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Островок.ру B2B.Ostrovok Сервис онлайн-бронирования отелей

Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей

B2B.Ostrovok.ru – это инструмент онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для профессионалов туристического рынка – агентств и операторов. Компания предоставляет услуги по организации индивидуальных и групповых бронирований, аренде автомобилей. 


22.01.2025 «Островок В2В» запустил онлайн-бронирование автомобилей 2
18.12.2024 Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг 1
05.09.2024 Сервис B2B.Ostrovok.ru запустил онлайн-продажу ж/д билетов 1
17.04.2024 «Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости 1
14.03.2023 Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения 1
25.01.2022 Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки» 1
08.12.2020 B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов 1
21.01.2020 B2B.Ostrovok запустил продажу авиабилетов 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Островок.ру и организации, системы, технологии, персоны:

Playrix Holding 32 1
8219 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 86 9
Emerging Travel Group 4 4
RateHawk 2 2
ZenHotels 2 2
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4486 6
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Бронирование - Booking 578 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 3
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FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1225 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 638 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1009 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12525 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13938 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4104 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24157 1
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6774 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 891 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2473 1
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7100 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 1
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