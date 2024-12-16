Сбер СберМобайл Сбербанк-Телеком MVNO-оператор сотовой связи
СберМобайл — провайдер цифровых и телекоммуникационных решений от Сбера для человека, бизнеса и государства. Основные направления деятельности: услуги мобильной связи с возможностью бесплатного общения, цифровые и коммуникационные платформы, отраслевые платформенные решения в области индустриального интернета вещей.
|16.12.2024
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«СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму
у за услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители ООО «Сбербанк-Телеком». Во время поездок в Крым абоненты остаются на связи на тех же условиях
|14.11.2024
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«СберМобайл» стал виртуальным федеральным оператором – теперь он доступен в 84 регионах России
«СберМобайл» начал предоставлять услуги еще в шести регионах России: Республике Калмыкии, Астраханской области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и Чукотском АО, исп
|06.11.2024
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«СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК
«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, завершил первый проект
|30.10.2024
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Решение TrafficSoft обеспечит IP адресами новых абонентов «СберМобайла»
Российский производитель сетевых решений TrafficSoft и виртуальный оператор «СберМобайл» завершили проект по внедрению CGNAT-решения в инфраструктуру оператора. Решение T
|17.10.2024
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Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект
«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальн
|19.09.2024
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«СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ будут разрабатывать образовательные программы
Виртуальный оператор связи «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнё
|12.09.2024
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В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения
В «СберМобайле» выяснили, как дети и взрослые пользуются услугами связи и какие смартфоны предпочитают. Оказалось, что в топе предпочтений, независимо от возраста, находятся Xiaomi и Samsung. В тр
|11.09.2024
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«СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана
Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России. Жителей Башкортостана подключат к новому провайдеру цифров
|23.08.2024
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«СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа
Виртуальный оператор связи «СберМобайл» расширил зону охвата сети на Северном Кавказе. Теперь жители Чечни, Ингушетии, Ка
|16.08.2024
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«СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов
«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, объявил о запуске перво
|02.08.2024
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«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов
«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в умную голосовую поч
|18.07.2024
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«СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года
Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал сотрудничать с инфраструктурным оператором связи «К-телеком» (работает под
|09.07.2024
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«СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан
Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» теперь предоставляет свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагеста
|07.02.2024
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«МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл»
«МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает
|26.09.2023
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«Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант»
«Сбермобайл» и «Априорные решения машин» (АРМ, резидент «Сколково») представили совместный про
|28.12.2022
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Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform
Российский производитель растительных масел ГК «Благо», «Сбер» и «Сбермобайл» подписали договор о создании «Цифрового двойника производства» маслоэкстракционного завода на базе платформы SberMobile IIoT Platform и программно-аппаратного комплекса «Цифровое пр
|02.06.2021
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«Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»
«Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационн
|18.11.2020
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«Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка
что упрощает смену тарифов и операторов», – отметил Руслан Гурджиян, генеральный директор компании «Сбербанк-Телеком» «Сбермобайл» — ключевой бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком». Ко
|09.10.2020
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«Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла»
ам возможность расширить включённую в тариф базовую защиту». Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», сказал: «СберМобайл впервые на телеком-рынке России предоставил своим клие
|08.10.2020
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«Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G
«Сбермобайл» (бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком»), входящий в экосистему «Сбера», оператор мобильной связи Tele2 и компания
|20.08.2020
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Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк
Сетелем Банк и СберМобайл (входят в экосистему Сбербанка) заключили договор, в рамках которого подключиться к оператору связи СберМобайл теперь можно через представителя банка в местах обслуживания кли
|07.07.2020
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Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком»
Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) и «Сбербанк-Телеком» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках договора сто
|02.04.2020
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«Сбермобайл» представил «Антивирусный пакет» для абонентов
Мобильный оператор Сбербанка «Сбермобайл» подготовил для абонентов специальный «Антивирусный пакет» — набор бесплатных допо
|27.02.2020
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«Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия
Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня с
|10.12.2019
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«Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS»
манда «Связькома» запустила интеграционное решение «Сбербанк DMS» для виртуального оператора связи «Сбермобайл». «Сбербанк DMS» позволит оператору расширить границы использования и оптимизирова
|17.10.2019
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«Сбермобайл» расширил зону присутствия
Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня с
|13.06.2019
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Оператор связи «СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов
за», при этом помогает решать все необходимые вопросы в один клик», – отметил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.
|07.06.2019
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Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services займутся строительством «умных» городов
Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город». В рамках партнерства Сбербанк определит стратегию,
|02.04.2019
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«СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России
МС составляет от 249 до 349 рублей в зависимости от региона. Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», отметил: «Из месяца в месяц мы видим растущий спрос на услуги «СберМобайл»
|16.11.2018
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«Сбермобайл» пришел в регионы России
плачивать бонусами программы лояльности Сбербанка «Спасибо». Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-телеком», сказал: «Географический охват является крайне важным фактором, когда мы го
|27.09.2018
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Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI
С помощью QIWI Кошелька и QIWI Терминалов абоненты виртуального оператора СберМобайл от Сбербанка могут оплачивать услуги сотовой связи по всей России, говорится в сообщении пресс-службы QIWI. Для оплаты услуг связи в поисковой строке QIWI Терминала или QIWI Кошелька
|27.09.2018
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«Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены
й связи (MVNO). Проект получил название «Сбермобайл», им будет занимается «дочка» банка — компания «Сбербанк-телеком». Впервые MVNO «Сбербанка» был запущен на сети Tele2 еще в 2017 г. Проект на
|26.09.2018
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Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл»
же более 3 тыc. точек в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком». «Tele2 — сильный партнер для компаний, которые хотят запустить MVNO: мы оп
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Гурджиян Руслан 20 17
|Волков Сергей 81 12
|Хасис Лев 105 3
|Гарцева Екатерина 9 3
|Цыбульников Вячеслав 76 3
|Орловский Виктор 381 2
|Шушкин Дмитрий 95 2
|Нурмагомедов Хабиб 8 2
|Ходжаев Азам 3 2
|Шмырина Екатерина 4 2
|Жданов Денис 4 2
|Зубов Юрий 11 2
|Баева Мария 3 2
|Гринберг Александр 3 2
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 2
|Агашин Анатолий 3 2
|Шинкарев Александр 32 2
|Эмдин Сергей 68 1
|Малых Дмитрий 61 1
|Майстренко Игорь 46 1
|Кияченко Виктория 7 1
|Попов Константин 12 1
|Гурджинян Руслан 1 1
|Малежин Максим 3 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Игошин Сергей 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Кувычкин Роман 2 1
|Шошин Михаил 1 1
|Деминский Владислав 4 1
|Ермолаев Андрей 1 1
|Круглов Алексей 29 1
|Писарев Андрей 18 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Хромов Сергей 23 1
|Назаров Андрей 6 1
|Ведяхин Александр 131 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Козлова Дарья 30 1
|Кучинский Владимир 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11255 1
|Ведомости 1021 1
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|CNews - ZOOM.CNews 1848 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
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