Получите все материалы CNews по ключевому слову
Правительство Тюменской области Инфоцентр ТРИЦ Тюменский расчетно-информационный центр
Тюменский расчетно-информационный центр «Инфоцентр» автоматизирует
взаимодействие поставщиков жилищно-коммунальных услуг и их клиентов. Кроме услуг
ЖКХ, пользователи оформляют льготы, субсидии, получают услуги паспортного стола. В
организации расположено 11 абонентских пунктов во всех городах Тюменской области, а
на обслуживании находится 2 тыс. поставщиков услуг ЖКХ и 900 тыс. домохозяйств.
УПОМИНАНИЯ
|27.05.2025
|«Авантелеком» перезапустил контакт-центр ТРИЦ «Инфоцентр» 1
|29.02.2024
|Крупнейший тюменский центр в сфере ЖКХ нарастил мощности в облаке МТС 1
Правительство Тюменской области и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 151 1
|МТС - MTS WAF Premium 13 1
|МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.