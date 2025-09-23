ЛНР - Луганская Народная Республика

Получите все материалы CNews по ключевому слову
СОБЫТИЯ
|23.09.2025
|
Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год
четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося
|26.06.2025
|
«СберМобайл» расширил покрытие в Луганской Народной Республике
«СберМобайл» запустил в ЛНР полноценный функционал сотовой связи. Подключение к оператору в этом регионе доступно с 3
|14.03.2025
|
Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР
Создание технопарка На базе промышленных предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) может быть создан технопарк в области радиоэлектроники, об этом CNews сообщили в Министе
|24.01.2025
|
На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда
ики «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мест. «В
|19.11.2024
|
Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале
тории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для соответствующих запретов и ограничений
|04.10.2024
|
На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов
сонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утвержденного Правительством и внесенного
|13.09.2024
|
Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК
АРМ для новых территорий Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком». В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) у
|14.08.2024
|
На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов
о запланированных ИКТ-расходах новых регионов Российской Федерации. Бюджетами новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2024 г. запланированы расходы на ИКТ в общей сложн
|31.01.2024
|
Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России
авода «Октава» госкорпорации «Ростех». Первая партия оборудования уже поступила в учебные заведения Луганской и Донецкой народных республик. Об этом CNews сообщили представители ООО «Октава Диз
|18.01.2024
|
4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
ws. Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом протоколе комиссии, опубликованном на сай
|11.01.2024
|
«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области
Поставки ПК на новые территории Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса». Поставку устройств осуществлял «Рос
|30.10.2023
|
Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР
ориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews рассказал собеседник, близкий к комисс
|04.09.2023
|
Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам
ых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Минцифры заключило с «Ростелекомом» госконтракт на с
|13.07.2023
|
Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан
2024 г. внедрение систем хранения трафика (СХД) для операторов связи Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в министерстве рассказали «Коммерсанту». Такой тип СХД необходим операторам для
|21.04.2023
|
В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем
ссии без YouTube В новых российских регионах, вошедших в состав страны в конце сентября 2022 г., жители столкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней. В ДНР доступ к YouTube осложняется периодически, а в ЛНР проблемы носят системный характер, сообщил изданию гендиректор консалтинговой к
|14.04.2023
|
Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года
ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на св
|24.02.2023
|
На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за
вой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении
|10.02.2023
|
В России появится единый сотовый оператор
р сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили. Вице-премьер подчеркнул, что настоящее в
|13.12.2022
|
У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»
|09.12.2022
|
Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на св
|27.05.2022
|
Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР
, а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским спецслуж
|23.05.2022
|
На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи
Связь ДНР и ЛНР Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) б
|07.05.2022
|
Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации
и «Лугакома» Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации. Об этом говорится в сообщении Минцифры
|14.03.2022
|
Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках
Преференции ЛНР и ДНР Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и
|02.05.2019
|
Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж
инского сотового оператора Vodafone, показывал киевское время, которое опаздывает на час. Как ДНР и ЛНР создавали собственное телекоммуникационное пространство ДНР и другое молодое государство,
|22.02.2019
|
ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией
Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой
|09.01.2019
|
ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию
ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Непризнанная Донецкая народная республика (ДН
|16.01.2018
|
Жители ДНР и ЛНР остались без МТС
У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Украин
|02.03.2017
|
Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР
двух непризнанных государств – Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) – приняли решение о национализации работающих в этих республиках украинских предприятий.
|18.05.2016
|
«Украинские хакеры» атаковали ДНР и ЛНР
днее обращение командира бригады «Призрак» Мозгового Алексея Борисовича к солдатам и офицерам ДНР и ЛНР». Типы вложений были различными — от исполняемых файлов до экранных заставок. В некоторых
|02.07.2015
|
Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России
ых государства: Донецкая народная республика со столицей в Донецке и Луганская народная республика (ЛНР) со столицей в Луганске.Российские власти продолжают считать их частью Украины, хотя и ок
|16.01.2015
|
Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» свыше 1 млрд операций
Жители Донецкой и Луганской областей ежемесячно проводят через терминалы самообслуживания «ПриватБанка» больше
