Вирясов Владислав
Вирясов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
|Потишний Роман 11 4
|Дубровская Анна 18 4
|Торубарова Элеонора 4 4
|Палин Виталий 4 4
|Кочетова Вероника 5 4
|Курганович Татьяна 4 4
|Пушкарёва Вера 4 4
|Конохов Максим 4 4
|Шишмарев Сергей 32 3
|Лошкарева Наталья 6 3
|Оносовский Юрий 3 3
|Куличенко Елена 3 3
|Шаруев Дмитрий 3 3
|Бабкин Николай 24 2
|Зубрицкая Христина 2 2
|Логвинова Алина 3 2
|Шаршаков Владимир 2 2
|Евтюнин Павел 2 2
|Королева Ирина 7 1
|Халидов Тимур 1 1
|Сухачева Анастасия 1 1
|Петросян Вадим 14 1
|Дзвинко Роман 18 1
|Матюшин Михаил 16 1
|Деменко Виктор 6 1
|Прокофьев Константин 5 1
|Демин Владислав 3 1
|Соколов Валентин 7 1
|Тимофеев Степан 2 1
|Строганова Яна 4 1
|Бейрис Кристине 4 1
|Суханос Олеся 4 1
|Полевой Сергей 3 1
|Худякова Ольга 1 1
|Даниленко Елена 1 1
|Голомысов Андрей 6 1
|Макаров Валентин 220 1
|Чернышов Михаил 41 1
|Потешкин Сергей 1 1
|Молодев Сергей 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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