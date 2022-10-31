Сколково - МШУ - Московская школа управления

Школа управления Сколково была создана в 2006 году российскими предпринимателями — основателями крупных компаний, меценатами, представляющими основные отрасли российской экономики. Миссия Школы: готовить людей, способных развиваться и развивать страну и мир, помогать талантливым стать успешными. Слушателями Школы становятся инициативные люди из самых разных отраслей и секторов экономики. Команда Школы Сколково разработала программы и для разных возрастных аудиторий: от ребят, заканчивающих школу, до опытных руководителей, ищущих новые направления карьеры.

В стенах Школы и в онлайне проходят как открытые программы, так и корпоративные, подготовленные для партнеров Сколково . Клиентами Школы стали 10 компаний из списка Fortune 500, было разработано более 40 специализированных программ. В портфеле программ – более 20 отраслей, где ведут деятельность клиенты. Своей экспертизой делятся более 30 опытных преподавателей, большинство из которых имеют докторскую степень.