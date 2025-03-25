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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юров Владислав


25.03.2025 Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1
22.11.2021 Почему ритейл готов вкладываться в собственную разработку и больше не доверяет рынку 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Юров Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9068 1
Cisco Systems 5135 1
Amazon Inc - Amazon.com 3026 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5687 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 509 1
Крок - Croc 1780 1
UIPath 102 1
Газинформсервис - ГИС 290 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 73 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 1
Максима ГК - GMCS 359 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 202 1
РЖД - Российские железные дороги 1925 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 465 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1046 1
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
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Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 294 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
DevOps - Development и Operations 908 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6745 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5360 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6711 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3160 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4945 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15929 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4826 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5382 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5159 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2179 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2340 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3219 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12107 1
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MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка 281 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2712 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 1
IBM Public Cloud 26 1
НКТ - Р7-Офис 391 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Odoo S. A. - Odoo ERP 3 1
Ушаков Анатолий 41 1
Соловьев Сергей 71 1
Смирнова Татьяна 33 1
Тутаев Михаил 52 1
Кондаков Даниил 1 1
Урсу Владимир 1 1
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1023 1
Чаркин Евгений 297 1
Садовенко Илья 65 1
Паршин Максим 317 1
Березин Максим 115 1
Бадалов Андрей 65 1
Платонов Михаил 42 1
Шпак Василий 228 1
Агапкин Алексей 39 1
Молчанский Андрей 3 1
Козак Николай 164 1
Мацыгин Юрий 42 1
Костин Сергей 36 1
Барсуков Сергей 31 1
Казарин Станислав 175 1
Носенко Артем 30 1
Урусов Виктор 131 1
Врацкий Андрей 137 1
Касаев Сергей 27 1
Романов Кирилл 31 1
Лазарев Илья 27 1
Матвиенко Нина 28 1
Синельников Александр 27 1
Мингова Валерия 27 1
Виноградов Артём 28 1
Тавадзе Марина 28 1
Данилов Михаил 31 1
Спиридонов Иван 26 1
Барилкин Виктор 29 1
Гваришвили Владимир 26 1
Максимова Марина 11 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14183 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17588 1
Европа 21848 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2881 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4900 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24420 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11076 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51781 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7113 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8680 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 303 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7921 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1389 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 506 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1966 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 386 1
Аудит - аудиторский услуги 2727 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1120 1
CNews AWARDS - награда 523 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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