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Индексная книга (каталог) CNews*
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CAPEX CAPital EXpenditure Капитальные расходы

СОБЫТИЯ


06.08.2026 mt cloud подводит итоги первого полугодия 2026 года 1
03.08.2026 Олег Гомазков: Кибербезопасность — это управление капиталом компании в условиях цифровой неопределенности 1
21.07.2026 Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК 1
07.07.2026 Капитальные затраты на дата-центры в России рухнут на треть 1
07.07.2026 55% компаний рассматривает переход на новую модель потребления ИТ-ресурсов в связи с сокращением бюджетов 1
06.07.2026 От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026 1
02.07.2026 Инженеры Sitronics Group оптимизировали решение распределения электропитания ЦОД 1
30.06.2026 Свое место под солнцем: отечественные решения для виртуальных рабочих мест теснят VMware и Citrix 1
26.06.2026 Что дает переход от разрозненных консолей к единому окну управления и оптимизации инфраструктуры 1
25.06.2026 «Флант» перешла с публичных облаков в частное на базе собственной виртуализации 1
24.06.2026 Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме 1
22.06.2026 Эксперты прогнозируют в 2026 году рост российского рынка корпоративного ПО до 277 миллиардов 1
22.06.2026 DataSpace Cloud: облака становятся инструментом финансовой предсказуемости бизнеса в условиях роста стоимости инфраструктуры 1
17.06.2026 Российский производитель оптоволокна хочет собрать миллиарды на бирже для расплаты со Сбербанком 1
09.06.2026 В России создан и готовится к запуску в производство негорючий энергоемкий аккумулятор для электромобилей и БПЛА 1
05.06.2026 «Нейролаб» и MWS AI разрабатывают методологию измерения финансового эффекта от внедрения ИИ в промышленности 1
05.06.2026 В американских ИТ массовые сокращения. За месяц уволены 40 тысяч человек 1
02.06.2026 K2 Cloud: 69 из 70 ИТ-руководителей признают «кризис железа» и пересматривают инфраструктурную стратегию 1
29.05.2026 «Группа Астра» публикует неаудированные финансовые результаты за I квартал 2026 года 1
28.05.2026 Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения 1
28.05.2026 «К2 НейроТех» собрал готовый к поставке ПАК для ИИ на основе платформы Yandex AI Studio 1
22.05.2026 Почему экономия на развертывании баз данных может обернуться потерями 1
15.05.2026 Разработчики чипов возвращаются в Китай - от безысходности. У TSMC и Samsung нет мощностей для новых клиентов 1
29.04.2026 Сокращение ИТ-бюджетов становится стимулом для цифровой трансформации 1
27.04.2026 Ваши приоритеты не имеют значения. Операторов заставили в кратчайшие сроки улучшить связь в небольших деревнях, хотя это им невыгодно 1
24.04.2026 Microsoft придумала завуалированный способ избавиться от старейших сотрудников в США 1
22.04.2026 Selectel, Data Sapience и GlowByte начали сотрудничество в направлении внедрения ИИ-агентов и корпоративных ИИ-систем 1
22.04.2026 Цены на процессоры для ПК и серверов за месяц выросли на 5-20%, и не планируют останавливаться 1
14.04.2026 В создателя средств блокировки Рунета вложили дополнительные 12 миллиардов 1
13.04.2026 Как организовать коммуникации на исключительно российских технологиях 1
10.04.2026 UserGate и mt cloud и запускают MSS-сервис на базе отечественного NGFW 1
02.04.2026 Выручка «Группы Астра» выросла на 18% за 2025 год 1
30.03.2026 «ЭР-Телеком Холдинг» объявляет финансовые результаты за 2025 год 1
30.03.2026 «Крок»: масштабирование ИИ меняет инфраструктуру – три ключевых сдвига 2026 года 2
26.03.2026 «DатаРу»: затраты бизнеса на ИТ-оборудование вырастут на 28% из-за дефицита комплектующих 1
06.03.2026 МегаФон подвёл финансовые итоги 2025 года 1
24.02.2026 От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь 1
24.02.2026 Исследование: Есть ли будущее у твердотельных батарей для электрокаров 1

Публикаций - 501, упоминаний - 524

CAPEX и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 56
Microsoft Corporation 25775 50
Ростелеком 10948 48
Broadcom - VMware 2610 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 40
9594 36
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 34
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Oracle Corporation 7074 24
Крок - Croc 1964 24
Huawei 4676 23
Intel Corporation 12811 23
Google LLC 12688 21
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 21
Samsung Electronics 11064 20
Cisco Systems 5372 20
Amazon Inc - Amazon.com 3277 20
SAP SE 5601 19
Dell EMC 5180 18
Yandex - Яндекс 9216 17
Softline - Софтлайн 3743 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 16
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Selectel - Селектел 544 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 12
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 12
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 12
HP Inc. 5883 11
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 11
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 11
Apple Inc 13154 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Cloud4Y 311 8
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 9
Альфа-Банк 1979 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
Мосводоканал МГУП 69 6
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Русагро Группа Компаний 379 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 5
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 5
Почта России ПАО 2370 5
Связной ГК 1401 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 4
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Югория - страховая компания 44 4
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 4
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 4
Столичные аптеки 12 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Евросеть 1421 3
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 3
Ак Барс Банк 283 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 13
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Федеральное казначейство России 1949 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
WiMAX Forum 69 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
4CIO 20 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Совет рынка НП - Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью - Некоммерческое партнерство 4 1
AVIXA - Audiovisual and Integrated Experience Association 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 248
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 238
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 184
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 181
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 164
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 115
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 99
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 90
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 90
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 87
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 82
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 79
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 79
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 66
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 64
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 59
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 57
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 54
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 53
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 48
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 47
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 47
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 46
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 42
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 41
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 41
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 39
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 38
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 38
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 37
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 37
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 37
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 36
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Linux OS 11533 21
Apple iPhone 6 4861 19
Microsoft Azure 1526 18
Microsoft Windows 16882 17
Microsoft Office 4170 14
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 13
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 12
Broadcom - VMware vSphere 614 11
Google Android 15243 11
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 11
Microsoft Windows 2000 8678 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft Teams - MS Teams 670 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
FreePik 1841 7
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 6
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 6
Apple iOS 8583 6
Google Cloud Platform - GCP 383 6
НКТ - Р7-Офис 543 5
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 5
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 5
Microsoft Office 365 1042 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 4
HPE GreenLake 58 4
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 4
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 4
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 4
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 4
Кузяев Андрей 72 15
Осеевский Михаил 350 11
Шевченко Владимир 153 10
Козлов Михаил 182 9
Эмдин Сергей 69 8
Аншина Марина 79 8
Шадаев Максут 1210 8
Герасимов Александр 46 7
Соловьев Владимир 108 6
Зингерман Борис 39 6
Головин Леонид 26 6
Шибаев Александр 18 6
Крючков Максим 9 6
Рудаков Денис 31 6
Корчагин Руслан 23 6
Дегтерева Мария 28 6
Брагин Павел 25 6
Межов Игорь 16 6
Натрусов Артем 313 6
Чаркин Евгений 317 6
Зинкевич Сергей 77 5
Анохин Сергей 121 5
Минаев Андрей 15 5
Абакумов Евгений 227 4
Михалев Евгений 98 4
Колесников Юрий 10 4
Солонин Виталий 90 4
Дружинин Станислав 20 4
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 4
Нестеров Алексей 175 3
Путятинский Сергей 112 3
Родионов Дмитрий 26 3
Галкин Николай 140 3
Колескин Тимур 13 3
Беляев Алексей 37 3
Чурсин Дмитрий 87 3
Заржецкий Александр 37 3
Николаев Александр 45 3
Виноградов Александр 65 3
Кирьянова Александра 169 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 316
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 82
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 76
Европа 24964 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 28
Германия - Федеративная Республика 13221 16
Южная Корея - Республика 7052 15
Беларусь - Белоруссия 6289 14
Япония 13807 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Казахстан - Республика 6048 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Украина 7928 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Турция - Турецкая республика 2620 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Индия - Bharat 5869 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 7
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 7
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Австрия - Австрийская Республика 1357 5
Финляндия - Финляндская Республика 3697 5
Канада 5081 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Китай - Тайвань 4245 5
Испания - Королевство 3840 5
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 4
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 209
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 429 185
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 119
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 112
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 75
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 72
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 68
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 67
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 62
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 61
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 61
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 48
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 48
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 45
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 44
Аренда 2687 41
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 38
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 36
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 35
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 32
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 32
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 31
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 31
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 28
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 25
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 22
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 21
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
FT - Financial Times 1296 4
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Bloomberg 1627 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Ведомости 1466 3
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 2
Total Telecom 613 2
Открытые системы ИД 176 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
Tom’s Hardware 600 2
WCCFTech - Издание 110 1
N+1 - Издание 188 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
DigiTimes - Издание 1331 1
The Washington Post 350 1
The Information 83 1
AP - Associated Press 2007 1
Vogue 25 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
CNews TV 747 1
USA Today 153 1
Faulkner Information Services 100 1
Commercial Times 110 1
Dow Jones Business News 88 1
Ярославльтелесеть - телекомпания 1 1
Intelligent Enterprise 27 1
Kyodo 47 1
Times 661 1
Банковское обозрение 5 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
Gartner - Гартнер 3658 25
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 25
IDC - International Data Corporation 4975 23
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 9
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 8
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
TrendForce 187 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 4
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 3
CNews Инновация года - награда 155 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
Forrester Research 834 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Mordor Intelligence 35 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Dell'Oro Group 66 2
NPD DisplaySearch 285 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
Fortune Global 500 295 2
Рустелеком ТК 305 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
IC Insights 24 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Customer Insights&Analysis 1 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Synergy Research Group 48 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P 500 565 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
Current Analysis 24 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 6
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ - Институт переливания крови 30 6
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 21 1
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 18 1
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 1
Минфин РФ - НИФИ - Научно-исследовательский финансовый институт 16 1
NC State University - North Carolina State University - Университет штата Северная Каролина 15 1
МФТИ НИИ ПП ИТ - НИИ информационных и перспективных технологий 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 36
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 21
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CNews FORUM Кейсы 313 4
CNews AWARDS - награда 571 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
Прямая линия с Президентом РФ - Итоги года с Президентом РФ 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Violin Forum 4 1
TrueConf Видео+Конференция 1 1
FINA - World Aquatics Championships - Чемпионат мира по водным видам спорта 7 1
CyberCrimeCon 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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