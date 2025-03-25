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Мандрыка Евгений
|25.03.2025
|Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1
Мандрыка Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Русагро Тех - Русагро Технологии 51 1
|Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 83 1
|ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 34 1
|Комус 95 1
|Русагро Группа Компаний 281 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2432 1
|Евсеев Артем 16 1
|Зайнуллин Марат 2 1
|Крутько Иван 22 1
|Граденко Михаил 7 1
|Юров Владислав 2 1
|Никонов Алексей 7 1
|Афанасьев Александр 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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