Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2

В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 2

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 2

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 3

Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 2

Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 2

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 3

Россия восстановила интернет на юге Украины 2

У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2

Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 3

Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 2

Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 3

Yota в разы снизила цены в Крыму 2

В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2

Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1