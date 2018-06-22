Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электронная очередь Системы управления очередью (СУО) Smart Queue
Публикаций - 77, упоминаний - 96
Электронная очередь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1595 4
|Балуев Евгений 29 3
|Путин Владимир 2501 2
|Тотунова Елизавета 12 2
|Зиборов Сергей 2 2
|Уханов Максим 2 2
|Храбров Виктор 1 1
|Мелихов Сергей 5 1
|Илюхин Игорь 12 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Меркулов Игорь 6 1
|Нарусова Людмила 15 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Коваль Игорь 13 1
|Тремзин Олег 5 1
|Старостина Анастасия 2 1
|Чернышенко Дмитрий 295 1
|Турсков Александр 1 1
|Решетков Александр 5 1
|Шмелев Павел 15 1
|Лапшин Сергей 2 1
|Петрова Елена 19 1
|Грачева Ольга 2 1
|Разумовский Дмитрий 72 1
|Кондаков Александр 17 1
|Авербах Владимир 125 1
|Шамолин Михаил 119 1
|Бобровников Борис 98 1
|Козлов Александр 57 1
|Яппаров Тагир 80 1
|Одинцов Дмитрий 87 1
|Никифоров Николай 1150 1
|Греф Герман 344 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3036 2
|Nielsen Holdings - NetRatings 384 1
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 61 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru