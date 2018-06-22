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Электронная очередь Системы управления очередью (СУО) Smart Queue



22.06.2018 «Почта России» оборудовала 447 столичных отделений связи системой электронной очереди
01.02.2018 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы
23.01.2015 «Интеркоммерц» продолжает внедрять в своих отделениях систему «Электронная очередь»
09.04.2014 Все офисы приёма-выдачи документов Росреестра будут оснащены электронной очередью и видеокамерами с онлайн-трансляцией
16.07.2013 «Калуга Астрал» реализовала проект «Электронная очередь» в Калужской и Тульской областях
26.03.2013 Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь»
10.08.2010 «АМТ Банк» внедрил систему электронной очереди
28.11.2007 Выборгские налоговики примут по «электронной очереди»
02.02.2007 В Росрегистрации Новгородской области вводят «электронную очередь»
25.10.2006 В поликлиниках Петрозаводска внедряют "электронную очередь"
30.06.2003 "Электронная очередь" - шаг к комфортному путешествию

Публикаций - 77, упоминаний - 96

Электронная очередь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

AMT Group - АМТ-Груп 259 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 2
Samsung - Harman Kardon 271 2
Инфосистемы Джет 860 2
Барс груп 468 2
Программный продукт ГК 3756 2
АйТи 1134 2
Inforser - Инфорсер Инжиниринг 23 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1154 2
Softline - Софтлайн 1838 2
Vertu 114 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 259 1
Ростех - Электронный паспорт 90 1
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Nokia Corporation - Nokia Oyj 5385 1
Intel Corporation 11118 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 4
Почта России ПАО 1833 4
РЖД - Российские железные дороги 1422 2
УЭК - Универсальная электронная карта 558 2
Альфа-Банк 1435 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 256 1
Русский стандарт Банк 366 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 780 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 1
Интеркоммерц 34 1
Чернобыльская АЭС - Атомная электростанция 66 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 38 1
РЖД Москва - Ярославский вокзал 4 1
Правительство РФ 7387 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2108 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2363 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 910 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 4
Росгранстрой ФГКУ 9 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 360 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1008 2
ФНС РФ МИФНС - Межрегиональная инспекция ФНС России 70 1
МФЦ Мои документы Калужской области 2 1
МФЦ Мои документы Калининградской области - МФЦ Калининграда 6 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1855 1
Правительство Калининградской области 45 1
МФЦ Мои документы Костромы 1 1
МФЦ Мои документы Волгоградской области 2 1
МФЦ Мои документы Пермской области - МФЦ Пермь 2 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 189 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1423 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2207 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 52 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 75 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 81 1
Правительство Москвы 1536 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 810 1
ПФР Департамент информационных технологий 126 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 289 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2428 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1935 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1288 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1078 1
Президент Российской Федерации 3269 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 511 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 1
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АйТи Ведомственные системы - Полтава-МФЦ ИС 2 1
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Rakuten Viber 476 1
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ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 31 1
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 106 1
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Google Mobile Services - GMS 44 1
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Космодром Байконур 1025 1
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