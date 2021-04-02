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«ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год

Бизнес Финансовые результаты
, Текст: Владимир Бахур

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты за 12 месяцев 2020 года.

Основные финансовые показатели за 2020 год. Консолидированная выручка увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 53 625 млн. руб. Показатель OIBDA увеличился на 26% по сравнению с прошлым периодом до 21 471 млн. руб. Рентабельность OIBDA составила 40%. Чистая прибыль составила 4 286 млн. руб., увеличившись на 67% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. CAPEX увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 12 862 млн. руб. Чистый долг на 31 декабря 2020 года составил 62 004 млн. руб. или 2,9x показателя «Чистый долг/ OIBDA LTM».

Выручка B2B увеличилась на 49% по сравнению с предыдущим периодом и составила 24 097 млн. руб. Выручка B2C выросла на 3% до 29 528 млн. руб.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком холдинг», прокомментировал итоги 2020 года: «Экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, негативно повлиял на темпы роста и развития нашей компании. Двукратный рост трафика привел к существенным дополнительным инвестициям в инфраструктуру. Однако, разработанный и реализованный план антикризисных мероприятий, благодаря качественной и успешной командной работе, позволил нам обеспечить исполнение взятых на себя перед клиентами обязательств, и в целом стабильно пройти 2020 год».



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