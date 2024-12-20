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Вирясов Владислав



20.12.2024 «Авантелеком» и IQTEK анонсируют новые ИТ-решения для контакт-центров 1
19.12.2024 Каким должен быть современный контакт-центр 1
10.12.2024 «Авантелеком» внедрил ИИ в единую горячую линию Хабаровского края 1
22.11.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
Импортозамещение 2024 2
29.10.2024 «Авантелеком» запустил собственный пограничный контроллер сессий Sfera SBC 1
22.10.2024 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2024» состоится 3 декабря 1
17.09.2024 «Авантелеком» предложил создать единую платформу коммуникации в Хабаровском крае 1
15.08.2024 «Авантелеком» оптимизировал медицинский контакт-центр с помощью ИИ 1
02.08.2024 «Авантелеком» организовал единый контакт-центр для Центров занятости населения Хабаровская края 1
22.07.2024 Платформа «Сфера» от «Авантелеком» вошла в Реестр российского ПО 1
23.04.2024 Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт» 1
17.04.2024 ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений 1
02.04.2024 Владислав Вирясов -

Владислав Вирясов, «Авантелеком»: Будущее за решениями, которые обеспечат гибкий переход со старой инфраструктуры на новую

 1
06.03.2024 В 2023 г. 30% компаний перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных 1
30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу 1
14.12.2023 Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов 2
07.12.2023 «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть 1
24.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
09.11.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
08.11.2023 «Авантелеком» разработал на базе нейросети систему речевой аналитики SferaGPT 1
30.10.2023 «Авантелеком» представил отечественную разработку «Сфера» 1
19.10.2023 Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря 1
25.09.2023 «Авантелеком» представил ПО для проприетарного оборудования Cisco и Avaya 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Вирясов Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Авантелеком 24 24
Cisco Systems 5114 6
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 6
Сигурд-Айти - Sigurd IT company 13 4
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 3
LG Electronics 3614 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Ростелеком 9701 1
Voxlink - Вокс Линк 2 1
ИТ Проспект - Chat2Desk 2 1
8213 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
OpenAI 217 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 120 1
Camunda - Camunda Services GmbH 25 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
SAP SE 5277 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Oracle Corporation 6688 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
TerraLink - ТерраЛинк 282 1
Ланит - Норбит - Norbit 369 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
3data - 3дата 82 1
Informatica 126 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 21 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 44 1
3CX 12 1
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
МегаФон 8805 1
Quillis - Квиллис 6 1
Ventra - ITKey - Ключевые ИТ Решения 12 1
Ингосстрах СПАО 421 7
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 45 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Согласие СК - Согласие-Вита 40 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Почта России ПАО 2112 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Аврора Авиакомпания - Единая дальневосточная авиакомпания 4 1
Белагропромбанк 22 1
Он Клиник ММЦ - Международный медицинский центр 11 1
Группа Самолет 72 1
Евразия Ассистанс 1 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 56 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 36 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 48 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 17
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 10
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 9
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 8
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 6
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 5
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 208 5
Контактный центр - CCaaS - Contact Center as a Service - Контакт-центр как услуга - Контакт-центр из облака - Облачный контактный центр - Контактный центр по запросу (требованию) - Виртуальный контакт-центр - Аутсорсинговый контакт-центр 38 5
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 738 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 651 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 4
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 3
Аналоговые технологии 2769 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 3
Авантелеком - Sfera GPT - система речевой аналитики 3 3
Протек - Здравсити 26 3
Linux OS 9937 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
Asterisk 77 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
МТС Exolve 67 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Обращения граждан 227 1
OpenAI ChatGPT 339 1
Stafory - робот Вера 330 1
Voxys - OmniVox 1 1
Ланит - Норбит - Norbit Business Trade - NBT no-code платформа 34 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 37 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
3data - RCloud by 3data 11 1
ITFB Easydoc 19 1
МегаФон ПроБизнес 7 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
МегаФон - Nexign BCE - Nexign Billing and Charging Evolution 2 1
Quillis - Lerimi 5 1
Ventra - ITKey - KeyStack 7 1
Cisco SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol 10 1
CraftTalk KMS 7 1
Авантелеком - Sfera SBC - пограничный контроллер сессий 1 1
Потишний Роман 11 4
Дубровская Анна 18 4
Торубарова Элеонора 4 4
Палин Виталий 4 4
Кочетова Вероника 5 4
Курганович Татьяна 4 4
Пушкарёва Вера 4 4
Конохов Максим 4 4
Шишмарев Сергей 32 3
Лошкарева Наталья 6 3
Оносовский Юрий 3 3
Куличенко Елена 3 3
Шаруев Дмитрий 3 3
Бабкин Николай 24 2
Зубрицкая Христина 2 2
Логвинова Алина 3 2
Шаршаков Владимир 2 2
Евтюнин Павел 2 2
Королева Ирина 7 1
Халидов Тимур 1 1
Сухачева Анастасия 1 1
Петросян Вадим 14 1
Дзвинко Роман 18 1
Матюшин Михаил 16 1
Деменко Виктор 6 1
Прокофьев Константин 5 1
Демин Владислав 3 1
Соколов Валентин 7 1
Тимофеев Степан 2 1
Строганова Яна 4 1
Бейрис Кристине 4 1
Суханос Олеся 4 1
Полевой Сергей 3 1
Худякова Ольга 1 1
Даниленко Елена 1 1
Голомысов Андрей 6 1
Макаров Валентин 220 1
Чернышов Михаил 41 1
Потешкин Сергей 1 1
Молодев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 6
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 3
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 594 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
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Льготы - Льготные кредиты 140 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Философия - Philosophy 445 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
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Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 7
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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