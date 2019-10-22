Хорватия - Республика

Россияне продали технологию распознавания документов «Хорватским авиалиниям», победив мощного местного конкурента зи и коммуникационных решений для авиации. «Хорватские авиалинии» — это национальный авиаперевозчик Хорватии, участник объединения Star Alliance. В честь своего тридцатилетия компания решила об

Tele2 расширяет роуминговую сеть омпании, новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно.В Мозамбике, Тунисе, ОАЭ и Макао абонентам Tele2

В честь Facebook хотят назвать остров в Хорватии Мэр хорватского острова Хвар официально предложил назвать один из лежащих рядом небольших островов «Facebook», в честь популярной социальной сети. Перино Бебич (Perino Bebic), мэр Хвара, заявил, чт

Турецкие хакеры взломали сайт МИДа Хорватии ко слов благодарности хакеров своим партнерам из Турции и Саудовской Аравии. В завершении сообщения Хорватия была названа «Хорватистаном», сообщает РИА "Новости". Пресс-секретарь министерства М

ODF стал нацстандартом ЮАР и Бразилии. На очереди Россия и Хорватия В то же время, в бразильском комитете по стандартизации закончен официальный перевод ODF, что является важным этапом на пути его принятия в качестве национального стандарта. Публикация ODF в качестве хорватского нацстандарта ожидается в течение месяца. Напомним, что в Российской Федерации по инициативе компании «Инфра-Ресурс», поддержанной ALT Linux, инициировано принятие ODF в качестве ГОС

Русская телеком-мафия выходит за границу e2, выходит за пределы России. Первой европейской страной, отважившейся принять такой подход, стала Хорватия. Протестировав несколько рекламных концепций, «Tele2 Хорватия» остановилась н

Америка Хорватии подарит F-16 Как сообщает F-16.net со ссылкой на хорватскую National, США готовы предложить Хорватии подарить (поставить бесплатно) истребители F-16 с баз длительного хранения. Эта акци

«Мегафон Северо-Запад» открыл GPRS-роуминг на Тринидаде и в Хорватии «Мегафон Северо-Запад» открыл двусторонний коммерческий роуминг GPRS с компаниями T-Mobile Croatia Limited Liability Company for Telecommunication Services (Хорватия) и Digicel (Trinidad) Limited (Тринидад и Тобаго). На данный момент коммерческий роуминг GPRS действует со 151 сетью из 91 страны, предоставляющей услуги в 97 странах.

Хорватские пчелы находят мины по запаху В Загребском университете, Хорватия, ученые разработали технику поиска неразорвавшихся фугасов с помощью пчел, сообщает агентство BBC. Профессор Никола Кезик (Nikola Kezic) отмечает, что Хорватия, подобно Боснии-Г

Интернет на Балканах: впереди Хорватия Согласно данным аналитического исследования Евросоюза, в Юго-Восточной Европе средние ежемесячные расходы одной семьи на доступ к Сети составляют €30 в Хорватии, €24 в Черногории, €14 в Болгарии, €10,4 - в Турции. В странах-членах ЕС этот показатель в настоящее время составляет €53. Результаты исследования, проведенного правительством Черногор

Интернет на Балканах: впереди Хорватия Согласно данным аналитического исследования Евросоюза, в Юго-Восточной Европе средние ежемесячные расходы одной семьи на доступ к Сети составляют €30 в Хорватии, €24 в Черногории, €14 в Болгарии, €10,4 - в Турции. В странах-членах ЕС этот показатель в настоящее время составляет €53. Результаты исследования, проведенного правительством Черногор

Хорватия вступает в EUMETSAT вовать в проводимых организацией тендерах в качестве поставщиков товаров и услуг. Эта мера позволит Хорватии не только выйти на быстро развивающийся рынок метеорологических спутников, средств п

Хорватия вступает в EUMETSAT вовать в проводимых организацией тендерах в качестве поставщиков товаров и услуг. Эта мера позволит Хорватии не только выйти на быстро развивающийся рынок метеорологических спутников, средств п

Хорватские власти не разрешили Tele 2 стать третьим национальным оператором месяца назад. Tele 2 была единственным претендентом, готовым купить лицензию для вхождения на рынок Хорватии. Глава Государственного Совета по Телекоммуникациям Гашпар Гачина сообщил, что шведс

В Хорватии борются с монополистом на рынке проводной связи я Juris Protekta осудила злоупотребления монопольным положением на рынке проводной телефонной связи Хорватии со стороны компании Telekom Hrvatske. Juris Protekta потребовала от правительства и

Между Хорватией и Словенией открыт GPRS-роуминг Словенский оператор сотовой связи Mobitel и хорватский оператор Cronet запустили услугу GPRS-роуминга между своими сетями. В сети Cronet абоненты Mobitel могут получить доступ к WAP-ресурсам, интернету, электронной почте, мобильной элект

Deutsche Telekom приобрела контрольный пакет акций в хорватском операторе Hrvatski Telekom Правительство Хорватии объявило о продаже 16%-ного пакета акций государственной компании Hrvatski Telekom (

В Хорватии в 2001 г. будут выданы лицензия на GSM-cвязь и три лицензии на UMTS-связь Правительство Хорватии запланировало выдать весной этого года еще одну (третью по счету) лицензию на мобиль