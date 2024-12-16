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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юдин Дмитрий



16.12.2024 Выручка топ-10 поставщиков ИИ-решений за год увеличилась на 32% 1
16.12.2024 Экспортный потенциал высокий: российские ИИ-решения востребованы на рынках Азии и Латинской Америки 1
Облачные сервисы 2024 2
11.10.2024 Дмитрий Юдин -

Дмитрий Юдин, Cloud.ru: ML-платформы гарантируют эффективность и большую вычислительную мощность

 1
04.01.2024 Российский стартап создал систему навигации внутри помещений на основе цифровых двойников 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
13.04.2023 Как цифровая трансформация помогает пережить сложные времена 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
21.02.2023 «Флант» выступит на конференции CNews «Технологический суверенитет 一 новая ИТ-стратегия Российского бизнеса» 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
10.12.2021 Гибридные облака и мульти-среды: как обеспечить единство управления и безопасность 2
29.11.2021 ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру: делимся опытом» состоится 2 декабря 1
25.10.2021 Облако в режиме Enterprise — оптимальное решение для бизнеса 1
19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
18.11.2020 Oracle Retail Day Online 1
27.10.2020 Oracle проведет онлайн мастер-класс «Цифровая трансформация в ритейле» 1
22.10.2020 Oracle Online Security Day 1
16.10.2020 Обеспечение кибербезопасности бизнеса в условиях пандемии коронавируса обсудят участники Oracle Online Security Day 1
14.07.2020 Oracle объявила о размещении всех публичных облачных сервисов в дата-центрах заказчиков 1
23.04.2018 ESET обучит более 200 специалистов при помощи Oracle Cloud до конца 2018 года 1
18.06.2012 Банки будущего перейдут на "удаленку" 1
07.06.2012 Система онлайн-кредитования банка «Тинькофф Кредитные Системы» теперь доступна в интернет-магазинах на платформе «1С-Битрикс» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

Юдин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 7
SAP SE 5279 6
8213 5
Flant - Флант 95 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 3
Broadcom - VMware 2359 3
Microsoft Corporation 24625 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 3
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
ОБИТ 78 2
Stack Group - Стек Групп 159 2
Huawei 3933 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Commvault 172 2
Технологии скоринга 7 2
Oracle Siebel Systems 507 2
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 2
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 2
ESET - ESET Software 1133 1
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 1
МегаФон 8805 1
Schneider Electric 575 1
Selectel - Селектел 385 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 1
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 1
Rimini Street 58 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Такском - Taxcom 240 1
Ростелеком 9701 1
GitHub 814 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
PayU - ПэйЮ 38 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
МКБ - Московский кредитный банк 558 4
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Ингосстрах СПАО 421 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
ВТБ Лизинг 68 2
Югория - страховая компания 42 2
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
ТПК - Топливная Процессинговая Компания 6 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
Почта России ПАО 2112 1
Visa International 1949 1
Альфа-Банк 1769 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Абсолют Банк 230 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 58 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
OKS Group 51 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 60 1
Минцифры РФ - Департамент развития облачных сервисов и управления данными 2 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
Linux Foundation 185 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 19
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 14
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Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 2
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Jenkins 44 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 2
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 2
Т-Банк - Тинькофф банк - КупиВкредит 8 2
Microsoft Teams - MS Teams 547 2
SUSE Rancher 23 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 1
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 1
Oracle Ravello Cloud Service 4 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle PeopleSoft 418 1
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Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 35 1
Oracle Autonomous Data Guard 2 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
Microsoft Azure 1408 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Oracle Cloud VMware Solution 6 1
Технологии скоринга - Rescore 3 1
Huawei Cloud 60 1
Oracle Hyperion 235 1
Apache Hadoop 427 1
Минаев Андрей 15 4
Калинин Андрей 32 3
Тарасов Андрей 20 2
Емельянников Михаил 40 2
Петраков Сергей 2 2
Главчев Владимир 21 2
Гурзов Константин 19 2
Михайлов Михаил 10 2
Шуткин Николай 5 2
Кузьмичев Виталий 4 2
Горохов Евгений 39 2
Лебедев Олег 16 2
Кутаков Павел 6 2
Дружинин Станислав 20 2
Беляев Алексей 32 2
Никитин Андрей 45 2
Морозов Константин 10 2
Пухов Евгений 12 2
Верещагин Руслан 4 2
Каневский Антон 2 2
Славин Борис 34 2
Русин Максим 4 2
Крушинский Александр 22 2
Голицын Сергей 26 2
Жуков Олег 24 1
Земских Виталий 7 1
Аксаков Анатолий 155 1
Путин Сергей 63 1
Натрусов Артем 284 1
Петров Михаил 138 1
Трофимова Людмила 50 1
Каюмов Шамиль 53 1
Прохорова Алла 65 1
Шадаев Максут 1009 1
Чаркин Евгений 296 1
Богданов Кирилл 112 1
Дьяченко Валерий 95 1
Абакумов Евгений 205 1
Халматов Максим 64 1
Белоусов Максим 108 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 6
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 1
Европа Восточная 3075 1
Япония 13282 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Великобритания - Шотландия 338 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Америка Латинская 1812 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 5
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Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 3
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 252 2
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Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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