Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Тамбовская область
Тамбов

Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов


06.10.2021 MCN Telecom подключила три крупных российских региона к сети MVNO 1
15.09.2021 Россиянке выплатят крупную сумму за взлом и преследование в «Вконтакте» 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 1
15.04.2021 МТС завершила покупку шести региональных активов фиксированного оператора «Зелёная точка» 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
04.02.2021 У москвича украли 600 тыс. рублей за один телефонный звонок 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
02.09.2020 Tele2 проанализировала транспортные предпочтения россиян по заказу РЖД 1
02.06.2020 «Манго телеком» подключил новые города 1
25.05.2020 «Сберлогистика» расширила географию присутствия до 42 регионов 1
13.05.2020 Промышленные ИТ используют для измерения температуры людей в толпе 1
14.02.2020 У МТС проблемы со связью по всей России 1
05.02.2020 МТС приобрела регионального фиксированного оператора «Зеленая точка» 1
26.09.2019 Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок 1
14.08.2019 Впервые в России открывается маркетплейс для торговли зерном 1
24.07.2019 МТС запустила звонки через Wi-Fi в Тамбовской области 1
04.06.2019 МТС запустила LTE-сеть интернета вещей в Тамбовской области 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
30.08.2018 «Яндекс» ищет 4 тысячи школьников, чтобы бесплатно научить их программировать 1
30.08.2018 «Яндекс.Лицей» открывает набор в 58 городах 1
24.08.2018 «Связной» и «Евросеть» начали обмен старых MacBook на новые. Как это работает 1
23.08.2018 Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую 1
24.07.2018 MCN Telecom расширил территорию присутствия на 10 городов за два месяца 1
16.07.2018 «Гэндальф» внедрил «Скан-Архив» в компании «Белый Медведь» 1
16.07.2018 Тамбовские производители средств связи и РЭБ увеличат выручку в 3,5 раза к 2024 году 3
19.01.2018 В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело 4
06.12.2017 «РТ-Информ» оснастит перинатальные центры в 9 городах России 1
21.06.2017 МТС запустила сеть LTE-Advanced в Тамбовской области 1
26.05.2017 Проект «Яндекс.Лицей» представлен в новых городах 1
09.02.2017 Тамбовские предприятия ОПК в 2 раза увеличат производство военной техники связи 2
28.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в Черноземье к новогоднему трафику 1
20.12.2016 «Мегафон» подготовил сети в официальной новогодней столице России 2017 4
12.12.2016 Безопасность мясного производства: Как «Русагро» защитил себя от киберугроз 3
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
11.11.2016 «Мегафон» запустил сети LTE-Advanced в Костроме и Ярославле 1
10.11.2016 Navitel выпустила карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2016 1
24.10.2016 «Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове 1
06.10.2016 В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» 1
03.10.2016 МТС представил статистику по M2M SIM-картам среди предприятий ЦФО 1

Публикаций - 211, упоминаний - 294

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 27
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 13
Samsung Electronics 5878 8
Yandex - Яндекс 4129 8
Yota - Скартел 623 8
М2М телематика 165 8
Ростех - Ростехнологии 2230 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 6
3934 5
Комстар Регионы 89 5
Nokia Corporation 2546 5
МегаФон Кавказский филиал 192 5
Microsoft Corporation 11628 5
Apple Inc - Эппл Рус 7861 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
LG Electronics 1942 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
VK - Mail.ru Group 2508 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
Sony 2588 3
Huawei 2750 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Cisco Systems 2158 3
INPAS - ИНПАС 108 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 2
IBM 3677 2
Intel Corporation 4335 2
Dell EMC 2502 2
Philips 777 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 2
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 32 2
Telegram Group 702 2
Orange S.A. 468 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Facebook 3796 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 8
Евросеть 939 6
Связной ГК 897 5
Телефон.Ру 62 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 4
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
АвтоВАЗ 121 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 88 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 2
ВТБ Банк Москвы 379 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 2
Русагро Группа Компаний 143 2
Газпром ПАО 538 2
Почта России ПАО 1586 2
Альфа-Банк 1135 2
Славнефть НГК 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 193 1
DiDi Chuxing 19 1
ДамПродам - DamProdam 4 1
Платежный Центр РНКО 26 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Lego Education 10 1
СОГАЗ Страховая Группа 52 1
Аудиокнига 4 1
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 16 1
МБА-Москва Банк 7 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Uber 257 1
Starta Capital Fund - венчурный фонд 14 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 1
Мособлбанк 17 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Белая Дача Фарминг 1 1
РВК - Российская венчурная компания 482 1
Uber China 7 1
КБЭР - Банк Казани 14 1
ГАУЗ Брянская городская больница - Брянский перинатальный центр 1 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
Правительство РФ 2226 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 4
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 69 2
Президент Российской Федерации 1447 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 2
Правительство Москвы 660 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 2
ЕСПЧ - Европейский суд по правам человека - ECHR - European Court of Human Rights 5 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 21 1
Администрация Главы и Правительства Республики Бурятия 23 1
Администрация Курской области 13 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 84 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 83 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 35 1
Федеральное казначейство России 766 1
Правительство Камчатского края - Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края 2 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 21 1
Электронная Москва АО 13 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 20 1
Администрация Псковской области 22 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 33
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 10
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 6
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 5
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 234 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 3
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 404 3
Тонкий клиент - Thin client 113 2
Безопасный город 348 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 324 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 153 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 36 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 87 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 104 1
Google Android 10752 12
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 8
Apple iOS 5744 7
Яндекс.Лицей 17 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 4
Google YouTube - Видеохостинг 1833 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
Yota SIM-карты 15 3
Apple - App Store 2199 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
МТС 3G-сеть 86 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Symbian OS 803 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Explay sQuad - планшет 9 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Fortinet FortiManager 20 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 1
Fortinet FortiAnalyzer 19 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 1
Яндекс.Лавка 68 1
Google Maps - Карты Google 418 1
Apache OpenOffice 282 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 1
Alibaba Group - AliPay 65 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Prestigio MultiPad - серия планшетов 16 1
Золотая Корона - Денежные переводы 61 1
OpenStreetMap 39 1
Dahua Thermal Solution 2 1
Wink Трансформер 4 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 1
Яндекс Go 50 1
Cyberhero 6 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 28 1
Белов Александр 69 9
Сморгонский Анатолий 37 6
Шевченко Евгений 55 5
Назаров Сергей 49 5
Путин Владимир 1840 4
Мудрецов Александр 8 4
Медведев Дмитрий 1437 4
Рылов Дмитрий 45 4
Орловский Виктор 229 3
Рудычева Наталья 81 2
Кореш Виктор 73 2
Смагаринский Юрий 23 2
Якунин Александр 43 2
Мельников Александр 63 2
Суслова Марина 7 2
Никитин Александр 15 2
Мордасов Сергей 12 2
Смятских Алексей 47 2
Иванников Дмитрий 31 2
Галактионова Инесса 45 2
Ермаков Валерий 71 2
Чимиричкина Мария 30 2
Макаров Андрей 18 1
Наумов Виктор 76 1
Залукаев Олег 17 1
Приданцев Сергей 84 1
Морошкин Александр 106 1
Титов Сергей 2 1
Федорова Олеся 60 1
Костелянец Сергей 2 1
Скрипаль Сергей 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Кузьменко Валерия 58 1
Багдасарян Дмитрий 22 1
Михин Александр 1 1
Горянский Павел 15 1
Петров Валерий 2 1
Спиридонов Александр 35 1
Парамонова Марина 1 1
Тюрина Мария 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 77
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 46
Россия - СФО - Новосибирск 2037 45
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 41
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 264 40
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 222 40
Россия - ЦФО - Курская область - Курск 237 37
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 253 32
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 32
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 242 31
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 31
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 31
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 31
Россия - ПФО - Казань 1548 30
Россия - ЦФО - Тульская область 760 29
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 29
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 28
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 26
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 25
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 265 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 23
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 23
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 23
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 195 22
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 21
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 19
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 19
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 19
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 18
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 18
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 18
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 118 17
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 17
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 164 16
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 15
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 5
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 172 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
Пиратство - Авторское право 216 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 2
Космодром Байконур 99 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Дед Мороз 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
Холодная война 36 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 69 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
The Jackson-Vanik Amendment - Поправка Джексона-Вэника 1 1
Trade-in 54 1
Цифровой регион - Федеральный проект 35 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
POI - points of interest 60 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 135 1
Федеральное законодательство 254 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
ЕСН - Единый социальный налог 70 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 109 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 3
Стрим-ТВ - телекомпания 81 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 1
РИА Новости 657 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
НТВ - Телекомпания 170 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
ТНТ - Телеканал 95 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
Россия 24 - телеканал 86 1
Пятница - Телеканал 20 1
Российская газета 92 1
Mezzo - телеканал 7 1
CNews Analytics 2006 2
IDC - International Data Corporation 2797 1
Discovery Research Group 15 1
Kelly Services 16 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 3
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 3
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 9 1
Единый день голосования 8 1
Skolkovo Robotics Forum 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786407, в очереди разбора - 690083.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще