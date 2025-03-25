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Зайнуллин Марат
|25.03.2025
|Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля 1
|13.05.2024
|Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
Зайнуллин Марат и организации, системы, технологии, персоны:
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 248 1
|Syntellect Tessa 44 1
|2Test Профишкаф 1 1
|Redmine 17 1
|OpenAI ChatGPT 368 1
|PRO32 - Connect 18 1
|Лосев Дмитрий 4 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Малышев Игорь 20 1
|Абрамов Владимир 13 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Хаба Виктория 4 1
|Осотин Сергей 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Саматов Константин 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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