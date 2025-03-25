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Зайнуллин Марат


25.03.2025 Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Зайнуллин Марат и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 864 1
8339 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 301 1
Pyrus - Пайрус 24 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 23 1
PRO32 - ПРО32 44 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 51 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Русагро Группа Компаний 281 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Superjob - Суперджоб 551 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 49 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 64 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2431 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9505 1
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2274 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14509 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 670 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51599 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 945 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16253 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31241 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12708 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12671 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4309 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9424 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9264 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1010 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7216 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13999 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2212 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24438 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 618 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11747 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 794 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11238 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2905 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3119 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4139 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9717 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 211 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1194 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4067 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1081 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5142 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 847 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3449 1
Электронный документ - Electronic document 1468 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146527 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8725 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5834 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1259 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3196 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2380 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48593 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2516 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 795 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1253 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 402 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13786 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6257 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9974 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29565 1
HRM - HR брендинг 89 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 64 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2043 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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