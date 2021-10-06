Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Тамбовская область
Тамбов
Публикаций - 211, упоминаний - 294
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
|Белов Александр 69 9
|Сморгонский Анатолий 37 6
|Шевченко Евгений 55 5
|Назаров Сергей 49 5
|Путин Владимир 1840 4
|Мудрецов Александр 8 4
|Медведев Дмитрий 1437 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Орловский Виктор 229 3
|Рудычева Наталья 81 2
|Кореш Виктор 73 2
|Смагаринский Юрий 23 2
|Якунин Александр 43 2
|Мельников Александр 63 2
|Суслова Марина 7 2
|Никитин Александр 15 2
|Мордасов Сергей 12 2
|Смятских Алексей 47 2
|Иванников Дмитрий 31 2
|Галактионова Инесса 45 2
|Ермаков Валерий 71 2
|Чимиричкина Мария 30 2
|Макаров Андрей 18 1
|Наумов Виктор 76 1
|Залукаев Олег 17 1
|Приданцев Сергей 84 1
|Морошкин Александр 106 1
|Титов Сергей 2 1
|Федорова Олеся 60 1
|Костелянец Сергей 2 1
|Скрипаль Сергей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Багдасарян Дмитрий 22 1
|Михин Александр 1 1
|Горянский Павел 15 1
|Петров Валерий 2 1
|Спиридонов Александр 35 1
|Парамонова Марина 1 1
|Тюрина Мария 39 1
|CNews Analytics 2006 2
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Discovery Research Group 15 1
|Kelly Services 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786407, в очереди разбора - 690083.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786407, в очереди разбора - 690083.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru