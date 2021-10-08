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CAPEX
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Капитальные расходы


08.10.2021 Как APM-решения помогают малому и среднему бизнесу улучшить работу сайта 1
08.10.2021 Алишер Усманов продаст «ИКС Холдинг» 1
26.08.2021 «Мегафон» увеличил выручку на 7% во втором квартале 2021 года 2
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
15.07.2021 «Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять? 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1
14.07.2021 Как построить полноценное гибридное облако и снизить стоимость владения ИТ-инфраструктурой 1
13.07.2021 Softline помогла Novaroll масштабировать ИТ-инфраструктуру с помощью СХД 1
06.07.2021 Orange Business Services оснастила флот судоходной компании «Эко шиппинг» безлимитным спутниковым интернетом 1
02.07.2021 «Билайн» обошел МТС и Tele2 по скорости мобильного интернета 1
27.05.2021 «Мегафон» увеличил выручку и чистую прибыль в I квартале 2021 года 2
18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 1
22.04.2021 «Ростелеком» отказался от промежуточных дивидендов. Инвесторы расстроились 1
19.04.2021 Российские телеком-операторы смогут быстрее разворачивать ШПД 1
02.04.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые и операционные результаты за 2020 год 1
30.03.2021 Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
25.03.2021 «Мегафон» подвел итоги четвертого квартала 2020 года 1
21.03.2021 VMware vSphere: как получить максимум от облака 1
18.03.2021 «Мы не предполагаем будущее облачного рынка, мы отчетливо его видим в проектах с нашими зарубежными клиентами» — Сергей Боровиков, Softline 1
11.03.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
05.02.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта 1
26.11.2020 «ЭР-Телеком холдинг» представил финансовые итоги за 9 месяцев 2020 года 1
26.11.2020 «Мегафон» увеличил чистую прибыль на 308,7% до 13,1 млрд рублей вопреки влиянию пандемии 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
24.11.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2020» состоится 1 декабря 1
25.10.2020 HPE обновляет тренды: от «облаков» к EaaS/ХaaS 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
31.08.2020 Чистая прибыль «Эр-Телекома» в первом полугодии 2020 г. выросла на 23%, превысив 1,7 миллиарда рублей 1
13.08.2020 Чистая прибыль «Мегафона» во II квартале 2020 года выросла на 35,2% до 4 миллиардов рублей 1
23.07.2020 «КРОК Облачные сервисы» первым в России стал предоставлять услуги на базе продуктов Veritas по подписке 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 1
27.05.2020 Квартальная выручка «ЭР-Телекома» превысила 12 млрд рублей 1
27.04.2020 На российском рынке становится популярным видеонаблюдение как сервис 1
21.04.2020 «Техносерв» и Winnum запустили сервис «Промышленный интернет вещей из облака» 1
13.04.2020 «Лэм Уэстон Белая Дача» создала бюджетную модель на базе Anaplan 2
10.04.2020 Мультиоблачность. Рекомендации от СБКлауд: не забудьте про управление и расходы 1
07.04.2020 «ЭР-Телеком» объявила финансовые результаты за 2019 год 1
26.03.2020 За четвертый квартал 2019 года «Мегафон» нарастил выручку на 5,4% 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1

Публикаций - 180, упоминаний - 204

CAPEX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 22
Microsoft Corporation 11060 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 15
Крок 1219 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 12
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 10
SAP SE 3211 8
VMware 1829 7
Google LLC 7144 7
Инфосистемы Джет 675 7
Cisco Systems 2038 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 7
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Уютерра - ПланетаСтрой 24 6
VK - Mail.ru Group 2483 6
Телеком-защита 48 6
3733 6
Samsung Electronics 5651 5
Huawei 2730 5
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 5
IBM 3537 5
Amazon Inc - Amazon.com 1470 4
Brocade Communications Systems 141 4
iTeco - Ай-Теко 715 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 4
Yandex - Яндекс 4101 4
Schneider Electric 408 3
Oracle Corporation 3342 3
Ланит ГК 1155 3
Selectel - Селектел 137 3
Facebook 3765 3
Астерос - Asteros 531 3
Alibaba Group 298 3
Lenovo Group 1636 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Nokia Corporation 2434 2
Fortinet 286 2
Компьюлинк ГК - Compulink 209 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 6
Май - Российская торговая компания 49 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Связной ГК 877 2
Castorama - Касторама 16 2
Uber 257 2
Евросеть 884 2
Балтика - Пивоваренная компания 111 2
AliExpress 275 2
Uber Technologies 258 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 9 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Мираторг 12 1
Global CIO 28 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 8 1
ЗапСибНефтехим 19 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Траско - Trasko 27 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ВТБ24 583 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Henkel - Хенкель Рус 23 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Mazak - Ямазаки Мазак 2 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 1
Сентинел Кредит Менеджмент 13 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Мортон 16 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Правительство РФ 2201 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
МКС - Международная космическая станция 98 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Федеральное казначейство России 766 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4CIO 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 26
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 17
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 12
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 11
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 10
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 10
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
OpenStack 347 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
3G - Стандарт мобильной связи 3723 5
Kubernetes 307 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1252 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
DevOps - Development и Operations 296 3
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 9
Microsoft Azure 1171 5
AWS - Amazon Web Services 568 5
Google Android 10750 4
Apple iOS 5741 4
Linux OS 4253 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 3
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 3
IBM Cognos BI 141 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Speedtest by Ookla 32 2
Brocade SDN Controller 5 2
Brocade ICX - серия коммутаторов для кампусных сетей 5 2
Brocade MLXe - серия маршрутизаторов 4 2
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 2
VMware NSX Intelligence 103 2
Brocade Network Subscription 2 2
Brocade Fabric Vision 5 2
VMware Cloud Foundation Services (VCF) 48 2
Red Hat Ansible 57 2
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 2
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 2
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 2
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 1
Samsung Galaxy 345 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 1
Microsoft SQL Server 793 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Apache Hadoop 339 1
Кузяев Андрей 59 9
Герасимов Александр 40 7
Четвернин Алексей 651 7
Осеевский Михаил 221 6
Дегтерева Мария 25 6
Головин Леонид 25 6
Межов Игорь 15 6
Эмдин Сергей 67 6
Брагин Павел 22 6
Барашов Андрей 3 3
Анохин Сергей 40 3
Колесников Юрий 9 3
Антонов Андрей 16 3
Малис Олег 55 2
Маляревский Павел 3 2
Михалев Евгений 40 2
Свиридов Владимир 10 2
Ганин Егор 50 2
Солдатенков Сергей 113 2
Бобровников Борис 86 2
Главчев Владимир 17 1
Крестьянова Татьяна 14 1
Кривошеев Марк 1 1
Прохоров Александр 86 1
Иванов Сергей 170 1
Максимча Евгений 1 1
Талдыкина Наталья 24 1
Путятинский Сергей 53 1
Чикунов Андрей 16 1
Нестеров Алексей 79 1
Летунов Илья 48 1
Березин Максим 60 1
Вермишян Геворк 61 1
Садовенко Илья 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Малис Александр 110 1
Чаркин Евгений 182 1
Иванов Олег 124 1
Шадаев Максут 384 1
Починок Николай 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 32
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 16
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 8
Европа 3745 7
Казахстан - Республика 2627 5
Украина 3361 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 5
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Германия - Федеративная Республика 3624 5
Индия - Республика 2169 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Восточная Европа 1676 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Япония 2778 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 3
Россия - Ульяновская область 349 3
Россия - Ивановская область 262 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 2
Россия - Краснодар 1037 2
Испания - Барселона 536 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 672 2
Россия - Липецк 257 2
Европа Западная 612 2
Россия - Республика Бурятия 284 2
Россия - Томская область 419 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Уфа 640 2
Россия - Ярославль 404 2
Россия - Иркутская область 543 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - Брянская область 86 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Россия - Чебоксары 154 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 22
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 22
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 13
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 623 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 327 5
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 4
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
БДДС - бюджет движения денежных средств 38 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 59 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Антитеррор 62 1
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Пиратство - Авторское право 205 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
МТР - Материально-технические ресурсы 25 1
Аутсорсинг 84 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
РИА Новости 654 1
CNews Analytics 1988 14
IDC - International Data Corporation 2713 5
Gartner 2190 2
Juniper Research 278 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
IHS Markit 21 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
TelecomDaily ИАА 112 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Synergy Research Group 13 1
S&P - Standard and Poor’s 4 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
Current Analysis 9 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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