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Кузяев Андрей


24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
17.08.2021 Консолидированная выручка «Эр-телекома» увеличилась на 14% и превысила 28 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года 1
10.08.2021 «Эр-телеком» купил «Авантел» 1
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 1
02.06.2021 «Почта России» и «ЭР-Телеком» договорились о партнерстве и развитии цифровой инфраструктуры 2
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 1
21.04.2021 «Эр-телеком» и РФПИ выкупили российские ЦОДы голландских связистов 1
19.04.2021 РФПИ и «ЭР-Телеком» инвестируют в создание облачного сервиса на базе активов Linxdatacenter 1
15.04.2021 НКР присвоило «Эр-телекому» кредитный рейтинг А-.ru с прогнозом «стабильный» 1
02.04.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год 1
16.03.2021 «ЭР-Телеком» планирует создать «Умный город» на территории Челябинской области 1
12.03.2021 «ЭР-Телеком» оцифрует сельское хозяйство Алтайского края 1
31.12.2020 Андрей Кузяев приобрел 16,3% акций «ЭР-Телеком» у миноритариев 2
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры 1
26.11.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года 1
23.11.2020 ИТ-«дочка» «Лукойла» досталась «Ростелекому» 1
07.09.2020 «ЭР-Телеком» стал партнером Федерации регби России 1
31.08.2020 Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей 1
29.06.2020 Назначен председатель совета директоров «ЭР-Телеком холдинга» 1
27.05.2020 Квартальная выручка «ЭР-Телекома» превысила 12 млрд рублей 1
07.04.2020 «ЭР-Телеком» объявила финансовые результаты за 2019 год 1
25.12.2019 «ЭР-телеком» купил крупного оператора домофонных услуг 1
11.12.2019 «ЭР-Телеком» направит 1,5 млрд рублей на цифровизацию Воронежской области 2
10.12.2019 «ЭР-Телеком» и бизнес-школа «Сколково» запустили совместную образовательную программу 1
15.11.2019 «ЭР-Телеком» приобрела телеком-оператора «Айхоум» 1
14.11.2019 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за девять месяцев 2019 г. 1
15.08.2019 Чистая прибыль «ЭР-Телеком» за I полугодие 2019 выросла на 37% 1
20.06.2019 В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент 1
07.06.2019 SAP и «ЭР-телеком» создадут центр компетенций для изучения технологий и обмена опытом 1
15.05.2019 Консолидированная выручка «ЭР-телеком холдинга» выросла на 13%, превысив 10 млрд рублей 1
02.04.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» и ИнЭС внедрят «единое окно» для ЖКХ Свердловской области 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
20.02.2019 «ЭР-Телеком» принял кодекс корпоративной этики 1
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» займется цифровизацией Якутска 2
15.02.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» внедрит промышленный интернет вещей в Бурятии 2
14.02.2019 «Эр-телеком холдинг» поможет в создании «умного города» на территории Архангельской области 2
31.01.2019 «ЭР-телеком холдинг» и «МРСК Урала» начали тестирование решений в области промышленного интернета вещей 1
25.01.2019 «ЭР-Телеком Холдинг» запустит пилотный «умный город» в Пермском крае 2
18.12.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1
04.12.2018 «ЭР-Телеком Холдинг» объявил об изменениях в составе руководства 1

Публикаций - 59, упоминаний - 71

Кузяев Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 37
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
SAP SE 3216 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Unicorn - Юникорн 9 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 7 2
Actility 5 2
Акадо Екатеринбург 23 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 2
Telstra Corporation Limited 60 1
Айхоум - iHome 3 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 78 1
Авиком - АЙПИ Медиа-Иркутск 1 1
iHome 2 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
Globecast 7 1
НТВ-Плюс 174 1
MX 1 3 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Promobot - Промобот 49 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 246 1
Microsoft Corporation 11127 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
Башинформсвязь 79 1
Eltex - Элтекс 71 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
IBM 3551 1
LG Electronics 1865 1
Марс ФГУП НПО 84 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Samsung Electronics 5702 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 2
МРСК Урала - Россети Урал - Челябэнерго 5 2
МРСК Урала - Россети Урал - Пермэнерго 8 2
Связной ГК 883 1
Лукойл-Информ 72 1
Россети ПАО 168 1
Евросеть 889 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Гулливер - Gulliver - торговая сеть 10 1
Кортрос ГК 8 1
Интеллект-Строй - ИнтеллектСтрой 1 1
Правительство РФ 2207 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Правительство Пермского края 15 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 30 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 19
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 13
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 6
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 6
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
Умный домофон - IP/SIP-домофония 9 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1128 1
В2О - Business to operators - Рынок межоператорских телекоммуникационных услуг связи 3 1
B2O - Business-to-Operator - Система аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов 21 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 56 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 47 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2053 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 20
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 3 3
Unicorn MySmartFlat - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 5 2
ЭР-Телеком Холдинг - Умный Дом.ru 2 2
AWS - Amazon Web Services 569 1
Speedtest by Ookla 32 1
Unicorn Sapfir 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru TV 40 1
ЭР-Телеком Загородный интернет 3 1
Акимов Максим 167 2
Петунин Алексей 58 2
Семериков Андрей 26 2
Южаков Алексей 23 2
Игнатенко Олег 1 1
Рамазанов Тимур 1 1
Куйвашев Евгений 10 1
Жевак Сергей 3 1
Дрегваль Сергей 1 1
Банных Сергей 1 1
Орлов Игорь 4 1
Перминова Светлана 4 1
Ивашенцева Елена 8 1
Сиротинин Леонид 2 1
Черников Алексей 22 1
Вениамин Голубицкий 1 1
Путин Владимир 1828 1
Солодов Владимир 6 1
Грибова Екатерина 1 1
Горбунов Андрей 2 1
Цыденов Алексей 10 1
Текслер Алексей 18 1
Цыденов Александр 1 1
Гусев Александр 26 1
Ступина Елена 2 1
Шаронов Андрей 7 1
Решетников Максим 15 1
Таврин Иван 83 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Носков Константин 201 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
Россия - Иркутск 468 5
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 676 5
Россия - Пермь 741 5
Россия - Липецк 259 4
Россия - СФО - Новосибирск 1975 3
Россия - Оренбург 259 3
Россия - Липецкая область 292 3
Россия - Республика Бурятия 285 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 2
Россия - Ульяновская область 352 2
Россия - Томская область 421 2
Россия - Иркутская область 547 2
Россия - Томск 450 2
Россия - Улан-Удэ 140 2
Россия - Усолье-Сибирское 22 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 2
Россия - Хабаровский край 419 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - Выборг 72 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Брянская область 86 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - Чебоксары 157 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Тамбовская область 323 1
Россия - Воронежская область 398 1
Россия - Архангельская область 343 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - Волгоград 542 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 500 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 9
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Кодекс этики использования данных 8 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
Eurovision 4 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
CNews Analytics 1991 1
TelecomDaily ИАА 112 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Goethe-Universität Frankfurt - Франкфуртский университет им. Гёте 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ИнЭС ГБУ СО - Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энергосбережения им. Н.И. Данилова 1 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 9 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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