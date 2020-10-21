Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Голомолзин Анатолий
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Публикаций - 52, упоминаний - 77
Голомолзин Анатолий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|eBay Inc 532 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Uber Technologies 258 1
|Gett 60 1
|Яндекс.Такси 271 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|UFG Private Equity 25 1
|Иванян и партнеры 3 1
|Uber 257 1
|Axelcroft 2 1
|Deanfirm 2 1
|Никифоров Николай 1126 8
|Путин Владимир 1828 5
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Артемьев Игорь 66 4
|Жаров Александр 165 4
|Щеголев Игорь 676 3
|Рейман Леонид 414 2
|Заева Елена 4 2
|Бурков Александр 3 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Новиков Евгений 39 2
|Кузьменко Валерия 58 1
|Морошкин Александр 106 1
|Доценко Алексей 4 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Гуськов Антон 10 1
|Гусков Антон 5 1
|Ройтман Евгений 34 1
|Сердюков Анатолий 54 1
|Львов Евгений 10 1
|Эрнст Константин 11 1
|Смирнова Екатерина 8 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Тамодин Николай 45 1
|Панков Александр 61 1
|Ахметов Ринат 52 1
|Костин Андрей 45 1
|Усманов Алишер 241 1
|Свердлов Денис 163 1
|Мишустин Михаил 302 1
|CNews Analytics 1991 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767673, в очереди разбора - 671358.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru