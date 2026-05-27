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Кузяев Андрей

СОБЫТИЯ


27.05.2026 «Юникорн» открыла производителям техники доступ к облачной платформе для умного дома 1
05.02.2026 «Эр-Телеком» купил разработчика цифровой платформы для умных зданий 1
03.02.2026 Группа «Самолет» и «ЭР-Телеком Холдинг» стали стратегическими партнерами в области телекоммуникаций и умного дома 1
27.11.2025 Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования 1
14.07.2025 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
19.06.2025 «Ростелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг» займутся разработкой ИИ-решений для ИКТ-отрасли 1
26.02.2025 Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех» 2
23.12.2022 Магнаты под санкциями: рейтинг самых богатых связистов России 1
03.03.2022 «Дом.ру» провел ребрендинг 1
17.02.2022 РФПИ, Linxdatacenter и «Эр-телеком» построят в Москве ЦОД за $200 миллионов 1
11.01.2022 «ЭР-телеком» и «Ростех» приобрели мажоритарный пакет акций «Акадо холдинг» 1
17.11.2021 Выручка «Эр-телекома» увеличилась на 25% и превысила 48 млрд рублей 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
17.08.2021 Консолидированная выручка «Эр-телекома» увеличилась на 14% и превысила 28 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 1
02.06.2021 «Почта России» и «ЭР-Телеком» договорились о партнерстве и развитии цифровой инфраструктуры 2
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
15.04.2021 НКР присвоило «Эр-телекому» кредитный рейтинг А-.ru с прогнозом «стабильный» 1
02.04.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
12.03.2021 «ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края 1
31.12.2020 Андрей Кузяев приобрел 16,3% акций «ЭР-Телеком» у миноритариев 2
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
26.11.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
07.09.2020 «ЭР-Телеком» стал партнером Федерации регби России 1
31.08.2020 Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей 1
29.06.2020 Назначен председатель совета директоров «ЭР-Телеком холдинга» 1
27.05.2020 Квартальная выручка «ЭР-Телекома» превысила 12 млрд рублей 1
07.04.2020 «ЭР-Телеком» объявила финансовые результаты за 2019 год 1
25.12.2019 «ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг 1
11.12.2019 «ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области 1
10.12.2019 «ЭР-Телеком» и бизнес-школа «Сколково» запустили совместную образовательную программу 1
15.11.2019 «ЭР-Телеком» приобрела телеком-оператора «Айхоум» 1
14.11.2019 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за девять месяцев 2019 г. 1
15.08.2019 Чистая прибыль «ЭР-Телеком» за I полугодие 2019 выросла на 37% 1

Публикаций - 72, упоминаний - 77

Кузяев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 72
МегаФон 10742 8
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 6
Ростелеком 10948 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 6
ЭР-Телеком Холдинг - Новотелеком 15 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
SAP SE 5601 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 3
Linx - Связь ВСД 163 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 2
Actility 5 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 2
ВестКолл - WestCall 90 2
Морион 17 2
ЭР-Телеком Холдинг - ТОМТЕЛ - Томтелеком 3 2
ЭР-Телеком Холдинг - Городские интернет сети 2 2
ЭР-Телеком Холдинг - ТелеНэт 2 2
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 2
Linx Telecommunications Holding B.V. 5 2
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Microsoft Corporation 25775 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
РТИ 155 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 1
Promobot - Промобот 168 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 1
Интертелеком - Intertelecom 38 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 80 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 1
ПФП-группа - Пермская финансово-производственная группа 12 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Talos Fund I LP 6 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Северсталь ПАО - Севергрупп 27 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
UFG Private Equity 39 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Щука - дизайн-студия 26 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 3 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 32 1
АВК Инвестментс 5 1
AВК Инвестментс 1 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 46 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 20 1
Лукойл Оверсиз Холдинг 21 1
PFIG Overseas Investments Limited - ПФИГ Оверсиз Инвестментс Лимитед - PFIG Overseas East Proect Limited - ПФИГ Оверсиз Ист Проджект Лимитед 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 1
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Администрация Перми 23 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 99 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 25 2
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ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 45 2
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 2
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 401 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 15
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 15
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 10
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 5
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Quality of Life - Качество жизни 37 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 413 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Утилизация мусора - ТКО - Твердые коммунальные отходы 73 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Eurovision 5 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
Forbes - Форбс 1002 1
Ведомости 1466 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
Goethe-Universität Frankfurt - Goethe University Frankfurt - Франкфуртский университет имени Гёте 5 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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