ-стартапов на 500 тысяч рублей читываем на синергию с инновационными командами-разработчиками для расширения портфеля предоставляемых из нашего облака сервисов SaaS и PaaS. Если цифровые продукты окажутся востребованными клиентами Linx Cloud, то мы готовы предложить совместное продвижение нового продукта на рынок. Это уникальное отличие от других подобных облачных грантов», — отметил Михаил Ветров, генеральный директор <

Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные направления бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter. Linxdatacenter – провайдер сервисов

Минцифры: отключение точки обмена трафика LINX не повлияет на скорость интернета в России Отключение британской LINX не повлияет на скорость и качество соединения отечественных операторов. Трафик будет перераспределен на другие узлы обмена интернет-трафиком. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры

«Мегафон» и «Ростелеком» отключили от британского интернета бавился от российских компаний Лондонская точка обмена интернет-трафиком (London Internet Exchange, LINX) приняла решение прекратить свои отношение с двумя российскими операторами связи – «Рост

Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect Компания Linxdatacenter сообщает о запуске нового продукта Linx Protect. Он обеспечивает многоуровневую защиту интернет-ресурсов и веб-приложений от кибератак при минимальном участии ИТ-специалистов заказчиков и отсутствии капитальных затрат. Об этом C

Linxdatacenter представляет новый продукт по защите клиентских данных Linx Safe Компания Linxdatacenter запускает новый продукт, который выведет на новый уровень обеспечение безопасности корпоративных данных клиентов – Linx Safe. Новый продукт отвечает на растущий запрос клиентов по направлению защиты ИТ-систем и данных от различного рода сбоев ИТ-инфраструктуры, таких как: перебои в работе серверов, угрозы т

Digma представила компактный смартфон Linx Atom 3G Digma, производитель электроники для повседневной жизни и бизнеса, представил новый смартфон – Atom 3G серии Linx. Устройство отличается современной операционной системой Android 8.1 Oreo Go Edition и разнообразием цветов корпуса. Смартфон Digma Linx Atom 3G оснащен «свежим» процессором Spreadt

Selectel установил прямое соединение с Лондоном и Франкфуртом Selectel объявил о подключении к двум новым точкам обмена трафиком: DE-CIX во Франкфурте и LINX в Лондоне. Расширение пиринговой сети ускоряет доступ к размещенным на платформах провай

Linx+Lenovo = надежные ИТ-решения для Вашего бизнеса видеть современную инженерную инфраструктуру ЦОД, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения ИТ-оборудования, а также получить эксклюзивное предложение на его размещение. Эксперты Lenovo и Linx будут рады ответить на все Ваши вопросы и подобрать наиболее оптимальное решение для задач Вашего бизнеса. Мы будем рады ознакомить Вас с продуктовыми портфелями двух компаний, а также рас

Apple купила разработчика 3D-камер для iPhone и iPad Apple купила израильскую компанию LinX, специализирующуюся на технологиях захвата изображения для мобильных устройств. Во время переговоров речь шла о цене компании в $20 млн, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомл

Контроллер LINX-121 признан лучшим продуктом 2010 года средств автоматизации, получила премию международной ассоциации LonMark International Awards в номинации "Лучший продукт сетевой инфраструктуры 2010 года" за свой свободно программируемый контроллер LINX-121. "Энергоэффективность является вопросом будущего, и это именно то, куда устремлены наши высокотехнологичные свободно программируемые контроллеры, например, LINX-121, - сказал Ха

Loytec предлагает новые модели контроллеров LINX Австрийская компания Loytec, ведущий производитель средств автоматизации и управления инженерными сетями, начала продажи новых моделей свободно программируемых контроллеров-серверов LINX-150, LINX-151, LINX-120, LINX-121, LINX-220 LINX-221 для автоматизации зданий. Они позволяют решать широкий круг задач: от сбора и передачи данных от при

ТТК подключилась к крупному интернет-хабу К) стала участником крупнейшей европейской точки обмена интернет-трафиком London Internet Exchange (LINX). Соглашение о присоединении ТТК к пиринговому узлу LINX было подписано в январе

Трафик Лондонской интернет-биржи достигает 55 Гбит/с На Лондонской интернет-бирже (London Internet Exchange, Linx) обрабатывается в среднем 40 Гбит/с трафика в часы пик. Этот показатель в отдельные пери