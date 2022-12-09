Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Госкомиссия по радиочастотам намерена выделить частоты для сотовой связи стандартов GSM, UMTS и LTE на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. в ДНР и ЛНР будет только по одному сотовому оператору. В Херсонской и Запорожской будет по три оператора, причем больше всего частот получит «МирТелеком».

ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании рассмотрит вопрос о выделении частот для сотовой связи на новых территориях России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Это следует из проекта решения ГКРЧ, имеющегося в распоряжении CNews.

ДНР и ЛНР объявили независимость от Украины еще в 2014 г. На территории этих республик уже давно работают собственные сотовые операторы: «Республиканский оператор связи» (РОС, торговая марка «Феникс») и «Мобильные коммуникационные системы» (МКС).

На территориях Херсонской и Запорожской областях российские сотовые операторы начали работать весной 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Как в Херсонской и Запорожской областях стали формироваться сотовая связь

В Херсонской и Запорожской областях появилось сразу три сотовых оператора. Это «+7Мобайл», «Миртелеком» и упомянутый РОС из ДНР. «+7Мобайл» связан с крымским сотовым оператором «К-Телеком».

В ДНР и ЛНР останется по одному сотовому оператору, а в Херсонской и Запорожской областях их будет по три

Весной владельцем «К-Телеком», как и другого крымского сотового оператора – «КТК-Телеком», стала компания «АйСи Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову.

«МирТелеком» считается связанным с еще одни крымским телекоммуникационным оператором – «Миранда-Медиа». Исторически «Миранда-Медиа» была создана «Ростелекомом», затем доля «Ростелекома» в компании снизилась до менее чем 20%.

ГКРЧ намерена зафиксировать сложившееся положение вещей, выдав частоты для сотовой связи стандартов GSM, UMTS (относится к третьему поколению сотовой связи, 3G) и LTE (четвертое поколение, 4G) на новых территориях. В ДНР частоты получит РОС, в ЛНР – МКС, в Херсонской и Запорожской областях – «К-Телеком», «МирТелеком» и РОС.

Кто из операторов и сколько получит частот

Для GSM будут выделены частоты в диапазонах 880 – 915 Мгц, 925 – 960 МГц, 1710 – 1785 МГц и 1805 – 1880 МГц. Для UMTS будут выделены частоты в диапазонах 880 – 915 Мгц, 925 – 960 МГц, 1920 – 1980 МГц и 2110 – 2170 МГц. Для LTE будут выделены частоты в диапазонах 703 – 733 МГц, 758 – 788 МГц, 791 – 821 МГц, 832 – 862 МГц, 880 – 915 МГц, 925 – 960 МГц, 1710 – 1785 МГц и 1805 – 1880 МГц, 1920 – 1980, 2110 – 2170 МГц, 2500 – 2570 МГц и 2620 – 2690 МГц.

Как ГКРЧ намерена распределить частоты для сотовой связи в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

GSM UMTS LTE ДНР «Республиканский оператор связи» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665 ЛНР «Мобильные коммуникационные системы» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665 Херсонская область «МирТелеком» 880-895/925-9401710-1735/1805-1830 880-895/925-9401920-1940/2110-2130 703-713/758-768832-842/791-801880-895/925-9401710-1735/1805-18301920-1940/2110-21302500-2520/2620-2640 «К-Телеком» 905-915/950-9601760-1785/1855-1880 905-915/950-9601960-1980/2150-2170 723-733/778-788852-862/811-821905-915/950-9601760-1785/1855-18801960-1980/2150-21702545-2570/2665-2690 «Республиканский оператор связи» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665 Запорожская область «МирТелеком» 880-895/925-9401710-1735/1805-1830 880-895/925-9401920-1940/2110-2130 703-713/758-768832-842/791-801880-895/925-9401710-1735/1805-18301920-1940/2110-21302500-2520/2620-2640 «К-Телеком» 905-915/950-9601760-1785/1855-1880 905-915/950-9601960-1980/2150-2170 723-733/778-788852-862/811-821905-915/950-9601760-1785/1855-18801960-1980/2150-21702545-2570/2665-2690 «Республиканский оператор связи» 895-905/940-9501735-1760/1830-1855 895-905/940-9501940-1960/2130-2150 713-723/768-778842-852/801-811895-905/940-9501735-1760/1830-18551940-1960/2130-21502520-2545/2640-2665

Для GSM на территориях ДНР и ЛНР соответственно РОС и МКС будут выданы по две парные полосы частот шириной 10 МГц каждая в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы частот шириной по 25 МГц в диапазоне 1800 МГц. В Херсонской и Запорожской областях «К-Телеком» и РОС получат по две парные частот шириной по 10 МГц в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы шириной по 25 МГц в диапазоне 1800 МГц. «МирТелеком» на указанных территориях получит по две парные полосы частот шириной по 15 МГц в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы частот шириной по 25 МГц в диапазоне 1800 МГц.

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Для UMTS на территориях ДНР и ЛНР соответственно РОС и МКС получат по две парные полосы частот шириной 10 МГц в диапазоне 900 МГц и аналогичный набор частот в диапазоне 1900 – 2100 МГц. В Херсонской и Запорожской областях «К-Телеком» и РОС получат по две парные полосы частот шириной по 10 МГц каждая в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы частот шириной 20 МГц каждая в диапазоне 1900 – 2100 МГц. «МирТелеком» на указанных территориях получит по две парные полосы шириной 20 МГц каждая в диапазоне 900 МГц и по две парные полосы шириной по 20 МГЦ в диапазоне 1900 – 2100 МГц.

Для LTE на территориях ДНР и ЛНР соответственно РОС и МКС получат по две парные полосы частот шириной 10 МГц каждая в каждом из диапазонов 700 МГЦ, 800 МГц и 900 МГц. В каждом из диапазонов 1800 МГц и 2,5 ГГц указанные операторы получат по две парные полосы частот шириной по 25 МГц каждая. Еще в диапазоне 1900 – 2 100 МГц обоим операторам будет выделено по две парные полосы частот шириной 20 МГц каждая.

В Херсонской и Запорожской областях «К-Телеком» и РОС получат по две парные полосы частот шириной по 10 МГц каждая в каждом из диапазонов 700 МГц, 800 МГц и 900 МГц. В каждом из диапазонов 1900 – 2100 МГц и 2,5 ГГц указанные операторы получат по две парные полосы частот шириной по 20 МГц каждая, в диапазоне 1800 МГц – по две парные полосы частот шириной по 25 МГц каждая.

«МирТелеком» на территориях Запорожской и Херсонской областей получит по две парные полосы частот шириной по 10 МГц каждая в каждом из диапазонов 700 МГц и 800 МГц и по две парные полосы шириной по15 МГц каждая в диапазоне 900 МГц. В каждом из диапазонов 1900 – 2100 МГц и 2,5 ГГц компания получит по две парные полосы шириной по 20 МГц каждая, в диапазоне 1700 МГц – по две парные полосы частот шириной по 25 МГц каждая. Таким образом, на территориях Херсонской и Запорожской областей у «МирТелеком» будет несколько больший набор частот, чем у двух других операторов.

Поиск новых частот

Дополнительно ГКРЧ планирует расширить действие своих решений о выделении частот неопределенному кругу лиц на территорию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Также планируется провести оценку существующего покрытия сетями сотовой связи автомобильных дорог.

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Также ГКРЧ намерена поручить Роскомнадзору провести работы по оценку существующей загрузки радиочастотного спектра на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской обалстях в диапазонах 410 – 470 МГц, 617 – 703 МГц, 748 – 758 МГц, 821 – 832 МГц, 862 – 880 МГц, 1427 – 1710 МГц, 1880 – 1920 МГц, 1980 – 2020 МГц, 2170 – 2200 МГц, 2300 – 2400 МГц, 2483,5 – 2500 МГц, 22570 – 2620 МГц, 3,3 – 4,2 ГГц, 4,4 – 5 ГГц и 5150 – 7125 МГц.

Кроме того, на территориях ЛНР и ДНР предполагается провести оценку загрузки радиочастотного спектра в диапазонах 703 – 713 МГц, 723 – 733 МГц, 758 – 768 МГц, 778 – 788 МГц, 719 – 801 МГц, 811 – 821 МГц, 832 – 842 МГц, 852 – 862 МГц, 880 – 895 МГц, 905 – 915 МГц, 925 – 940 МГц, 950 – 960 МГц, 1710 – 1735 МГц, 1760 – 1785 МГц, 1805 – 1830 МГц, 1855 – 1880 МГц, 1920 – 1940 МГц, 1960 – 1980 МГц, 2110 – 2130 МГц, 2150 – 2170 МГц, 2500 – 2520 МГц, 2545 – 2570 МГц, 2620 - 2640 МГц и 2665 – 2690 МГц.