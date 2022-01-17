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Европа Южная
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17.01.2022 Дэвид Ноэль назначен вице-президентом Cisco AppDynamics 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 1
12.05.2020 Generix Group наращивает присутствие на российском рынке. 1
29.04.2020 Atos подвела итоги первого финансового квартала 2020 2
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1
08.08.2019 Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 1
12.06.2018 Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления 1
17.03.2017 В Европе произошла массовая кража данных российских банковских карт 1
20.12.2016 Год Петуха пройдет под знаком цифровой трансформации 1
22.07.2016 Выручка SAP от облачных подписок и поддержки во втором квартале 2016 г. выросла на 30% 1
01.06.2016 Йохан Вандерплаетсе назначен президентом Schneider Electric в России и СНГ 1
03.03.2016 Czech Airlines персонализирует обслуживание путешественников с Amadeus Fare Families 1
17.02.2016 CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России 1
19.06.2015 Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом 1
30.04.2015 Amadeus представила экосистему решений для повышения доходности онлайн-трэвел агентств 1
28.01.2015 «Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений 1
02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 1
05.09.2014 Фернандо Андрес назначен генеральным менеджером глобального проекта PAPS в Panda Security 1
12.11.2013 Доход Veeam от продаж решений в третьем квартале вырос на 41% 1
26.02.2013 EMC реорганизует подразделения в регионе EMEA для ускорения темпов роста 2
22.01.2013 Вице-президент Acer Массимо Д"Анжело отвечает на вопросы ZOOM.CNews 1
29.11.2012 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка 2
28.04.2012 Aegis Group отчиталась за первый квартал 2012 г. 1
01.11.2011 ТТК выбрал решения Juniper Networks для построения широкополосной сети Ethernet 1
19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году 1
11.02.2011 Продажи решений для защиты сети WatchGuard Technologies растут по всему миру 1
23.12.2010 В отчете по использованию СПО в мире от испанских специалистов нет информации по России 1
09.11.2010 В России построят первую промышленную солнечную электростанцию 1
21.06.2010 ПРО США в Европе: быстрота и гибкость 1
17.06.2010 Топ-менеджер Microsoft стал вице-президентом Citrix в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки 1
26.08.2009 Оборудование для передачи данных: продажи в России упадут на 20% 1
04.06.2009 «Роснано» и «Ренова» создадут СП по производству солнечных батарей 1
20.05.2009 В России построят крупнейший завод солнечных батарей 1
15.04.2009 Анализ ДНК подтверждает наличие расовых отличий у неандертальцев 1
10.03.2009 ЮНЕСКО: 69% опрошенных предпочитают для своих детей карьеру научного работника 1
07.10.2008 Удар по Земле из космоса впервые был предсказан заранее 1
01.07.2008 «Доктор Веб» подлечит французов 1
11.06.2008 «Касперский» претендует на евролидерство 1

Публикаций - 66, упоминаний - 70

Европа Южная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22007 5
Ситроникс - Sitronics 919 4
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 168 3
Vodafone Group 1313 3
Lenovo Motorola 3441 3
Cisco Systems 4676 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1452 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3819 3
SAP SE 4414 2
Siemens AG - Siemens Group 2269 2
Allied Telesis - Allied Telesyn 151 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 2
Nvidia Corp 3058 2
Oracle Corporation 5891 2
АФК Система ПАО 1647 2
Google LLC 9817 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1535 2
Amadeus IT Group 83 2
CleverDATA - КлеверДата 55 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 488 2
Dell EMC 4639 2
Teradata 195 2
Genesys 196 1
NICE Systems 52 1
Syntel 3 1
Nortel Networks 1287 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 37 1
Playrix Holding 15 1
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 1
Juniper Networks 410 1
Pentaho 52 1
Nuance Communications - ScanSoft 84 1
Corel Corporation 331 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 307 1
Adobe Systems 1395 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1425 1
TrueConf - ТруКонф 263 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 1
Sony 6084 1
Motorola Inc 151 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 102 3
Barclays 88 2
МТЗ Трансмаш 15 1
ZenHotels 2 1
RateHawk 2 1
Aviva 10 1
BSCH - Banco Santander Central Hispano 8 1
Groupe SEB - Rowenta 28 1
Meta Group 54 1
Braun 60 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Emerging Travel Group 4 1
Virgin Hyperloop 11 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 24 1
Walmart - Wal-Mart Stores 359 1
Electrolux - Электролюкс Рус 154 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк 32 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 786 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 517 1
Coca-Cola Company 234 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 801 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2007 1
Аэрофлот 623 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 3
Роснано 626 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3291 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 2
U.S. Navy - Военно-морские силы США 433 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 216 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 918 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2905 1
ЦБ РФ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 27 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 554 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 404 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 105 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 183 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 1
ГИС-Ассоциация 231 1
WiMAX Forum 52 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1613 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30461 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12489 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 833 2
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1803 2
Big Data - Большие данные 1887 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3107 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 832 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 231 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6737 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1906 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4206 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10202 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3239 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 559 2
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 3645 1
ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи 13 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 641 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 2975 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1511 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2624 1
Softswitch - программный коммутатор 83 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 527 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 7167 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3029 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1403 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 282 1
HD-PLC - High Definition Power Line Communication - Коммуникационная сеть, транспортом которой является обычная электропроводка квартиры, офиса или предприятия 1 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 356 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 471 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1779 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 294 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1544 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 388 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 470 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3032 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 252 1
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 95 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 551 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
Google Android 11648 3
Microsoft Windows 10 11196 3
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 92 2
Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP 59 2
Teradata Marketing Applications 5 2
Microsoft Windows Phone OS 1541 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 183 1
Generix Supply Chain Hub 4 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Apple iMac - Серия моноблоков 432 1
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 61 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 514 1
Apache Hadoop 348 1
Apple iOS 6279 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2199 1
Acer B - серия проекторов 5 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1285 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1479 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 4 1
Бифит iBank 38 1
Corel Paint Shop - графический редактор 26 1
TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 10 1
Teradata Integrated Marketing Cloud 4 1
Teradata Analytics 2 1
Google Android 4.1-4.3.1 Jelly Bean 35 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 121 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 281 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
Juniper Networks - JunOS 43 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 804 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 433 1
Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 77 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 30 1
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 507 1
SAP Ariba 275 1
SAP SuccessFactors Employee Central 10 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 165 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 49 1
Касперский Евгений 286 3
Афанасьев Денис 31 2
Каменский Дмитрий 8 2
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 2
Girard Elie - Жирар Эли 8 2
Солонин Виталий 89 1
Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
Шаров Борис 70 1
Лисицин Евгений 17 1
Левиев Лев 16 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 5 1
Готальский Михаил 95 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Зенкин Денис 262 1
Фенёв Сергей 12 1
Бутенко Владислав 4 1
Уткин Евгений 44 1
Тарасов Сергей 33 1
Албитов Андрей 31 1
Власова Анна 21 1
Шувалова Анастасия 9 1
Баранов Андрей 7 1
Santoro Antonella - Санторо Антонелла 1 1
Бабин Дмитрий 2 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
Абади Лоран 5 1
Бухман Дмитрий 11 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
Карпов Сергей 25 1
Dell Michael - Делл Майкл 189 1
Меламед Леонид 149 1
Тимашев Ратмир 65 1
Сычев Артем 40 1
Косилов Михаил 14 1
Буховцев Михаил 7 1
Асланян Сергей 96 1
Чубайс Анатолий 193 1
Вексельберг Виктор 143 1
Казак Максим 161 1
Тихонов Александр 64 1
Россия - Российская федерация - РФ 101073 37
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12415 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44264 19
Испания - Королевство 2752 16
Германия - Федеративная Республика 8224 16
Европа 9794 16
Ближний Восток 2522 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10775 14
Франция - Французская Республика 5388 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12235 14
Африка - Африканский регион 2763 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31719 12
Италия - Итальянская Республика 3063 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12392 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 10
Греция - Греческая Республика 651 10
Европа Восточная 2892 9
Европа Северная - Скандинавия 458 9
Америка Северная 2631 9
Индия - Республика 4158 8
Португалия - Португальская Республика 749 8
Япония 9480 8
Америка Латинская 1389 7
Швеция - Королевство 1893 6
Польша - Республика 1515 6
Европа Западная 1324 6
Румыния 584 6
Бразилия - Федеративная Республика 1914 5
Азия - Азиатский регион 3484 5
Европа Центральная 255 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1475 4
Канада 3071 4
Америка Южная 675 4
Турция - Турецкая республика 1552 4
Украина 5840 4
Ирландия - Республика 814 4
Дания - Королевство 894 4
Израиль 1705 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1200 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11918 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3679 3
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1353 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1564 2
Русский язык 3847 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5800 1
Спам - Spam 358 1
Информационное общество - Государственная программа 1151 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 236 1
Абонентская база 869 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 1
Банковский сектор экономики 1100 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 813 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 53 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5120 1
Ордена Короны Бельгии 1 1
Английский язык 623 1
ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула 359 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 331 1
Торговля розничная 390 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2330 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 226 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 481 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1127 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 577 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1888 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 569 1
Дед Мороз 157 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2782 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 321 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1600 1
CNews RND - R&D.CNews 2111 3
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2240 1
Прайм - Агентство экономической информации 682 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 1
РИА Новости 751 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 600 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 545 1
CNews - ZOOM.CNews 1388 1
Mashable 364 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
USA Today 125 1
Faulkner Information Services 100 1
LiveScience 153 1
Sky and Telescope 49 1
Gartner 3265 3
Juniper Research 463 2
Forrester Research 800 2
BCG - Boston Consulting Group 82 1
GfK Rus - ГФК-Русь 189 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 148 1
Datamonitor 83 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 33 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 313 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 215 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 354 1
Олимпийские игры - Olympic Games 548 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 746 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
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