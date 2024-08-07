Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВКСС Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи Корпоративная сеть Corporate Network ЕВСПД Единая ведомственная сеть передачи данных
СОБЫТИЯ
|07.08.2024
|
Новый троян проникает в корпоративные сети
Появился троян удаленного доступа – SharpRhino, созданный специально для проникновения в корпоративные сети. О средствах защиты против нового трояна рассказал киберэксперт «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Вредоносный софт под названием SharpRhino помогает хакерам добиться нача
|20.10.2023
|
Эксперт из «ТрансТелеКома» расскажет на CNews FORUM 2023 о сервисе для организации корпоративных сетей связи
нформационные технологии завтра провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. «Применяя решение SD WAN, территориально распределенная организация получает существенную экономию в расходах, возможность централизованного управления всеми маршрути
|06.09.2023
|
«РТК-Солар»: количество кибератак на корпоративные сети увеличилось в 2 раза
3 г. активность майнеров в сетевом трафике выросла в два раза, а доля хакерских атак с использованием SSL-шифрования для скрытия зловредной активности увеличилась на 53%. Двукратный рост кибератак на корпоративные сети во многом спровоцирован активным распространением инструментария для разведки поверхности атаки. Сетевые атаки продолжают оставаться для злоумышленников самым популярным мето
|13.04.2023
|
На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи
ференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на ц
|12.08.2019
|
IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки
одем и проникнуть в какую-либо компьютерную сеть. Эта методика получила название WarDialing (Dialing - набор телефонного номера). Специалисты по кибербезопасности IBM показали способ взламывать чужие корпоративные сети с помощью службы доставки и одноплатного компьютера От него впоследствии произошло название для другого метода - WarDriving, при котором хакер катается в автомобиле в окрестн
|20.12.2016
|
Check Point: программы-вымогатели продолжили атаковать корпоративные сети в ноябре 2016
ием зловредов Locky и Cryptowall на 10%. По данным Check Point, количество активных семейств вредоносного ПО и общее количество атак остаются близкими к рекордно высокому значению, число нападений на корпоративные сети также растет. С октября продолжает распространяться зловред-вымогатель Locky — количество атак с ним выросло на 10%. По такому же сценарию действовал пятый по распространенно
|19.12.2011
|
Спрос на единые корпоративные сети в Омской области за 2011 г. вырос в 5 раз
Спрос на услугу FMC (единая корпоративная сеть) в Омской области вырос с начала года в 5 раз – сообщил CNews дирек
|04.04.2011
|
МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС»
Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявил о внедрении конвергентного решения «Единая корпоративная сеть FMC» для компании «Славнефть-ЯНОС». Весной 2011 г. на предприятиях нефтяно
|16.03.2011
|
Корпоративная сеть ФНС России под защитой «Лаборатории Касперского»
олжении сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России и продлении лицензий решения Kaspersky Total Space Security. Проект был выполнен при поддержке «Научно-технического центра ЕВРААС». Корпоративная сеть является ключевым элементом информационной системы ФНС России, обеспечивающей обмен данными между различными подразделениями и филиалами службы и эффективную работу всей орга
|19.12.2008
|
ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает
В открытии принял участие замминистра Минкомсвязи Наум Мардер, отметивший, что большим достоинством ВКСС является существенное преобладание российских разработчиков и системных инеграторов. По
|12.12.2007
|
ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило?
Международная выставка ВКСС отметила свой десятилетний юбилей в Экспоцентре на Красной Пресне. Это уже третья площад
|21.11.2006
|
Siemens Enterprise Communications представляет конвергентные решения на "ВКСС-2006"
ународной вы-ставке «Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи» («ВКСС-2006»), представленная на стенде РАО «ЕЭС Рос-сии» (№F5), посвящена решениям компании дл
|16.11.2006
|
"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы
еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи
|08.11.2006
|
"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы
еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи
|31.10.2006
|
"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы
еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи
|19.12.2005
|
ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции?
дународной выставке "Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи" ("ВКСС-2005"), проведенной под эгидой министерства информационных технологий и связи РФ при под
|05.12.2002
|
В Москве открылась пятая международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи-2002"
изаторов, в первый день работы выставки ее посетили порядка 1,5 тыс. специалистов. "Ведомственные и корпоративные сети связи" впервые были проведены в 1997 году. Инициаторами организации меропр
|11.12.2001
|
"Северо-Западный GSM" ввел новую услугу "Корпоративная сеть"
Компания "Северо-Западный GSM" объявила о введении в эксплуатацию с 10 декабря 2001 г. новой услуги "Корпоративная сеть". Услуга предоставляется корпоративным клиентам компании и позволяет максимально эффективно организовать связь на предприятии. "Северо-Западный GSM" предлагает техническое ре
|19.11.1999
|
22 ноября в ВВЦ пройдет выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99"
22 ноября 1999 года в Москве во Всероссийском Выставочном Центре (пав. "Москва") начинает свою работу вторая Международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи'99". Выставка ВКСС'99, организаторами которой выступают РАО "ЕЭС России", РАО "Газпром", МПС РФ, МВД РФ и другие министерства и ведомства, является одним из наиболее заметных событий года, где руководители и
