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Сбер СберМобайл Сбербанк-Телеком MVNO-оператор сотовой связи

Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи

СберМобайл — провайдер цифровых и телекоммуникационных решений от Сбера для человека, бизнеса и государства. Основные направления деятельности: услуги мобильной связи с возможностью бесплатного общения,   цифровые и коммуникационные платформы, отраслевые платформенные решения в области индустриального интернета вещей


16.12.2024 «СберМобайл» отменил наценку за услуги в Крыму

у за услуги связи на территории Республики Крым и Севастополя. Об этом CNews сообщили представители ООО «Сбербанк-Телеком». Во время поездок в Крым абоненты остаются на связи на тех же условиях
14.11.2024 «СберМобайл» стал виртуальным федеральным оператором – теперь он доступен в 84 регионах России

«СберМобайл» начал предоставлять услуги еще в шести регионах России: Республике Калмыкии, Астраханской области, Забайкальском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской области и Чукотском АО, исп
06.11.2024 «СберМобайл» вышел на рынок цифровой трансформации АПК

«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, завершил первый проект

30.10.2024 Решение TrafficSoft обеспечит IP адресами новых абонентов «СберМобайла»

Российский производитель сетевых решений TrafficSoft и виртуальный оператор «СберМобайл» завершили проект по внедрению CGNAT-решения в инфраструктуру оператора. Решение T
17.10.2024 Домашний интернет с банковской гарантией: «Ростелеком» и «СберМобайл» запускают совместный проект

«СберМобайл» и «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого виртуальн
19.09.2024 «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ будут разрабатывать образовательные программы

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Цель партнё
12.09.2024 В «СберМобайле» определили самые популярные бренды смартфонов у детей, их родителей и старшего поколения

В «СберМобайле» выяснили, как дети и взрослые пользуются услугами связи и какие смартфоны предпочитают. Оказалось, что в топе предпочтений, независимо от возраста, находятся Xiaomi и Samsung. В тр
11.09.2024 «СберМобайл» предложил услуги связи жителям Башкортостана

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал предоставлять услуги в Башкортостане, используя сеть «МегаФона». Теперь MVNO-оператор охватывает 77 регионов России. Жителей Башкортостана подключат к новому провайдеру цифров
23.08.2024 «СберМобайл» расширил покрытие на все регионы Северного Кавказа

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» расширил зону охвата сети на Северном Кавказе. Теперь жители Чечни, Ингушетии, Ка
16.08.2024 «СберМобайл» представил AIoT-платформу для цифровизации городов

«СберМобайл», виртуальный оператор связи и провайдер цифровых решений, объявил о запуске перво
02.08.2024 «СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили сервис «Хранитель» для защиты абонентов

«СберСтрахование» и «СберМобайл» запустили бесплатный сервис «Хранитель» для защиты абонентов, пользующихся услугами «Сбера». Система блокирует мошеннические вызовы, перенаправляет спам-звонки в умную голосовую поч
18.07.2024 «СберМобайл» в Крыму: оператор расширит зону покрытия сотовой связи до конца года

Виртуальный оператор связи «СберМобайл» начал сотрудничать с инфраструктурным оператором связи «К-телеком» (работает под

09.07.2024 «СберМобайл» пришёл в Ставропольский край, Северную Осетию и Дагестан

Виртуальный мобильный оператор «СберМобайл» теперь предоставляет свои услуги в Ставропольском крае, Северной Осетии и Дагеста
07.02.2024 «МегаФон» стал партнером виртуального оператора «СберМобайл»

«МегаФон» и MVNO-оператор связи «СберМобайл» заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает

26.09.2023 «Сбермобайл» и АРМ разработали систему телематики для российских вилочных погрузчиков «Силант»

«Сбермобайл» и «Априорные решения машин» (АРМ, резидент «Сколково») представили совместный про
28.12.2022 Сбер и ГК «Благо» создадут цифровые двойники заводов на базе платформы SberMobile IIoT Platform

Российский производитель растительных масел ГК «Благо», «Сбер» и «Сбермобайл» подписали договор о создании «Цифрового двойника производства» маслоэкстракционного завода на базе платформы SberMobile IIoT Platform и программно-аппаратного комплекса «Цифровое пр
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер»

«Сбермобайл», оператор связи, входящий в экосистему «Сбера», подписал соглашение с инновационн
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка

что упрощает смену тарифов и операторов», – отметил Руслан Гурджиян, генеральный директор компании «Сбербанк-Телеком» «Сбермобайл» — ключевой бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком». Ко
09.10.2020 «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла»

ам возможность расширить включённую в тариф базовую защиту». Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», сказал: «СберМобайл впервые на телеком-рынке России предоставил своим клие
08.10.2020 «Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G

«Сбермобайл» (бренд оператора связи «Сбербанк-Телеком»), входящий в экосистему «Сбера», оператор мобильной связи Tele2 и компания

20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк

Сетелем Банк и СберМобайл (входят в экосистему Сбербанка) заключили договор, в рамках которого подключиться к оператору связи СберМобайл теперь можно через представителя банка в местах обслуживания кли
07.07.2020 Аграрии повысят эффективность с помощью ИИ от Cognitive Pilot и «Сбербанк-Телеком»

Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) и «Сбербанк-Телеком» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках договора сто
02.04.2020 «Сбермобайл» представил «Антивирусный пакет» для абонентов

Мобильный оператор Сбербанка «Сбермобайл» подготовил для абонентов специальный «Антивирусный пакет» — набор бесплатных допо
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия

Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня с
10.12.2019 «Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS»

манда «Связькома» запустила интеграционное решение «Сбербанк DMS» для виртуального оператора связи «Сбермобайл». «Сбербанк DMS» позволит оператору расширить границы использования и оптимизирова
17.10.2019 «Сбермобайл» расширил зону присутствия

Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня с
13.06.2019 Оператор связи «СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов

за», при этом помогает решать все необходимые вопросы в один клик», – отметил генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.
07.06.2019 Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services займутся строительством «умных» городов

Сбербанк, «Сбербанк-телеком» и Orange Business Services подписали соглашение о сотрудничестве для совместного участия в развитии проектов «Умный город». В рамках партнерства Сбербанк определит стратегию,

02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России

МС составляет от 249 до 349 рублей в зависимости от региона. Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком», отметил: «Из месяца в месяц мы видим растущий спрос на услуги «СберМобайл»
16.11.2018 «Сбермобайл» пришел в регионы России

плачивать бонусами программы лояльности Сбербанка «Спасибо». Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-телеком», сказал: «Географический охват является крайне важным фактором, когда мы го
27.09.2018 Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI

С помощью QIWI Кошелька и QIWI Терминалов абоненты виртуального оператора СберМобайл от Сбербанка могут оплачивать услуги сотовой связи по всей России, говорится в сообщении пресс-службы QIWI. Для оплаты услуг связи в поисковой строке QIWI Терминала или QIWI Кошелька
27.09.2018 «Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены

й связи (MVNO). Проект получил название «Сбермобайл», им будет занимается «дочка» банка — компания «Сбербанк-телеком». Впервые MVNO «Сбербанка» был запущен на сети Tele2 еще в 2017 г. Проект на
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл»

же более 3 тыc. точек в Москве и Санкт-Петербурге», — сказал Руслан Гурджиян, генеральный директор «Сбербанк-Телеком». «Tele2 — сильный партнер для компаний, которые хотят запустить MVNO: мы оп

Публикаций - 79, упоминаний - 136

Сбер и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 28
МегаФон 8947 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12775 16
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 13
Ростелеком 9746 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 8
Huawei 3950 5
Samsung Electronics 10287 4
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
ГЛОНАСС АО 194 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 3
Lycamobile - Лайкамобайл 6 3
X Corp - Twitter 2848 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 316 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 2
Цифровые активы 123 2
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 4 2
Migo Mobile 4 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
Xiaomi 1749 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 2
Telegram Group 2023 2
Apple Inc 12146 2
К Телеком - Исеть Телеком 87 2
Миранда-Медиа 59 2
К-Телеком - Win Mobile 44 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4913 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
Konica Minolta 406 1
UIPath 101 1
TimelinePI 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 54
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 5
ГПБ - Газпромбанк 1088 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 3
Ситимобил - Служба такси 159 3
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 3
Сбер - Еаптека 33 3
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 162 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 666 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Газпром нефть 622 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 1
Сбер - СберАвто 30 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 33 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1356 1
Сбер - СберЛогистика 63 1
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 11 1
Инград - Ingrad 12 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
Благоинвест ГК 1 1
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 13 1
Бронка групп - Измерон НПО - ПНК имени С.М. Кирова - Бронка Девелопмент 3 1
Благо ГК 2 1
ЧЗСА - Чебоксарский завод силовых агрегатов 3 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 130 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 24 1
Верхнехавский маслоэкстракционный завод 1 1
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 4 1
Unsplash 822 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4161 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5476 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 724 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20746 41
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 640 37
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66683 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50968 29
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11212 26
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8505 23
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4798 23
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24275 16
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5805 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7787 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13706 11
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Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5061 10
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12571 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 7
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2524 7
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10568 6
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Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 10
Сбер - СберПрайм 45 8
Google Play - Google Store - Android Market 3304 7
Apple - App Store 2899 7
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 7
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Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 11 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7106 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5240 4
Rakuten Viber 628 3
WhatsApp Messenger 1090 3
Microsoft Skype 2067 3
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 3
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 239 3
Apple iPhone 11 256 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4985 3
Сбер - Сберправо - юридический онлайн-сервис 7 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 771 2
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 319 2
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 134 2
Apple iPad 3866 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 72 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 144 2
Apple iPhone 12 221 2
Apple iPad mini 419 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 76 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 474 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 245 2
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Серия смартфонов 66 2
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 2
Сбер - Сбердиск 13 2
Apple iPad Pro 296 2
Apple iPhone 6 4862 2
Samsung Galaxy S20 - смартфон 97 2
Гурджиян Руслан 20 17
Волков Сергей 81 12
Хасис Лев 105 3
Гарцева Екатерина 9 3
Цыбульников Вячеслав 76 3
Орловский Виктор 381 2
Шушкин Дмитрий 95 2
Нурмагомедов Хабиб 8 2
Ходжаев Азам 3 2
Шмырина Екатерина 4 2
Жданов Денис 4 2
Зубов Юрий 11 2
Баева Мария 3 2
Гринберг Александр 3 2
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 37 2
Агашин Анатолий 3 2
Шинкарев Александр 32 2
Эмдин Сергей 68 1
Малых Дмитрий 61 1
Майстренко Игорь 46 1
Кияченко Виктория 7 1
Попов Константин 12 1
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