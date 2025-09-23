ЛНР - Луганская Народная Республика

Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год четырех «новых» регионов России: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Это следует из проекта решения комиссии, имеющегося

«СберМобайл» расширил покрытие в Луганской Народной Республике «СберМобайл» запустил в ЛНР полноценный функционал сотовой связи. Подключение к оператору в этом регионе доступно с 3

Технопарк в сфере радиоэлектроники планируют построить в ЛНР Создание технопарка На базе промышленных предприятий Луганской Народной Республики (ЛНР) может быть создан технопарк в области радиоэлектроники, об этом CNews сообщили в Министе

На ПК для чиновников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей потратят 3,4 миллиарда ики «Гравитон» Сергей Гендрих указал стоимость одного АРМ (ПК, монитор, периферия) в диапазоне от 70 тыс. до 100 тыс. руб. freepik АРМ может стоить от 30 до 100 тыс. руб. Количество чиновников в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях не сообщается, пишет издание. При средней цене около 77 тыс. руб. за указанные средства можно обеспечить более 40 тыс. автоматизированных рабочих мест. «В

Майнинг криптовалют запретят в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, на Северном Кавказе и на Байкале тории новых российских регионов: Донецкая Народная Республика (ДНР), Луганская Народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области. Основания для соответствующих запретов и ограничений

На цифровизацию госуслуг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей выделено почти 5 миллиардов сонской и Запорожской областей, Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Это следует из проекта федерального бюджета, утвержденного Правительством и внесенного

Для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей закупят 40 тыс. ПК АРМ для новых территорий Более 39,5 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) на общую сумму 3,04 млрд руб. поставят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Аукцион на «Росэлторге» обнаружили «Ведомости», его проводил в июле 2024 г. «Ростелеком». В описании частей АРМ в каталоге товаров, работ и услуг (КТРУ) у

На цифровизацию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в 2024 г. запланировано 710 миллионов о запланированных ИКТ-расходах новых регионов Российской Федерации. Бюджетами новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в 2024 г. запланированы расходы на ИКТ в общей сложн

Микрофоны «Октава» поступили в учебные заведения новых регионов России авода «Октава» госкорпорации «Ростех». Первая партия оборудования уже поступила в учебные заведения Луганской и Донецкой народных республик. Об этом CNews сообщили представители ООО «Октава Диз

4G-сети в редком диапазоне построят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях ws. Речь идет о выделении частот Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. В итоговом протоколе комиссии, опубликованном на сай

«Аквариус» поставил 35 тысяч ПК в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области Поставки ПК на новые территории Как стало известно CNews, в конце 2023 г. «Аквариус» произвел 35 тыс. персональных компьютеров, которые были поставлены в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом CNews сообщили два собеседника среди производителей электроники, а также подтвердил представитель «Аквариуса». Поставку устройств осуществлял «Рос

Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР ориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews рассказал собеседник, близкий к комисс

Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам ых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях. Минцифры заключило с «Ростелекомом» госконтракт на с

Операторы ЛНР получат от властей отсрочку на хранение всех звонков и сообщений граждан 2024 г. внедрение систем хранения трафика (СХД) для операторов связи Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в министерстве рассказали «Коммерсанту». Такой тип СХД необходим операторам для

В России местами отключило YouTube. Но власти ни при чем ссии без YouTube В новых российских регионах, вошедших в состав страны в конце сентября 2022 г., жители столкнулись с очень нестабильной работой YouTube. Как пишут «Ведомости», проблемы наблюдаются в ЛНР и ДНР и длятся на протяжении нескольких дней. В ДНР доступ к YouTube осложняется периодически, а в ЛНР проблемы носят системный характер, сообщил изданию гендиректор консалтинговой к

Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года ГКРЧ рассмотрит вопрос о частотах для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на св

На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за вой ситуацией на присоединенных к России территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В письме на имя министра промышленности Дениса Мантурова (копия имеется в распоряжении

В России появится единый сотовый оператор р сотовой связи, пишет «РИА Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Сеть нового оператора будет построена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР. По словам Дмитрия Чернышенко, поручение создать нового единого оператора передано российскому Минцифры. В министерстве на запрос CNews не ответили. Вице-премьер подчеркнул, что настоящее в

У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Роуминг в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»

Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ГКРЧ распределит частоты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на св

Суперопасных «русских хакеров» из группы REvil могут освободить за финансовую помощь ДНР и ЛНР , а изъятые у них средства они добровольно передали бы в качестве гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР. При этом и уникальный опыт бывших обвиняемых наверняка пригодился бы российским спецслуж

На территории ДНР и ЛНР начинается импортозамещение ПО и разработка единых стандартов связи Связь ДНР и ЛНР Для освобожденных территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) б

Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации и «Лугакома» Сотовые операторы Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) перешли на работу в российскую систему нумерации. Об этом говорится в сообщении Минцифры

Электронике из ЛНР и ДНР дали преимущество на российских госзакупках Преференции ЛНР и ДНР Министерство финансов (Минфин) подготовило приказ, согласно которому электронике и

Как ДНР построила себе «российский 4G», и почему ЛНР держится за украинский CDMA. Репортаж инского сотового оператора Vodafone, показывал киевское время, которое опаздывает на час. Как ДНР и ЛНР создавали собственное телекоммуникационное пространство ДНР и другое молодое государство,

ДНР и ЛНР наладили прямое телефонное сообщение с Россией Из России стало возможным напрямую звонить в ЛНР и ДНР Из России теперь можно напрямую звонить на телефонные номера непризнанных Донецкой

ДНР и ЛНР полностью переключили магистральный трафик на Россию ДНР и ЛНР перешли на магистральный интернет из России Непризнанная Донецкая народная республика (ДН

Жители ДНР и ЛНР остались без МТС У МТС поврежден кабель между МТС и ДНР/ЛНР Украинская «дочка» МТС компания «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, бывшая «МТС-Украин

Украина вывела из строя оборудование Huawei и Juniper в ДНР и ЛНР двух непризнанных государств – Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР) – приняли решение о национализации работающих в этих республиках украинских предприятий.

«Украинские хакеры» атаковали ДНР и ЛНР днее обращение командира бригады «Призрак» Мозгового Алексея Борисовича к солдатам и офицерам ДНР и ЛНР». Типы вложений были различными — от исполняемых файлов до экранных заставок. В некоторых

Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России ых государства: Донецкая народная республика со столицей в Донецке и Луганская народная республика (ЛНР) со столицей в Луганске.Российские власти продолжают считать их частью Украины, хотя и ок