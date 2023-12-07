«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть

Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 филиалов и отделов Центра занятости населения Тамбовской области. Модернизация сети обошлась в 3,8 млн руб., а срок интеграции занял 30 рабочих дней. Об этом CNews сообщили представители «Авантелекома».

В ноябре 2023 г. завершился комплексный проект по модернизации сети телефонии Центров занятости населения Тамбовской области. Теперь государственное учреждение объединено в единый контакт-центр и обслуживает все территориальные центры службы занятости. Разрозненные и не связанные между собой аналоговые и виртуальные АТС объединены в единую сеть. Обрабатывать обращения граждан будут специалисты разных отделов Цента занятости населения.

В рамках проекта было заменено устаревшее аналоговое оборудование и установлена программная IP-АТС на основе модульного программного решения «Центр обработки вызовов». Организована одновременная работа нескольких телефонных линий емкостью до 1000 параллельных вызовов. Обновленная система позволяет обеспечить принципы клиентоцентричной работы с обращениями и соответствовать требованиям обслуживания граждан, которые предыдущая АТС не позволяла реализовать.

Новым дополнением стала удобная и для населения, и для сотрудников ЦЗН функция, при помощи которой в случае ошибочного обращения гражданина не в свой территориальный ЦЗН звонок переводится в нужную организацию без необходимости набирать другой номер. Переадресация звонков осуществляется как на внутренние номера территориального центра занятости населения, так и на номера других региональных центров занятости населения.

«Перед нами стояла задача объединить 25 отделов и филиалов Центра занятости населения Тамбовской области в единую сеть. Мы создали клиентоцентричный контакт-центр на основе локальной АТС, которая позволяет хранить все данные учреждения на собственных серверах без использования облака. Внедренная система гибкая и удобная в настройке: можно добавить или убрать на свое усмотрение необходимый функционал. А единоразовая плата за интеграцию позволяет экономить на ежемесячной абонентской плате и подключении новых абонентов к сети», – отметил директор ООО «Авантелеком» Владислав Вирясов.

Благодаря новому единому многоканальному номеру каждый поступивший звонок обрабатывается. В случае недозвона в какой-либо из филиалов учреждения, звонок переадресуется в головной контакт-центр – таким образом специалисты обрабатывают все входящие обращения от граждан Тамбовской области. Подобная технология планируется к внедрению и в других региональных Центрах занятости населения в Астраханской области, Татарстане, Бурятии и Алтае.

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В 2022 г. в Тамбове разработчиками «Авантелеком» была создана единая справочная служба «122». Реализация проекта прошла в рамках технического стандарта, разработанного для всех регионов России. Помимо Тамбовской области единый номер был также внедрен в 11 других субъектах России.

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ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: облачная АТС, центр обработки вызовов, голосовой ассистент, речевая аналитика, кол-трекинг. Компания была основана в 2011 г. и на сегодняшний день имеет три филиала в России. Штаб-квартира находится в Москве. Является аккредитованной ИТ-компанией, входит в реестр отечественного ПО, работает на сертифицированных ОС ФСТЭК, состоит в Союзе поддержки и развития технологических компаний. Всего свыше 1500 реализованных проектов. География деятельности – 18 регионов России и стран СНГ. Обслуживает более 20 тыс. пользователей.