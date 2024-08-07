Новый троян проникает в корпоративные сети Появился троян удаленного доступа – SharpRhino, созданный специально для проникновения в корпоративные сети. О средствах защиты против нового трояна рассказал киберэксперт «Газинформсервис» Дмитрий Овчинников. Вредоносный софт под названием SharpRhino помогает хакерам добиться нача

Эксперт из «ТрансТелеКома» расскажет на CNews FORUM 2023 о сервисе для организации корпоративных сетей связи нформационные технологии завтра провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. «Применяя решение SD WAN, территориально распределенная организация получает существенную экономию в расходах, возможность централизованного управления всеми маршрути

«РТК-Солар»: количество кибератак на корпоративные сети увеличилось в 2 раза 3 г. активность майнеров в сетевом трафике выросла в два раза, а доля хакерских атак с использованием SSL-шифрования для скрытия зловредной активности увеличилась на 53%. Двукратный рост кибератак на корпоративные сети во многом спровоцирован активным распространением инструментария для разведки поверхности атаки. Сетевые атаки продолжают оставаться для злоумышленников самым популярным мето

На конференции «Цифровизация ритейла» ТрансТелеКом поделится экспертизой в организации корпоративных сетей связи ференции «Цифровизация ритейла» провайдер цифровых сервисов АО «Компания ТрансТелеКом» представит решения на основе технологии SD WAN (software-defined networking in a wide area network) для создания корпоративных сетей связи. Программно-определяемая сеть – это современный подход к организации инфраструктуры связи, при котором точка управления трафиком переносится с оконечных устройств на ц

IBM научилась взламывать чужие корпоративные сети с помощью курьерской доставки одем и проникнуть в какую-либо компьютерную сеть. Эта методика получила название WarDialing (Dialing - набор телефонного номера). Специалисты по кибербезопасности IBM показали способ взламывать чужие корпоративные сети с помощью службы доставки и одноплатного компьютера От него впоследствии произошло название для другого метода - WarDriving, при котором хакер катается в автомобиле в окрестн

Check Point: программы-вымогатели продолжили атаковать корпоративные сети в ноябре 2016 ием зловредов Locky и Cryptowall на 10%. По данным Check Point, количество активных семейств вредоносного ПО и общее количество атак остаются близкими к рекордно высокому значению, число нападений на корпоративные сети также растет. С октября продолжает распространяться зловред-вымогатель Locky — количество атак с ним выросло на 10%. По такому же сценарию действовал пятый по распространенно

Спрос на единые корпоративные сети в Омской области за 2011 г. вырос в 5 раз Спрос на услугу FMC (единая корпоративная сеть) в Омской области вырос с начала года в 5 раз – сообщил CNews дирек

МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС» Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявил о внедрении конвергентного решения «Единая корпоративная сеть FMC» для компании «Славнефть-ЯНОС». Весной 2011 г. на предприятиях нефтяно

Корпоративная сеть ФНС России под защитой «Лаборатории Касперского» олжении сотрудничества с Федеральной налоговой службой (ФНС) России и продлении лицензий решения Kaspersky Total Space Security. Проект был выполнен при поддержке «Научно-технического центра ЕВРААС». Корпоративная сеть является ключевым элементом информационной системы ФНС России, обеспечивающей обмен данными между различными подразделениями и филиалами службы и эффективную работу всей орга

ВКСС 2008: ведомственная связь кризиса не ощущает В открытии принял участие замминистра Минкомсвязи Наум Мардер, отметивший, что большим достоинством ВКСС является существенное преобладание российских разработчиков и системных инеграторов. По

ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило? Международная выставка ВКСС отметила свой десятилетний юбилей в Экспоцентре на Красной Пресне. Это уже третья площад

Siemens Enterprise Communications представляет конвергентные решения на "ВКСС-2006" ународной вы-ставке «Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи» («ВКСС-2006»), представленная на стенде РАО «ЕЭС Рос-сии» (№F5), посвящена решениям компании дл

"ВКСС-2006": новые шаги и перспективы еждународная выставка «Ведомственных и корпоративных информационных систем, сетей и средств связи» (ВКСС-2006). Это традиционно масштабное мероприятие в области специализированных систем связи

ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции? дународной выставке "Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи" ("ВКСС-2005"), проведенной под эгидой министерства информационных технологий и связи РФ при под

В Москве открылась пятая международная выставка "Ведомственные и корпоративные сети связи-2002" изаторов, в первый день работы выставки ее посетили порядка 1,5 тыс. специалистов. "Ведомственные и корпоративные сети связи" впервые были проведены в 1997 году. Инициаторами организации меропр

"Северо-Западный GSM" ввел новую услугу "Корпоративная сеть" Компания "Северо-Западный GSM" объявила о введении в эксплуатацию с 10 декабря 2001 г. новой услуги "Корпоративная сеть". Услуга предоставляется корпоративным клиентам компании и позволяет максимально эффективно организовать связь на предприятии. "Северо-Западный GSM" предлагает техническое ре