Островок.ру B2B.Ostrovok Сервис онлайн-бронирования отелей
B2B.Ostrovok.ru – это инструмент онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для профессионалов туристического рынка – агентств и операторов. Компания предоставляет услуги по организации индивидуальных и групповых бронирований, аренде автомобилей.
Островок.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Playrix Holding 32 1
|1С 8219 1
|Кочеткова Дарья 9 5
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 5 4
|Бухман Дмитрий 18 1
|Левиев Лев 21 1
|Актемирова Арина 1 1
|Денисов Сергей 23 1
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