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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тарасов Сергей


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Positive Technologies помогла устранить уязвимость в 17 операционных системах Windows 1
09.07.2025 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость нулевого дня в Windows 1
13.11.2024 Эксперт Positive Technologies помог устранить уязвимость нулевого дня в Windows 2
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 2
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.06.2010 CA нашла директора российского офиса 1
19.09.2007 Майкл Делл назначил главу российского офиса Dell 1
07.09.2007 Майкл Делл впервые посетит Россию 1
09.07.2007 Dell остался без гендиректора в России 2
09.07.2007 Dell остался без гендиректора в России 1
14.05.2007 Россия: топ-менеджеры Sun уходят в Dell 1
22.03.2007 Dell привез в Россию "ноутбук-танк" 1
06.02.2007 Каждый третий российский ПК стал мобильным 1
23.11.2006 Россия: Dell поделился планами на будущее 1
05.10.2006 Dell поставила на русского ИТ-гуру 1
28.06.2006 Российская СА стала двухглавой 2
12.01.2006 СА не хочет быть "Горбушкой" 2
03.06.2005 Экс-глава Sun возглавил CA в России 2
01.06.2005 Сергей Тарасов назначен главой СА в России и СНГ 2
11.06.2004 Главой Sun в России стал иностранец 2
11.05.2004 Сергей Тарасов: Ставить паспортистке ПК — это угроза безопасности 1
05.02.2004 Платформа Sun преуспела в поддержке биллинга 1
11.07.2003 Sun СНГ: итоги года и «народные» серверы 2
11.06.2003 Для Sun Microsystems проблемы конкурентов не существует 1
29.05.2003 HP + Compaq: подробности слияния в России 1
27.05.2003 9 июня пройдет конференция по информационной безопасности России 1
27.02.2003 Вышла русская версия офисного пакета StarOffice 6.0 1
27.01.2003 4-5 февраля состоится конференция по информационной безопасности России в условиях глобального информационного общества 1
12.11.2002 В Москве открылся Storage Forum 2
06.11.2002 Sun СНГ - самое успешное представительство компании в мире 1
30.09.2002 В Москве прошел международный Форум "NETCOM 2002" 1
08.07.2002 Неделя в Сети: псевдоневесты, хакеры в законе и перлюстрация е-мэйлов 1
01.07.2002 Открылся сайт 300online.RU 1
18.09.2001 АДЭ обсудила состояние и перспективы интернета в России 1
06.09.2001 Российские партнеры HP и Compaq - о будущем своего бизнеса 1
29.06.2001 На одного россиянина появляется более 10 новых веб-страниц в день 1
29.06.2001 Бизнес на hi-tech рынке России приносит 5 руб. прибыли на 1 руб. инвестиций 1

Публикаций - 42, упоминаний - 52

Тарасов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2221 22
Dell EMC 5055 12
IBM - International Business Machines Corp 9485 9
Microsoft Corporation 24930 7
CA Technologies - Computer Associates 386 7
HP Inc. 5724 6
Русагро Тех - Русагро Технологии 56 5
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13412 4
Крок - Croc 1787 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8964 4
Dell Technologies - Dell Computer 2142 4
Oracle Corporation 6772 3
Canon 1405 3
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 127 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 3
МегаФон 9403 2
SAP SE 5352 2
Intel Corporation 12350 2
Toshiba Corporation 2938 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 112 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 316 2
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 64 2
Цифра ГК 2491 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт 10 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 77 2
8557 2
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5077 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2074 1
Softline - Софтлайн 3031 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1661 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 3
Русагро Группа Компаний 303 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7755 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 2
Абсолют Банк 236 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
МКБ - Московский кредитный банк 585 2
РЖД - Российские железные дороги 1951 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2554 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1709 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
X5 Group - Перекрёсток 585 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 222 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 80 1
Центр-инвест КБ 59 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1084 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1075 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 526 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 168 1
Carphone Warehouse 42 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 496 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 20 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12208 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5026 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4659 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6119 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4511 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2608 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 2
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5091 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3159 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3378 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2766 1
Судебная власть - Judicial power 2351 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3450 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5617 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1410 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 262 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2060 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1870 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 180 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 44 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 364 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 187 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14699 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21296 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7657 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26243 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7816 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29570 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12950 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3370 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3874 4
PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16444 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6399 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12496 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5337 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10829 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12481 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10680 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 3
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 3
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 446 3
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 3
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 322 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7186 2
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 505 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32335 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9487 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11621 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13060 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8260 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3011 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9622 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1640 6
Linux OS 10341 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1000 3
Oracle - Sun Microsystems - Sun Java System - Sun ONE - Sun Open Network Environment - Sun One Studio 43 3
Microsoft Windows 16005 3
Передовые технологии - RuDesktop 28 3
Oracle Java - язык программирования 3176 2
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 110 2
Oracle - Sun StorEdge 45 2
Oracle - Sun Solaris OS - Solaris Operating Environment 190 2
Oracle - Sun Fire 113 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 146 2
Intel x86 - архитектура процессора 1923 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Dell Vostro - Серия ноутбуков 40 1
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 314 1
HPE ProLiant 399 1
Red Hat Linux 204 1
Intel Itanium 630 1
Intel Evo 105 1
Oracle - Sun Solaris UltraSPARC 140 1
Oracle StorageTek 85 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 67 1
Правительство Москвы - Наш город 107 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Apache OpenOffice Impress 27 1
Apache OpenOffice Writer 50 1
Apache OpenOffice Draw 26 1
Dell EMC NetWorker - Dell EMC Cloud Snapshot Manager - Legato NetWorker - Fujitsu Siemens NetWorker Backup Suite 64 1
Red Hat OpenShift 133 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5521 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 249 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1100 1
Google Android 14364 1
Неолант - Неосинтез СУИД 3 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 903 1
Apple macOS 2138 1
Журавлев Илья 4 4
Осипов Фаддей 21 4
Жуков Олег 24 3
Chastan Christophe - Частан Кристоф 6 3
Кирюшин Сергей 90 3
Дергунова Ольга 119 2
Dell Michael - Делл Майкл 191 2
Тараба Вероника 29 2
Потехина Ирина 18 2
Моисеев Сергей 12 2
Ястржембский Сергей 4 2
Комиссаров Кирилл 8 2
Толстых Антон 3 2
Трошкин Семён 2 2
Фурсов Петр 9 2
Легостаева Светлана 95 2
Кривоносов Евгений 16 2
Шлыков Алексей 45 1
Фурсенко Андрей 128 1
Волков Владимир 62 1
Корсак Александр 5 1
Чуб Александр 43 1
Эскин Сергей 38 1
Мишин Глеб 70 1
Кузовкин Алексей 155 1
Коротков Андрей 85 1
Кудрявцев Алексей 39 1
Полихрониди Георгий 13 1
Ильин Николай 24 1
Гусев Владимир 24 1
Никифоров Сергей 13 1
Корчагин Олег 9 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Крылов Всеволод 6 1
Швыдкой Михаил 10 1
Микоян Александр 43 1
Резников Шагит 5 1
Плакса Максим 2 1
Китов Владимир 2 1
Колмакова Елена 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 8
Европа 24442 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18007 5
Европа Восточная 3110 4
Франция - Французская Республика 7917 4
Украина 7692 4
Казахстан - Республика 5686 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 3
Германия - Федеративная Республика 12815 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 2
Азия - Азиатский регион 5640 2
Япония 13395 2
Беларусь - Белоруссия 5892 2
Венгрия 842 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 692 2
Молдавия - Республика Молдова 715 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2585 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2929 1
Дания - Королевство 1311 1
Финляндия - Финляндская Республика 3632 1
Польша - Республика 1988 1
Америка - Американский регион 2177 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1788 1
Америка Южная 860 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1364 1
Израиль 2762 1
США - Нью-Йорк 3110 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1591 1
Африка - Африканский регион 3528 1
Ближний Восток 2994 1
Италия - Итальянская Республика 4395 1
Бразилия - Федеративная Республика 2409 1
Чехия - Чешская Республика 1320 1
Болгария - Республика 780 1
Нидерланды 3571 1
Румыния 735 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16853 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49660 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25022 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5082 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8032 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9344 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11360 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7663 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5145 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11197 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4557 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 3
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Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2299 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3443 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1657 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14332 2
Английский язык 6778 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4795 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19477 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10286 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2369 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6071 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6328 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7495 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5783 2
Энергетика - Energy - Energetically 5300 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5221 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1538 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6147 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1286 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3698 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11327 3
Росбалт ИА 60 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1296 1
NYT - The New York Times 1067 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 1
USA Today 151 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1036 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8247 11
IDC - International Data Corporation 4922 7
Gartner - Гартнер 3577 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3341 4
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 249 4
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ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 35 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 374 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 51 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2075 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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