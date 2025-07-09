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Тарасов Сергей
УПОМИНАНИЯ
Тарасов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Журавлев Илья 4 4
|Осипов Фаддей 21 4
|Жуков Олег 24 3
|Chastan Christophe - Частан Кристоф 6 3
|Кирюшин Сергей 90 3
|Дергунова Ольга 119 2
|Dell Michael - Делл Майкл 191 2
|Тараба Вероника 29 2
|Потехина Ирина 18 2
|Моисеев Сергей 12 2
|Ястржембский Сергей 4 2
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Толстых Антон 3 2
|Трошкин Семён 2 2
|Фурсов Петр 9 2
|Легостаева Светлана 95 2
|Кривоносов Евгений 16 2
|Шлыков Алексей 45 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Волков Владимир 62 1
|Корсак Александр 5 1
|Чуб Александр 43 1
|Эскин Сергей 38 1
|Мишин Глеб 70 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Коротков Андрей 85 1
|Кудрявцев Алексей 39 1
|Полихрониди Георгий 13 1
|Ильин Николай 24 1
|Гусев Владимир 24 1
|Никифоров Сергей 13 1
|Корчагин Олег 9 1
|Стрельцов Анатолий 11 1
|Крылов Всеволод 6 1
|Швыдкой Михаил 10 1
|Микоян Александр 43 1
|Резников Шагит 5 1
|Плакса Максим 2 1
|Китов Владимир 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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