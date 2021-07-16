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Хорватия
Республика


16.07.2021 Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции 1
14.04.2021 Konica Minolta помогла Bruker удаленно обслуживать своих клиентов 1
27.10.2020 «Манго Телеком» предложил коллтрекинг компаниям с клиентами за рубежом 1
13.10.2020 Российская платформа для торговли без персонала B-Pay привлекла $2 млн инвестиций 1
07.09.2020 Россия теряет позиции в глобальном индексе инноваций 1
18.05.2020 «Крок» объявила итоги первого квартала 2020 и 2019 года 1
30.04.2020 Tele2 продлил бесплатные мессенджеры для абонентов за рубежом 1
14.04.2020 Neti модернизировала ERP-систему торговой сети Emmezeta 1
06.04.2020 Tele2 продлевает бесплатный доступ к мессенджерам для абонентов за рубежом 1
23.03.2020 Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов 1
14.01.2020 В «Контур.Фокусе» появилась поддержка проверки европейских предприятий 1
23.12.2019 «Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира 1
22.10.2019 Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента 3
26.07.2019 Eset обнаружила новую версию трояна группировки APT15 1
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
03.07.2019 Цифровая трансформация печати позволяет повысить эффективность бизнеса 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
11.02.2019 Разгромив заказной DDoS-сервис, власти решили покарать и его клиентов 1
05.02.2019 Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе 2
11.12.2018 Group-IB: хакеры похитили 40 тысяч учетных записей на госресурсах 30 стран мира 1
20.11.2018 «Мегафон» поднял цены на роуминг из-за девальвации рубля 1
28.09.2018 Европа вкладывает миллиард евро в суперкомпьютеры 1
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1
02.08.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил скоростным Wi-Fi Фестиваль болельщиков FIFA в Москве 1
15.06.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы, Ближнего Востока, Закавказья и Азии 1
13.06.2018 «Мегафон» сообщил о расширении тарифного плана для гостей из других стран 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
27.04.2018 Физически разгромлен крупнейший DDoS-сервис в мире 1
24.04.2018 «Мегафон» «отменил международный роуминг» 1
07.03.2018 Navitel выпустила обновление карт Европы 2
16.02.2018 Smart Engines представит мобильные технологии распознавания на MWC 2018 1
07.02.2018 Tele2 ускоряет международный роуминг 1
28.08.2017 SAP представила «Meet and Code» для продвижения программирования среди детей и молодежи 1
18.08.2017 Navitel представила видеорегистратор R1000 с GPS-модулем. Цена 1
07.04.2017 Navitel представила обновление карт Европы за первый квартал 2017 1
06.04.2017 «Билайн» придумал, как обеспечить безлимитный интернет в роуминге 1
10.03.2017 Tele2 расширяет роуминговую сеть 4
17.01.2017 Россия рухнула на 14 позиций в мировом рейтинге инноваций 1
15.12.2016 К проекту No More Ransom по борьбе с шифровальщиками присоединяется все больше стран и организаций 1
06.12.2016 Власти заставили МТС отменить повышение цен в роуминге 1

Публикаций - 118, упоминаний - 130

Хорватия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Navitel - Навител Навигатор 253 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 4
Microsoft Corporation 11095 4
SAP SE 3215 3
Facebook 3766 3
SEC Consult Services 930 2
Samsung Electronics 5677 2
INPAS - ИНПАС 107 2
SAP CIS - САП СНГ 754 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
СКБ Контур 416 2
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
APT15 - Хакерская группировка 2 1
Neti - Нэти 18 1
Штрих-М 36 1
Novardis - Новардис Консалтинг 41 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
TietoEVRY - Tieto 122 1
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 1
Ooredoo QSC 6 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Чек Онлайн 6 1
Vivacom - Video & Audio Communications 15 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 1
Google LLC 7154 1
МегаФон Федеральный центр исследований и разработок 2 1
Playrix Holding 14 1
Briskly - Брискли 4 1
EuroHPC - Европейское совместное предприятие по развитию высокопроизводительных вычислений 3 1
DE-CIX - Deutscher Commercial Internet Exchange 17 1
Альфа-Проект НТЦ 2 1
AlterKnowledge 4 1
Jumio 12 1
MITEK Systems 7 1
Альфа-Банк 1125 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Visa International 1346 2
Dostavista - Достависта - курьерская компания 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
Croatia Airlines - Национальная авиакомпания Хорватии - Хорватские авиалинии 1 1
Wetherspoons 1 1
Europcar 6 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 43 1
Мосводоканал 44 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 30 1
Uniteller 51 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Emerging Travel Group 3 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
LVL1 - инвестиционная компания 2 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
Аэромар 4 1
Слобода 5 1
Emmezeta - торговая сеть 1 1
flydubai - Авиакомпания 2 1
Bershka 4 1
H&M 12 1
Auchan Holding - Ашан 148 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 1
Аэрофлот 493 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Gett 60 1
Qiwi 783 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании 4 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля 5 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 37 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Пентагон - Министерство обороны США 278 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 544 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
C&C - Command and Control server 61 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 474 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 1
OpenStack 347 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 104 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Big Data - Большие данные 1136 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
2D - 2-Dimensional 297 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
МФУ - Многофункциональное устройство 587 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 5
Rakuten Viber 429 5
WhatsApp Messenger 654 5
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
Webstresser DDoS-сервис 4 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
МегаФон eMotion - Мессенджер 20 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Ломоносов-2 Суперкомпьютер 22 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 977 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
МТС Cashback - MTS Cashback 8 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 32 1
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 1
Купибилет - Kupibilet 13 1
Visa Infinite 8 1
Microsoft Dynamics 365 for Retail 1 1
Яндекс Go 50 1
Briskly B-Pay 5 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Visa Platinum 22 1
МТТ YouMagic 33 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 3 1
Авибус 2 1
Visa Signature 1 1
vDOS - сервис организации заказных DDoS-атак 3 1
Photomath 3 1
TietoEVRY Card Suite 14 1
Konica Minolta AIRe Link 3 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 453 1
YSoft SafeQ 23 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Решетин Олег 38 2
Галушкин Олег 168 2
Фетисов Александр 12 1
Швейцов Алексей 1 1
Ozolins Maris - Озолиньш Марис 31 1
Краснопольский Алексей 12 1
Харитонов Глеб 1 1
Чесноков Никита 1 1
Shpilman Felix - Феликс Шпильман 4 1
Левиев Лев 15 1
Никитин Иван 2 1
Бухман Дмитрий 9 1
Полетаев Максим 2 1
Низник Александр 19 1
Маркин Алексей 4 1
Хромцова Зузана 3 1
Бобровников Борис 86 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Афанасьев Дмитрий 14 1
Макаров Алексей 49 1
Вольфсон Влад 55 1
Калинин Александр 95 1
Румянцев Антон 46 1
Силуанов Антон 52 1
Ларькин Максим 25 1
Петунин Алексей 58 1
Арлазаров Владимир 118 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 70
Франция - Французская Республика 2126 51
Украина 3372 50
Германия - Федеративная Республика 3643 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 45
Европа 3759 36
Казахстан - Республика 2632 30
Беларусь - Белоруссия 2090 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 26
Эстония - Эстонская Республика 416 26
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 17
Италия - Итальянская Республика 1388 16
Австрия - Австрийская Республика 528 15
Чехия - Чешская Республика 497 15
Финляндия - Финляндская Республика 817 15
Швеция - Королевство 754 14
Восточная Европа 1679 14
Румыния 344 14
Латвия - Латвийская Республика 450 13
Литва - Литовская Республика 329 13
Дания - Королевство 371 13
Польша - Республика 829 12
Индия - Республика 2173 12
Испания - Королевство 1255 11
Венгрия 293 11
Бразилия - Федеративная Республика 1127 11
Нидерланды 975 11
Черногория 86 11
Болгария - Республика 306 11
Португалия - Португальская Республика 318 10
Израиль 721 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 10
Турция - Турецкая республика 952 10
Австралия - Австралийский Союз 1126 9
Япония 2788 9
Норвегия - Королевство 429 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 9
Словакия - Словацкая Республика 213 9
POI - points of interest 60 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
Русский язык 983 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ПСН - Патентная система налогообложения 15 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
Wikipedia - Википедия 277 1
NYT - The New York Times 509 1
SAP Community Network 4 1
CNews Analytics 1990 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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