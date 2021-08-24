Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузяев Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 59, упоминаний - 71
Кузяев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 167 2
|Петунин Алексей 58 2
|Семериков Андрей 26 2
|Южаков Алексей 23 2
|Игнатенко Олег 1 1
|Рамазанов Тимур 1 1
|Куйвашев Евгений 10 1
|Жевак Сергей 3 1
|Дрегваль Сергей 1 1
|Банных Сергей 1 1
|Орлов Игорь 4 1
|Перминова Светлана 4 1
|Ивашенцева Елена 8 1
|Сиротинин Леонид 2 1
|Черников Алексей 22 1
|Вениамин Голубицкий 1 1
|Путин Владимир 1828 1
|Солодов Владимир 6 1
|Грибова Екатерина 1 1
|Горбунов Андрей 2 1
|Цыденов Алексей 10 1
|Текслер Алексей 18 1
|Цыденов Александр 1 1
|Гусев Александр 26 1
|Ступина Елена 2 1
|Шаронов Андрей 7 1
|Решетников Максим 15 1
|Таврин Иван 83 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Носков Константин 201 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|CNews Analytics 1991 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765820, в очереди разбора - 669507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765820, в очереди разбора - 669507.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru