Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Европа Южная Иберийский полуостров Пиренейский полуостров

Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа 1
23.04.2026 Anthropic ищет в Европе сотрудника с зарплатой больше $300 тысяч в месяц для поиска новых мощностей ЦОД 1
18.12.2024 Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома» 1
19.11.2024 Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос 1
06.11.2024 Oracle выгнал на улицу сотни ИТ-шников - в основном из облачного подразделения 1
28.09.2023 Александр Тараторин, Росбанк: Сервисы западных производителей пропали — приходится делать свое 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
14.02.2022 Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века 1
17.01.2022 Дэвид Ноэль назначен вице-президентом Cisco AppDynamics 1
05.08.2020 Atos представила финансовые результаты первого полугодия 2020 1
12.05.2020 Generix Group наращивает присутствие на российском рынке. 1
29.04.2020 Atos подвела итоги первого финансового квартала 2020 1
13.11.2019 Atos представила результаты III финансового квартала 2019 года 1
08.08.2019 Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
25.09.2018 Дом будущего будет управляться голосом 1
12.06.2018 Привычные овощи под угрозой из-за глобального потепления 1
17.03.2017 В Европе произошла массовая кража данных российских банковских карт 1
20.12.2016 Год Петуха пройдет под знаком цифровой трансформации 1
22.07.2016 Выручка SAP от облачных подписок и поддержки во втором квартале 2016 г. выросла на 30% 1
01.06.2016 Йохан Вандерплаетсе назначен президентом Schneider Electric в России и СНГ 1
03.03.2016 Czech Airlines персонализирует обслуживание путешественников с Amadeus Fare Families 1
17.02.2016 CleverData будет обслуживать клиентов Teradata Marketing Applications в России 1
19.06.2015 Михаил Косилов - Мы вошли в 2015 год с оптимизмом 1
30.04.2015 Amadeus представила экосистему решений для повышения доходности онлайн-трэвел агентств 1
28.01.2015 «Ланит» и Teradata займутся разработкой и внедрением маркетинговых облачных решений 1
02.12.2014 Электронные офисы банков в 24 раза эффективнее обычных 1
05.09.2014 Фернандо Андрес назначен генеральным менеджером глобального проекта PAPS в Panda Security 1
12.11.2013 Доход Veeam от продаж решений в третьем квартале вырос на 41% 1
09.07.2013 «Органическая» пища не всегда полезна? 1
26.02.2013 EMC реорганизует подразделения в регионе EMEA для ускорения темпов роста 1
22.01.2013 Вице-президент Acer Массимо Д"Анжело отвечает на вопросы ZOOM.CNews 1
29.11.2012 В Allied Telesis — новые назначения в регионах EMEA и Латинская Америка 1
28.04.2012 Aegis Group отчиталась за первый квартал 2012 г. 1
01.11.2011 ТТК выбрал решения Juniper Networks для построения широкополосной сети Ethernet 1
19.05.2011 Доля интернета в ВВП России увеличится в 2 раза к 2015 году 1
11.02.2011 Продажи решений для защиты сети WatchGuard Technologies растут по всему миру 1
23.12.2010 В отчете по использованию СПО в мире от испанских специалистов нет информации по России 1
09.11.2010 В России построят первую промышленную солнечную электростанцию 1
21.06.2010 ПРО США в Европе: быстрота и гибкость 1

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Европа Южная и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Oracle Corporation 7074 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Cisco Systems 5372 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 3
Vodafone Group 1412 3
Lenovo Motorola 3566 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Nvidia Corp 4002 2
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 2
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи - Avelar Energy Group 16 2
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 2
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
HPE Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 65 2
Oerlikon Solar 4 2
GAF AG - Euromap GmbH 2 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Dell EMC 5180 2
Apple Inc 13156 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
HP Inc. 5883 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Крок - Croc 1964 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 2
Teradata - Терадата 225 2
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 2
Google LLC 12690 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
Luxms 120 1
Сбер - АБК - АктивБизнесКонсалт - АктивБизнесКоллекшн - АктивБизнесТехнологии 18 1
HP 3Com 681 1
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Химпром 22 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Barclays 122 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Hyperloop One - Virgin Hyperloop - Virgin Hyperloop One 11 1
Emerging Travel Group 6 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 47 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Braun GmbH 79 1
Meta Group 54 1
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 1
Aviva - Авива СК 11 1
RateHawk 2 1
ZenHotels 2 1
АМКОДОР 8 1
Sparkassen-Finanzgruppe - Nord/LB - Norddeutsche Landesbank Girozentrale - Braunschweigischen Landessparkasse - Брауншвейгский государственный сберегательный банк 10 1
Everia Life - Эверия Лайф СК - PPF Life Insurance - ППФ Страхование жизни - Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни - Чешская страховая компания 9 1
Ренова ГК - Оргсинтез 3 1
ММЗ УКХ - Минский моторный завод 8 1
Carphone Warehouse 43 1
An-Der Produkts GMBH 1 1
Deutsche Bahn AG 26 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
WiMAX Forum 69 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Microsoft Windows 16882 4
Google Android 15244 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Teradata Digital Marketing Center - Teradata Marketing Applications - Teradata Integrated Marketing Cloud 7 2
U.S. Department of Defense - Aegis BMD - Aegis Ballistic Missile Defense System - система обороны от баллистических ракет 124 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 2
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 2
Sony Xperia X - серия смартфонов 90 1
Acer - серия проекторов 38 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 1
Luxms BI 119 1
GAiA-X - европейская облачная система 54 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 11 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 1
Бифит - iBank 59 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 36 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 55 1
Teradata Analytics 2 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 1
Easy Report bot - Цифровой помощник 3 1
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 1
InterSystems Cache 144 1
Amdocs ACE - Amdocs Advertising, Commerce and Entertainment 1 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 48 1
Acer Iconia 105 1
WatchGuard XTM Series 11 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
Каменский Дмитрий 13 3
Касперский Евгений 337 3
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 3
Афанасьев Денис 77 2
Girard Elie - Жирар Эли 8 2
Тараторин Александр 58 2
Lamm Andreas - Ламм Андреас 10 2
Lopes Joseph - Лопес Джозеф 2 2
Шаров Борис 73 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Лисицин Евгений 21 1
Левиев Лев 31 1
Готальский Михаил 95 1
Yoshida Hu - Йошида Хью 7 1
Шинкарев Александр 33 1
Зенкин Денис 263 1
Plechschmidt Ulrich - Плешмидт Ульрих 1 1
Фенёв Сергей 12 1
Солонин Виталий 90 1
Уткин Евгений 53 1
Тарасов Сергей 47 1
Истомин Константин 58 1
Ульихин Павел 36 1
Албитов Андрей 32 1
Власова Анна 22 1
Скобелев Игорь 6 1
Шувалова Анастасия 9 1
Баранов Андрей 10 1
Алешкин Сергей 65 1
Амалицкая Маргарита 31 1
Машевский Юрий 4 1
Чернышев Андрей 74 1
Santoro Antonella - Санторо Антонелла 1 1
Тимерханов Дмитрий 3 1
Мартынов Павел 29 1
Ерошкин Павел 36 1
Новоселов Иван 36 1
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 1
Микрюков Валерий 28 1
Phillips Charles - Филлипс Чарльз 22 1
Европа 24964 56
Россия - РФ - Российская федерация 166168 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Германия - Федеративная Республика 13221 21
Африка - Африканский регион 3641 21
Франция - Французская Республика 8177 20
Испания - Королевство 3840 20
Ближний Восток 3154 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 17
Италия - Итальянская Республика 4508 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 15
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 15
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Греция - Греческая Республика 1017 12
Европа Восточная 3138 10
Португалия - Португальская Республика 956 10
Азия - Азиатский регион 5920 9
Япония 13807 9
Индия - Bharat 5870 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 9
Швеция - Королевство 3782 8
Америка - Американский регион 2206 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 7
Нидерланды 3746 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Польша - Республика 2031 6
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 6
Канада 5082 6
Румыния 753 6
Европа Западная 1496 6
Средиземное море - Средиземноморье 204 5
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 5
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 5
Венгрия 855 5
Украина 7928 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 11
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 9
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Энергетика - Energy - Energetically 5855 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Английский язык 7030 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1128 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
LiveScience 154 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
Вести 24 - Российский информационный канал 47 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
Mashable 372 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
USA Today 153 1
Faulkner Information Services 100 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
Journal of Archaeological Science 4 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
pressetext.europe 52 1
Public Library of Science - PLOS 71 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
РИА Новости 1033 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Forrester Research 834 4
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Datamonitor 83 1
BCG Россия онлайн 6 1
EcoVadis 4 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 1
CNews Инновация года - награда 155 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Karlsruhe Institute of Technology - Karlsruher Institut für Technologie (KIT) - Технологический институт Карлсруэ 49 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
Flinders University - Университет Флиндерса 3 1
Météo-France - Метео-Франс 6 1
UGent - Universiteit Gent - Ghent University - Гентский университет - Университет Гента 23 1
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 40 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще