Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190435
ИКТ 14694
Организации 11388
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3551
Системы 26595
Персоны 82772
География 3027
Статьи 1574
Пресса 1271
ИАА 743
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2761
Мероприятия 881

Dell Vostro Серия ноутбуков


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.02.2026 Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия 1
22.09.2022 Недорогие и надежные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM 2
24.03.2022 ПК Dell в большой опасности. В их BIOS найдено множество опасных «дыр» 1
21.12.2021 Лучшие 14-дюймовые ноутбуки 2021 года: выбор ZOOM 3
10.01.2020 Dell представила ПК и дисплеи с поддержкой ИИ и 5G 1
30.05.2019 Dell обновила линейки XPS, Inspiron и Vostro 5
11.01.2019 Dell пополнила новыми продуктами линейки Latitude, XPS и Inspiron. Цены 1
20.09.2016 Dell представила новое поколение ноутбуков Vostro для небольших компаний 4
18.12.2015 Dell начала в России продажи новых продуктов корпоративного класса 3
19.11.2015 Обзор ноутбука Dell Vostro 14 (5480): бизнес-класс 3
03.07.2015 Dell представила новые ноутбуки и планшетный ПК для бизнеса 3
20.04.2015 Dell представил бизнес-ноутбук Vostro нового поколения 7
26.09.2014 Мини-планшет Microsoft Surface Mini существует, но никогда не попадет в магазины 1
25.04.2014 Опубликованы изображения планшета Microsoft Surface Mini. ФОТО 1
25.04.2013 Лучшим в мире Windows-ноутбуком признан Apple MacBook Pro 2
28.09.2012 Касперская: iPhone и iPad ведут скрытую фотосъемку и отправляют данные в Apple 1
14.05.2012 Dell полностью перешла на прямые поставки потребительских товаров в Россию 1
11.05.2012 Dell анонсировал настольные ПК с процессорами Intel Core третьего поколения 4
17.08.2011 Dell показала десктопный компьютер для образовательных учреждений 2
15.08.2011 Dell показала три имиджевых ноутбука с поддержкой USB 3.0 1
21.03.2011 Dell обновила ноутбуки Vostro для бизнес-пользователей 2
03.02.2011 Брак от Intel сильно подвел поставщиков ПК 1
13.01.2011 Dell начала выпуск десктопов на базе процессоров Intel поколения Sandy Bridge 2
01.12.2010 Dell выпустила корпоративный ноутбук в линейке Vostro 3
08.10.2010 Ноутбуки: хиты продаж сентября 2010 3
21.09.2010 Ноутбуки: хиты продаж августа 2010 года 3
06.05.2010 Premium-серия ноутбуков HP пополнилась доступными моделями 1
15.03.2010 Dell представляет в России новую серию ноутбуков для бизнеса 8
30.11.2009 Dell создал ОС для нетбуков на коде Google 1
17.09.2009 Asus K40IJ: Осторожно, худший ноутбук года 2
23.09.2008 Новинки ноутбуков: хиты среднего класса 1
15.09.2008 Ноутбуки нового поколения: ультракомпактные модели 1
21.08.2008 Dell начала продажу компьютеров с Kaspersky Internet Security 2009 1
29.07.2008 HP и Dell сознались в продаже дефектных чипов Nvidia 1
30.04.2008 Производители ПК придумали, как продлить жизнь Windows XP 1
18.10.2007 HP и Acer зажали Dell в тиски 1
19.09.2007 Майкл Делл назначил главу российского офиса Dell 1
28.08.2007 Dell заметил малый бизнес 4
15.08.2007 Горячие новинки мира ноутбуков 4
19.07.2007 Dell теряет рынок ПК 1

Публикаций - 41, упоминаний - 95

Dell Vostro и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5106 35
Dell Technologies - Dell Computer 2162 24
Intel Corporation 12577 16
HP Inc. 5771 15
Nvidia Corp 3777 14
Lenovo Group 2373 14
AMD - Advanced Micro Devices 4494 13
Acer Group - Acer Inc 2673 9
Apple Inc 12741 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2111 6
Dell Alienware Corp 141 5
Microsoft Corporation 25332 5
HP - Hewlett-Packard 3645 4
Samsung Electronics 10704 4
Toshiba Corporation 2957 4
Fujitsu 2069 3
Sony 6641 3
AMD Graphics Product Group - ATI 964 3
VAIO 475 3
IBM - International Business Machines Corp 9565 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1767 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 841 2
Altec Lansing 22 2
Amazon Inc - Amazon.com 3162 2
Huawei 4284 2
Dell Client Solutions Group - Dell Client Product Group - Dell Consumer and Small Business Product Group 14 2
Seagate Technology 755 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 513 1
Trend Micro 632 1
AMT Group - АМТ-Груп 353 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 137 1
Google LLC 12338 1
Бука - Buka Entertaiment 489 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 189 1
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 1
Rover - RoverComputers 418 1
Merlion System Solutions 11 1
Ракурс НПФ 168 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 83 2
Walmart - Wal-Mart Stores 390 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 1
Uber 340 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Carphone Warehouse 43 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9872 17
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10363 14
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4064 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 11
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 11
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4236 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 11
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 144 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26105 10
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2604 9
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1561 9
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2414 9
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3566 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 8
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 8
DDR - Double data rate 2945 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7714 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6330 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2015 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12730 7
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1615 7
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8393 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3368 6
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 6
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 6
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 5
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1455 5
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1034 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 944 5
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 14
Intel Core - Семейство процессоров 1240 11
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 9
Microsoft Windows 16435 9
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1361 8
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1430 8
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 761 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 6
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 6
Intel Celeron - Серия процессоров 975 5
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 857 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 5
Acer Aspire - серия ноутбуков 329 5
Nvidia GeForce GT 337 5
AMD Mobility Radeon HD 88 5
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 191 4
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 4
Intel Celeron M 118 4
Microsoft Windows 7 1998 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 950 3
Microsoft Windows Hello 207 3
Microsoft Windows XP 2423 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 1016 3
Microsoft DirectX 718 3
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 3
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5140 3
AMD Radeon HD 281 3
AMD Turion 169 3
Inrel Celeron M 101 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 3
Google Android 14817 3
Linux OS 11019 3
Microsoft Windows 10 1903 3
Dell InfinityEdge 20 3
Dell Cinema Guide 5 3
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 2
Intel Context Sensing Technology 2 2
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 559 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1433 2
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Sam Burd - Сэм Бурд 5 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Никитин Андрей 61 1
Исаакян Константин 6 1
Глебов Олег 9 1
Wah Ray - Ва Рэй 1 1
Ксенин Алекс 311 1
Тарасов Сергей 46 1
Рыбаков Михаил 16 1
Пацай Александр 8 1
Лисовицкий Дмитрий 1 1
Loverde Loren - Ловерд Лорен 31 1
Шульгин Дмитрий 7 1
Пиккат-Ордынский Сергей 7 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Богомаз Анна 4 1
Stangl Christian - Стангл Кристиан 2 1
Chastan Christophe - Частан Кристоф 6 1
Anson Doug - Энсон Дуг 1 1
Касперская Наталья 305 1
Mainelli Tom - Мейнелли Том 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 158352 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 6
Япония 13567 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 4
Китай - Тайвань 4147 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14547 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46098 2
Италия - Итальянская Республика 4436 1
Франция - Французская Республика 8004 1
Новая Зеландия 732 1
Европа Западная 1492 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Мировой океан - World Ocean 523 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Европа 24681 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Южная Корея - Республика 6879 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Америка Южная 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3746 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8912 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15247 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 2
Металлы - Серебро - Silver 796 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1353 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 1
Ergonomics - Эргономика 1690 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6954 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 1
Импортозамещение - параллельный импорт 566 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1430 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1056 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Bloomberg 1554 1
ZDnet 662 1
РИА Новости 1002 1
VentureBeat 90 1
AP - Associated Press 2006 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Hacker News 80 1
Neowin 187 1
Мобильные системы 117 1
InformationWeek 241 1
NEWSru.com 229 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
IDC - International Data Corporation 4944 4
Gartner - Гартнер 3621 3
ITResearch 121 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще