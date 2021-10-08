Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
CAPEX
CAPital EXpenditure
Капитальные расходы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 180, упоминаний - 204
CAPEX упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузяев Андрей 59 9
|Герасимов Александр 40 7
|Четвернин Алексей 651 7
|Осеевский Михаил 221 6
|Дегтерева Мария 25 6
|Головин Леонид 25 6
|Межов Игорь 15 6
|Эмдин Сергей 67 6
|Брагин Павел 22 6
|Барашов Андрей 3 3
|Анохин Сергей 40 3
|Колесников Юрий 9 3
|Антонов Андрей 16 3
|Малис Олег 55 2
|Маляревский Павел 3 2
|Михалев Евгений 40 2
|Свиридов Владимир 10 2
|Ганин Егор 50 2
|Солдатенков Сергей 113 2
|Бобровников Борис 86 2
|Главчев Владимир 17 1
|Крестьянова Татьяна 14 1
|Кривошеев Марк 1 1
|Прохоров Александр 86 1
|Иванов Сергей 170 1
|Максимча Евгений 1 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Путятинский Сергей 53 1
|Чикунов Андрей 16 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Летунов Илья 48 1
|Березин Максим 60 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Садовенко Илья 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
|Малис Александр 110 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Иванов Олег 124 1
|Шадаев Максут 384 1
|Починок Николай 8 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|РИА Новости 654 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760276, в очереди разбора - 663966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760276, в очереди разбора - 663966.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru