Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue

Крымский медицинский колледж внедрил электронную очередь «Этлас» неэкономических факторов; надёжная техническая поддержка со стороны разработчика. Внедрение системы электронной очереди провели специалисты компании-разработчика. Подготовка системы к работе вк

«Крок» внедрил систему электронной очереди в поликлиниках Москвы линику без электронной предварительной записи и рассчитывающих на прием в день обращения, появилась электронная очередь и комфортные зоны ожидания, а у медиков — возможность контролировать пото

«Почта России» оборудовала 447 столичных отделений связи системой электронной очереди «Почта России» оборудовала 447 столичных отделений связи системой электронной очереди. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и предоставляет в

«Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы кий, Киевский, Белорусский, Казанский, Ярославский и Ленинградский вокзалы) начала функционировать «электронная очередь» в билетные кассы дальнего следования. Новая система позволяет равномерно

«Ренессанс Кредит» оборудовал все отделения системой электронной очереди Банк «Ренессанс Кредит» завершил проект по внедрению системы электронной очереди. На текущий момент соответствующее оборудование установлено во всех отделениях финансового учреждения. Разработка программного обеспечения и внедрение были полностью реализо

«Почта России» в 2016 году внедрила 150 систем электронной очереди по всей стране К концу 2016 г. «Почта России» установила 150 систем электронной очереди — 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей, сообщили CNews в «Почте России». Массовое внедрение

На флагманском складе «Перекрестка» внедрена система электронной очереди Neuroniq грации с системами управления товародвижением и складским программным обеспечением X5 Retail Group. Электронная очередь Neuroniq выступает как составная часть комплекса информационных систем, о

«1С-Рарус» пополнил линейку «РестАрт» решениями для кухни и электронной очереди ла два новых решения для автоматизации ресторанов, которые легко встроить в текущую информационную систему и адаптировать под индивидуальные требования бизнеса. Новинки — «РестАрт: Кухня» и «РестАрт: Электронная очередь» — позволяют выстроить продуктивную работу кухни в любом ресторане и упорядочить очередь в фаст-фуде, сократив время ожидания клиентов, сообщили CNews в «1С-Рарус». Так, «Ре

Торговый дом «Перекресток» установил электронную очередь Neuroniq в, так и через динамический мониторинг, отражающий ситуацию в реальном времени. Благодаря внедрению электронной очереди появилась возможность отслеживать «зависшие» на РЦ машины, учитывать скор

Центр господдержки предпринимателей Татарстана использует электронную очередь Neuroniq ма управления очередью Neuroniq производства компании «Технологии Будущего», рассчитанная на 14 рабочих мест. Здесь же можно воспользоваться услугами центра «Мои документы», который также подключен к электронной очереди Neuroniq. Вся информация о вызовах к специалистам выводится на ЖК-панели и громкоговорители, установленные в зале ожидания. Система визуального и звукового оповещения органи

В детских банках «КидБурга» запущена система электронной очереди от «Лета Инжиниринг» зированный под задачу клиента кастомизированный состав элементов системы — сенсорный терминал для получения талонов с порядковым номером, главное информационное табло с выводом информации о состоянии электронной очереди и пульты операторов для вызова посетителя — компактные мини-ПК с сенсорными дисплеями, рассказали в компании. Электронная система управления очередью для детей включает в се

Электронная очередь Neuroniq внедрена в поликлиниках Хабаровска ке, выявлять проблемные зоны, находить ресурсы для повышения оперативности и качества обслуживания. Электронная очередь Neuroniq, таким образом, способна не только улучшить микроклимат в медучр

«Технологии Будущего» поставили терминалы электронной очереди и светодиодные табло в МФЦ г. Уфы Компания «Технологии Будущего» выполнила поставку аппаратных компонентов собственного производства в МФЦ республики Башкортостан. Комплект оборудования включает в себя терминалы электронной очереди, а также светодиодные табло, для которых был создан специальный протокол управления, сообщили CNews в «Технологиях Будущего». В МФЦ Башкортостана внедрено программное решени

МФЦ в городе Мирный Архангельской области оснащен электронной очередью в г. Мирный Архангельской области. Обслуживать 32-тысячное население города будут квалифицированные сотрудники, прошедшие специальное обучение. Проблема очередей в отделении решена благодаря системе электронной очереди. Программно-аппаратный комплекс электронной очереди на 6 рабочих мест не только обеспечивает удобство для заявителей, но и позволяет планировать график приема с помощ

МФЦ в Плесецке Архангельской области оборудован электронной очередью объектом в Архангельской области, оборудованным современным программно-аппаратным комплексом управления очередью производства компании «Технологии Будущего». Комплекс имеет ряд преимуществ: в составе электронной очереди имеется модуль интеграции с АИС МФЦ НВК «Космософт», в рамках которого реализованы функции вывода текущей статистической информации на пульт оператора АИС МФЦ и вызова заяви

Новое отделение МФЦ в Архангельске оснащено электронной очередью производства компании «Технологии Будущего» эргономичен и удобен, обладает существенными преимуществами перед аналогами по качеству визуализации пользовательского интерфейса. В целом, работа системы электронной очереди подчинена главной задаче – сделать государственные услуги более доступными, создать такую информационную систему, которая была бы полезной и удобной для каждого заявителя. К

Региональное отделение ФСС РФ по республике Татарстан оснащено электронной очередью Neuroniq о республике Татарстан (г. Казань). Об этом CNews сообщили в «Технологиях Будущего». В этом проекте электронная очередь рассматривалась как часть комплексной информационной системы заказчика, к

Более 11 тыс. детей записаны в электронную очередь в детсады Астраханской области с помощью системы «Ростелекома» анизаций» в Астраханском регионе. В общей сложности в очереди сейчас находятся более 18 тыс. детей. Электронная очередь на базе решений «Ростелекома» работает в регионе с 2012 г. К началу 2015

«Технологии Будущего» оснастили системой электронной очереди еще один офис «Инвитро» лжением сотрудничества «Технологий Будущего» с компанией «Инвитро». Так, в 2014 г. была установлена электронная очередь в офисе «Инвитро» в районе метро Войковская. По итогам этого внедрения ко

«Лета Инжиниринг» внедрила систему электронной очереди в «Мосгортуре» о было обеспечить организованный клиентопоток для получения путевок в детские лагеря. В результате «Мосгортур» получил специализированный аппаратно-программный комплекс ЭСУО, а именно — двухуровневую электронную очередь по управлению потоком посетителей. На первом этапе клиентопоток распределяется на 3 направления: получение путевок на коммерческой основе; выдача льготных путевок; прием на

Единый миграционный центр Москвы внедрил электронную очередь с помощью «Лета Инжиниринг» ых высоких показателях качества и надёжности решения. Компания «Лета Инжиниринг» приняла решение использовать бессерверное решение, особенностью которого является отсутствие отдельно стоящего сервера электронной очереди. Серверные функции реализуются при помощи компьютера, установленного в терминале выбора услуг. Такое решение позволило сэкономить на стоимости отдельного сервера, а также сн

«Лета Инжиниринг» внедрила электронную очередь в Межрайонной инспекции ФНС России №3 по Республике Адыгея система обеспечивает централизованные сбор, обработку и управление данными, что оптимально при построении систем управления клиентопотоком любой сложности. Ежедневно система формирует отчеты о работе электронной очереди, предоставляя информацию по количеству зарегистрированных и обслуженных клиентов, реальном потоке посетителей, востребованности определенных услуг и статистику работы операт

Во всех МФЦ Чувашской Республики заработала электронная очередь оптимизировать управление потоками посетителей и сделать их пребывание в очереди более комфортным. Электронная очередь внедрена в 28 МФЦ республики. В МФЦ Чувашской Республики, расположенных в

«Интеркоммерц» продолжает внедрять в своих отделениях систему «Электронная очередь» одолжает оптимизировать обслуживание клиентов в своих офисах. Так, 23 января банк запустил систему «Электронная очередь» в дополнительном офисе «Новокузнецкий» в Москве. По словам Александра Ту

В Новосибирской области появились новые возможности управления электронной очередью в детские сады «БАРС Груп» завершила модернизацию региональной системы дошкольного образования Новосибирской области и ее интеграцию с подсистемой ЕПГУ «Концентратор услуг». Проект создания электронной очереди в детский сад стартовал в 2013 г. по заказу Правительства области. Подсистема МАИС «Электронный детский сад» позволяет родителям дошкольников в онлайн-режиме подавать заявле

«Ростелеком» в Cеверной Осетии реализовал проект «Электронная очередь в детский сад» По словам начальника отдела науки и информационных технологий Минобрнауки РСО-А Максима Асланиди, «Электронная очередь в детский сад» максимально прозрачна: «Каждый житель Северной Осетии може

Петербуржцы получили возможность отслеживать своё движение в электронной очереди в детские сады В начале апреля 2014 г. в Санкт-Петербурге введён сервис «Электронная очередь в детские сады». Он был разработан и внедрён совместными усилиями компании «Нетрика», Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра и Комитета по образованию. Уже

Все офисы приёма-выдачи документов Росреестра будут оснащены электронной очередью и видеокамерами с онлайн-трансляцией ним». Документом устанавливаются контрольные показатели реализации «дорожной карты». Среди других нововведений – предусматривается оснащение всех офисов приёма-выдачи документов Росреестра системами «электронная очередь», системами аудиозаписи в местах взаимодействия сотрудников учётно-регистрационного органа с заявителями и видеокамерами с возможностью просмотра в реальном времени в интерн

«AT Consulting Сибирь» разработала электронную очередь нового поколения AT Consulting Сибирь», резидент ИТ-кластера новосибирского Академпарка, разработала систему «Единая электронная очередь». С её помощью посетители смогут записываться дистанционно и приходить на

«Калуга Астрал» реализовала проект «Электронная очередь» в Калужской и Тульской областях Во всех районах Калужской области реализован проект «Электронная очередь» для записи детей в образовательные учреждения. Благодаря этому родителям удалось избавиться от такой проблемы, как бесконечные очереди при приеме ребенка в детский сад или

«АйТи» внедрила систему электронной очереди в 14 подразделениях ГИБДД по Москве Компания «АйТи. Ведомственные системы» (ГК «АйТи») завершила проект по развертыванию системы электронной очереди «Артос» в 14 крупных подразделениях ГИБДД по Москве, оказывающих услуги п

Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь» Система электронной очереди в детские сады «Электроочередь», успешно внедренная в Челябинске в 2011 г

Во всех крупных столичных подразделениях ГИБДД внедрят систему электронной очереди ных заявок, производительность труда инспектора и пропускная способность подразделений. Кроме того, электронная очередь обеспечивает прозрачность деятельности инспекторов, усиливает контроль ка

AT Consulting организовала мониторинг систем управления электронной очередью в «Сбербанке» стартовавшая в Сбербанке в 2010 г., нацелена на сокращение времени ожидания клиентов в отделениях и включает в себя два взаимосвязанных проекта: оборудование офисов обслуживания системами управления электронной очередью (СУО) и внедрение системы мониторинга информации, поступающей из распределенных по всей стране СУО в режиме реального времени. Перед командой AT Consulting была поставлена

«ДжиИ Мани Банк» открыл второй концептуальный офис в Москве с электронной очередью «ДжиИ Мани Банк» сообщил об открытии 31 октября в Москве дополнительного офиса «Курский». Это уже второй концептуальный офис, дизайн которого разработан для банка компанией IDEO. Офис оборудован электронной очередью и круглосуточным банкоматом, сообщили CNews в «ДжиИ Мани Банке». Одним из ключевых элементов концепции стало четкое разграничение операционной и консультационной частей офи

В Ульяновске запущена электронная очередь в детские сады стве информационных технологий Ульяновской области, услуга оказывается бесплатно. В настоящее время электронная очередь доступна жителям Ульяновска. В других муниципальных образованиях услуга н

«ЦРТ Сервис» и «Дамаск» внедрили систему электронной очереди в одном из МФЦ Тульской области «ЦРТ Сервис» совместно с производителем аппаратно-независимой системы электронной очереди «Дамаск» реализовали проект по внедрению системы электронной очереди в многофункциональном центре города Новомосковска Тульской области. В рамках проекта необходимо б

На сайте администрации Костромы появилась электронная очередь в дошкольные учреждения 27 декабря в администрации города Костромы состоялась презентация электронной очереди в дошкольные учреждения, размещённой на сайте администрации в разделе «Образование». Для удобства родителей «Очередь на получение места в муниципальных бюджетных дошкольных

Leta Group внедряет систему электронной очереди для «Сбербанка России» ся в сообщении Leta Group. В качестве решения для «Сбербанка» компания «Дамаск» вместе со своим партнером — компанией Leta — представили на конкурсе специализированное решение для организации системы электронной очереди в организациях банковского профиля — СУО «Дамаск-Банк», которая была высоко оценена экспертами. Решающими факторами, повлиявшими на выбор системы, стали: развитый функционал