Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187752
ИКТ 14523
Организации 11264
Ведомства 1495
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26538
Персоны 81200
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

ЛНР Луганская Народная Республика

ЛНР - Луганская Народная Республика

СОБЫТИЯ


23.09.2025 Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год

четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося

26.06.2025 «СберМобайл» расширил покрытие в Луганской Народной Республике

«СберМобайл» запустил в ЛНР полноценный функционал сотовой связи. Подключение к оператору в этом регионе доступно с 3
14.03.2025 Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР

Создание технопарка На базе промышленных предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) может быть создан технопарк в области радиоэлектроники, об этом CNews сообщили в Министе
24.01.2025 На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда

ики «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мест. «В
19.11.2024 Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале

тории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для соответствующих запретов и ограничений

04.10.2024 На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов

сонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утвержденного Правительством и внесенного

13.09.2024 Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК

АРМ для новых территорий Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком». В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) у
14.08.2024 На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов

о запланированных ИКТ-расходах новых регионов Российской Федерации. Бюджетами новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2024 г. запланированы расходы на ИКТ в общей сложн
31.01.2024 Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России

авода «Октава» госкорпорации «Ростех». Первая партия оборудования уже поступила в учебные заведения Луганской и Донецкой народных республик. Об этом CNews сообщили представители ООО «Октава Диз
18.01.2024 4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

ws. Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом протоколе комиссии, опубликованном на сай
11.01.2024 «Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области

Поставки ПК на новые территории Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса». Поставку устройств осуществлял «Рос
30.10.2023 Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР

ориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews рассказал собеседник, близкий к комисс
04.09.2023 Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам

ых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Минцифры заключило с «Ростелекомом» госконтракт на с
13.07.2023 Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан

2024 г. внедрение систем хранения трафика (СХД) для операторов связи Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в министерстве рассказали «Коммерсанту». Такой тип СХД необходим операторам для
21.04.2023 В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем

ссии без YouTube В новых российских регионах, вошедших в состав страны в конце сентября 2022 г., жители столкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней. В ДНР доступ к YouTube осложняется периодически, а в ЛНР проблемы носят системный характер, сообщил изданию гендиректор консалтинговой к
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года

ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на св
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за

вой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении

10.02.2023 В России появится единый сотовый оператор

р сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили. Вице-премьер подчеркнул, что настоящее в
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на св
27.05.2022 Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР

, а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским спецслуж
23.05.2022 На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи

Связь ДНР и ЛНР Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) б
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации

и «Лугакома» Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации. Об этом говорится в сообщении Минцифры
14.03.2022 Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках

Преференции ЛНР и ДНР Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и

02.05.2019 Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж

инского сотового оператора Vodafone, показывал киевское время, которое опаздывает на час. Как ДНР и ЛНР создавали собственное телекоммуникационное пространство ДНР и другое молодое государство,
22.02.2019 ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией

Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой

09.01.2019 ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию

ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Непризнанная Донецкая народная республика (ДН
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС

У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Украин
02.03.2017 Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР

двух непризнанных государств – Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) – приняли решение о национализации работающих в этих республиках украинских предприятий.
18.05.2016 «Украинские хакеры» атаковали ДНР и ЛНР

днее обращение командира бригады «Призрак» Мозгового Алексея Борисовича к солдатам и офицерам ДНР и ЛНР». Типы вложений были различными — от исполняемых файлов до экранных заставок. В некоторых
02.07.2015 Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России

ых государства: Донецкая народная республика со столицей в Донецке и Луганская народная республика (ЛНР) со столицей в Луганске.Российские власти продолжают считать их частью Украины, хотя и ок
16.01.2015 Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» свыше 1 млрд операций

Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» больше


Публикаций - 181, упоминаний - 286

ЛНР и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10323 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14288 25
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9202 23
Миранда-Медиа 71 17
Киевстар - Kyivstar 557 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3124 15
МегаФон 9935 15
Apple Inc 12645 15
Укртелеком 242 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4541 14
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 173 13
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 13
Лугаком - Lugacom 12 12
Microsoft Corporation 25251 12
Meta Platforms - Facebook 4535 11
К Телеком - Исеть Телеком 90 10
Тримоб 34 10
Yandex - Яндекс 8463 10
Vodafone Group 1394 10
X Corp - Twitter 2908 10
Астелит 135 9
Миранда-Медиа - МирТелеКом 50 9
VK - Mail.ru Group 3534 9
Intel Corporation 12545 9
Oracle Corporation 6873 9
Миранда-Медиа - Крымтелеком 56 8
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 124 8
Huawei 4225 8
Autodesk 622 8
Telegram Group 2584 8
Samsung Electronics 10634 8
Google LLC 12275 7
SAP SE 5436 7
Cisco Systems 5224 7
AMD - Advanced Micro Devices 4472 7
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 36 6
К-Телеком - Win Mobile 46 6
Комтел 17 6
Углетелеком ГПС ГУП ДНР 8 6
IBM - International Business Machines Corp 9551 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8201 21
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1484 7
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 6
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 31 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1657 5
EPIC Telecom Invest 208 5
СТГ - Стройтрансгаз 19 5
Газпром ПАО 1418 5
ПСБ - Промсвязьбанк 903 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 4
СтройГазМонтаж 13 4
Авиа Групп 8 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 13 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 4
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 4
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 4
Visa International 1974 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1378 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 3
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 3
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 3
РЖД - Российские железные дороги 2006 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 2
Совкомбанк ПАО 286 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 22
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2931 21
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 21
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5249 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 13
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3124 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 9
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3462 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 7
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 6
Президент Украины 126 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3371 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 5
ДНР - Почта Донбасса 9 5
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 140 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2170 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 4
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 4
СБУ - Служба безопасности Украины 96 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 4
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 4
Судебная власть - Judicial power 2412 4
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 393 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 3
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 3
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 15
Единая Россия - Политическая партия 316 2
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 386 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 30 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
АЮР - Ассоциация юристов России 50 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 71 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73399 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 45
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23233 37
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 31
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 25
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5160 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9353 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 19
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 18
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 18
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 15
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 14
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 14
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2476 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18272 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16701 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 11
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1725 11
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12343 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 10
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 605 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 9
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1439 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 8
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 8
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5848 18
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 12
FreePik 1453 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 9
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 8
Linux OS 10929 8
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 6
Pixabay 193 6
Microsoft Windows 16349 6
Google YouTube - Видеохостинг 2895 6
Минцифры РФ - Госключ 186 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 527 5
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 4
Rakuten Viber 650 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1907 4
Google Android 14714 4
Microsoft Office 3962 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3434 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7378 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 3
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 218 3
Apple iOS 8261 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2362 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 3
Новые облачные технологии - МойОфис 898 3
Apple Pay 505 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 843 3
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1123 2
НКТ - Р7-Офис 479 2
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 545 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 2
Путин Владимир 3354 25
Шадаев Максут 1150 12
Ахметов Ринат 56 11
Яценко Виктор 22 9
Янукович Виктор 57 9
Чернышенко Дмитрий 575 7
Волков Сергей 103 7
Федоров Михаил 27 6
Мантуров Денис 120 5
Жижикин Игорь 32 5
Кириенко Владимир 143 4
Кузнецов Павел 39 4
Порошенко Петр 27 4
Кириенко Сергей 149 4
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 4
Шпак Василий 263 3
Фирташ Дмитрий 9 3
Рыжов Алексей 19 3
Горбуненко Денис 5 3
Тимченко Геннадий 10 3
Зима Иван 22 3
Дуров Павел 309 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Лукашенко Александр 102 2
Рудниченко Андрей 2 2
Комлев Николай 112 2
Азаров Николай 15 2
Галушко Дмитрий 23 2
Фетисов Олег 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Морозова Анастасия 36 2
Золотарев Андрей 18 2
Химич Роман 44 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Бастрыкин Александр 25 2
Кобзев Игорь 11 2
Дзекон Георгий 16 2
Куртяник Надежда 375 2
Райкова Наталья 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 157183 157
ДНР - Донецкая Народная Республика 207 155
Украина - Запорожская область 119 77
Украина 7798 75
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 60
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 42
Россия - ЮФО - Севастополь 582 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18248 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 1673 14
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 13
Донбасс 62 13
Европа 24649 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 13
Беларусь - Белоруссия 6039 13
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 351 12
Россия - СКФО - Дагестан Республика 685 12
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 361 11
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 342 11
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 545 10
Украина - Киев 1141 10
Нидерланды 3635 9
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 662 9
Россия - ДФО - Бурятия Республика 676 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 9
Южная Корея - Республика 6866 9
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1248 8
ДНР - Донецк - Донецкий регион 168 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 8
Турция - Турецкая республика 2494 7
Азия - Азиатский регион 5753 7
Россия - УФО - Свердловская область 1751 7
ЛНР - Луганск 34 6
Германия - Федеративная Республика 12945 6
Китай - Тайвань 4138 6
Казахстан - Республика 5805 6
Россия - ЦФО - Курская область 699 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 88
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 48
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 41
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 26
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 601 22
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 20
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 16
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 15
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 15
Паспорт - Паспортные данные 2737 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 13
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 13
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 11
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 11
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 8
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 8
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 18
Ведомости 1246 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 6
Bloomberg 1420 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1142 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 3
FT - Financial Times 1259 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6021 3
TAdviser - Центр выбора технологий 427 3
Wikipedia - Википедия 586 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 2
Известия ИД 708 2
ВГТРК РТР-Планета 10 2
РИА Новости 985 2
Forbes - Форбс 914 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
PC Magazine - PCMag 93 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
SamMobile 56 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Российская газета 276 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
Deutsche Welle - Телеканал 47 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
Лига.нет 12 1
Euronews - телеканал 52 1
Times 648 1
RTVi - Russian Television International 15 1
Интерфакс Украина 12 1
ТВ-Новости АНО 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 7
Juniper Research 551 6
IDC - International Data Corporation 4943 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
CNews Мишень 173 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
Gartner - Гартнер 3613 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 70 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1267 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 2
РАН - Российская академия наук 2016 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 40 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
ТГУ - Томский государственный университет 211 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 53 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 155 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 108 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
Pearson VUE 55 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1092 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Google Summer of Code 10 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Международный женский день - 8 марта 372 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
Битва роботов 13 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408744, в очереди разбора - 731362.
Создано именных указателей - 187752.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще