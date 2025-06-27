Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов

«МегаФон»: тамбовчане массово погружаются в прошлое онлайн она 45-54 лет (14%). Ключевым драйвером популярности ретроконтента стали классические онлайн-игры. Они генерируют большую часть дата-трафика на сайтах, погружающих в прошлое. 81% всех интернет-данных тамбовчане расходуют на крупнейшем отечественном архиве для скачивания игр 80-х, 90-х и 2000-х годов. Почти 10% трафика приходится на зарубежные платформы с культовыми играми, которые больше не

«МегаФон»: тамбовчане направились в Пензу – какими приложениями пользуются путешественники на трассе Р-208 В марте 2025 г. автолюбители, проезжающие по трассе Р-208 Тамбов-Пенза, прокачали в 1,5 раза больше трафика, чем за аналогичный период 2024 г. Самым популярным приложением у путешественников стал «ВКонтакте», подсчитали аналитики «МегаФона» на основе

«МегаФон» обновил сеть 4G более чем в 100 локациях Тамбова и представители «МегаФона». Специалисты «МегаФона» реализовали масштабную программу развития сети в Тамбове. Только за последний месяц 2024 г. была модернизирована сеть в 17 локациях города, а

МТС включила Wi-Fi в «Дворянской усадьбе» в самом сердце соснового леса под Тамбовом МТС реализовала проект по обеспечению фиксированным интернетом аутентичного загородного дома отдыха «Дворянская усадьба». Территория комплекса, расположенного в глубине соснового бора в 17 км от Тамбова, теперь покрыта сетью Wi-Fi. Скорость интернета в каждом гостевом домике составляет привычные городским жителям 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС обеспечила бесп

Аналитика «МегаФона»: какие спортивные события тамбовчане любят больше всего правило, жители региона узнают новости на «Матч‑ТВ», Sports.ru и Championat.com — на эти ресурсы направлен максимум дата‑трафика из региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В 2024 г. тамбовчане активнее всего следили за спортивными событиями 2 и 14 марта. В эти дни состоялся матч 19 тура РПЛ между петербургским ФК «Зенит» и московским «Спартаком», а также проходило Гран-при

Навстречу звездам: тамбовчане стали чаще интересоваться космосом вания обезличенных данных абонентов. Наибольший рост трафика зафиксирован на сайт музея-заповедника Юрия Гагарина – всего за 2,5 месяца года он превысил значения за весь 2023 г. на 80%. Помимо этого, тамбовчане интересовались подготовкой космонавтов – трафик на такие ресурсы подскочил на 89% с января, а на портал «Роскосмоса» стали заходить на 36% чаще. Об этом CNews сообщили представители

«МегаФон» улучшили связ в аэропорту Тамбова и еще на 40 объектах региона ом сервисе. Помимо этого, кампания по переоборудованию затронула такие крупные областные города как Тамбов и Мичуринск, а также районы региона: Тамбовский, Сосновский и Мичуринский, Гавриловски

«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть ращения от граждан Тамбовской области. Подобная технология планируется к внедрению и в других региональных Центрах занятости населения в Астраханской области, Татарстане, Бурятии и Алтае. В 2022 г. в Тамбове разработчиками «Авантелеком» была создана единая справочная служба «122». Реализация проекта прошла в рамках технического стандарта, разработанного для всех регионов России. Помимо Тамб

МТС в два раза увеличила скорости LTE в Тамбове за счет частот 3G к интернет-ресурсам в любой точке города и в любое время. Об этом CNews сообщили представители МТС. Тамбов стал вторым крупным населенным пунктом Тамбовской области, где МТС в 2023 г. реализова

«Газпром газораспределение Тамбов» переводит бизнес-коммуникации на платформу Webinar МТС сообщила о переходе компании «Газпром газораспределение Тамбов» на платформу для онлайн-коммуникаций Webinar. Отечественный сервис позволит компании проводить обучающие конференции, совещания, рабочие встречи. Платформа Webinar позволяет проводить в

Softline провела оснащение «Кванториума» в Тамбове Компания Softline помогла МАОУ «Лицей №29» города Тамбова оборудовать детский технопарк «Кванториум» для углубленного изучения школьных предметов и дополнительного образования по естественно-научным, техническим и «хайтек»-направлениям. Об это

В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело вском инновационном учебном заведении, действующем под брендом фонда «Сколково» — «Школе Сколково — Тамбов» для среднего образования детей и подростков — выявлена недостача бюджетных средств, в

«Мегафон» включил LTE-Advanced в Тамбове йдёт около секунды, на загрузку фильма весом в 1,5 ГБ — менее одной минуты, а видео в FullHD-качестве можно смотреть онлайн без задержек звука и изображения». В сети LTE-Advanced компании «Мегафон» в Тамбове используется широкий частотный диапазон в полосе 2600 МГц со скоростями мобильного интернета в 20 раз выше по сравнению со средними параметрами передачи данных в популярных сетях 3G, ут

В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове стартовали занятия в «Яндекс.Лицее» В Саратове, Пензе, Калуге и Тамбове начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это образовательный проект для учеников 8-9 классов, которые хотят получить навыки программирования. В общей сложности к обучению приступили 138 школь

ОПК реализует антикризисный план на оборонных предприятиях в Тамбове абочий коллектив». Антикризисные меры – часть плана по созданию на базе четырех предприятий «ОПК» в Тамбове - «Ревтруд», «Октябрь», «Тамбоваппарат» и «Эфир» - научно-производственного объединен

ТТК обеспечил доступом в интернет завод «Промизделия» в Тамбове Компания ТТК сообщила о предоставлении доступа в интернет одному из крупнейших предприятий по производству строительных материалов в Тамбове - заводу «Промизделия». В рамках договора макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), предоставил предприятию доступ в интернет на скорости 15 Мбит/с. «Уже че

Семь тысяч жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК -Восток» компании ТТК, подключил более 7 тыс. пользователей к услуге кабельного телевидения (КТВ) в Тамбове. На данный момент услуга доступна более 39 тыс. домохозяйствам в 314 многоквартирных

ТТК подключил к интернету подразделение Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ в Тамбове ственной охраной (ВО) железнодорожного транспорта Российской Федерации. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), подключил подразделение организации в Тамбове к интернету на скорости 5 Мбит/с. «Первый контракт с Ведомственной охраной мы заключили в 2011 г. на предоставление доступа в интернет ее подразделениям в 6-ти городах Центрально-Черноз

«МегаФон» настроил быстрый интернет в Тамбове «МегаФон» завершил этап плановой модернизации сети 3G в центральной и северной части Тамбова, утроив скорости мобильного интернета. Работы по увеличению скоростей мобильного интернета проведены в крупном спальном районе города — микрорайоне «Радужный». Теперь средняя скорость п

ТТК обеспечил дальней связью деревообрабатывающую компанию в Тамбове Компания ТТК предоставила услугу междугородной и международной (МГ/МН) связи деревообрабатывающему комплексу «ТАМАК» в Тамбове. По условиям контракта, макрорегиональный филиал «Юго-Восток» компании ТТК («ТТК-Юго-Восток»), предоставил предприятию МГ/МН связь для 319 городских телефонных номеров. «Почти девять ле

Выдача SIM-карт Yota стартует в Казани, Тамбове и Набережных Челнах Выдача SIM-карт федерального мобильного оператора Yota для смартфонов и планшетов стартует в трех городах: Казани, Тамбове и Набережных Челнах. Об этом CNews сообщили в Yota. Отправить заявку на SIM-карту для планшета или смартфона и заказать доставку курьером можно с помощью приложения Yota для Android или

Tele2 запустил сеть 3G в Тамбове Оператор мобильной связи Tele2 запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Тамбове. Тамбов − это пятый регион Tele2, в котором абонентам оператора теперь доступен скоро

«Билайн» запустил сеть 4G в Тамбове и Мичуринске ленные предприятия, такие как «Тамбовский завод «Октябрь», «Завод подшипников скольжения» и другие «Тамбов стал следующим шагом на пути развития LTE сети Центрального региона после городов Орел

«МегаФон» подвел итоги первого года работы 4G в Тамбове сти собственных услуг мобильного интернета по итогам первого года работы высокоскоростной сети 4G в Тамбове. Как сообщили CNews в компании, более 200 ТБ использовали абоненты 4G «МегаФона» в

4 тыс. жителей Тамбова смотрят кабельное телевидение ТТК Компания ТТК за год с момента запуска кабельного телевидения в Тамбове, подключила порядка 4 тыс. пользователей. Предоставлять кабельное телевидение и досту

«М2М телематика» открыла авторизованные сервисные центры в Волгограде, Тамбове и Хабаровске Авторизованные сервисные центры группы компаний «М2М телематика» открылись в Волгограде, Тамбове и Хабаровске на базе региональных диспетчерских центров. Открытие сервисных центров проводится в рамках программы «М2М-Регион Сервис». Программа «М2М-Регион Сервис», запущенная ГК «М2М

ТТК увеличил технический охват сети ШПД и КТВ в Тамбове Компания ТТК увеличила технический охват сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) в Тамбове на 6 тыс. домохозяйств. В результате строительства очередного участка сети, домашний

МТС запустила сеть LTE в Тамбове аза увеличить количество базовых станций сети «четвертого поколения» в регионе, расширив покрытие в Тамбове и предоставив услуги в сети LTE в ряде населенных пунктов Тамбовской области. Так, уж

«Мегафон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Тамбове и Липецке Кавказский филиал «Мегафона» запустил в коммерческую эксплуатацию услуги мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Сеть 4G «МегаФона» стала дополнением к действующей сети 3G (UMTS), развернутой компанией на всей территории Центрального Черноземья и других регионов России. Как сообщили CNe

«МегаФон» запустил 4G в Тамбове и Липецке предоставил своим клиентам возможность доступа к услугам мобильной связи четвертого поколения 4G в Тамбове и Липецке. Жителям Тамбова и Липецка теперь доступны высокие скорости мобильного инте

ТТК начал предоставлять услуги ШПД и телевидения в Тамбове зона технического охвата сети «ТТК-Юго-Восток» (ТТК-ЮВ), регионального предприятия компании ТТК, в Тамбове составляет порядка 25 тыс. домохозяйств в 221 многоквартирном доме. Как сообщили CNew

«Билайн» увеличил скорость мобильного интернета в Ярославле, Орле и Тамбове «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о запуске сети с поддержкой технологии HSPA+, позволяющей достигать скорости передачи данных до 21 Мбит/с, в трех городах Центрального региона: Ярославле, Орле и Тамбове. HSPA+ развернута в рамках программы модернизации сотовой сети и развития собственных волоконно-оптических линий связи в Центральном регионе. Как сообщили CNews в «Билайне», внедрение т

Интернет-трафик в сети МТС в Тамбове за год увеличился в 7 раз ской области. За прошедший год, с августа 2011 по август 2012 г., трафик передачи данных в сети 3G МТС в Тамбовской области увеличился в 7 раза. Средний объем месячного потребления интернет-трафика в Тамбове в расчете на одного пользователя в сети 3G вырос более чем в 5 раз и составил 1,3 ГБ. Количество пользователей мобильного интернета в Тамбовской области за последний год увеличилось на

В Тамбове появились «Умные остановки» влена и система громкой связи с кнопкой вызова служб экстренного реагирования. В настоящий момент в Тамбове установлены 3 пилотных «Умных остановки» - «Драмтеатр» и «Парк культуры» (по обеим ст

«М2М телематика» запустила проект «Социальный ГЛОНАСС» в Тамбове ии «Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» объявили о старте проекта «Социальный ГЛОНАСС» в Тамбове. 25 октября 2010 г. «М2М телематика Тамбов», МАУ «Пассажирские перевозки» и Ассоциаци

«Энфорта» открыла филиал в Тамбове Оператор связи «Энфорта» открыл филиал в городе Тамбов. «Энфорта» предлагает предприятиям полный комплекс услуг связи. Как отмечается, услуги оператора основаны на передовых технологиях, включая беспроводное решение WiMAX, обеспечивающее воз

МТС запустила сети 3G в Смоленске и Тамбове л в коммерческую эксплуатацию сети 3G в двух городах Центрального федерального округа – Смоленске и Тамбове. C появлением сети «третьего поколения» абоненты МТС в Смоленске и Тамбове при

«Синтерра» запустила первую WiMAX-сеть в Тамбове язи «Глобал Уай-Макс» объявили о введении в коммерческую эксплуатацию первой мобильной WiMAX-сети в Тамбове. Сеть запущена в Тамбове в рамках развития программы «Синтерры» «Региональные

«Спарго Технологии» открыли представительства в Тамбове и Новосибирске Технологии» объявила о расширении своего присутствия в регионах и открытии новых представительств в Тамбове и Новосибирске. Основным видом деятельности данных подразделений будет оказание инфор