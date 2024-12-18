АйСи Инвест КТК-Телеком Volna Mobile Волна Мобайл
АйСи Инвест и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 14 10
|Кузнецов Павел 37 10
|Иванов Олег 141 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Белик Дмитрий 15 3
|Ротенберг Борис 9 3
|Громов Ростислав 13 3
|Путин Владимир 3171 2
|Ахметов Ринат 55 2
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Зырьянов Сергей 3 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Аксенов Сергей 26 2
|Полонский Дмитрий 15 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Сухов Андрей 6 2
|Клименко Дмитрий 2 2
|Топорищев Павел 3 2
|Щеголев Игорь 698 1
|Жаров Александр 174 1
|Химич Роман 44 1
|Половников Сергей 18 1
|Зинченко Антон 4 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Большаков Артем 3 1
|Шарапова Ольга 3 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Зарицкий Владимир 8 1
|Осипова Александра 18 1
|Лебедева Ирина 26 1
|Шаповалов Денис 2 1
|Зима Иван 21 1
|Дворяненко Вадим 5 1
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 5 1
|Нагорный Дмитрий 2 1
|Развожаев Сергей 2 1
|Стремоусов Кирилл 1 1
|Крючков Олег 7 1
|Данкин Александр 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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