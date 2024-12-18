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АйСи Инвест КТК-Телеком Volna Mobile Волна Мобайл



18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 2
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 1
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 2
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 2
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 2
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 3
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 2
02.08.2022 «Волна мобайл» ведет работу с приказами на базе Directum RX 1
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 2
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 3
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 2
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 2
04.04.2022 Мобильная связь, домашний интернет и ТВ: крымчанам стали доступны комплексные тарифы 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 3
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 3
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 4
09.08.2019 Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 3
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму 2
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 1
25.08.2017 Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 2
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 2
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1

Публикаций - 34, упоминаний - 65

АйСи Инвест и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 29
К Телеком - Исеть Телеком 87 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 22
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 22
К-Телеком - Win Mobile 44 22
Ростелеком 9701 19
Миранда-Медиа 59 18
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 27 17
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 16
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 38 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 14
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 14
Киевстар - Kyivstar 539 14
СИНХ - Таттелеком 203 13
МегаФон 8805 12
Укртелеком 241 11
Прогресс ГК - АйТиПрогресс 14 10
Vodafone Group 1370 8
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 8
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Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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