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Мандрыка Евгений


25.03.2025 Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Мандрыка Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Русагро Тех - Русагро Технологии 51 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 83 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 34 1
Комус 95 1
Русагро Группа Компаний 281 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2432 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2937 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 205 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349126, в очереди разбора - 762055.
Создано именных указателей - 171723.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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