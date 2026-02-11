Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dell Vostro Серия ноутбуков
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Dell Vostro и организации, системы, технологии, персоны:
|IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 348 1
|U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1176 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 2
|Bloomberg 1554 1
|ZDnet 662 1
|РИА Новости 1002 1
|VentureBeat 90 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|Hacker News 80 1
|Neowin 187 1
|Мобильные системы 117 1
|InformationWeek 241 1
|NEWSru.com 229 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
|IDC - International Data Corporation 4944 4
|Gartner - Гартнер 3621 3
|ITResearch 121 1
|CNews ИТ-инфраструктура 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.