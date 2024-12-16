Юдин Дмитрий
Юдин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Минаев Андрей 15 4
|Калинин Андрей 32 3
|Тарасов Андрей 20 2
|Емельянников Михаил 40 2
|Петраков Сергей 2 2
|Главчев Владимир 21 2
|Гурзов Константин 19 2
|Михайлов Михаил 10 2
|Шуткин Николай 5 2
|Кузьмичев Виталий 4 2
|Горохов Евгений 39 2
|Лебедев Олег 16 2
|Кутаков Павел 6 2
|Дружинин Станислав 20 2
|Беляев Алексей 32 2
|Никитин Андрей 45 2
|Морозов Константин 10 2
|Пухов Евгений 12 2
|Верещагин Руслан 4 2
|Каневский Антон 2 2
|Славин Борис 34 2
|Русин Максим 4 2
|Крушинский Александр 22 2
|Голицын Сергей 26 2
|Жуков Олег 24 1
|Земских Виталий 7 1
|Аксаков Анатолий 155 1
|Путин Сергей 63 1
|Натрусов Артем 284 1
|Петров Михаил 138 1
|Трофимова Людмила 50 1
|Каюмов Шамиль 53 1
|Прохорова Алла 65 1
|Шадаев Максут 1009 1
|Чаркин Евгений 296 1
|Богданов Кирилл 112 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Абакумов Евгений 205 1
|Халматов Максим 64 1
|Белоусов Максим 108 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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