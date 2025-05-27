Тюменский расчетно-информационный центр «Инфоцентр» автоматизирует

взаимодействие поставщиков жилищно-коммунальных услуг и их клиентов. Кроме услуг

ЖКХ, пользователи оформляют льготы, субсидии, получают услуги паспортного стола. В

организации расположено 11 абонентских пунктов во всех городах Тюменской области, а

на обслуживании находится 2 тыс. поставщиков услуг ЖКХ и 900 тыс. домохозяйств.