«СберМобайл» расширил покрытие в Луганской Народной Республике

«СберМобайл» запустил в ЛНР полноценный функционал сотовой связи. Подключение к оператору в этом регионе доступно с 30 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

Стать абонентом первого виртуального оператора в Луганской Народной Республике можно несколькими способами: оформить физическую сим-карту в одном из филиалов Сбербанка; оформить доставку физической сим-карты курьером; оформить eSIM онлайн на сайте «СберМобайла» или в мобильном приложении Сбербанка при предоставлении паспортных данных и их подтверждении через «Госключ».

На сегодняшний день в Луганской Народной Республике функционирует 11 полноформатных офисов, в которых можно подключиться к «СберМобайлу».

Абоненты имеют возможность перейти в сеть «СберМобайл» от другого оператора с сохранением номера. Для этого также необходимо оставить заявку на сайте «СберМобайла» или в отделении Сберабанка. За перенос номера «СберМобайл» удваивает новым пользователям количество гигабайт мобильного интернета из тарифа ежемесячно.

Услуги связи в данных регионах «СберМобайл» предоставляет на сети партнерской инфраструктуры оператора «Миранда». Меморандум о сотрудничестве сторон был подписан осенью 2024 г.

При подключении к «СберМобайлу» пользователи смогут в полной мере пользоваться всеми опциями оператора и дополнительными сервисами экосистемы Сберабанка. Абоненты также могут воспользоваться бесплатным сервисом защиты от мошенников «Хранитель». Услуга включает страхование средств на картах и счетах Сберабанка: в случае, если телефонным мошенникам удастся получить к ним доступ, деньги будут возвращены владельцу.

«Расширение географии «СберМобайла» по всей России — это наша важнейшая цель на ближайшее время. Запуск в Луганской Народной Республике — важный шаг к этому. На очереди также запуск в Донецкой Народной Республике, Херсонской и Запорожской областях. «СберМобайл» — это не только качественная и доступная связь, это еще и первый шаг для входа в экосистему «Сбера». Такое взаимодействие значительно упрощает взаимодействие клиента с экосистемой», — сказал генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

«Сейчас мы расширяем наше сотрудничество на Луганскую Народную Республику. Мобильная сеть, которую «Миранда» запустила в эксплуатацию в 2024 г. в Крыму и на новых территориях, отвечает самым современным стандартам и позволяет нам обеспечивать высокий уровень клиентского сервиса. Сейчас с нами уже более миллиона абонентов; стабильную мобильную связь для них обеспечивают 1014 базовых станций «Миранды» в ЛНР, 3033 в ДНР, 1512 в Запорожской области и 916 в Херсонской области. В Крыму и Севастополе – 2506 и 605 соответственно», — отметил генеральный директор ГК «Миранда-медиа» Игорь Жижикин.

Ранее «СберМобайл» стал первым из федеральных мобильных операторов, полноценно функционирующим на полуострове Крым и в Севастополе.