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3G UMTS Universal Mobile Telecommunications System UMTS Forum IMT-2000 стандарт мобильной связи третьего поколения

СОБЫТИЯ

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08.06.2026 МТС переключит в LTE более 90% площадок 3G в 2026 году

МТС в июне 2026 г. ускорит мобильный интернет на 15-20% за счет перевода сетей 3G (UMTS) на современный стандарт LTE еще в восьми городах России: Белгороде, Казани, Канске, Кра
03.03.2026 В России число новых базовых станций 4G выросло на 16% и достигло 479 тысяч

сти». Операторы смогли добиться такой динамики благодаря активному переводу ИТ-оборудования из сети 3G По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России
20.02.2026 МТС расширила покрытие LTE в Закамье за счет отключения устаревшего стандарта 3G

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, еще в трех закамских городах Татарстана. Благодаря обновлению
30.01.2026 МТС улучшит покрытие LTE в Московском регионе за счет отказа от устаревшего стандарта 3G

с февраля 2026 г. приступает к постепенному отключению в Москве и области устаревшего стандарта 3G (UMTS) в диапазоне 900 МГц. В 2026 г. компания переведет освободившиеся частоты из этой полосы
12.11.2025 МТС ускорит отключение сетей в 2026 г.: доля 3G телефонов упала в России до 1,4%, а пользователей 3G-интернета – до 0,6%   

5,8% в конце 2023 г. По мере сокращения парка 3G телефонов МТС отключает сети устаревшего стандарта UMTS (3G) и переводит высвободившиеся частоты в LTE (4G). Это увеличивает скорости передачи д
09.10.2025 МТС отключила 3G еще в девяти городах, на очереди – Великие Луки, Златоуст, Ярославль и Сочи

МТС продолжает отключать сети связи устаревшего стандарта UMTS (3G) с переводом высвободившихся частот в LTE (4G). В III квартале 2025 г. компания прек
12.09.2025 Т2 протестировала работу сети на новых станциях Троицкой линии

, подготовил необходимую телеком-инфраструктуру к открытию четырех станций Троицкой ветки Московского метрополитена от «Новаторской» до «ЗИЛ». На платформах связь работает в диапазонах LTE2100/2600 и UMTS2100, в тоннелях – в LTE2100/800 и UMTS2100. Всего для обеспечения сети в перегонах Т2 подключилась к 18 км излучающего кабеля. Проведенный драйв-тест показал скорости свыше 50 Мбит/
11.09.2025 Современные сети 5G в России могут построить на частотах древних 3G. Опрос

Российские операторы связи могут задействовать частотный диапазон сотовых сетей третьего поколения (3G) для строительства сетей пятого поколения (5G), пишут «Известия». Оператор «Билайн» уже по
06.06.2025 МТС отключит в июне-июле 2025 г. сети 3G в девяти городах, в 2025 г. – половину площадок 3G в России

МТС продолжает постепенно отключать сети мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводить освободившиеся частоты в стандарт 4G (LTE): в июне-июле 2025 г. компания п
20.05.2025 3G уходит в прошлое: «МегаФон» переводит сети предыдущего поколения в LTE-стандарт

ители и гости Хабаровского края. Инженеры-связисты выполнили в регионе мероприятия по переводу сети 3G в современный LTE-стандарт. В рамках программы рефарминга работы проведены на базовых стан
10.04.2025 В Петропавловске-Камчатском сеть третьего поколения уступила место 4G

агодаря рефармингу на сети «МегаФона», который выполнили инженеры в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Специалисты перевели в стандарт LTE частоты, ранее задействованные в сетях 3G, что позволило увеличить емкость существующей сети и расширить покрытие. Отказ от связи третьего поколения в пользу 4G позволяет обеспечить растущие потребности пользователей в высокоскорост
10.03.2025 «МегаФон» меняет сети третьего поколения на стандарт LTE

оспользоваться 4G можно было в любой точке города. Мы повышаем качество мобильного интернета четвертого поколения, используя имеющиеся ресурсы — частоты, которые ранее были задействованы в сетях 2G и 3G. Это позволяет быстро нарастить скорость передачи данных и обеспечить для жителей Биробиджана возможность комфортно выходить в Интернет», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмит
14.02.2025 В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

и фиксируется два тренда – перенос базовых станций из малонаселенных территорий в густонаселенные и перераспределение частот, также известное как рефарминг. Последнее – это постепенный перевод частот 3G под использование в сетях LTE по данным Vigo, если в начале 2024 г. доля использования 3G для передачи данных в России была на уровне 1,6%, то к концу 2024 г. она упала до 0,6%. Также
16.01.2025 МТС завершила модернизацию сети в Ставрополе

МТС провела рефарминг, или перевод частот 3G на современный стандарт LTE, в Ставрополе. Теперь в краевом центре стало на треть больше о
19.12.2024 «Билайн» в 2025 г. переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах России

дении рефармингов — помимо работы над увеличением емкости сети, включая полное переключение спектра 3G на LTE, были проведены рефарминги для улучшения покрытия (Low Band LTE 900). Об этом CNews
26.08.2024 «Билайн» отказался от 3G в Москве

по перераспределению своих частотных диапазонов из 3G в 4G. Перевод устаревшего частотного ресурса UMTS 900 на современный LTE 900 стал завершающим этапом модернизации сети в столице. Благодар
19.08.2024 Тонкая настройка сети МТС расширила покрытие LTE в России, ускорит отключение 3G

ое завершение проекта к концу августа позволит компании ускорить отказ от устаревшей технологии 3G (UMTS) и уменьшить использование сетей 2G. Об этом CNews сообщили представители МТС. Специалис
25.07.2024 «МегаФон» ускорил Москву с помощью технологии DSS в сетях 3G и LTE

«МегаФон» внедрил в Москве технологию Dynamic Spectrum Sharing (DSS), позволяющую технологиям 3G и 4G совместно работать на одних и тех же частотах. С ее помощью удалось ускорить мобильны
11.06.2024 МТС начинает отключать старые сети 3G

МТС приступает к поэтапному отключению в России сетей мобильной связи устаревшего стандарта 3G (UMTS) и переводу высвободившихся частот в современный стандарт 4G (LTE), что даст абонентам у
11.06.2024 В России началась массовая ликвидация 3G-сетей, которыми еще недавно пользовались миллионы россиян

е не в моде Операторы связи стали гораздо активнее избавляться от сотовых сетей третьего поколения (3G), пишет Forbes. Темп задает МТС – один из крупнейших операторов связи с 81-миллионной абон
16.05.2024 4G-смартфоны массово превратятся в кирпичи по всему миру. Всему виной стремление операторов «убить» 3G. Россию тоже затронет

сетей четвертого поколения перестанут полноценно функционировать, когда операторы деактивируют сети 3G, пишет портал GSM Arena. В очень скором будущем это может случиться, например, в Австралии
27.04.2024 МТС полностью перевела свою сеть в стандарт LTE в пяти крупных городах Калужской области

регионе МТС реализовала инновационный проект по расширению сети четвертого поколения за счет частот 3G. Результатом стало увеличение емкости сети LTE и рост на 25% средних скоростей мобильного

18.01.2024 МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30%

МТС завершила к концу 2023 г. перевод (рефарминг) всех базовых станций 3G диапазона 2100 МГц (UMTS 2100) в стандарт LTE в пределах Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) Московского реги
09.11.2023 МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G

телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, были переведены под высокоскоростные сети LTE. Таким образом жители областной столицы пол
23.10.2023 России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G

аз от 3G Также Стратегия предполагает отказ от сетей сотовой связи третьего поколения (3G, стандарт UMTS). Около 70 операторов в 50 странах либо уже завершили использование технологии 3G, либо

25.08.2023 Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

и модем позволяет обеспечить интернетом только одно устройство, то роутер – идеальное решение для того, чтобы подключить к глобальной сети сразу несколько гаджетов. Поэтому мы рассмотрим мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер TCL LINKZONE MW63VK с поддержкой LTE Cat. 6.Дизайн Выглядит устройство утилитарно: прямоугольный корпус со скругленными краями крупнее, чем у USB-модемов, однако все еще достато
15.08.2023 Сети 6G в России появятся к 2035 г. 3G вымрет гораздо раньше

г. Согласно тексту самой стратегии и пояснительной записки к ней, в ближайшие годы россиян ждут разительные изменения в сфере мобильной связи. Так, не позднее 2031 г. в России будут отключены сотовые сети третьего поколения с целью высвобождения частот под более современные технологии связи. Этот процесс будет идти на протяжении всех оставшихся до дня «икс» лет, то есть с момента принятия с
20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%

кого региона модернизацию сети мобильной связи и перевод (рефарминг) оставшихся базовых станций 3G (UMTS 2100) в современный стандарт LTE. Благодаря реализации этого масштабного проекта скорост
19.05.2023 Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме

егии. Помимо этого, на инвестиционную привлекательность должны повлиять импортозамещение «железа» и отказ от развития устаревших технологий. Например, к 2027 г. предполагается отказаться от стандарта 3G. Отказ от старых технологий сопровождается и задержкой ввода 5G и 6G в стране. Их коммерческое использование должно начаться с 2030 г., следует из стратегии. Предполагается, что 5G будет дос
22.03.2023 МТС в два раза увеличивает скорости LTE в Воронеже за счет частот 3G

телеком-инфраструктуры на новые технологии — частоты, которые изначально предназначались для сетей 3G, переводятся под высокоскоростные сети LTE. Модернизация сети МТС в 2023 г. будет реализов
10.03.2023 МТС на треть ускорила мобильный интернет в Вологде

сти на 33%. Это стало возможным благодаря переводу ряда частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт мобильной связи LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пе
02.03.2023 МТС отказывается от 3G

истемы» сообщила о планах по постепенному отказу от сотовые сетей третьего поколения (3G) стандарта UMTS. Об этом говорится в сообщении компании. Это связано с намерением перевести 3G-частоты п
02.03.2023 МТС ускорила мобильный интернет на 30% в 33 регионах России после перевода в стандарт LTE базовых станций 3G

на 28% в результате перевода (рефарминга) частот 2100 МГц, выделенных под предыдущее поколение 3G (UMTS), на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). До конца 2023 г. МТС планирует прове
09.11.2021 Netis Systems начинает продажи Netis N5 – нового роутера с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов

ых решений, объявляет о старте российских продаж двухдиапазонного роутера Netis N5 с поддержкой USB 3G/4G LTE модемов. Устройство уже доступно для заказа у официальных реселлеров NETIS SYSTEMS

01.11.2021 Adobe запустила новое поколение Creative Cloud на базе Adobe Sensei
19.07.2021 Найден способ сократить расходы телеком-операторов и повысить качество связи при переходе на 5G

ров по всему миру развернули 145 коммерческих сетей 5G , половина из которых была создана компанией Huawei. Количество пользователей 5G во всем мире превысило 260 млн. При этом 28 сетей 2G и 10 сетей 3G уже выведены из эксплуатации. К 2025 г. будет прекращено обслуживание еще 55 подобных сетей. В настоящее время по всему миру насчитывается порядка 780 сетей LTE. Инфраструктура LTE является

18.03.2021 Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах
30.10.2020 Корпорация Kioxia расширит производство 3D флеш-памяти за счет строительства нового комплекса на заводе Yokkaichi
28.10.2020 «Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными
17.09.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» инвестирует около 100 млн рублей в развитие 3D технологий

Публикаций - 7519, упоминаний - 11300

3G и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15416 1494
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9414 1103
МегаФон 10521 1085
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5793 641
Samsung Electronics 10964 601
Apple Inc 13026 575
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3080 471
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3283 408
Huawei 4471 384
Google LLC 12566 324
Ростелеком 10781 322
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 307
Lenovo Motorola 3555 291
Vodafone Group 1409 286
HTC Corporation 1512 262
Microsoft Corporation 25647 258
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 256
Sony 6713 251
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1158 239
Siemens AG - Siemens Group 2656 239
Intel Corporation 12745 235
Qualcomm Technologies 1963 226
LG Electronics 3718 213
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 209
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1416 192
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 188
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 170
Nvidia Corp 3914 168
ASUS - AsusTek Computer Inc 2158 154
Acer Group - Acer Inc 2747 153
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 152
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 145
Lenovo Group 2414 144
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 144
AT&T Inc 1723 132
ZTE Corporation 796 121
Meta Platforms - Facebook 4599 120
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 113
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 104
X Corp - Twitter 2928 104
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 109
Евросеть 1420 77
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 71
Связной ГК 1395 63
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8669 62
Россети Ленэнерго 1698 55
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 51
Carl Zeiss AG 307 48
Альфа-Групп 744 41
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 40
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2878 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3113 34
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 33
РЖД - Российские железные дороги 2054 29
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2372 26
Почта России ПАО 2323 26
SoftBank Group 282 25
Takilant 52 21
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 20
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 498 20
eBay Inc 1637 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 18
Газпром ПАО 1457 18
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 17
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 17
Dixis - Диксис - Dиксис 371 17
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 365 16
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 499 15
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 15
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 44 14
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1672 14
Альфа-Банк 1953 13
EPIC Telecom Invest 211 13
Совкомбанк Совесть 278 13
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 13
Barnes & Noble 171 12
Visa International 1986 12
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1099 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13503 303
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 716 148
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 136
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 92
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 85
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5902 82
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3164 74
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6476 66
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 58
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2310 53
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4915 50
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5551 40
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2821 36
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 31
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 274 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3543 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 27
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 26
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1661 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3382 24
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3252 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3763 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2852 22
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3635 21
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 20
Президент Украины 128 18
Судебная власть - Judicial power 2468 18
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 17
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 16
Петербургский метрополитен ГУП 149 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 16
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1523 15
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 15
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 15
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 773 15
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5428 14
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1144 13
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1511
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 135
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 466 54
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 52
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1505 26
WiMAX Forum 69 18
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 17
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 14
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 11
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 9
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 6
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 60 5
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 4
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 103 4
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 3
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 73 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
Symbian Foundation 38 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 60 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29472 3234
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9916 2377
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13349 1815
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26416 1712
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22623 1690
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9260 1689
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26025 1680
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12965 1059
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27874 1040
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10678 1014
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22287 1011
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60502 983
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7857 969
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17730 956
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13132 896
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63563 881
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9740 879
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26988 829
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4285 808
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5318 794
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6245 794
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1141 789
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10162 771
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10529 759
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6790 663
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2304 621
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6360 616
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8414 605
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10522 600
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9128 584
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14643 567
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15311 560
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 482
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5887 481
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9175 479
Сеть передачи данных - Data transmission network 4000 460
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8636 457
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 448
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 446
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3393 418
Google Android 15099 932
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 716
Apple iPhone - серия смартфонов 7545 471
Microsoft Windows 16732 342
Apple iPad 3979 322
Apple iOS 8505 233
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 232
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 215
Microsoft Windows 2000 8678 197
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 196
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1659 196
Nokia Symbian OS 1407 184
Google Play - Google Store - Google Android Market 3517 180
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 177
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 168
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 167
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 166
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 161
Linux OS 11340 160
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 154
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 153
Apple iPhone 6 4861 150
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 141
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1639 135
Samsung Galaxy 1024 129
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 128
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 123
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 338 119
МТС 3G-сеть 121 115
Apple - App Store 3071 108
Google YouTube - Видеохостинг 2974 107
Nokia Nseries 538 106
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 98
Oracle Java - язык программирования 3429 97
Apple iPhone 4 798 89
Microsoft Windows 7 2006 89
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 708 88
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 424 88
Apple iPhone 5 783 85
Samsung Galaxy Note 701 85
Jobs Steve - Джобс Стив 1029 79
Рейман Леонид 1064 59
Медведев Дмитрий 1664 57
Никифоров Николай 1138 55
Кусков Денис 221 42
Ксенин Алекс 311 41
Путин Владимир 3441 36
Ушацкий Андрей 105 35
Брюквин Юрий 300 35
Солдатенков Сергей 162 32
Каримова Гульнара 95 31
Солонин Виталий 90 30
Каримов Ислам 97 28
Щеголев Игорь 699 28
Орловский Виктор 405 27
Изосимов Александр 192 27
Аветисян Армен 47 24
Меламед Леонид 150 22
Авакян Гаянэ 52 21
Меламед Александр 95 20
Шамолин Михаил 124 20
Рылов Дмитрий 55 19
Морошкин Александр 118 18
Хасьянова Гульнара 155 18
Свердлов Денис 201 18
Поповский Александр 92 17
Усманов Алишер 310 16
Анкилов Константин 118 16
Химич Роман 44 16
Зимин Константин 98 16
Смирнов Дмитрий 107 15
Медведев Владислав 63 15
Соловенчук Александр 150 15
Прянишников Николай 315 15
Левин Дмитрий 47 15
Демидов Михаил 134 15
Парфенов Игорь 52 14
Айбашева Анна 98 14
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 14
Гирев Андрей 77 14
Россия - РФ - Российская федерация 163588 2913
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47083 1067
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54228 992
Европа 24872 857
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18854 595
Япония 13726 559
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19291 539
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13716 430
Германия - Федеративная Республика 13096 391
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8442 362
Южная Корея - Республика 6993 337
Финляндия - Финляндская Республика 3679 300
Швеция - Королевство 3758 295
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14728 276
Украина 7896 263
Азия - Азиатский регион 5871 222
Италия - Итальянская Республика 4481 216
Франция - Французская Республика 8099 216
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3316 169
Китай - Тайвань 4220 165
Солнце - звезда Солнечной системы 5440 165
Индия - Bharat 5815 159
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3119 158
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2810 157
Беларусь - Белоруссия 6222 154
Испания - Королевство 3812 152
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2795 150
Россия - СФО - Новосибирск 4819 147
Нидерланды 3706 143
Канада 5040 141
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3298 129
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 122
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2214 118
Казахстан - Республика 5971 117
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1752 114
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1635 114
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1890 113
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 113
Узбекистан - Республика 1966 109
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3393 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56770 763
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10758 586
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21240 545
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26869 495
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6934 440
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6038 435
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52732 431
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17923 400
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2773 398
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 280
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33148 274
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5441 251
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7332 238
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5573 212
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11615 174
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6622 171
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15754 167
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6538 156
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5941 150
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7995 149
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3092 137
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4768 133
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5402 129
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12113 128
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 775 124
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7642 124
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11118 114
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 113
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8123 113
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5666 110
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2622 108
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3096 108
Ergonomics - Эргономика 1734 104
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3041 102
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10105 101
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5484 101
Английский язык 6978 100
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6081 98
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8723 97
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6617 94
CNews - ZOOM.CNews 1864 185
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11522 159
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 120
Total Telecom 613 66
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 59
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Коммерсантъ - Издательский дом 2321 22
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 20
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NYT - The New York Times 1097 10
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IDC - International Data Corporation 4965 85
Gartner - Гартнер 3647 51
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 49
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 34
Рустелеком ТК 305 33
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In-Stat 115 18
ABI Research 236 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3881 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 12
Juniper Research 131 12
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 11
Gartner - Dataquest 353 10
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Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 10
Forrester Research 832 10
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 138 8
Frost & Sullivan 207 8
SmartMarketing 74 8
In-Stat/MDR 74 8
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
Analysys Mason - Mason Communications 27 5
GSMA Intelligence 11 5
Synergy Research Group 47 5
Informa - Ovum - Omdia 150 5
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 4
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 4
Dell'Oro Group 66 4
NPD DisplaySearch 285 4
Strand Consult 9 4
IDC Russia - IDC Россия 183 3
Harris Interactive 81 3
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 3
comScore 379 3
Current Analysis 24 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 33
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 20
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 15
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 439 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 8
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 174 8
СФУ - Сибирский федеральный университет 95 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1711 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1410 7
РАН - Российская академия наук 2086 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 274 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 595 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 136 4
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 276 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 100 4
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 115 4
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1179 4
ТувГУ - Тувинский государственный университет 4 3
ХГУ - Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова 8 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 297 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 290 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 264 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 3
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 178 3
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 176 3
КГПУ им. В. П. Астафьева - Красноярский Государственный Педагогический университет им. В. П. Астафьева 6 3
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 15 3
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 40 3
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 62 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 638 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 341 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 477 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 119 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 285 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 60 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 150
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 147
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 55
CeBIT 614 50
Связь-Экспокомм 260 38
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 36
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 34
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 25
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2638 22
День молодёжи - 27 июня 1059 21
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2175 14
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 227 13
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 178 12
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 628 12
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 11
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 155 10
ИнфоКом 122 10
КЭФ - Красноярский экономический форум 26 9
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 6
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 6
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 6
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 6
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 6
Международный женский день - 8 марта 414 5
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 5
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 4
Байкальский экономический форум 13 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 214 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 93 3
CSTB Telecom & Media 58 3
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 3
Red Dot Design Award 57 3
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Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
Intel Developer Forum - IDF 277 3
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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