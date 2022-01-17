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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Европа Южная
Иберийский полуостров
Пиренейский полуостров
Публикаций - 66, упоминаний - 70
Европа Южная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперский Евгений 286 3
|Афанасьев Денис 31 2
|Каменский Дмитрий 8 2
|Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 27 2
|Girard Elie - Жирар Эли 8 2
|Солонин Виталий 89 1
|Mountford Paul - Монтфорд Пол 4 1
|Шаров Борис 70 1
|Лисицин Евгений 17 1
|Левиев Лев 16 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 5 1
|Готальский Михаил 95 1
|Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
|Зенкин Денис 262 1
|Фенёв Сергей 12 1
|Бутенко Владислав 4 1
|Уткин Евгений 44 1
|Тарасов Сергей 33 1
|Албитов Андрей 31 1
|Власова Анна 21 1
|Шувалова Анастасия 9 1
|Баранов Андрей 7 1
|Santoro Antonella - Санторо Антонелла 1 1
|Бабин Дмитрий 2 1
|Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
|Абади Лоран 5 1
|Бухман Дмитрий 11 1
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 1
|Карпов Сергей 25 1
|Dell Michael - Делл Майкл 189 1
|Меламед Леонид 149 1
|Тимашев Ратмир 65 1
|Сычев Артем 40 1
|Косилов Михаил 14 1
|Буховцев Михаил 7 1
|Асланян Сергей 96 1
|Чубайс Анатолий 193 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Казак Максим 161 1
|Тихонов Александр 64 1
|Gartner 3265 3
|Juniper Research 463 2
|Forrester Research 800 2
|BCG - Boston Consulting Group 82 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 189 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 148 1
|Datamonitor 83 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172936, в очереди разбора - 1002775.
Создано именных указателей - 68871.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru