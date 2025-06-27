Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Тамбовская область Тамбов
СОБЫТИЯ
|27.06.2025
|
«МегаФон»: тамбовчане массово погружаются в прошлое онлайн
она 45-54 лет (14%). Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 81% всех интернет-данных тамбовчане расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Почти 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не
|14.03.2025
|
«МегаФон»: тамбовчане направились в Пензу – какими приложениями пользуются путешественники на трассе Р-208
В марте 2025 г. автолюбители, проезжающие по трассе Р-208 Тамбов-Пенза, прокачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период 2024 г. Самым популярным приложением у путешественников стал «ВКонтакте», подсчитали аналитики «МегаФона» на основе
|31.01.2025
|
«МегаФон» обновил сеть 4G более чем в 100 локациях Тамбова
и представители «МегаФона». Специалисты «МегаФона» реализовали масштабную программу развития сети в Тамбове. Только за последний месяц 2024 г. была модернизирована сеть в 17 локациях города, а
|20.06.2024
|
МТС включила Wi-Fi в «Дворянской усадьбе» в самом сердце соснового леса под Тамбовом
МТС реализовала проект по обеспечению фиксированным интернетом аутентичного загородного дома отдыха «Дворянская усадьба». Территория комплекса, расположенного в глубине соснового бора в 17 км от Тамбова, теперь покрыта сетью Wi-Fi. Скорость интернета в каждом гостевом домике составляет привычные городским жителям 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обеспечила бесп
|06.05.2024
|
Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего
правило, жители региона узнают новости на «Матч‑ТВ», Sports.ru и Championat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата‑трафика из региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В 2024 г. тамбовчане активнее всего следили за спортивными событиями 2 и 14 марта. В эти дни состоялся матч 19 тура РПЛ между петербургским ФК «Зенит» и московским «Спартаком», а также проходило Гран-при
|19.03.2024
|
Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом
вания обезличенных данных абонентов. Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – всего за 2,5 месяца года он превысил значения за весь 2023 г. на 80%. Помимо этого, тамбовчане интересовались подготовкой космонавтов – трафик на такие ресурсы подскочил на 89% с января, а на портал «Роскосмоса» стали заходить на 36% чаще. Об этом CNews сообщили представители
|29.02.2024
|
«МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона
ом сервисе. Помимо этого, кампания по переоборудованию затронула такие крупные областные города как Тамбов и Мичуринск, а также районы региона: Тамбовский, Сосновский и Мичуринский, Гавриловски
|07.12.2023
|
«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть
ращения от граждан Тамбовской области. Подобная технология планируется к внедрению и в других региональных Центрах занятости населения в Астраханской области, Татарстане, Бурятии и Алтае. В 2022 г. в Тамбове разработчиками «Авантелеком» была создана единая справочная служба «122». Реализация проекта прошла в рамках технического стандарта, разработанного для всех регионов России. Помимо Тамб
|09.11.2023
|
МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G
к интернет-ресурсам в любой точке города и в любое время. Об этом CNews сообщили представители МТС. Тамбов стал вторым крупным населенным пунктом Тамбовской области, где МТС в 2023 г. реализова
|20.09.2023
|
«Газпром газораспределение Тамбов» переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar
МТС сообщила о переходе компании «Газпром газораспределение Тамбов» на платформу для онлайн-коммуникаций Webinar. Отечественный сервис позволит компании проводить обучающие конференции, совещания, рабочие встречи. Платформа Webinar позволяет проводить в
|19.06.2023
|
Softline провела оснащение «Кванториума» в Тамбове
Компания Softline помогла МАОУ «Лицей №29» города Тамбова оборудовать детский технопарк «Кванториум» для углубленного изучения школьных предметов и дополнительного образования по естественно-научным, техническим и «хайтек»-направлениям. Об это
|19.01.2018
|
В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело
вском инновационном учебном заведении, действующем под брендом фонда «Сколково» — «Школе Сколково — Тамбов» для среднего образования детей и подростков — выявлена недостача бюджетных средств, в
|24.10.2016
|
«Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове
йдёт около секунды, на загрузку фильма весом в 1,5 ГБ — менее одной минуты, а видео в FullHD-качестве можно смотреть онлайн без задержек звука и изображения». В сети LTE-Advanced компании «Мегафон» в Тамбове используется широкий частотный диапазон в полосе 2600 МГц со скоростями мобильного интернета в 20 раз выше по сравнению со средними параметрами передачи данных в популярных сетях 3G, ут
|06.10.2016
|
В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее»
В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению приступили 138 школь
|22.03.2016
|
ОПК реализует антикризисный план на оборонных предприятиях в Тамбове
абочий коллектив». Антикризисные меры – часть плана по созданию на базе четырех предприятий «ОПК» в Тамбове - «Ревтруд», «Октябрь», «Тамбоваппарат» и «Эфир» - научно-производственного объединен
|11.01.2016
|
ТТК обеспечил доступом в интернет завод «Промизделия» в Тамбове
Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет одному из крупнейших предприятий по производству строительных материалов в Тамбове - заводу «Промизделия». В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), предоставил предприятию доступ в интернет на скорости 15 Мбит/с. «Уже че
|29.10.2015
|
Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК
-Восток» компании ТТК, подключил более 7 тыс. пользователей к услуге кабельного телевидения (КТВ) в Тамбове. На данный момент услуга доступна более 39 тыс. домохозяйствам в 314 многоквартирных
|07.10.2015
|
ТТК подключил к интернету подразделение Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ в Тамбове
ственной охраной (ВО) железнодорожного транспорта Российской Федерации. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), подключил подразделение организации в Тамбове к интернету на скорости 5 Мбит/с. «Первый контракт с Ведомственной охраной мы заключили в 2011 г. на предоставление доступа в интернет ее подразделениям в 6-ти городах Центрально-Черноз
|16.07.2015
|
«МегаФон» настроил быстрый интернет в Тамбове
«МегаФон» завершил этап плановой модернизации сети 3G в центральной и северной части Тамбова, утроив скорости мобильного интернета. Работы по увеличению скоростей мобильного интернета проведены в крупном спальном районе города — микрорайоне «Радужный». Теперь средняя скорость п
|06.07.2015
|
ТТК обеспечил дальней связью деревообрабатывающую компанию в Тамбове
Компания ТТК предоставила услугу междугородной и международной (МГ/МН) связи деревообрабатывающему комплексу «ТАМАК» в Тамбове. По условиям контракта, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), предоставил предприятию МГ/МН связь для 319 городских телефонных номеров. «Почти девять ле
|23.12.2014
|
Выдача SIM-карт Yota стартует в Казани, Тамбове и Набережных Челнах
Выдача SIM-карт федерального мобильного оператора Yota для смартфонов и планшетов стартует в трех городах: Казани, Тамбове и Набережных Челнах. Об этом CNews сообщили в Yota. Отправить заявку на SIM-карту для планшета или смартфона и заказать доставку курьером можно с помощью приложения Yota для Android или
|18.12.2014
|
Tele2 запустил сеть 3G в Тамбове
Оператор мобильной связи Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Тамбове. Тамбов − это пятый регион Tele2, в котором абонентам оператора теперь доступен скоро
|05.08.2014
|
«Билайн» запустил сеть 4G в Тамбове и Мичуринске
ленные предприятия, такие как «Тамбовский завод «Октябрь», «Завод подшипников скольжения» и другие «Тамбов стал следующим шагом на пути развития LTE сети Центрального региона после городов Орел
|11.03.2014
|
«МегаФон» подвел итоги первого года работы 4G в Тамбове
сти собственных услуг мобильного интернета по итогам первого года работы высокоскоростной сети 4G в Тамбове. Как сообщили CNews в компании, более 200 ТБ использовали абоненты 4G «МегаФона» в
|11.12.2013
|
4 тыс. жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК
Компания ТТК за год с момента запуска кабельного телевидения в Тамбове, подключила порядка 4 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение и досту
|26.08.2013
|
«М2М телематика» открыла авторизованные сервисные центры в Волгограде, Тамбове и Хабаровске
Авторизованные сервисные центры группы компаний «М2М телематика» открылись в Волгограде, Тамбове и Хабаровске на базе региональных диспетчерских центров. Открытие сервисных центров проводится в рамках программы «М2М-Регион Сервис». Программа «М2М-Регион Сервис», запущенная ГК «М2М
|23.08.2013
|
ТТК увеличил технический охват сети ШПД и КТВ в Тамбове
Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Тамбове на 6 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний
|15.08.2013
|
МТС запустила сеть LTE в Тамбове
аза увеличить количество базовых станций сети «четвертого поколения» в регионе, расширив покрытие в Тамбове и предоставив услуги в сети LTE в ряде населенных пунктов Тамбовской области. Так, уж
|04.03.2013
|
«Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тамбове и Липецке
Кавказский филиал «Мегафона» запустил в коммерческую эксплуатацию услуги мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Сеть 4G «МегаФона» стала дополнением к действующей сети 3G (UMTS), развернутой компанией на всей территории Центрального Черноземья и других регионов России. Как сообщили CNe
|16.01.2013
|
«МегаФон» запустил 4G в Тамбове и Липецке
предоставил своим клиентам возможность доступа к услугам мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Жителям Тамбова и Липецка теперь доступны высокие скорости мобильного инте
|11.12.2012
|
ТТК начал предоставлять услуги ШПД и телевидения в Тамбове
зона технического охвата сети «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), регионального предприятия компании ТТК, в Тамбове составляет порядка 25 тыс. домохозяйств в 221 многоквартирном доме. Как сообщили CNew
|28.11.2012
|
«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Ярославле, Орле и Тамбове
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети с поддержкой технологии HSPA+, позволяющей достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/с, в трех городах Центрального региона: Ярославле, Орле и Тамбове. HSPA+ развернута в рамках программы модернизации сотовой сети и развития собственных волоконно-оптических линий связи в Центральном регионе. Как сообщили CNews в «Билайне», внедрение т
|25.09.2012
|
Интернет-трафик в сети МТС в Тамбове за год увеличился в 7 раз
ской области. За прошедший год, с августа 2011 по август 2012 г., трафик передачи данных в сети 3G МТС в Тамбовской области увеличился в 7 раза. Средний объем месячного потребления интернет-трафика в Тамбове в расчете на одного пользователя в сети 3G вырос более чем в 5 раз и составил 1,3 ГБ. Количество пользователей мобильного интернета в Тамбовской области за последний год увеличилось на
|14.03.2011
|
В Тамбове появились «Умные остановки»
влена и система громкой связи с кнопкой вызова служб экстренного реагирования. В настоящий момент в Тамбове установлены 3 пилотных «Умных остановки» - «Драмтеатр» и «Парк культуры» (по обеим ст
|02.11.2010
|
«М2М телематика» запустила проект «Социальный ГЛОНАСС» в Тамбове
ии «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» объявили о старте проекта «Социальный ГЛОНАСС» в Тамбове. 25 октября 2010 г. «М2М телематика Тамбов», МАУ «Пассажирские перевозки» и Ассоциаци
|12.10.2010
|
«Энфорта» открыла филиал в Тамбове
Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тамбов. «Энфорта» предлагает предприятиям полный комплекс услуг связи. Как отмечается, услуги оператора основаны на передовых технологиях, включая беспроводное решение WiMAX, обеспечивающее воз
|27.04.2010
|
МТС запустила сети 3G в Смоленске и Тамбове
л в коммерческую эксплуатацию сети 3G в двух городах Центрального федерального округа – Смоленске и Тамбове. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС в Смоленске и Тамбове при
|16.12.2009
|
«Синтерра» запустила первую WiMAX-сеть в Тамбове
язи «Глобал Уай-Макс» объявили о введении в коммерческую эксплуатацию первой мобильной WiMAX-сети в Тамбове. Сеть запущена в Тамбове в рамках развития программы «Синтерры» «Региональные
|09.10.2009
|
«Спарго Технологии» открыли представительства в Тамбове и Новосибирске
Технологии» объявила о расширении своего присутствия в регионах и открытии новых представительств в Тамбове и Новосибирске. Основным видом деятельности данных подразделений будет оказание инфор
|11.11.2008
|
В Тамбове построят городскую систему видеонаблюдения
программы «Безопасный город». Первый этап программы «Безопасный город» направлен на развертывание в Тамбове современной системы видеонаблюдения, позволяющей в режиме реального времени получать
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Мудрецов Александр 35 18
|Белов Александр 76 10
|Кошурников Святослав 32 7
|Сморгонский Анатолий 44 6
|Назаров Сергей 60 6
|Медведев Дмитрий 1665 5
|Шевченко Евгений 60 5
|Стрельцов Андрей 62 4
|Рылов Дмитрий 56 4
|Путин Владимир 3454 4
|Орловский Виктор 408 4
|Гурко Александр 139 3
|Смятских Алексей 48 3
|Мордасов Сергей 27 3
|Суслова Марина 14 3
|Прозоров Дмитрий 59 3
|Коротков Андрей 87 3
|Покровская Дарья 3 3
|Галактионова Инесса 120 3
|Титов Борис 64 3
|Мельников Александр 98 2
|Кузнецов Андрей 115 2
|Лысов Денис 32 2
|Помозов Алексей 88 2
|Никитин Александр 23 2
|Скляров Дмитрий 64 2
|Иванников Дмитрий 44 2
|Титов Сергей 6 2
|Якунин Александр 50 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Суворов Владимир 19 2
|Зайцев Александр 29 2
|Ляк Александр 51 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Кореш Виктор 83 2
|Лукинов Денис 3 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Домбровский Юрий 62 2
|Долженко Евгения 38 2
|Володин Андрей 22 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.