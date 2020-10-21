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Голомолзин Анатолий


21.10.2020 Власти заставят Tele2 снизить цены на мобильную связь 1
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 4
13.07.2020 Tele2 грозит гигантский штраф за повышение тарифов 1
19.06.2020 В России ИТ-оттепель: Вместо отечественного ПО на смартфоны будут предустанавливать только иконки для его скачивания 1
11.06.2020 Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента 2
11.06.2020 Власти потребовали от Tele2 снизить цены на сотовую связь 1
23.01.2020 Власти назвали параметры предустановки ПО: какое, на какие гаджеты и когда начнется 3
15.10.2019 «Ростелеком» хотят оставить без дармовых частот, которые стоят миллиарды 2
08.05.2019 Минкомсвязи против обязательной предустановки российского ПО. Кто попал в немилость? 1
06.02.2019 Власти запретят в России продажу ПК и смартфонов без отечественных антивирусов, браузеров и мессенджеров 1
28.01.2019 Власти заставляют предустанавливать российские антивирусы, браузеры, мессенджеры на иностранные ПК и смартфоны 2
23.11.2018 МТС, «Мегафон» и Tele2 частично сохранили внутрисетевой роуминг. В каких тарифах осталась наценка при поездках по России? 1
14.08.2018 МТС запустила безлимитный тариф, в котором абоненты сразу нашли лимиты 1
07.08.2018 «Билайн», «Мегафон» и МТС отменяют роуминг 1
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
11.04.2018 Власти накажут Tele2 за дорогой роуминг в Крыму 2
09.04.2018 В России готовят закон о полном удалении предустановленного ПО 1
12.03.2018 Власти обвинили «Билайн» в завышении цен 1
05.03.2018 Власти: МТС вместо отмены роуминга ухудшила его условия 1
24.01.2018 Власти пригрозили МТС санкциями за подъем цен в роуминге 1
29.12.2017 Минкомсвязи: отмена роуминга позволит в 2-3 раза снизить цены для путешествующих абонентов 1
21.12.2017 «Мегафон» резко снижает плату за роуминг 2
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 3
31.10.2017 Цифровая монополия: «Ростелеком» может забрать бюджеты госорганизаций на подключение к интернету 2
31.07.2017 Против МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 возбудили дело из-за цен на роуминг 2
17.07.2017 Власти потребовали от МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2 отменить плату за роуминг в России 1
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1
14.03.2017 «Билайн» придумал, как отменить в России внутрисетевой роуминг. Конкуренты против 3
07.02.2017 ФАС: В 2017 г. в России исчезнет плата за роуминг 1
30.01.2017 На «Мегафон» завели дело из-за цен в роуминге 1
06.12.2016 Власти заставили МТС отменить повышение цен в роуминге 2
06.07.2016 Спор министра связи и главы Роскомнадзора попал в публичное поле 1
01.07.2016 Власти «убили» амбициозный российско-китайский проект мобильной сети в новом стандарте 1
16.04.2013 ФАС предписала «Ростелекому» снизить цены на интернет в регионах Дальнего Востока 1
13.08.2012 Глава Минкомсвязи обещает отменить роуминг внутри России 1
06.06.2012 ФАС России занялась дерегулированем услуг общедоступной электросвязи 2
16.03.2012 Чиновники переругались из-за частот для АФК «Система» 2
14.12.2011 АРОС поддерживает предложения об ограничении количества проверок операторов связи 1

Публикаций - 52, упоминаний - 77

Голомолзин Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 25
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 14
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 13
Apple Inc - Эппл Рус 7729 7
Yandex - Яндекс 4101 5
Google LLC 7168 5
Samsung Electronics 5714 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2767 3
Philips 740 3
VK - Mail.ru Group 2485 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 3
Microsoft Corporation 11143 3
Синтерра - Synterra 569 2
Huawei 2733 2
Таттелеком 106 2
Вайнах Телеком 42 2
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 1
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 1
Астелит 73 1
Миранда-Медиа 20 1
Скай Линк - Skylink 506 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
АйТи 752 1
Тримоб 30 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Основа Телеком 55 1
К-Телеком - Win Mobile 22 1
Интертелеком - Intertelecom 31 1
PEOPLEnet 18 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Антарес 25 1
Энлаин - Энлайн - Nline 13 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
PayPal 441 1
Dr.Web - Доктор Веб 977 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
eBay Inc 532 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Uber Technologies 258 1
Gett 60 1
Яндекс.Такси 271 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
UFG Private Equity 25 1
Иванян и партнеры 3 1
Uber 257 1
Axelcroft 2 1
Deanfirm 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 6
Правительство РФ 2207 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 4
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 2
Президент Российской Федерации 1442 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
ФАС РФ - Экспертный совет по информационным технологиям 4 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 4
Руссофт - Russoft 251 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 633 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2900 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 127 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 2
3G - Стандарт мобильной связи 3748 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 2
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 79 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Apple - App Store 2198 2
ICQ 500 2
МТС SIM-карты 35 1
Google Chrome - браузер 1118 1
Yota LTE-сеть 2 1
МТС Мой Smart 2 1
Яндекс.Телефон 16 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 39 1
Huawei AppGallery 95 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Windows XP 901 1
VK - Mail.ru Одноклассники 860 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Rakuten Viber 429 1
Apple iPad 3263 1
Никифоров Николай 1126 8
Путин Владимир 1828 5
Медведев Дмитрий 1434 4
Артемьев Игорь 66 4
Жаров Александр 165 4
Щеголев Игорь 676 3
Рейман Леонид 414 2
Заева Елена 4 2
Бурков Александр 3 2
Осеевский Михаил 221 2
Новиков Евгений 39 2
Кузьменко Валерия 58 1
Морошкин Александр 106 1
Доценко Алексей 4 1
Цариковский Андрей 21 1
Дорохина Юлия 42 1
Юсуфов Виталий 24 1
Гуськов Антон 10 1
Гусков Антон 5 1
Ройтман Евгений 34 1
Сердюков Анатолий 54 1
Львов Евгений 10 1
Эрнст Константин 11 1
Смирнова Екатерина 8 1
Шойгу Сергей 59 1
Тамодин Николай 45 1
Панков Александр 61 1
Ахметов Ринат 52 1
Костин Андрей 45 1
Усманов Алишер 241 1
Свердлов Денис 163 1
Мишустин Михаил 302 1
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Беларусь - Белоруссия 2096 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 2
Франция - Французская Республика 2139 1
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 6 1
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Казахстан - Республика 2646 1
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Украина 3389 1
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РИА Новости 654 2
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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