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Йохан Вандерплаетсе назначен президентом Schneider Electric в России и СНГ 1

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Фернандо Андрес назначен генеральным менеджером глобального проекта PAPS в Panda Security 1

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В России построят первую промышленную солнечную электростанцию 1

В России построят крупнейший завод солнечных батарей 1

Анализ ДНК подтверждает наличие расовых отличий у неандертальцев 1