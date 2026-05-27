Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузяев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 72, упоминаний - 77
Кузяев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Семериков Андрей 37 4
|Южаков Алексей 36 3
|Перминова Светлана 52 3
|Ивашенцева Елена 15 3
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Соколова Ольга 26 2
|Таврин Иван 120 2
|Путин Владимир 3454 2
|Акимов Максим 192 2
|Петунин Алексей 58 2
|Усманов Алишер 311 1
|Солодухин Константин 119 1
|Бровко Василий 60 1
|Стрешинский Иван 38 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Евтушенков Феликс 30 1
|Николаев Вячеслав 104 1
|Решетников Максим 46 1
|Фридман Михаил 146 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Ступина Елена 2 1
|Скоч Андрей 11 1
|Назаров Сергей 60 1
|Томенко Виктор 11 1
|Гусев Александр 46 1
|Цыденов Александр 1 1
|Текслер Алексей 31 1
|Цыденов Алексей 14 1
|Кузьмичев Алексей 54 1
|Мордашев Алексей 8 1
|Горбунов Андрей 4 1
|Воробьев Михаил 53 1
|Дуров Николай 23 1
|Лапшина Екатерина 18 1
|Грибова Екатерина 2 1
|Солодов Владимир 12 1
|Скоч Владимир 6 1
|Радаев Валерий 3 1
|Игнатенко Олег 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.