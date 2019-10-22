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Хорватия Республика

Хорватия - Республика

СОБЫТИЯ


22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента

зи и коммуникационных решений для авиации. «Хорватские авиалинии» — это национальный авиаперевозчик Хорватии, участник объединения Star Alliance. В честь своего тридцатилетия компания решила об
10.03.2017 Tele2 расширяет роуминговую сеть

омпании, новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно.В Мозамбике, Тунисе, ОАЭ и Макао абонентам Tele2
26.04.2011 В честь Facebook хотят назвать остров в Хорватии

Мэр хорватского острова Хвар официально предложил назвать один из лежащих рядом небольших островов «Facebook», в честь популярной социальной сети. Перино Бебич (Perino Bebic), мэр Хвара, заявил, чт
23.06.2008 Турецкие хакеры взломали сайт МИДа Хорватии

ко слов благодарности хакеров своим партнерам из Турции и Саудовской Аравии. В завершении сообщения Хорватия была названа «Хорватистаном», сообщает РИА "Новости". Пресс-секретарь министерства М
14.05.2008 ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия

В то же время, в бразильском комитете по стандартизации закончен официальный перевод ODF, что является важным этапом на пути его принятия в качестве национального стандарта. Публикация ODF в качестве хорватского нацстандарта ожидается в течение месяца. Напомним, что в Российской Федерации по инициативе компании «Инфра-Ресурс», поддержанной ALT Linux, инициировано принятие ODF в качестве ГОС
21.12.2007 Русская телеком-мафия выходит за границу

e2, выходит за пределы России. Первой европейской страной, отважившейся принять такой подход, стала Хорватия. Протестировав несколько рекламных концепций, «Tele2 Хорватия» остановилась н
12.11.2007 Америка Хорватии подарит F-16

Как сообщает F-16.net со ссылкой на хорватскую National, США готовы предложить Хорватии подарить (поставить бесплатно) истребители F-16 с баз длительного хранения. Эта акци
22.06.2007 «Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии

«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limited (Тринидад и Тобаго). На данный момент коммерческий роуминг GPRS действует со 151 сетью из 91 страны, предоставляющей услуги в 97 странах.
30.05.2007 Хорватские пчелы находят мины по запаху

В Загребском университете, Хорватия, ученые разработали технику поиска неразорвавшихся фугасов с помощью пчел, сообщает агентство BBC. Профессор Никола Кезик (Nikola Kezic) отмечает, что Хорватия, подобно Боснии-Г
25.08.2006 Интернет на Балканах: впереди Хорватия

Согласно данным аналитического исследования Евросоюза, в Юго-Восточной Европе средние ежемесячные расходы одной семьи на доступ к Сети составляют €30 в Хорватии, €24 в Черногории, €14 в Болгарии, €10,4 - в Турции. В странах-членах ЕС этот показатель в настоящее время составляет €53. Результаты исследования, проведенного правительством Черногор
25.08.2006 Интернет на Балканах: впереди Хорватия

Согласно данным аналитического исследования Евросоюза, в Юго-Восточной Европе средние ежемесячные расходы одной семьи на доступ к Сети составляют €30 в Хорватии, €24 в Черногории, €14 в Болгарии, €10,4 - в Турции. В странах-членах ЕС этот показатель в настоящее время составляет €53. Результаты исследования, проведенного правительством Черногор
14.08.2006 Хорватия вступает в EUMETSAT

вовать в проводимых организацией тендерах в качестве поставщиков товаров и услуг. Эта мера позволит Хорватии не только выйти на быстро развивающийся рынок метеорологических спутников, средств п
14.08.2006 Хорватия вступает в EUMETSAT

вовать в проводимых организацией тендерах в качестве поставщиков товаров и услуг. Эта мера позволит Хорватии не только выйти на быстро развивающийся рынок метеорологических спутников, средств п
26.10.2004 Хорватские власти не разрешили Tele 2 стать третьим национальным оператором

месяца назад. Tele 2 была единственным претендентом, готовым купить лицензию для вхождения на рынок Хорватии. Глава Государственного Совета по Телекоммуникациям Гашпар Гачина сообщил, что шведс
23.09.2004 В Хорватии борются с монополистом на рынке проводной связи

я Juris Protekta осудила злоупотребления монопольным положением на рынке проводной телефонной связи Хорватии со стороны компании Telekom Hrvatske. Juris Protekta потребовала от правительства и

20.03.2002 Между Хорватией и Словенией открыт GPRS-роуминг

Словенский оператор сотовой связи Mobitel и хорватский оператор Cronet запустили услугу GPRS-роуминга между своими сетями. В сети Cronet абоненты Mobitel могут получить доступ к WAP-ресурсам, интернету, электронной почте, мобильной элект
06.07.2001 В Хорватии начата эксплуатация системы пакетной передачи данных GPRS
03.07.2001 Deutsche Telekom приобрела контрольный пакет акций в хорватском операторе Hrvatski Telekom

Правительство Хорватии объявило о продаже 16%-ного пакета акций государственной компании Hrvatski Telekom (
16.02.2001 В Хорватии в 2001 г. будут выданы лицензия на GSM-cвязь и три лицензии на UMTS-связь

Правительство Хорватии запланировало выдать весной этого года еще одну (третью по счету) лицензию на мобиль
18.09.2000 "Кубань-GSM" открыла роуминг со вторым оператором в Хорватии

Сегодня компания ЗАО "Кубань-GSM" объявила об открытии международного роуминга со вторым оператором мобильной связи в Хорватии - VIP-NET, работающим в стандарте GSM-900.

Публикаций - 287, упоминаний - 318

Хорватия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 14
Apple Inc 13156 13
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 12
Deutsche Telekom 954 10
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 8
Microsoft Corporation 25775 8
Deutsche Telekom - Hrvatski Telekom - Hrvatskie Telecokommunikacije 7 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 6
Vodafone Group 1412 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Google LLC 12690 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
SAP SE 5601 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Novardis - Новардис Консалтинг 68 4
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
9594 4
Fujitsu 2105 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Sony 6739 4
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 3
Emerson 95 3
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 3
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 3
Telekom Srbija - Телеком Србија - Телеком-Сербия 22 3
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 3
Dell EMC 5180 3
Huawei 4677 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 5
Альфа-Банк 1979 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ароса-логистика - Selgros Cash&Carry - Зельгрос - сеть гипермаркетов 20 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
Черна Вода АЭС - Атомная электростанция 5 2
Zastava Group 2 2
eBay Inc 1640 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Visa International 1993 2
Альфа-Групп 745 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 2
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 51 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Coca-Cola Company 261 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 1
Kinnevik Investment AB 21 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 83 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Мосводоканал МГУП 69 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 1
Europcar 7 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 2
EUMETSAT - European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites - Европейская организация спутниковой метеорологии 41 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
ООН ЮНОДК - Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности - UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 12 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам - UN DESA - United Nations Department of Economic and Social Affairs 14 1
Правительство Белгородской области - Губернатор Белгородской области - органы государственной власти 6 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 12
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
WADP - World Association for the Development of Philately - ВАРФ - Всемирная ассоциация по развитию филателии 2 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 49
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 34
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 12
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 7
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Google Android 15244 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Microsoft Windows 16882 9
Apple iPhone 6 4861 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Apple iOS 8583 7
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Rakuten Viber 665 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 5
VK - Mail.ru - Одноклассники - ТамТам - TamTam - ОК сообщения - мессенджер 66 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
FreePik 1841 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - стоп коронавирус 23 3
Apple iPad 4012 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Office 4170 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 40 2
Apple 3D Touch 60 2
C/C++ - Язык программирования 894 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Webstresser DDoS-сервис 4 2
Paragon Penreader 59 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Linux OS 11533 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Intel x86 - архитектура процессора 2151 2
Apple - App Store 3109 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Москалев Евгений 9 3
Путин Владимир 3454 3
Решетин Олег 49 3
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