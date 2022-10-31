Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сколково МШУ Московская школа управления
Школа управления Сколково была создана в 2006 году российскими предпринимателями — основателями крупных компаний, меценатами, представляющими основные отрасли российской экономики. Миссия Школы: готовить людей, способных развиваться и развивать страну и мир, помогать талантливым стать успешными. Слушателями Школы становятся инициативные люди из самых разных отраслей и секторов экономики. Команда Школы Сколково разработала программы и для разных возрастных аудиторий: от ребят, заканчивающих школу, до опытных руководителей, ищущих новые направления карьеры.
В стенах Школы и в онлайне проходят как открытые программы, так и корпоративные, подготовленные для партнеров Сколково . Клиентами Школы стали 10 компаний из списка Fortune 500, было разработано более 40 специализированных программ. В портфеле программ – более 20 отраслей, где ведут деятельность клиенты. Своей экспертизой делятся более 30 опытных преподавателей, большинство из которых имеют докторскую степень.
|31.10.2022
Школа управления Сколково и «РТК-Солар» разработали для топ-менеджеров программу по кибербезопасности бизнеса
В рамках программ Школы управления Сколково запустился отдельный курс по кибербезопасности, разработанный совместно с экспертами «РТК-Солар». Владельцам и топ-менеджерам российского бизнеса расскажут о стратегии
|18.09.2020
|
Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании
Рекордный конкурс для магистерских программ показал совместный образовательный проект бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС. Приемная комиссия магистратуры «Цифровые технологии в бизнесе» завершила отборочные этапы на обучение по программе. На учебный курс было подано 1800 заявок, а к отбо
|15.11.2018
|
«Норбит» обновил CRM-систему на bpm’online в бизнес-школе Сколково
«Норбит» (входит в группу «Ланит») завершила проект по доработке и обновлению CRM-системы на базе платформы bpm’online от Террасофт в Московской школе управления Сколково – одной из ведущих бизнес-школ в России и СНГ. Изменения системы позволили сотрудникам бизнес-школы более оперативно управлять продажами образовательных услуг и собира
|23.12.2015
|
«Московская школа управления Сколково» выбрала InfoWatch EndPoint Security
Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности, завершила внедрение продукта InfoWatch EndPoint Security в «Московской школе управления Сколково». Об этом CNews сообщили в InfoWatch. «Московская школа управления Сколково» обладает ценной информацией, нуждающейся в защите: базы данных, содержащие персональные да
|29.06.2012
|
NXP представила миниатюрный малошумящий усилитель для сверхкомпактных портативных GPS-устройств
Компания NXP Semiconductors представила самый миниатюрный на рынке малошумящий усилитель BGU8006 для сверхкомпактных портативных GPS-устройств. Новейшие малошумящие усилители (МШУ) сигнала GPS в компактном корпусе WLCSP (wafer-level chip-scale package) с установочными размерами 0,65 x 0,44 x 0,2 мм требуют использования лишь двух внешних компонентов и занимают на 38%
|20.12.2011
|
NXP представила новые малошумящие GPS-усилители
Компания NXP Semiconductors анонсировала малошумящие усилители (МШУ) для сигналов систем спутниковой навигации, включая ГЛОНАСС и Galileo. Эти устройства на базе технологии SiGe:C имеют высокую линейность, низкий коэффициент шума и самые компактные установо
|28.09.2011
|
Фонд «Сколково» совместно с Минобрнауки России и Microsoft объявили конкурс концепций будущей «Школы Сколково»
ации Microsoft, определит лучшие концепции в декабре 2011 г. Ожидается, что уже в сентябре 2014 г. «Школа Сколково» распахнет свои двери для школьников. Письма с выражением заинтересованности п
