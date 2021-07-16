Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хорватия
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 118, упоминаний - 130
Хорватия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Решетин Олег 38 2
|Галушкин Олег 168 2
|Фетисов Александр 12 1
|Швейцов Алексей 1 1
|Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Харитонов Глеб 1 1
|Чесноков Никита 1 1
|Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
|Левиев Лев 15 1
|Никитин Иван 2 1
|Бухман Дмитрий 9 1
|Полетаев Максим 2 1
|Низник Александр 19 1
|Маркин Алексей 4 1
|Хромцова Зузана 3 1
|Бобровников Борис 86 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Афанасьев Дмитрий 14 1
|Макаров Алексей 49 1
|Вольфсон Влад 55 1
|Калинин Александр 95 1
|Румянцев Антон 46 1
|Силуанов Антон 52 1
|Ларькин Максим 25 1
|Петунин Алексей 58 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|NYT - The New York Times 509 1
|SAP Community Network 4 1
|CNews Analytics 1990 2
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru