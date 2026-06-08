МТС переключит в LTE более 90% площадок 3G в 2026 году МТС в июне 2026 г. ускорит мобильный интернет на 15-20% за счет перевода сетей 3G (UMTS) на современный стандарт LTE еще в восьми городах России: Белгороде, Казани, Канске, Кра

В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч сти». Операторы смогли добиться такой динамики благодаря активному переводу ИТ-оборудования из сети 3G По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России

МТС расширила покрытие LTE в Закамье за счет отключения устаревшего стандарта 3G МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, еще в трех закамских городах Татарстана. Благодаря обновлению

МТС улучшит покрытие LTE в Московском регионе за счет отказа от устаревшего стандарта 3G с февраля 2026 г. приступает к постепенному отключению в Москве и области устаревшего стандарта 3G (UMTS) в диапазоне 900 МГц. В 2026 г. компания переведет освободившиеся частоты из этой полосы

МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6% 5,8% в конце 2023 г. По мере сокращения парка 3G телефонов МТС отключает сети устаревшего стандарта UMTS (3G) и переводит высвободившиеся частоты в LTE (4G). Это увеличивает скорости передачи д

МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи МТС продолжает отключать сети связи устаревшего стандарта UMTS (3G) с переводом высвободившихся частот в LTE (4G). В III квартале 2025 г. компания прек

Т2 протестировала работу сети на новых станциях Троицкой линии , подготовил необходимую телеком-инфраструктуру к открытию четырех станций Троицкой ветки Московского метрополитена от «Новаторской» до «ЗИЛ». На платформах связь работает в диапазонах LTE2100/2600 и UMTS2100, в тоннелях – в LTE2100/800 и UMTS2100. Всего для обеспечения сети в перегонах Т2 подключилась к 18 км излучающего кабеля. Проведенный драйв-тест показал скорости свыше 50 Мбит/

Современные сети 5G в России могут построить на частотах древних 3G. Опрос Российские операторы связи могут задействовать частотный диапазон сотовых сетей третьего поколения (3G) для строительства сетей пятого поколения (5G), пишут «Известия». Оператор «Билайн» уже по

МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России МТС продолжает постепенно отключать сети мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводить освободившиеся частоты в стандарт 4G (LTE): в июне-июле 2025 г. компания п

3G уходит в прошлое: «МегаФон» переводит сети предыдущего поколения в LTE-стандарт ители и гости Хабаровского края. Инженеры-связисты выполнили в регионе мероприятия по переводу сети 3G в современный LTE-стандарт. В рамках программы рефарминга работы проведены на базовых стан

В Петропавловске-Камчатском сеть третьего поколения уступила место 4G агодаря рефармингу на сети «МегаФона», который выполнили инженеры в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Специалисты перевели в стандарт LTE частоты, ранее задействованные в сетях 3G, что позволило увеличить емкость существующей сети и расширить покрытие. Отказ от связи третьего поколения в пользу 4G позволяет обеспечить растущие потребности пользователей в высокоскорост

«МегаФон» меняет сети третьего поколения на стандарт LTE оспользоваться 4G можно было в любой точке города. Мы повышаем качество мобильного интернета четвертого поколения, используя имеющиеся ресурсы — частоты, которые ранее были задействованы в сетях 2G и 3G. Это позволяет быстро нарастить скорость передачи данных и обеспечить для жителей Биробиджана возможность комфортно выходить в Интернет», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмит

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают и фиксируется два тренда – перенос базовых станций из малонаселенных территорий в густонаселенные и перераспределение частот, также известное как рефарминг. Последнее – это постепенный перевод частот 3G под использование в сетях LTE по данным Vigo, если в начале 2024 г. доля использования 3G для передачи данных в России была на уровне 1,6%, то к концу 2024 г. она упала до 0,6%. Также

МТС завершила модернизацию сети в Ставрополе МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, в Ставрополе. Теперь в краевом центре стало на треть больше о

«Билайн» в 2025 г. переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах России дении рефармингов — помимо работы над увеличением емкости сети, включая полное переключение спектра 3G на LTE, были проведены рефарминги для улучшения покрытия (Low Band LTE 900). Об этом CNews

«Билайн» отказался от 3G в Москве по перераспределению своих частотных диапазонов из 3G в 4G. Перевод устаревшего частотного ресурса UMTS 900 на современный LTE 900 стал завершающим этапом модернизации сети в столице. Благодар

Тонкая настройка сети МТС расширила покрытие LTE в России, ускорит отключение 3G ое завершение проекта к концу августа позволит компании ускорить отказ от устаревшей технологии 3G (UMTS) и уменьшить использование сетей 2G. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалис

«МегаФон» ускорил Москву с помощью технологии DSS в сетях 3G и LTE «МегаФон» внедрил в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющую технологиям 3G и 4G совместно работать на одних и тех же частотах. С ее помощью удалось ускорить мобильны

МТС начинает отключать старые сети 3G МТС приступает к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводу высвободившихся частот в современный стандарт 4G (LTE), что даст абонентам у

В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян е не в моде Операторы связи стали гораздо активнее избавляться от сотовых сетей третьего поколения (3G), пишет Forbes. Темп задает МТС – один из крупнейших операторов связи с 81-миллионной абон

4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет сетей четвертого поколения перестанут полноценно функционировать, когда операторы деактивируют сети 3G, пишет портал GSM Arena. В очень скором будущем это может случиться, например, в Австралии

МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области регионе МТС реализовала инновационный проект по расширению сети четвертого поколения за счет частот 3G. Результатом стало увеличение емкости сети LTE и рост на 25% средних скоростей мобильного

МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30% МТС завершила к концу 2023 г. перевод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского реги

МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, были переведены под высокоскоростные сети LTE. Таким образом жители областной столицы пол

России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G аз от 3G Также Стратегия предполагает отказ от сетей сотовой связи третьего поколения (3G, стандарт UMTS). Около 70 операторов в 50 странах либо уже завершили использование технологии 3G, либо

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6 и модем позволяет обеспечить интернетом только одно устройство, то роутер – идеальное решение для того, чтобы подключить к глобальной сети сразу несколько гаджетов. Поэтому мы рассмотрим мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер TCL LINKZONE MW63VK с поддержкой LTE Cat. 6.Дизайн Выглядит устройство утилитарно: прямоугольный корпус со скругленными краями крупнее, чем у USB-модемов, однако все еще достато

Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше г. Согласно тексту самой стратегии и пояснительной записки к ней, в ближайшие годы россиян ждут разительные изменения в сфере мобильной связи. Так, не позднее 2031 г. в России будут отключены сотовые сети третьего поколения с целью высвобождения частот под более современные технологии связи. Этот процесс будет идти на протяжении всех оставшихся до дня «икс» лет, то есть с момента принятия с

МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% кого региона модернизацию сети мобильной связи и перевод (рефарминг) оставшихся базовых станций 3G (UMTS 2100) в современный стандарт LTE. Благодаря реализации этого масштабного проекта скорост

Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме егии. Помимо этого, на инвестиционную привлекательность должны повлиять импортозамещение «железа» и отказ от развития устаревших технологий. Например, к 2027 г. предполагается отказаться от стандарта 3G. Отказ от старых технологий сопровождается и задержкой ввода 5G и 6G в стране. Их коммерческое использование должно начаться с 2030 г., следует из стратегии. Предполагается, что 5G будет дос

МТС в два раза увеличивает скорости LTE в Воронеже за счет частот 3G телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, переводятся под высокоскоростные сети LTE. Модернизация сети МТС в 2023 г. будет реализов

МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде сти на 33%. Это стало возможным благодаря переводу ряда частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт мобильной связи LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пе

МТС отказывается от 3G истемы» сообщила о планах по постепенному отказу от сотовые сетей третьего поколения (3G) стандарта UMTS. Об этом говорится в сообщении компании. Это связано с намерением перевести 3G-частоты п

МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G на 28% в результате перевода (рефарминга) частот 2100 МГц, выделенных под предыдущее поколение 3G (UMTS), на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). До конца 2023 г. МТС планирует прове

Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов ых решений, объявляет о старте российских продаж двухдиапазонного роутера Netis N5 с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов. Устройство уже доступно для заказа у официальных реселлеров NETIS SYSTEMS