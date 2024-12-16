Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи

«СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму у за услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители ООО «Сбербанк-Телеком». Во время поездок в Крым абоненты остаются на связи на тех же условиях

«СберМобайл» стал виртуальным федеральным оператором – теперь он доступен в 84 регионах России «СберМобайл» начал предоставлять услуги еще в шести регионах России: Республике Калмыкии, Астраханской области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и Чукотском АО, исп

«СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК «СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, завершил первый проект

Решение TrafficSoft обеспечит IP адресами новых абонентов «СберМобайла» Российский производитель сетевых решений TrafficSoft и виртуальный оператор «СберМобайл» завершили проект по внедрению CGNAT-решения в инфраструктуру оператора. Решение T

Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект «СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальн

«СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ будут разрабатывать образовательные программы Виртуальный оператор связи «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнё

В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения В «СберМобайле» выяснили, как дети и взрослые пользуются услугами связи и какие смартфоны предпочитают. Оказалось, что в топе предпочтений, независимо от возраста, находятся Xiaomi и Samsung. В тр

«СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России. Жителей Башкортостана подключат к новому провайдеру цифров

«СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа Виртуальный оператор связи «СберМобайл» расширил зону охвата сети на Северном Кавказе. Теперь жители Чечни, Ингушетии, Ка

«СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов «СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, объявил о запуске перво

«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов «СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в умную голосовую поч

«СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал сотрудничать с инфраструктурным оператором связи «К-телеком» (работает под

«СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» теперь предоставляет свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагеста

«МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл» «МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает

«Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант» «Сбермобайл» и «Априорные решения машин» (АРМ, резидент «Сколково») представили совместный про

Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform Российский производитель растительных масел ГК «Благо», «Сбер» и «Сбермобайл» подписали договор о создании «Цифрового двойника производства» маслоэкстракционного завода на базе платформы SberMobile IIoT Platform и программно-аппаратного комплекса «Цифровое пр

«Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» «Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационн

«Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка что упрощает смену тарифов и операторов», – отметил Руслан Гурджиян, генеральный директор компании «Сбербанк-Телеком» «Сбермобайл» — ключевой бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком». Ко

«Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла» ам возможность расширить включённую в тариф базовую защиту». Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», сказал: «СберМобайл впервые на телеком-рынке России предоставил своим клие

«Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G «Сбермобайл» (бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком»), входящий в экосистему «Сбера», оператор мобильной связи Tele2 и компания

Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк Сетелем Банк и СберМобайл (входят в экосистему Сбербанка) заключили договор, в рамках которого подключиться к оператору связи СберМобайл теперь можно через представителя банка в местах обслуживания кли

Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком» Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) и «Сбербанк-Телеком» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках договора сто

«Сбермобайл» представил «Антивирусный пакет» для абонентов Мобильный оператор Сбербанка «Сбермобайл» подготовил для абонентов специальный «Антивирусный пакет» — набор бесплатных допо

«Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня с

«Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS» манда «Связькома» запустила интеграционное решение «Сбербанк DMS» для виртуального оператора связи «Сбермобайл». «Сбербанк DMS» позволит оператору расширить границы использования и оптимизирова

«Сбермобайл» расширил зону присутствия Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня с

Оператор связи «СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов за», при этом помогает решать все необходимые вопросы в один клик», – отметил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services займутся строительством «умных» городов Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город». В рамках партнерства Сбербанк определит стратегию,

«СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России МС составляет от 249 до 349 рублей в зависимости от региона. Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», отметил: «Из месяца в месяц мы видим растущий спрос на услуги «СберМобайл»

«Сбермобайл» пришел в регионы России плачивать бонусами программы лояльности Сбербанка «Спасибо». Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-телеком», сказал: «Географический охват является крайне важным фактором, когда мы го

Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI С помощью QIWI Кошелька и QIWI Терминалов абоненты виртуального оператора СберМобайл от Сбербанка могут оплачивать услуги сотовой связи по всей России, говорится в сообщении пресс-службы QIWI. Для оплаты услуг связи в поисковой строке QIWI Терминала или QIWI Кошелька

«Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены й связи (MVNO). Проект получил название «Сбермобайл», им будет занимается «дочка» банка — компания «Сбербанк-телеком». Впервые MVNO «Сбербанка» был запущен на сети Tele2 еще в 2017 г. Проект на