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Электронная очередь Системы управления очередью (СУО) Smart Queue

Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue

 

Ты записался в очередь? На графическом листе изображен советский гражданин в деловом костюме, который иконографически повторяет плакат авторства Д. Моора "Ты записался добровольцем?". Одной рукой он указывает на зрителя, призывая того занять место в очереди, а на другой у него стоит номер его положения в очереди. Д. Обозненко, 1989г. Ты записался в очередь? На графическом листе изображен советский гражданин в деловом костюме, который иконографически повторяет плакат авторства Д. Моора "Ты записался добровольцем?". Одной рукой он указывает на зрителя, призывая того занять место в очереди, а на другой у него стоит номер его положения в очереди. Д. Обозненко, 1989г.
Ты записался в очередь? На графическом листе изображен советский гражданин в деловом костюме, который иконографически повторяет плакат авторства Д. Моора "Ты записался добровольцем?". Одной рукой он указывает на зрителя, призывая того занять место в очереди, а на другой у него стоит номер его положения в очереди. Д. Обозненко, 1989г.

СОБЫТИЯ

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14.10.2022 Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас»

неэкономических факторов; надёжная техническая поддержка со стороны разработчика. Внедрение системы электронной очереди провели специалисты компании-разработчика. Подготовка системы к работе вк
09.10.2018 «Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы

линику без электронной предварительной записи и рассчитывающих на прием в день обращения, появилась электронная очередь и комфортные зоны ожидания, а у медиков — возможность контролировать пото
22.06.2018 «Почта России» оборудовала 447 столичных отделений связи системой электронной очереди

«Почта России» оборудовала 447 столичных отделений связи системой электронной очереди. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет в
01.02.2018 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы

кий, Киевский, Белорусский, Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы) начала функционировать «электронная очередь» в билетные кассы дальнего следования. Новая система позволяет равномерно
28.02.2017 «Ренессанс Кредит» оборудовал все отделения системой электронной очереди

Банк «Ренессанс Кредит» завершил проект по внедрению системы электронной очереди. На текущий момент соответствующее оборудование установлено во всех отделениях финансового учреждения. Разработка программного обеспечения и внедрение были полностью реализо
17.01.2017 «Почта России» в 2016 году внедрила 150 систем электронной очереди по всей стране

К концу 2016 г. «Почта России» установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей, сообщили CNews в «Почте России». Массовое внедрение
21.12.2016 На флагманском складе «Перекрестка» внедрена система электронной очереди Neuroniq

грации с системами управления товародвижением и складским программным обеспечением X5 Retail Group. Электронная очередь Neuroniq выступает как составная часть комплекса информационных систем, о
29.09.2016 «1С-Рарус» пополнил линейку «РестАрт» решениями для кухни и электронной очереди

ла два новых решения для автоматизации ресторанов, которые легко встроить в текущую информационную систему и адаптировать под индивидуальные требования бизнеса. Новинки — «РестАрт: Кухня» и «РестАрт: Электронная очередь» — позволяют выстроить продуктивную работу кухни в любом ресторане и упорядочить очередь в фаст-фуде, сократив время ожидания клиентов, сообщили CNews в «1С-Рарус». Так, «Ре
20.06.2016 Торговый дом «Перекресток» установил электронную очередь Neuroniq

в, так и через динамический мониторинг, отражающий ситуацию в реальном времени. Благодаря внедрению электронной очереди появилась возможность отслеживать «зависшие» на РЦ машины, учитывать скор
08.06.2016 Центр господдержки предпринимателей Татарстана использует электронную очередь Neuroniq

ма управления очередью Neuroniq производства компании «Технологии Будущего», рассчитанная на 14 рабочих мест. Здесь же можно воспользоваться услугами центра «Мои документы», который также подключен к электронной очереди Neuroniq. Вся информация о вызовах к специалистам выводится на ЖК-панели и громкоговорители, установленные в зале ожидания. Система визуального и звукового оповещения органи
20.04.2016 В детских банках «КидБурга» запущена система электронной очереди от «Лета Инжиниринг»

зированный под задачу клиента кастомизированный состав элементов системы — сенсорный терминал для получения талонов с порядковым номером, главное информационное табло с выводом информации о состоянии электронной очереди и пульты операторов для вызова посетителя — компактные мини-ПК с сенсорными дисплеями, рассказали в компании. Электронная система управления очередью для детей включает в се
29.02.2016 Электронная очередь Neuroniq внедрена в поликлиниках Хабаровска

ке, выявлять проблемные зоны, находить ресурсы для повышения оперативности и качества обслуживания. Электронная очередь Neuroniq, таким образом, способна не только улучшить микроклимат в медучр
18.11.2015 «Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы

Компания «Технологии Будущего» выполнила поставку аппаратных компонентов собственного производства в МФЦ республики Башкортостан. Комплект оборудования включает в себя терминалы электронной очереди, а также светодиодные табло, для которых был создан специальный протокол управления, сообщили CNews в «Технологиях Будущего». В МФЦ Башкортостана внедрено программное решени
09.11.2015 МФЦ в городе Мирный Архангельской области оснащен электронной очередью

в г. Мирный Архангельской области. Обслуживать 32-тысячное население города будут квалифицированные сотрудники, прошедшие специальное обучение. Проблема очередей в отделении решена благодаря системе электронной очереди. Программно-аппаратный комплекс электронной очереди на 6 рабочих мест не только обеспечивает удобство для заявителей, но и позволяет планировать график приема с помощ
01.10.2015 МФЦ в Плесецке Архангельской области оборудован электронной очередью

объектом в Архангельской области, оборудованным современным программно-аппаратным комплексом управления очередью производства компании «Технологии Будущего». Комплекс имеет ряд преимуществ: в составе электронной очереди имеется модуль интеграции с АИС МФЦ НВК «Космософт», в рамках которого реализованы функции вывода текущей статистической информации на пульт оператора АИС МФЦ и вызова заяви
09.09.2015 Новое отделение МФЦ в Архангельске оснащено электронной очередью

производства компании «Технологии Будущего» эргономичен и удобен, обладает существенными преимуществами перед аналогами по качеству визуализации пользовательского интерфейса. В целом, работа системы электронной очереди подчинена главной задаче – сделать государственные услуги более доступными, создать такую информационную систему, которая была бы полезной и удобной для каждого заявителя. К
28.08.2015 Региональное отделение ФСС РФ по республике Татарстан оснащено электронной очередью Neuroniq

о республике Татарстан (г. Казань). Об этом CNews сообщили в «Технологиях Будущего». В этом проекте электронная очередь рассматривалась как часть комплексной информационной системы заказчика, к
06.08.2015 Более 11 тыс. детей записаны в электронную очередь в детсады Астраханской области с помощью системы «Ростелекома»

анизаций» в Астраханском регионе. В общей сложности в очереди сейчас находятся более 18 тыс. детей. Электронная очередь на базе решений «Ростелекома» работает в регионе с 2012 г. К началу 2015

05.08.2015 «Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро»

лжением сотрудничества «Технологий Будущего» с компанией «Инвитро». Так, в 2014 г. была установлена электронная очередь в офисе «Инвитро» в районе метро Войковская. По итогам этого внедрения ко
22.07.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила систему электронной очереди в «Мосгортуре»

о было обеспечить организованный клиентопоток для получения путевок в детские лагеря. В результате «Мосгортур» получил специализированный аппаратно-программный комплекс ЭСУО, а именно — двухуровневую электронную очередь по управлению потоком посетителей. На первом этапе клиентопоток распределяется на 3 направления: получение путевок на коммерческой основе; выдача льготных путевок; прием на

17.06.2015 Единый миграционный центр Москвы внедрил электронную очередь с помощью «Лета Инжиниринг»

ых высоких показателях качества и надёжности решения. Компания «Лета Инжиниринг» приняла решение использовать бессерверное решение, особенностью которого является отсутствие отдельно стоящего сервера электронной очереди. Серверные функции реализуются при помощи компьютера, установленного в терминале выбора услуг. Такое решение позволило сэкономить на стоимости отдельного сервера, а также сн
21.04.2015 «Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея

система обеспечивает централизованные сбор, обработку и управление данными, что оптимально при построении систем управления клиентопотоком любой сложности. Ежедневно система формирует отчеты о работе электронной очереди, предоставляя информацию по количеству зарегистрированных и обслуженных клиентов, реальном потоке посетителей, востребованности определенных услуг и статистику работы операт
14.04.2015 Во всех МФЦ Чувашской Республики заработала электронная очередь

оптимизировать управление потоками посетителей и сделать их пребывание в очереди более комфортным. Электронная очередь внедрена в 28 МФЦ республики. В МФЦ Чувашской Республики, расположенных в
23.01.2015 «Интеркоммерц» продолжает внедрять в своих отделениях систему «Электронная очередь»

одолжает оптимизировать обслуживание клиентов в своих офисах. Так, 23 января банк запустил систему «Электронная очередь» в дополнительном офисе «Новокузнецкий» в Москве. По словам Александра Ту
12.01.2015 В Новосибирской области появились новые возможности управления электронной очередью в детские сады

«БАРС Груп» завершила модернизацию региональной системы дошкольного образования Новосибирской области и ее интеграцию с подсистемой ЕПГУ «Концентратор услуг». Проект создания электронной очереди в детский сад стартовал в 2013 г. по заказу Правительства области. Подсистема МАИС «Электронный детский сад» позволяет родителям дошкольников в онлайн-режиме подавать заявле
30.05.2014 «Ростелеком» в Cеверной Осетии реализовал проект «Электронная очередь в детский сад»

По словам начальника отдела науки и информационных технологий Минобрнауки РСО-А Максима Асланиди, «Электронная очередь в детский сад» максимально прозрачна: «Каждый житель Северной Осетии може
14.04.2014 Петербуржцы получили возможность отслеживать своё движение в электронной очереди в детские сады

В начале апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге введён сервис «Электронная очередь в детские сады». Он был разработан и внедрён совместными усилиями компании «Нетрика», Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра и Комитета по образованию. Уже
09.04.2014 Все офисы приёма-выдачи документов Росреестра будут оснащены электронной очередью и видеокамерами с онлайн-трансляцией

ним». Документом устанавливаются контрольные показатели реализации «дорожной карты». Среди других нововведений – предусматривается оснащение всех офисов приёма-выдачи документов Росреестра системами «электронная очередь», системами аудиозаписи в местах взаимодействия сотрудников учётно-регистрационного органа с заявителями и видеокамерами с возможностью просмотра в реальном времени в интерн
02.12.2013 «AT Consulting Сибирь» разработала электронную очередь нового поколения

AT Consulting Сибирь», резидент ИТ-кластера новосибирского Академпарка, разработала систему «Единая электронная очередь». С её помощью посетители смогут записываться дистанционно и приходить на
16.07.2013 «Калуга Астрал» реализовала проект «Электронная очередь» в Калужской и Тульской областях

Во всех районах Калужской области реализован проект «Электронная очередь» для записи детей в образовательные учреждения. Благодаря этому родителям удалось избавиться от такой проблемы, как бесконечные очереди при приеме ребенка в детский сад или

17.06.2013 «АйТи» внедрила систему электронной очереди в 14 подразделениях ГИБДД по Москве

Компания «АйТи. Ведомственные системы» (ГК «АйТи») завершила проект по развертыванию системы электронной очереди «Артос» в 14 крупных подразделениях ГИБДД по Москве, оказывающих услуги п
26.03.2013 Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь»

Система электронной очереди в детские сады «Электроочередь», успешно внедренная в Челябинске в 2011 г
10.12.2012 Во всех крупных столичных подразделениях ГИБДД внедрят систему электронной очереди

ных заявок, производительность труда инспектора и пропускная способность подразделений. Кроме того, электронная очередь обеспечивает прозрачность деятельности инспекторов, усиливает контроль ка
12.11.2012 AT Consulting организовала мониторинг систем управления электронной очередью в «Сбербанке»

стартовавшая в Сбербанке в 2010 г., нацелена на сокращение времени ожидания клиентов в отделениях и включает в себя два взаимосвязанных проекта: оборудование офисов обслуживания системами управления электронной очередью (СУО) и внедрение системы мониторинга информации, поступающей из распределенных по всей стране СУО в режиме реального времени. Перед командой AT Consulting была поставлена

06.11.2012 «ДжиИ Мани Банк» открыл второй концептуальный офис в Москве с электронной очередью

«ДжиИ Мани Банк» сообщил об открытии 31 октября в Москве дополнительного офиса «Курский». Это уже второй концептуальный офис, дизайн которого разработан для банка компанией IDEO. Офис оборудован электронной очередью и круглосуточным банкоматом, сообщили CNews в «ДжиИ Мани Банке». Одним из ключевых элементов концепции стало четкое разграничение операционной и консультационной частей офи
09.10.2012 В Ульяновске запущена электронная очередь в детские сады

стве информационных технологий Ульяновской области, услуга оказывается бесплатно. В настоящее время электронная очередь доступна жителям Ульяновска. В других муниципальных образованиях услуга н
18.07.2012 «ЦРТ Сервис» и «Дамаск» внедрили систему электронной очереди в одном из МФЦ Тульской области

«ЦРТ Сервис» совместно с производителем аппаратно-независимой системы электронной очереди «Дамаск» реализовали проект по внедрению системы электронной очереди в многофункциональном центре города Новомосковска Тульской области. В рамках проекта необходимо б
28.12.2011 На сайте администрации Костромы появилась электронная очередь в дошкольные учреждения

27 декабря в администрации города Костромы состоялась презентация электронной очереди в дошкольные учреждения, размещённой на сайте администрации в разделе «Образование». Для удобства родителей «Очередь на получение места в муниципальных бюджетных дошкольных

20.12.2011 Leta Group внедряет систему электронной очереди для «Сбербанка России»

ся в сообщении Leta Group. В качестве решения для «Сбербанка» компания «Дамаск» вместе со своим партнером — компанией Leta — представили на конкурсе специализированное решение для организации системы электронной очереди в организациях банковского профиля — СУО «Дамаск-Банк», которая была высоко оценена экспертами. Решающими факторами, повлиявшими на выбор системы, стали: развитый функционал
19.12.2011 Единый центр регистрации налогоплательщиков в Омской области запустил электронную очередь

ектронную очередь и прийти в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области в выбранный день и час. Электронная очередь позволяет гражданам сдать запрос на получение выписок, копий документов,


Публикаций - 367, упоминаний - 445

Электронная очередь и организации, системы, технологии, персоны:

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9594 18
БАРС Груп 579 17
Технологии Будущего 169 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 12
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 11
АйТи 1519 11
Leta Group - Лета Групп 282 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 404 7
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Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Samsung Electronics 11064 6
Microsoft Corporation 25775 6
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 6
Softline - Софтлайн 3743 6
ESET - ESET Software 1161 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Promobot - Промобот 168 6
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг 10 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
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ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 5
Leta IT-company - Leta IT-Group 156 5
Leta Group - MrSoft - Мистер Софт 8 4
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Intel Corporation 12811 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Oracle Corporation 7074 4
Крок - Croc 1964 4
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ФОРС - Центр разработки 703 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 4
ESET Russia&CIS - Eset Россия - ИСЕТ Софтвеа - Исет Девелопмент 94 4
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Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 126 4
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 3
ИРТех - IRTech 14 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 59
Почта России ПАО 2370 16
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 13
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 118 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
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Россети Ленэнерго 1699 3
ВТБ - Почта Банк 514 2
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ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 2
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 148
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 106
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 81
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 53
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 44
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 41
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 37
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 34
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 32
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 25
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 22
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 239 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 21
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 19
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 18
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 18
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 17
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 98
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 35
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 18
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 15
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 13
Linux OS 11533 12
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 12
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 11
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 10
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Барс.Образование 33 9
Microsoft Windows 16882 8
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 31 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 7
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 5
Leta Group - Дамаск СУО - Дамаск МФЦ - Дамаск-Банк - Дамаск-ФМС - Дамаск-МЕД 15 5
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 70 4
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 4
Apple iPhone 6 4861 4
Этлас Софт - Этлас ЭДО - Этлас СЭД 163 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Ростелеком - БФТ-Холдинг - МФЦ-Капелла 18 4
ЕМИАС Электронный рецепт 90 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Leta Group - ЛЕТА Инжиниринг - Smart QMS 4 3
Барс.Образование-Электронный Детский Сад 4 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Медведев Дмитрий 1665 13
Путин Владимир 3454 8
Орловский Виктор 408 5
Чачава Александр 124 5
Бугров Алексей 12 5
Шадаев Максут 1210 4
Чаркин Евгений 317 4
Никифоров Николай 1138 4
Минниханов Рустам 122 4
Авербах Владимир 127 4
Кивокурцев Олег 100 4
Пильцов Сергей 7 3
Богдалова Майя 4 3
Марков Дмитрий 81 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Греф Герман 485 3
Козырев Алексей 328 3
Попов Алексей 339 3
Контрабаев Артур 70 3
Гоков Дмитрий 33 3
Балуев Евгений 31 3
Другов Александр 5 3
Сафронов Роман 36 3
Исайкин Олег 10 3
Албитов Андрей 32 3
Шароварин Евгений 7 3
Тятюшев Максим 215 2
Столбина Евгения 2 2
Байгачева Татьяна 3 2
Касперская Наталья 319 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Лысенко Эдуард 317 2
Абакумов Евгений 227 2
Ахмеров Тимур 91 2
Кузнецов Станислав 162 2
Ведяхин Александр 180 2
Фишер Андрей 75 2
Иванов Сергей 405 2
Семенов Александр 166 2
Никуличев Андрей 43 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 90
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 12
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 11
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 11
Россия - УФО - Тюменская область 1365 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 9
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 9
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Европа 24964 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 8
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 6
Россия - ПФО - Самарская область 1577 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 6
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 6
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 6
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 6
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 180
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 99
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 77
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 67
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 51
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 24
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 24
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 22
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 22
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 21
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 20
Паспорт - Паспортные данные 2848 18
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 16
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 14
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 418 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 13
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 13
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 12
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 11
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 11
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 10
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 10
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 9
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Фертильность, беременность и роды - рождение ребенка, деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 578 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3163 8
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 8
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 363 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
ТВ-Новости АНО 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
N+1 - Издание 188 1
Автокод (портал) 40 1
CNews TV 747 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Gartner - Гартнер 3658 3
IDC - International Data Corporation 4975 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 2
CNews Tenders 18 2
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
Maximize Market Research 3 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
Markets&Markets Research 113 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CNews Мишень 186 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
NPD DisplaySearch 285 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
ФМБА России - СЗОНКЦ им. Л.Г. Соколова ФГБУ - Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Л. Г. Соколова 4 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 13 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Helsingin yliopisto - University of Helsinki - Университет Хельсинки 21 1
МУБиНТ - Международная академия бизнеса и новых технологий - Международный университет бизнеса и новых технологий 4 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 50 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 1
НГУ ЦКСТ - Центр компетенций по смарт-технологиям 1 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 9
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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