ВКСС Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи Корпоративная сеть Corporate Network ЕВСПД Единая ведомственная сеть передачи данных


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


07.08.2024 Новый троян проникает в корпоративные сети

Появился троян удаленного доступа – SharpRhino, созданный специально для проникновения в корпоративные сети. О средствах защиты против нового трояна рассказал киберэксперт «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Вредоносный софт под названием SharpRhino помогает хакерам добиться нача
20.10.2023 Эксперт из «ТрансТелеКома» расскажет на CNews FORUM 2023 о сервисе для организации корпоративных сетей связи

нформационные технологии завтра провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. «Применяя решение SD WAN, территориально распределенная организация получает существенную экономию в расходах, возможность централизованного управления всеми маршрути
06.09.2023 «РТК-Солар»: количество кибератак на корпоративные сети увеличилось в 2 раза

3 г. активность майнеров в сетевом трафике выросла в два раза, а доля хакерских атак с использованием SSL-шифрования для скрытия зловредной активности увеличилась на 53%. Двукратный рост кибератак на корпоративные сети во многом спровоцирован активным распространением инструментария для разведки поверхности атаки. Сетевые атаки продолжают оставаться для злоумышленников самым популярным мето
13.04.2023 На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи

ференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на ц
12.08.2019 IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки

одем и проникнуть в какую-либо компьютерную сеть. Эта методика получила название WarDialing (Dialing - набор телефонного номера). Специалисты по кибербезопасности IBM показали способ взламывать чужие корпоративные сети с помощью службы доставки и одноплатного компьютера От него впоследствии произошло название для другого метода - WarDriving, при котором хакер катается в автомобиле в окрестн
20.12.2016 Check Point: программы-вымогатели продолжили атаковать корпоративные сети в ноябре 2016

ием зловредов Locky и Cryptowall на 10%. По данным Check Point, количество активных семейств вредоносного ПО и общее количество атак остаются близкими к рекордно высокому значению, число нападений на корпоративные сети также растет. С октября продолжает распространяться зловред-вымогатель Locky — количество атак с ним выросло на 10%. По такому же сценарию действовал пятый по распространенно
19.12.2011 Спрос на единые корпоративные сети в Омской области за 2011 г. вырос в 5 раз

Спрос на услугу FMC (единая корпоративная сеть) в Омской области вырос с начала года в 5 раз – сообщил CNews дирек
04.04.2011 МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС»

Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявил о внедрении конвергентного решения «Единая корпоративная сеть FMC» для компании «Славнефть-ЯНОС». Весной 2011 г. на предприятиях нефтяно
16.03.2011 Корпоративная сеть ФНС России под защитой «Лаборатории Касперского»

олжении сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России и продлении лицензий решения Kaspersky Total Space Security. Проект был выполнен при поддержке «Научно-технического центра ЕВРААС». Корпоративная сеть является ключевым элементом информационной системы ФНС России, обеспечивающей обмен данными между различными подразделениями и филиалами службы и эффективную работу всей орга
19.12.2008 ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает

В открытии принял участие замминистра Минкомсвязи Наум Мардер, отметивший, что большим достоинством ВКСС является существенное преобладание российских разработчиков и системных инеграторов. По

12.12.2007 ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило?

Международная выставка ВКСС отметила свой десятилетний юбилей в Экспоцентре на Красной Пресне. Это уже третья площад
21.11.2006 Siemens Enterprise Communications представляет конвергентные решения на "ВКСС-2006"

ународной вы-ставке «Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи» («ВКСС-2006»), представленная на стенде РАО «ЕЭС Рос-сии» (№F5), посвящена решениям компании дл
16.11.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы

еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

08.11.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы

еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

31.10.2006 "ВКСС-2006": новые шаги и перспективы

еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

19.12.2005 ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции?

дународной выставке "Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи" ("ВКСС-2005"), проведенной под эгидой министерства информационных технологий и связи РФ при под
05.12.2002 В Москве открылась пятая международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи-2002"

изаторов, в первый день работы выставки ее посетили порядка 1,5 тыс. специалистов. "Ведомственные и корпоративные сети связи" впервые были проведены в 1997 году. Инициаторами организации меропр
11.12.2001 "Северо-Западный GSM" ввел новую услугу "Корпоративная сеть"

Компания "Северо-Западный GSM" объявила о введении в эксплуатацию с 10 декабря 2001 г. новой услуги "Корпоративная сеть". Услуга предоставляется корпоративным клиентам компании и позволяет максимально эффективно организовать связь на предприятии. "Северо-Западный GSM" предлагает техническое ре
19.11.1999 22 ноября в ВВЦ пройдет выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99"

22 ноября 1999 года в Москве во Всероссийском Выставочном Центре (пав. "Москва") начинает свою работу вторая Международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99". Выставка ВКСС'99, организаторами которой выступают РАО "ЕЭС России", РАО "Газпром", МПС РФ, МВД РФ и другие министерства и ведомства, является одним из наиболее заметных событий года, где руководители и

Публикаций - 755, упоминаний - 791

ВКСС и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5222 82
Microsoft Corporation 25236 65
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 54
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 53
Ростелеком 10306 52
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 26
МегаФон 9892 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 25
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 24
IBM - International Business Machines Corp 9551 23
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 21
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 20
Google LLC 12255 19
8983 19
Huawei 4221 17
Apple Inc 12628 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 16
Oracle Corporation 6867 15
Информзащита 852 14
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 14
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 14
SAP SE 5426 14
Check Point Software Technologies 800 14
Siemens AG - Siemens Group 2628 13
HP Inc. 5761 13
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1533 13
Авантелеком 32 12
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1310 12
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 12
Trend Micro 629 12
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 10
Broadcom - VMware 2490 10
Intel Corporation 12541 10
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 10
Softline - Софтлайн 3261 10
Fortinet 405 10
Крок - Croc 1814 9
HP - Hewlett-Packard 3644 9
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 32
РЖД - Российские железные дороги 2001 16
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 11
Газпром ПАО 1416 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 9
Почта России ПАО 2245 9
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 7
Альфа-Банк 1868 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 6
Роснефть НК - нефтяная компания 528 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 5
ГПБ - Газпромбанк 1174 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 4
ВТБ - ВТБ24 668 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 4
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 3
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 3
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 3
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 3
Силовые машины 142 3
Северсталь ПАО - Severstal 560 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 3
НСПК - Национальная система платежных карт 900 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 30
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 18
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 17
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 126 5
Космическая связь - ЦКС - Центр космической связи - Центр дальней космической связи 31 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
Федеральное казначейство России 1879 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 4
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 344 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 600 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 93 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 21
Российская Ассоциация Телемедицины 22 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 2
Единая Россия - Политическая партия 316 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 16 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Динамо ВФСО АНО ЦСП МГО 1 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 48 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
OSI - Open Source Initiative 76 1
CSA - Cloud Security Alliance 13 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Coastal Federal Credit Union - Некоммерческий финансовый кооператив 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 350
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 254
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 163
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 157
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 152
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 149
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 148
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 140
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 121
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 117
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 114
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 102
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 90
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 89
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 86
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 85
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 83
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 80
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 77
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 77
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12339 70
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 69
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 66
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 66
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 65
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 61
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 60
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 59
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 58
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 58
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 57
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6268 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 53
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 52
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 52
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 48
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 50
Microsoft Windows 16327 45
Linux OS 10896 41
Google Android 14679 31
Microsoft Windows 2000 8662 19
Microsoft Office 3952 12
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 247 12
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 11
Apple iOS 8242 11
Microsoft Exchange - MS Exchange 1779 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 10
Microsoft Windows 10 1874 9
Oracle Java - язык программирования 3328 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 9
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 8
Microsoft Office 365 981 8
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 287 8
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 60 8
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 142 8
Apple iPhone 6 4862 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 7
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 131 6
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 6
Google Chrome - браузер 1648 6
Google YouTube - Видеохостинг 2885 6
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 823 6
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 713 6
F6 - F.A.C.C.T. TI&A - F.A.C.C.T. Threat Intelligence & Attribution 71 6
ТТК IP-MPLS-сеть 34 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
Ericsson MD УПАТС 13 5
FreePik 1435 5
Intel x86 - архитектура процессора 1982 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 5
Apple macOS 2248 5
Microsoft Azure 1460 5
Вирясов Владислав 32 9
Земков Сергей 159 9
Баулин Валерий 52 9
Солонин Виталий 89 8
Николаев Александр 41 7
Мельникова Анастасия 431 7
Зайцев Михаил 308 6
Дягилев Василий 84 6
Рейман Леонид 1058 4
Мякишева Марина 84 4
Ершова Элеонора 67 4
Орлик Сергей 83 4
Волков Дмитрий 66 4
Макаров Станислав 117 4
Григорьева Евгения 60 4
Шуклин Андрей 22 3
Момчилович Ирина 28 3
Коротков Андрей 85 3
Шадаев Максут 1146 3
Айнетдинов Артур 8 3
Пархоменко Александр 17 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 918 3
Аитов Тимур 197 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 3
Fxmsp 6 3
Иванов Михаил 110 3
Энфиаджян Рубен 23 3
Прохоров Фёдор 83 3
Коваль Валерий 38 3
Хавторин Антон 25 3
Емельченков Сергей 141 3
Рокотян Алексей 8 2
Рыбалко Станислав 9 2
Андреев Валерий 25 2
Кочегаров Петр 10 2
Климов Евгений 19 2
Дятлов Сергей 18 2
Потапенко Дмитрий 18 2
Тимошкин Андрей 8 2
Шевченко Андрей 18 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 437
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 104
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 87
Европа 24634 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 60
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 30
Германия - Федеративная Республика 12936 29
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 27
Азия - Азиатский регион 5748 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 26
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 25
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 22
Россия - СФО - Новосибирск 4650 22
Украина 7793 21
Казахстан - Республика 5792 20
Беларусь - Белоруссия 6023 19
Япония 13547 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 17
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 17
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 16
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 15
Индия - Bharat 5697 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 15
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 14
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 13
Африка - Африканский регион 3570 13
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 13
Франция - Французская Республика 7975 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 12
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 12
Россия - УФО - Свердловская область 1735 11
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 11
Земля - планета Солнечной системы 10658 11
Бразилия - Федеративная Республика 2450 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 181
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 170
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 85
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 77
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 66
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 53
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 50
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 37
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 32
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 30
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 30
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 28
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 28
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 22
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 22
Энергетика - Energy - Energetically 5524 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 21
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 20
Аренда 2584 20
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 20
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 20
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 760 19
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2954 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 19
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 18
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 18
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 19
BleepingComputer - Издание 410 9
FT - Financial Times 1259 3
TAdviser - Центр выбора технологий 425 3
Ведомости 1233 3
Открытые системы ИД 176 3
ИКС-холдинг - ИКС-Медиа - IKSmedia 9 2
Forbes - Форбс 910 2
ZDnet 662 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 537 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
Известия ИД 704 2
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 2
Chicago Sun-Times 10 2
Мобильные системы 117 2
Silicon.com 364 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
CMS Magazine 19 1
ComputerWire 51 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
9to5Google 57 1
9to5Mac 70 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Reddit 356 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
NYT - The New York Times 1086 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
AP - Associated Press 2006 1
Securelist 26 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
KrebsOnSecurity 17 1
Microsoft TechNet 8 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 195 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 46
IDC - International Data Corporation 4943 25
Gartner - Гартнер 3608 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 14
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 4
CNews Инновация года - награда 133 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 4
TeleGeography Research 40 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 3
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 3
Synergy Research Group 47 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 3
Celent - Celent Communications 12 2
Fortune Global 500 287 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 134 2
Dell'Oro Group 66 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 2
Wainhouse Research 40 1
Computer Economics 32 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant SIEM - Security Information and Event Management - Application Security Testing - Gartner IT Security 10 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
InsightExpress 12 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Top10VPN 6 1
Verizon DBIR 3 1
Adobe - Omniture - Visual Sciences - WebSideStory 31 1
Radicati Group 26 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 72 1
Juniper Research 551 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 235 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Discovery Research Group 22 1
CCS Insight 22 1
MalwareHunterTeam 14 1
РАН - Российская академия наук 2014 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 5
Информзащита Учебный центр 38 3
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 72 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 2
Ланит Сетевая академия - учебный центр 48 2
ИИИ - Институт исследований интернета 62 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Минэкономразвития РФ - ВАВТ - Всероссийская академия внешней торговли - Высшая коммерческая школа Министерства экономического развития и торговли РФ 23 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
ДВГУПС - Дальневосточный государственный университет путей сообщения - Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта 14 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 11 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
University of Houston - Хьюстонский университет 21 1
Syracuse University - Сиракузский университет - Сиракьюсский университет 12 1
СГА - Современная гуманитарная академия 17 1
Stevens Institute of Technology - Технологический институт Стивенса 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 23 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 260 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 14
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 4
CNews FORUM Кейсы 280 3
CNews AWARDS - награда 549 3
Связь-Экспокомм 113 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 2
iF Design Awards 26 2
Intel Developer Forum - IDF 278 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
ИнфоКом 118 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
IT Elements 12 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
CeBIT 612 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Black Hat - Конференция 117 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Citrix Synergy 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
News & Documentary Emmy Awards 4 1
McAfee FOCUS 2 1
SAP Sapphire Now 8 1
