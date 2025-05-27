Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175355
ИКТ 13658
Организации 10645
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3457
Системы 25609
Персоны 75256
География 2844
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 697
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2636
Мероприятия 854

Правительство Тюменской области Инфоцентр ТРИЦ Тюменский расчетно-информационный центр


Тюменский расчетно-информационный центр «Инфоцентр» автоматизирует
взаимодействие поставщиков жилищно-коммунальных услуг и их клиентов. Кроме услуг
ЖКХ, пользователи оформляют льготы, субсидии, получают услуги паспортного стола. В
организации расположено 11 абонентских пунктов во всех городах Тюменской области, а
на обслуживании находится 2 тыс. поставщиков услуг ЖКХ и 900 тыс. домохозяйств.

УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 «Авантелеком» перезапустил контакт-центр ТРИЦ «Инфоцентр» 1
29.02.2024 Крупнейший тюменский центр в сфере ЖКХ нарастил мощности в облаке МТС 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Правительство Тюменской области и организации, системы, технологии, персоны:

Авантелеком 31 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13221 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 794 1
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 355 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 739 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2083 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21109 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1585 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 788 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11533 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4101 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2578 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2111 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24914 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 293 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2966 1
Автоинформатор 111 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11732 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16193 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11387 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2379 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16376 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3242 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1107 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 691 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4055 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7536 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5497 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21806 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2770 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28262 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1125 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2157 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1613 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
МТС - MTS WAF Premium 13 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Михайлова Анастасия 31 1
Вирясов Владислав 31 1
Туровинин Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148874 2
Россия - УФО - Тюменская область 1199 2
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 68 1
Армения - Республика 2320 1
Беларусь - Белоруссия 5831 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 888 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 116 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3622 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1375 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10176 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1112 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5895 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30124 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 538 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7990 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2390 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153