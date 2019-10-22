Получите все материалы CNews по ключевому слову
Хорватия Республика
СОБЫТИЯ
|22.10.2019
|
Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента
зи и коммуникационных решений для авиации. «Хорватские авиалинии» — это национальный авиаперевозчик Хорватии, участник объединения Star Alliance. В честь своего тридцатилетия компания решила об
|10.03.2017
|
Tele2 расширяет роуминговую сеть
омпании, новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно.В Мозамбике, Тунисе, ОАЭ и Макао абонентам Tele2
|26.04.2011
|
В честь Facebook хотят назвать остров в Хорватии
Мэр хорватского острова Хвар официально предложил назвать один из лежащих рядом небольших островов «Facebook», в честь популярной социальной сети. Перино Бебич (Perino Bebic), мэр Хвара, заявил, чт
|23.06.2008
|
Турецкие хакеры взломали сайт МИДа Хорватии
ко слов благодарности хакеров своим партнерам из Турции и Саудовской Аравии. В завершении сообщения Хорватия была названа «Хорватистаном», сообщает РИА "Новости". Пресс-секретарь министерства М
|14.05.2008
|
ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия
В то же время, в бразильском комитете по стандартизации закончен официальный перевод ODF, что является важным этапом на пути его принятия в качестве национального стандарта. Публикация ODF в качестве хорватского нацстандарта ожидается в течение месяца. Напомним, что в Российской Федерации по инициативе компании «Инфра-Ресурс», поддержанной ALT Linux, инициировано принятие ODF в качестве ГОС
|21.12.2007
|
Русская телеком-мафия выходит за границу
e2, выходит за пределы России. Первой европейской страной, отважившейся принять такой подход, стала Хорватия. Протестировав несколько рекламных концепций, «Tele2 Хорватия» остановилась н
|12.11.2007
|
Америка Хорватии подарит F-16
Как сообщает F-16.net со ссылкой на хорватскую National, США готовы предложить Хорватии подарить (поставить бесплатно) истребители F-16 с баз длительного хранения. Эта акци
|22.06.2007
|
«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии
«Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limited (Тринидад и Тобаго). На данный момент коммерческий роуминг GPRS действует со 151 сетью из 91 страны, предоставляющей услуги в 97 странах.
|30.05.2007
|
Хорватские пчелы находят мины по запаху
В Загребском университете, Хорватия, ученые разработали технику поиска неразорвавшихся фугасов с помощью пчел, сообщает агентство BBC. Профессор Никола Кезик (Nikola Kezic) отмечает, что Хорватия, подобно Боснии-Г
|25.08.2006
|
Интернет на Балканах: впереди Хорватия
Согласно данным аналитического исследования Евросоюза, в Юго-Восточной Европе средние ежемесячные расходы одной семьи на доступ к Сети составляют €30 в Хорватии, €24 в Черногории, €14 в Болгарии, €10,4 - в Турции. В странах-членах ЕС этот показатель в настоящее время составляет €53. Результаты исследования, проведенного правительством Черногор
|25.08.2006
|
Интернет на Балканах: впереди Хорватия
Согласно данным аналитического исследования Евросоюза, в Юго-Восточной Европе средние ежемесячные расходы одной семьи на доступ к Сети составляют €30 в Хорватии, €24 в Черногории, €14 в Болгарии, €10,4 - в Турции. В странах-членах ЕС этот показатель в настоящее время составляет €53. Результаты исследования, проведенного правительством Черногор
|14.08.2006
|
Хорватия вступает в EUMETSAT
вовать в проводимых организацией тендерах в качестве поставщиков товаров и услуг. Эта мера позволит Хорватии не только выйти на быстро развивающийся рынок метеорологических спутников, средств п
|14.08.2006
|
Хорватия вступает в EUMETSAT
вовать в проводимых организацией тендерах в качестве поставщиков товаров и услуг. Эта мера позволит Хорватии не только выйти на быстро развивающийся рынок метеорологических спутников, средств п
|26.10.2004
|
Хорватские власти не разрешили Tele 2 стать третьим национальным оператором
месяца назад. Tele 2 была единственным претендентом, готовым купить лицензию для вхождения на рынок Хорватии. Глава Государственного Совета по Телекоммуникациям Гашпар Гачина сообщил, что шведс
|23.09.2004
|
В Хорватии борются с монополистом на рынке проводной связи
я Juris Protekta осудила злоупотребления монопольным положением на рынке проводной телефонной связи Хорватии со стороны компании Telekom Hrvatske. Juris Protekta потребовала от правительства и
|20.03.2002
|
Между Хорватией и Словенией открыт GPRS-роуминг
Словенский оператор сотовой связи Mobitel и хорватский оператор Cronet запустили услугу GPRS-роуминга между своими сетями. В сети Cronet абоненты Mobitel могут получить доступ к WAP-ресурсам, интернету, электронной почте, мобильной элект
|06.07.2001
|В Хорватии начата эксплуатация системы пакетной передачи данных GPRS
|03.07.2001
|
Deutsche Telekom приобрела контрольный пакет акций в хорватском операторе Hrvatski Telekom
Правительство Хорватии объявило о продаже 16%-ного пакета акций государственной компании Hrvatski Telekom (
|16.02.2001
|
В Хорватии в 2001 г. будут выданы лицензия на GSM-cвязь и три лицензии на UMTS-связь
Правительство Хорватии запланировало выдать весной этого года еще одну (третью по счету) лицензию на мобиль
|18.09.2000
|
"Кубань-GSM" открыла роуминг со вторым оператором в Хорватии
Сегодня компания ЗАО "Кубань-GSM" объявила об открытии международного роуминга со вторым оператором мобильной связи в Хорватии - VIP-NET, работающим в стандарте GSM-900.
Хорватия и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.